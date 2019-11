Em clima de festa, Sport enfrenta Corinthians na Ilha do Retiro

Reeditando a final da Copa do Brasil de 2008, quando o Leão derrotou o Timão por 2 a 0 e sagrou-se campeão pela primeira vez da competição, Sport e Corinthians voltam a se encontrar na Ilha do Retiro na tarde desse domingo (25). O jogo válido pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro vale, para as duas equipes, a proximidade do G-4, grupo com as equipes que irão se classificar à Copa Libertadores da América de 2015.

Vindo de uma derrota para o Cruzeiro, no Mineirão, por 2 a 0, o time pernambucano vai voltar a jogar dentro de seus domínios após aproximadamente um mês e seis jogos fora de casa. Atualmente na 11ª colocação, com sete pontos ganhos e um confronto a menos em relação aos demais adversários, espera usar a força da torcida motivada pela ausência de partidas somada ao lançamento do novo uniforme pela Adidas.

O clube paulista, no entanto, é o 9º colocado com 9 pontos. Vindo de um insosso empate com o Atlético Paranaense por 1 a 1, no Canindé, espera se reabilitar. Longe do seu recanto, porém, a campanha é razoável. Em três atuações, foram dois empates e uma vitória. Diante do rubro-negro, o técnico Mano Menezes acredita em mais um triunfo.

A arbitragem será encarregada por um trio carioca. Péricles Bassols Pegado Cortez, que pertence ao quadro da Fifa, apita. Eduardo de Souza Couto e Michael Correia, ambos da CBF, irão auxiliá-lo. Pablo dos Santos Alves, da Federação Capixaba, e Rodolpho Toski Marques, da Federação Paranaense, serão os assistentes adicionais, que ficam atrás da barra. Sebastião Rufino Filho, de Pernambuco, será o quarto árbitro.

No Sport, titulares deve ser mantidos pelo terceiro jogo seguido

Desde a vitória sobre o Coritiba que o treinador leonino, Eduardo Baptista, tem elogiado a boa postura tanto ofensiva como defensiva dos atletas que começaram jogando nos embates da elite nacional. Tanto foi que o esquema e as peças foram mantidas contra na última quarta-feira (21) e deverão permanecer diante dos alvinegros, a depender da condição física.

O técnico rubro-negro comemora o fato de retornar à Ilha do Retiro,pois considera o apoio dos torcedores como um fator fundamental para sair vencedor e esperando retribuir o incentivo dado.

"É muito bom poder voltar a jogar na Ilha. Nem lembro a data do jogo com a Chapecoense. A gente sente falta do calor da torcida e espera que a Ilha esteja lotada. O torcedor vem acreditando no nosso time e esperamos retribuir com um espetáculo bonito" , assegura.

Apesar de não ter vencido na última rodada, o comandante elogia o bom momento em que o grupo vive e acredita em uma crescente no torneio pelo comportamento dos comandados dentro das quatro linhas.

"O Sport vem numa crescente, apesar da derrota em Belo Horizonte. Diferente do que foi no início, agora teremos três jogos em casa e temos que usar o mando de campo a nosso favor. Esperamos fazer uma pontuação no domingo e dar sequência com vitórias", finaliza.

Com uma dúvida e modificado, Corinthians está quase definido

De olho no Sport, Mano Menezes realizou a última movimentação do Corinthians nesse sábado (24) com trabalhos de bola parada e um rachão de aproximadamente meia hora. Tentando quebrar o tabu de não vencer em Recife desde 1998, o Timão irá alternar do 4-4-2 para o 4-5-1. Para o duelo, uma única mudança entre os titulares. O atacante Romarinho entrando no lugar do meia Renato Augusto, que vem se recuperando de uma lesão que o afastou dos primeiros jogos do nacional e voltou a incomodar

Sobre a ausência do meio-campista, o técnico foi bastante categórico ao afirmar que não era nada pessoal com o atleta, mas assegurou que utilizaria-o, ainda que começasse no banco de reservas.

"Não tem problema nenhum com o jogador. É muito cedo para dizer que ele não conseguiu isso ou aquilo. Ele tem dois ou três jogos e não mudou nada em relação a isso. Fosse assim, teríamos de analisar também Romarinho, Luciano e outros que já foram titulares e agora estão esperando. Não há nada especial com ele (Renato)", garante.

Ainda sem contar com o volante Guilherme, que segue vetado pelo Departamento Médico, o alvinegro deverá ir a campo com: Cássio; Fágner, Cléber, Gil e Fábio Santos; Ralf, Petros, Romarinho, Bruno Henrique e Jádson; Guerrero.

Sport vai lançar novo uniforme da Adidas

Antes da bola rolar, o Sport vai lançar, junto à Adidas, o seu novo uniforme para a temporada 2014. Após terem vazado o padrão, o clube divulgou imagens de como será a tradicional camisa rubro-negra através de seu site oficial e de uma rede social.

Durante o evento de lançamento, exclusivo para sócios do Leão que esgotaram os ingressos em 4h30 no primeiro dia de vendas, serão realizados open bar e open food, além da garantia de acesso à partida em um espaço exclusivo nas cadeiras centrais do estádio e a camisa, inclusos no kit.