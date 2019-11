Rumo à Copa: Fernandinho

Torcedor do Atlético Paranaense, clube em que foi revelado, o volante Fernandinho chegou a fazer carreira no futebol brasileiro, mas nem sempre teve seu futebol reconhecido. O jogador natural de Londrina teve que ir ao leste europeu para brilhar, depois ainda ir para a Inglaterra para enfim realizar seu sonho de disputar uma Copa do Mundo.

Mesmo mantendo uma boa regularidade durante toda sua carreira, Fernandinho foi bastante reconhecido somente nos últimos anos, em que o Shakhtar Donetsk dominou e futebol ucraniano e teve destaque a nível europeu. Nesta temporada defendeu o Manchester City e, com dois títulos, já é tido pela torcida como uma das referências da equipe e ídolo pelas boas atuações.

Com Felipão, o jogador não chegou a ser lembrando para o grande desafio que a Seleção Brasileira teve até o momento. Na Copa das Confederações, o Brasil passava por reformulação e não foi lembrando. Entretanto, Fernandinho é o volante que chega em melhor fase na Copa: tanto Luiz Gustavo quanto Paulinho fizeram temporadas abaixo do esperado e se não abrirem o olho, podem perder a posição para Fernandinho.

Para o volante, será um dos momentos mais especiais da sua carreira e também de sua vida. É um sonho realizado: "Feliz demais. Obrigado meu Deus por esta oportunidade de disputar uma Copa do Mundo. Meu sonho se tornou realidade."

Desde cedo, no Atlético-PR, mostrava ser um volante completo

Numa fria e típica tarde em Curitiba, quando Kléberson, o primeiro dos pupilos que fortaleceram a parceria entre as equipes, ostentava com orgulho a medalha de campeão mundial conquistada no Japão e na Coréia do Sul, o olheiro Ticão falou entusiasmado que o próximo nome de peso que sairia do Norte do Estado seria Fernando - como relata o jornalista Leonardo Mendes Jr. Não deu outra. Em 2003 o londrinense mostrava suas credenciais ao comandar, vindo do banco de reservas e com direito a um golaço logo nos primeiros minutos, a virada do Furacão sobre o Criciúma: 5 a 2.

Na época seu talento já era tratado como inquestionável e parecia mais uma questão de tempo para seu futebol despontar de vez e os holofotes europeus se voltarem à capital. Outra vez, previsão certeira. Apesar de, enquanto defendia a camisa rubro-negra, ter conquistado apenas um título - o Campeonato Paranaense de 2005 -, o jogador foi peça fundamental nas históricas e inesquecíveis campanhas nos vices do Brasileirão, em 2004, e da Copa Libertadores da América, em 2005.

Mesmo no início da carreira sua versatilidade era algo notável: chegou a atuar como lateral-direito, meia central e, principalmente, meia pela direita. Curiosamente, em seus oito anos no Shakhtar se destacou jogando ofensivamente pelo centro e, na função de primeiro volante ao conter os adversários e liberar Yaya Touré ao ataque teve uma temporada irrepreensível no Manchester City. Qualidade descoberta em Londrina e desenvolvida em Curitiba, pelo Atlético Paranaense.

Títulos e mais títulos marcaram sua passagem pelo futebol ucraniano

Quando chegou ao Shakhtar Donetsk, em 2005, Fernandinho provavelmente não sabia o que lhe aguardava na Ucrânia. Em oito temporadas atuando pelo clube, o volante se tornou ídolo da torcida e uma das referências do time que chegou a surpreender até em cenário europeu, principalmente na Champions League 2012/13.

No total, são 284 partidas pelo clube ucraniano e muitas conquistas. Segundo volante que sai muito bem pro jogo, fez companhia ao brasileiro e também selecionável Willian durante muito tempo. Parceria de sucesso. Na temporada 2012/13, no auge do Shakhtar, os dois foram vitais para levar o clube às oitavas de final num grupo que contava com as potências Chelsea e Juventus. Fernandinho chegou inclusive a marcar um gol no até então campeão europeu - Chelsea - e por essas atuações ser convocado por Mano Menezes.

Por fim, a passagem de Fernandinho pelo futebol ucraniano rendeu ao Shakhtar, além de vários títulos, uma bela quantia em dinheiro. No meio de 2013, o volante foi adquirido pelo Manchester City por cerca de 40 milhões de euros. O jogador teve uma bela despedida do clube que é muito grato pelas principais realizações de sua carreira.

Títulos pelo Shakhtar Donetsk Temporada(s) Campeonato Ucraniano 2005–06, 2007–08, 2009–10, 2010–11, 2011–12, 2012–13 Copa da Ucrânia 2007–08, 2010–11, 2011–12, 2012-13 Supercopa da Ucrânia 2008, 2010, 2012 Copa da Uefa 2008-09

Dois títulos para coroar a temporada brilhante na Inglaterra

Devido ao alto valor de sua negociação, Fernandinho chegou ao Manchester City sob olhares de desconfiança dos torcedores. Muitos não concordavam com a saída de Gareth Barry para o Everton, já que Fernandinho costumava atuar como segundo volante assim como o ídolo citizen Yaya Touré. Porém, não demorou muito para o brasileiro provar que estavam errados.

Com atuações sólidas ao lado de Touré, Fernandinho caiu nas graças da torcida e do treinador Manuel Pellegrini. Por grande período da temporada, atuou em quase todos os jogos do time de Manchester, mesmo quando o técnico chileno optava por um time misto ou de reservas.

Títulos pelo Manchester City Temporada Capital One Cup (Copa da Liga) 2013-14 Premier League 2013-14

Protegendo bem a defesa - que passava por problemas - e chegando muito bem ao ataque, Fernandinho foi um dos melhores volantes da Premier League, chegando a contribuir para a equipe até com gols. Em uma partida diante do Arsenal em Manchester, o brasileiro marcou duas vezes na goleada por 6 a 3 e caiu de vez nas graças da torcida.

Ao fim da temporada sofreu uma lesão e ficou fora de alguns jogos importantes. Quando voltou, Pellegrini optou por deixar Javi Garcia entre os titulares por guardar mais a posição perto dos zagueiros, mas mesmo assim Fernandinho sempre era chamado para entrar na segunda etapa, principalmente para ajudar a equipe a furar retrancas em busca do título. Foi nomeado um dos melhores da temporada do clube inglês ao lado de Yaya Touré e Sergio Agüero.

Clubes na carreira Ano Jogos Gols Atlético Paranaense 2002 à 2005 72 14 Shakhtar Donetsk (UCR) 2005 à 2013 284 53 Manchester City (ING) 2013 e 2014 45 5 Total: 401 72

Passagem pela Seleção Brasileira

Fernandinho nunca teve grandes chances de atuar por um bom período de tempo pela seleção. A estreia do volante se deu ainda sob o comando de Mano Menezes, em 2011, em uma partida diante da Alemanha. Na partida, Fernandinho começou como titular, mas foi substituído e viu os minutos finais da derrota brasileira por 3 a 2 do banco de reservas.

Ainda em 2011, o jogador entrou mais uma vez como titular no amisto contra Gana em Londres. Na ocasião, Fernandinho presenteou Leandro Damião com uma boa assistência na vitória por 1 a 0. Mano Menezes, demitido em 2013, ainda utilizou Fernandinho em mais três amistosos, todos com vitória do Brasil.

Como atuava na Ucrânia, muitas vezes Fernandinho não era bem visto pelos torcedores brasileiros. Muitos afirmavam que jogador como ele e Jadson entravam pela "Cota Shakhtar", que sempre tinha representants na seleção. Com Felipão, Fernandinho demorou para ser lembrando e perdeu a Copa das Confederações.

Foi chamado apenas na última data Fifa, em março. O jogador teve sua chance de ouro para quem sabe carimbar sua vaga na Copa e aproveitou bem: jogou os 90 minutos da partida contra a África do Sul e foi coroado com um gol.

Na ocasião, Fernandinho declarou estar muito feliz e ter agradado o técnico Felipão. "Fiquei muito feliz com a atuação. Procurei fazer tudo aquilo que o Felipão me pediu. A felicidade se completou com o gol que fiz pro meu filho, como presente de aniversário pra ele", afirmou.

No grupo de Felipão para a Copa do Mundo, Fernandinho é o volante que chega em melhor fase. Em alta, o jogador quer cavar uma vaga entre os titulares, tendo em vista que seus concorrentes - Luiz Gustavo e Paulinho - vêm de temporadas irregulares por seus respectivos clubes.

Ficha técnica

Nome: Fernando Luiz Roza

Data de nascimento: 4 de maio de 1985 (29 anos)

Local de nascimento: Londrina (PR)

Altura: 1,75m

Posição: volante