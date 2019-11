Campeonato Brasileiro: Santos x Flamengo e

E ficamos por aqui com mais uma transmissão de campeonato brasileiro. A equipe VAVEL Brasil agradece a preferência e deseja a todos uma boa noite. Até a próxima rodada com mais futebol!

18:09 Os times voltam a campo na quinta-feira, o Flamengo vai enfrentar o Figueirense e o Santos jogará contra o Bahia.

18:08 Com o empate, o Flamengo chegou aos 6 pontos e ocupa momentaneamente a 15ª posção. Enquanto o Santos, foi a 8 pontos, ficando na 12ª colocação

18:05 O resultado do jogo não foi bom para nenhum dos times, apenas um ponto para cada um, o que ainda deixa ambas equipes em situação preocupante.

48' Fim de jogo! Santos 0 - 0 Flamengo, ambos os times saindo vaiados de campo

47' NA TRAAAAAVE!! Após o cruzamento rasteiro, Paulinho completa o cruzamento e bate na trave! Paulinho desperdiça uma chance claríssima para o Flamengo.

45' +3

44' Chicão bate a falta, a bola explode na barreira.

43' Cartão amarelo apra David Braz

43' Contra-ataque do Flamengo, Arthur tenta invadir a área e é derrubado por David Braz. Falta perigosa perto da área.

40' Bruno Peres experimenta o chute de longe, Paulo Victor encaixa a bola e faz a defesa.

37' Alteração no Flamengo: saiu Éverton - entrou Arthur

35' Cartão amarelo para Amaral, do Flamengo

30' CARTÃO VERMELHO!! Geuvânio dá um carrinho por trás em João Paulo!

27' Posse de bola: Santos: 48% Flamengo: 52%

24' Alteração no Santos: saiu Stefano Yuri - entrou Jorge Eduardo

23' Alteração no Flamengo: saiu Negueba - entrou Igor Sartori

22' Alteração no Santos: saiu Victor Andrade - entrou Diego Cardoso

19' Paulinho recebe a bola na esquerda, ele domina, leva para o meio e bate muito mal... isola a bola.

17' Éverton recebe na intermediária e bate firme, a bola vem triscando o chão. O goleiro do Santos espalma na primeira e consegue encaixar a bola na sequência.

13' Substituição no Flamengo: saiu Samir - entrou João Paulo

12' Sequência de erros defensivos do Flamengo! A bola sobra com Victor Andrade, que gira e bate, levando perigo!

11' O Flamengo não consegue jogar e afasta a bola como dá, o Santos pressiona.

10' Escanteio para o Santos

7' O Santos voltou melhor para o segundo tempo, vem pressionando e já assustou bem o Flamengo

7' QUASE O SANTOS! Lucas Lima faz boa jogada e bate forte da entrada da área, Paulo Victor espalma de forma estranha pra escanteio!

4' PERIGO PARA O SANTOS!Lucas Lima faz um belo lancamento para Geuvânio, que ganha na velocidade do zagueiro Chicão. O jogador do Santos consegue dominar a bola, mas é desarmado pelo goleiro do Flamengo!

2' Geuvânio arrisca o chute de longe, a bola sai a direita do gol de Paulo Victor

1' Wallace mancando em campo, ele sentiu algum problema.

0' Alteração no Santos: saiu Cicinho - entrou Bruno Peres

0' Começou o segundo tempo!!

17:08 O Flamengo foi bastante superior ao Santos neste primeiro tempo. Mesmo não jogando bem (como normalmente vem fazendo), o Flamengo teve mais volume de jogo que o Santos, criou oportunidades, teve uma bola no travessão e um pênalti não marcado. O Santos só foi assustar mesmo no lance final da primeira parte, numa cobrança de falta. De resto, pareceu que o time não entrou em campo. No "placar moral" da partida, o Rubro-negro leva séria vantagem.

17:00 "A gente está criando bastante e se defendendo bem. É isso: temos que atacar e defender bem. É uma situação complicada, porque não jogo com frequência (na lateral), mas o importante é ajudar o Flamengo, com raça e vontade, independentemente da posição. No meio da semana, tivemos um sacode, porque a situação estava complicada", Disse Samir.

16:56 Stéfano Yuri comenta sobre o primeiro tempo: "Nosso time está bem compactado. Sabemos da qualidade do Flamengo. As bolas estão chegando pouco, mas quando chegarem, temos que aproveitar, porque é a função do atacante".

46' Fim de primeiro tempo! Santos 0 x 0 Flamengo

45' QUASE O DO SANTOS! Lucas cobra falta perto da área, Paulo Victor voa e defende!

43' Cartão amarelo para Luiz Antônio, após discutir com Wallace

39' Na sequência Éverton chega chutando, mas Jubal corta para escanteio!

39' QUASE O DO FLAMENGO! Luiz Antônio recebe na entrada da área, ele gira e bate, a bola desvia na zaga e bate no travessão!!

37' O gramado molhado atrapalha bastante o andamento da partida. Ambos os times com jogadores leves de velocidade e estão encontrando muita dificuldade para armar qualquer jogada. A partida é fraca tecnicamente.

29' Léo Moura domina a bola no peito dentro da área, ele se ajeita para chutar, mas na hora do chute é derrubado na área! A arbitragem não marca nada! Pênalti claro para o Flamengo não marcado.

28' Posse de bola Santos: 41% x 59% Flamengo

27' O time do Flamengo erra muitos passes, dando contra-ataques ao time do Santos.

23' Cicinho retornou ao gramado, mas mesmo assim Bruno Peres segue no aquecimento do Santos.

23' Cartão Amarelo para Samir, após fazer falta em Victor Andrade.

22' QUASE GOL! Neguba faz o levantamento na área, Éverton sobe e toca na bola, que passa perto da trave esquerda do goleiro Aranha!

19' Cicinho do Santos vai sair, parece que ele teve uma torção no tornozelo. Bruno Peres já no aquecimento.

18' Samir é lançado na linha de fundo pelo lado esquerdo, ele cruza, a zaga afasta mal e a bola sobra para Negueba bater de primeira, a bola explode na zaga santista e sai em escanteio!

15' Negueba lança dentro da área e Paulinho tenta um volêio, a bola vai por cima do gol. Se acerta, seria um golaço.

14' As equipes encontram muita dificuldade em tocar a bola, principalmente o Flamengo, que erra muitos passes.

9' O Santos tenta exercer uma pressão, a zaga do Flamengo se vira da maneira que consegue.

6'Samir fazendo a função de lateral-esquerdo, ao contrário do que alguns pensavam, de que o Flamengo jogaria com três zagueiros.

3' Cartão amarelo para Jubal do Santos.

1' Partida com chuva no Morumbi

0' Começa o jogo! Santos x Flamengo!

16:00 Os jogadores vem a campo!

15:40 Banco de reservas do Flamengo: André Santos, Arthur, César, Elano, Gabriel, Igor Sartori, João Paulo, Mattheus e Cáceres.

15:38 O banco de reservas do Santos: Bruno Peres, Bruno Uvini, Diego Cardoso, Jorge, Leandrinho, Neto, Serginho e Vladimir.

15:35 O Flamengo também tem mudanças na escalação, André Santos, Cáceres e Elano vão para o banco. E o Rubro-negro vem escalado assim: Paulo Victor, Léo Moura, Wallace, Chicão e Samir. Amaral, Márcio Araújo, Luiz Antonio, Éverton, Negueba e Paulinho.

15:33 Com isso, a escalação do Santos fica da seguinte forma: Aranha, Cicinho, Jubal, David Braz e Zé Carlos; Arouca, Renato e Lucas Lima; Geuvânio, Victor Andrade e Stefano Yuri

15:25 O jogador Cícero, reuniu-se com a diretoria do Santos e avisou que não entrará em campo hoje contra o Flamengo. O jogador completaria 7 jogos pela equipe alvi-negra neste brasileirão e não poderia transferir-se para outro clube brasileiro neste ano. O Fluminense tem interesse no jogador.

15:17 A arbitragem da partida de hoje será liderada por Jaílson Macedo de Freitas (BA), auxiliado por Alessandro Rocha de Matos e Adson Lopes Leal, também da Bahia.

14:33 A situação do Santos é pouco melhor que a do Flamengo, mas nem por isso deixa de ser menos preocupante. O time se encontra na 13ª colocação na tabela, com 7 pontos somados. O jogo de hoje torna-se uma partida decisiva para o time da baixada.

14:30 O Santos empatou também na última rodada. O jogo fora de casa com o Goiás, no Serra Dourada, terminou em 2 a 2. Com gols de Geuvânio e Cícero para o Peixe e gols de Alex Alves e Erik para os goianos.

14:26 O Mengão está "na beira do caos", na 16ª posição, com 5 pontos apenas. Uma posição acima da zona de rebaixamento. O que deixa a exigente torcida rubro-negra nada contente com a atual situação do time.

14:25 O Flamengo vem de um empate em 1 a 1 jogando em Macaé, contra o Bahia. O rubro-negro abriu o placar com Paulinho de cabeça, mas levou o empate no ultimo minuto, com gol de Anderson Talisca cobrando falta. O resultado obviamente não foi bom.

14:21 O último jogo entre as duas equipes aconteceu no Brasileirão do ano passado, no Maracanã, partida que terminou com a vitória do Flamengo pelo placar de 2 a 1, com gols de Léo Moura e Hernane para o rubro-negro, com Cícero descontando para o Santos.

14:18 Uma partida marcante entre Santos e Flamengo, aconteceu no ano de 2011. Aquele memorável jogo na Vila Belmiro, que o Rubro-negro venceu por 5 a 4. Com gols inesquecíveis como aquele de falta de Ronaldinho Gaúcho e o de Neymar, que ganhou o Prêmio Puskas daquele ano.

14:15 Neste confronto já foram marcados 137 gols. A equipe do Santos leva vantagem na artilharia, com 72 gols anotados, enquanto o Flamengo marcou apenas 65 vezes.

14:13 Santos e Flamengo já se enfrentaram 62 vezes por campeonatos brasileiros. Com 21 vitórias para os paulistas, 23 para os cariocas e 18 empates.

FIQUE DE OLHO: Cícero é o principal destaque do time santista. O jogador tem sido decisivo para o time, sempre marcando gols ou dando assistência para os companheiros.

14:11 Já Oswaldo de Oliveira sofre com a pressão de alguns membros da diretoria Santista que pedem sua saída. "Isso é muito relativo. Eu já tenho muitos anos de futebol para me sentir pressionado. Sei como é isso. Essa pessoa que falou isso é uma que dava tapinha nas costas aqui e dizia que o trabalho era maravilhoso. Falou como torcedor", comentou o treinador.

FIQUE DE OLHO: Além de mudanças no ataque, o Fla terá mudança também no gol. O goleiro Felipe foi barrado pelo técnico Ney Franco, após faltar um dos treinos do Rubro-negro. Quem assume a posição é o goleiro Paulo Victor.

14:09 Ney Franco fará alterações no sistema tático do Flamengo, já que não pode contar com seus dois atacantes de área. "O Alecsandro está vetado. Vamos definir ainda seu substituto. Posso jogar com o Arthur ou optar por um time mais rápido, sem uma referência", afirmou.

14:07 Pelo lado santista, também há problemas no ataque. Com as lesões de Gabriel, Leandro Damião e Thiago Ribeiro, o técnico Oswaldo de Oliveira fica sem o seu ataque titular e terá de improvisar no setor ofensivo.

14:05 No Flamengo, o técnico Ney Franco não pode contar com os atacantes Hernane e Alecsandro, ambos lesionados. Quem deve ganhar uma chance é o jovem Arthur, que veio do Londrina, como artilheiro do campeonato catarinense. Mas que ainda não marcou gols com a camisa do Flamengo.

14:03 O Alvinegro praiano e o Rubro-negro carioca se enfrentarão na casa do São Paulo, o estádio do Morumbi. A expectativa de público é de cerca de 25 mil pessoas.

14:01 A partida de hoje entre Santos e Flamengo não será realizada na tradicional casa do time santisa, a Vila Belmiro, o estádio já está entregue a Fifa, como um dos centros de treinamentos das Seleções que virão jogar a Copa do Mundo.

13:59 "Primeira vez que vou enfrentar (o Flamengo), cheguei no Santos em 2012. No primeiro jogo do Brasileiro, eu estava machucado. No segundo turno, fiquei no banco. Pelo Vitória, nem fui para o banco nos jogos de 2013. Com certeza tenho muita identificação com o Flamengo, um carinho enorme. Sou muito grato ao clube. Cheguei desacreditado em 2009, me receberam muito bem e logo em meu primeiro campeonato fui campeão brasileiro. Ainda mais por ter ajudado no jogo contra o Grêmio. Aquele dia é inesquecível, nunca tive um momento melhor do que aquele no futebol. Espero poder viver algo parecido agora no Santos. Mas amanhã (domingo) sou Santos desde pequenininho", comentou o zagueiro David Braz, sobre o tempo em que atuou pelo Flamengo.

13:56 "Temos de entender as nossas limitações. Podemos fazer um jogo cauteloso contra o Santos e tentar não sair do Morumbi sem nenhum ponto. Precisamos pensar primeiro em não perder. A gente está com a confiança lá em baixo. Mesmo assim, precisamos fazer um jogo razoável contra o Santos. Isso aqui é Flamengo e precisamos mudar algo", disse o goleiro Paulo Victor, do Flamengo.

13:55 Boa tarde torcedor! Bem vindo a mais uma transmissão do Campeonato Brasileiro 2014, a partida de hoje é válida pela 6ª rodada. Acompanharemos neste domingo (25) o jogo entre Santos e Flamengo, no estádio do Morumbi.