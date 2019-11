Imprensa italiana especula que Cambiasso estaria na mira do São Paulo

A pedidos do técnico Muricy Ramalho, o São Paulo está em busca de mais um volante para a sequencia da temporada e um argentino pode ser o novo alvo da equipe. Segundo o Jornal o jornal italiano “La Gazzetta dello Sport”, a negociação de Esteban Cambiasso e o tricolor paulista já estariam sendo encaminhadas.

Com 33 anos, Cambiasso está de saída da Internazionale. Após dez temporadas atuando pelos nerazzurri, o volante não renovará com a equipe italiana, e assim sairá de graça do clube.

A diretoria tricolor, no entanto, nega que haja contatos pelo argentino. Minutos antes da partida da noite desde sábado, diante o Grêmio no Morumbi, Ataíde Gil Guerreiro, vice-presidente de futebol do São Paulo, garantiu que o clube não tem interesse no atleta. "Nenhum interesse, nenhum, zero. Nem discutimos isso”, afirmou Guerreiro, ao portal Globoesporte.

Caso o São Paulo realmente entre na disputa pelo jogador, o clube pode a forte concorrência do River Plate. O diretor da equipe argentina, Enzo Francescoli, teria entrado em contato com o atleta, também segundo o diário italiano. O treinador Ramón Díaz, no entanto, deu uma entrevista esfriando a negociação.

“Temos que ter cuidado e fazer avaliações. Devemos lembrar que jogar no River Plate é diferente do que jogar em qualquer outro lugar”, justificou o técnico argentino, já classificado para a Copa Libertadores de 2015.

Após a saida de Wellington para o Internacional de Porto Alegre, o treinador Muricy Ramalho vem pedindo constantemente reforços. Volantes e zagueiros são a prioridade para o comandante, que avalia que o tricolor precisa de mais experiência no meio-campo. Atualmente, o elenco são paulino conta com Denilson, João Schmidt, Hudson e Rodrigo Caio que vem sendo escalado como zagueiro, além dos atuais titulares Maicon e Souza.

Apesar de não ter o seu contrato renovado, Cambiasso foi um dos grandes ícones da equipe italiana. Após ser revelado pelo Independiente, o argentino se transferiu em 2001 para o próprio River Plate. Antes de se transferir para a Internazionaleteve, teve uma passagem pelo Real Madrid, mas foi brilhar mesmo no clube italiano: foram 428 jogos e 51 gols em dez temporadas com a camisa nerazurri.