Campeonato Brasileiro: Sport x Corinthians e

Jogo válido pela sétima rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a ser disputado no estádio da Ilha do Retiro, em Recife-PE.

O Corinthians jogará, também, na quarta-feira (28), mas o duelo contra o Cruzeiro acontecerá às 22h00, no estádio do Canindé.

O Sport, agora, volta a campo na próxima quarta-feira (28), às 19h30, contra o Grêmio, na Ilha do Retiro.

Com o resultado deste domingo (25), o Sport caiu para a 13ª colocação. A equipe rubro-negra tem 7 pontos. Já o Corinthians está na 6ª posição, com 12 pontos. A sétima rodada ainda será completada nesta noite.

Os gols do Corinthians foram marcados por Romarinho (2x) e Jadson (2x). Augusto marcou o gol do Sport.

45' Fim de jogo na Ilha do Retiro. Sport 1x4 Corinthians.

40' Sport toca a bola no meio de campo.

38' Luciano bate cruzado e Magrão faz a defesa.

37' Partida esfriou após o Corinthians conseguir uma boa vantagem.

30' ÚLTIMA MUDANÇA NO CORINTHIANS! SAI: Romarinho. ENTRA: Luciano.

26' ALTERAÇÃO NO SPORT! SAI: Rithely. ENTRA: Wendel.

25' EXPULSO! Neto Baiano recebeu cartão vermelho após acertar o jogador rival com o braço direito.

22' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Romarinho marca pela segunda vez. Ele aproveitou um cruzamento da esquerda e mandou para o fundo do gol.

21' MUDA O CORINTHIANS! SAI: Bruno Henrique. ENTRA: Renato Augusto.

17' SUBSTITUIÇÃO NO SPORT! SAI: Renan Oliveira. ENTRA: Felipe Azevedo.

16' O Corinthians toca a bola com tranquilidade no meio de campo

10' MUDA O SPORT! SAI: Leonardo. ENTRA: Ewerton Páscoa.

9' GOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Jadson cobra a penalidade muito bem e amplia o placar.

7' Pênalti para o Corinthians! Durval derruba Petros na área, recebe o segundo amarelo e é expulso.

5' UUUUUHHHH! Neto Baiano recebe um belo passe de Leonardo, bate de fora da área e obriga o goleiro do Timão a fazer uma boa defesa.

2' Sport chega tocando a bola. Renê faz boa tabela com Leonardo, entra na área, não chuta e desperdiça a chance.

1' Durval lança a bola para Neto Baiano, que domina, mas estava adiantado e o árbitro auxiliar marcou impedimento.

0' Começa o segundo tempo na Ilha do Retiro. Sport 1x2 Corinthians.

Intervalo' Os dois times são os mesmo da primeira etapa.

Intervalo' As duas equipes estão de volta ao gramado.

49' Fim de primeiro tempo! Sport 1x2 Corinthians.

47' Bruno Henrique recebe cartão amarelo.

45' A partida seguirá até os 49 minutos nessa primeira etapa.

37' GOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Jadson coloca o Timão na frente, após cobrança de falta, que desviou no lateral Patric.

36' Durval faz falta em Romarinho na entrada da grande área e recebe cartão amarelo.

35' Jadson bate de fora da área e goleiro Magrão faz a defesa.

33' AMARELO! Augusto faz falta no meio de campo e recebe o primeiro cartão da partida.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Augusto empata o jogo para o Leão. Ele aproveitou uma bola desviada por Leonardo e tocou na saida de Walter.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! Romarinho abre o placar para o Timão, após um chute no canto direito de Magrão.

16' Paolo Guerreiro avança pela esquerda, bate forte e a bola vai para longe

9' SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! SAI: Cássio. ENTRA: Walter.

8' Goleiro Cássio caiu novamente no gramado e deve ser substituído.

7' Jadson cobra a falta e a zaga do Leão afasta.

6' Renê faz falta em Romarinho na entrada da área.

5' Goleiro do time paulista já está recuperado.

4' No lance anterior, o goleiro do Timão se chocou com o atacante Neto Baiano e está sendo atendido no gramado.

3' Renê cruza pelo lado esquerdo e o goleiro Cássio fez a defesa.

2' Leonardo aproveita uma bola dentro da área, bate de primeira, mas a bola passa por cima do gol

1' Rithely cruza a bola na área e Cléber manda para escanteio

0' Começa o jogo na Ilha do Retiro!

15:54 O Sport também está no gramado da Ilha do Retiro!

15:51 O Corinthians está no gramado da Ilha do Retiro!

15:41 O aquecimento dos goleiros do Sport, também, acabou.

15:38 Acabou o aquecimento da equipe do Corinthians.

15:23 O Corinthians está aquecendo no gramado da Ilha do Retiro.

15:15 No banco, o técnico Mano Menezes terá a disposição os seguintes jogadores: Walter; Ferrugem, Renato Augusto, Guilherme, Uendel, Luciano, Danilo, Malcom, Felipe e Zé Paulo.

15:14 O técnico Mano Menezes escalou a equipe do Corinthians da seguinte maneira: Cássio; Fagner, Cléber, Gil e Fábio Santos; Ralf, Bruno Henrique, Petros e Jadson; Romarinho e Paolo Guerreiro.

15:13 O Banco do Sport será formado por: Saulo; Ewerton Páscoa, Ananias, Wendel, Aílton, Érico Júnior, Felipe Azevedo, Mike e Neto Alagoano.

15:12 O Sport está escalado com a seguinte formação: Magrão; Patric, Ferron, Durval e Renê; Rodrigo Mancha, Rithely, Augusto e Renan Oliveira; Neto Baiano e Leonardo.

15:11 As duas equipes já estão escaladas para o jogo de logo mais.

15:00 ARBITRAGEM: A partida desta tarde será comandada pelo árbitro Péricles Bassols Pegado Cortez. Péricles Bassols tem 39 anos e é do Rio de Janeiro. Péricles pertence ao quadro de árbitros da Fifa. Ele será auxiliado por Eduardo de Souza Couto (RJ) e Michael Correia (RJ). (Foto: Divulgação / Site Oficial de Péricles Bassols)

14:58 O estádio da Ilha do Retiro é o palco do confronto de logo mais entre Sport e Corinthians. O estádio tem capacidade para 35.000 mil pessoas. Na Série A recebeu apenas um jogo, por conta do adiamento da partida do Leão contra o Bahia. Nesta única partida, contra a Chapecoense, a casa rubro-negra recebeu 12.686 torcedores.

14:54 O Corinthians não tem mistério para o jogo de logo mais. O técnico Mano Menezes deverá optar pelo volante Bruno Henrique na equipe titular, pois não poderá contar com Guilherme, que não treinou por conta de problemas musculares.

14:52 Para o duelo deste domingo (25), o técnico Eduardo Baptista não quis saber de mudanças. Ele repetirá o mesmo time que perdeu para o Cruzeiro na última rodada: “Alguns atletas estão com dores, mas não são motivos preocupação. A tendência é que a equipe que perdeu para o Cruzeiro seja repetida.”

14:42 O técnico Mano Menezes, do Corinthians, está preocupado com o setor de criação da equipe. Segundo o treinador, o time precisa ter mais calma quando tiver com a bola para assim conseguir armar as jogadas e desmontar o esquema dos rivais: "É um problema do há quase um ano e ainda não conseguimos resolver. Mudamos esquema e jogadores, isso passa por ter mais calma na escolha da jogada, trabalhar mais a bola para desmontar o esquema do adversário."

14:40 O zagueiro Durval, do Sport, avaliou que o Leão precisa trata da vitória contra o Corinthians como fundamental para os objetivos da equipe no campeonato. Segundo o experiente zagueiro, o time rubro-negro tem que conquistar a maioria de pontos passives, nas próximas rodadas, até a parada para a Copa do Mundo: “Desses jogos que restam até a parada para a Copa do Mundo, temos que vencer todos. A vitória contra o Corinthians passa por isso e contamos com ela.”

Fique conosco! Daqui a pouco tempo Sport x Corinthians

14:38 Na tarde deste domingo (25), o Corinthians terá o retorno do atacante Romarinho a titularidade. O treinador Mano Menezes vai promover o retornar do atacante na vaga do meia Renato Augusto, que não fez uma boa partida contra o Atlético-PR. (Foto: Divulgação / Agência Corinthians)

14:36 O Sport estreia, neste domingo (25), seu novo matéria esportivo para está temporada produzido pela empresa alemã Adidas. Na última sexta-feira (23), a equipe, através do site oficial, divulgou como será o tão aguardado, pelos torcedores rubro-negros, uniforme.

14:34 CURIOSIDADE: Sport e Corinthians estão entre as equipes que mais erram viradas de jogos. O alvinegro é o segundo colocado, com sete viradas, e o rubro-negro ocupa a terceira posição com seis erros.

14:32 CURIOSIDADE: O Sport é o time, ao lado do Goiás, que menos erra dribles nesta Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão driblou errado em apenas 13 oportunidades. Além disso, o time pernambucano lidera como o time que menos perde a posse de bola.

14:30 Com relação aos gols sofridos pelas duas equipes. O Sport, nesta Série A, já levou seis gols, enquanto o Corinthians foi vazado por três vezes. A equipe pernambucana sofreu três, dos seis, gols antes do fim do primeiro tempo. Já os paulistas levaram os três gols na segunda etapa.

14:28 O Corinthians tem 56% de aproveitamento como visitante nesta Série A. Assim como o rival desta tarde, a equipe alvinegra marcou cinco gols na competição. Todos os gols do Timão foram marcados por jogadores diferentes: Fágner, Guilherme Torres, Paolo Guerrero e Gil.

14:26 Na Série A deste ano, o ataque do Sport marcou cinco gols. Até o momento, o Leão tem um aproveitamento de 47%, em cinco jogos. Além disso, o time rubro-negro jogou quatro partidas fora de casa.

14:24 Guilherme, Jadson e Romarinho são os principais desfalques do Coringão para o duelo contra o Sport.

14:20 Vaiado pela torcida após ceder o empate para o Atlético-PR em casa na última quarta, o Corinthians tenta evitar o clima de crise antes da Copa do Mundo. Se a derrota para o Figueirense no primeiro jogo oficial da arena alvinegra já havia sido um banho de água fria para os comandados de Mano Menezes, o tropeço no meio de semana aumentou ainda mais os questionamentos, principalmente em relação ao treinador. A dificuldade na criação de jogadas vem tirando a Fiel do sério.

14:18 Com um jogo a menos na tabela de classificação (o duelo contra o Bahia, pela quarta rodada, foi adiado para 4 de junho por conta de uma greve da Polícia Militar), o Sport reencontra a sua torcida no caldeirão da Ilha após quase um mês. A última partida foi a vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, no dia 27 de abril, única do Leão como mandante até agora. O estádio é um palco indigesto para o Timão: lá, a equipe paulista não vence desde o Brasileirão de 1998. A meta do Leão é alcançar 15 pontos até a parada para a Copa do Mundo: até agora, somou sete.

14:16 Rumo a mais um bom resultado, o Leão da Ilha espera fazer valer seu mando de campo e conquistar mais uma vitória, desta vez diante do Corinthians.

14:12 Já o Corinthians não vive um bom momento na Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe alvinegra, vem sofrendo bastantes críticas por conta dos últimos resultados negativos. Na última rodada, o Timão empatou, em casa, contra o Atlético-PR por 1 a 1.

14:05 O mando de campo é do Sport, que vem fazendo um bom início de competição. Apesar disso, na última rodada, o Leão perdeu para o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte-MG. O rubro-negro foi derrotado por 2 a 0.

14:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Sport x Corinthians, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, partida a ser disputada às 16h00, no estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE).