Após empate, Mancini admite obstáculos em buscar reforços: "Temos uma lista montada, mas existem dificuldades"

Neste domingo (25), o Botafogo empatou por 1 a 1 contra o Vitória, no Estádio Moacyrzão, em Macáe. No primeiro tempo, Emerson Sheik abriu o placar para o time carioca. Na segunda etapa, Dinei empatou para a equipe baiana. O resultado manteve a equipe da Estrela Solitária na zona de rebaixamento com cinco pontos. O rubro negro baiano é o décimo quinto com seis pontos. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico do Botafogo, Vagner Mancini, pediu por reforços e admitiu que o elenco atual não é suficiente para o restante da temporada:

"Temos uma lista montada, mas existem dificuldades, principalmente no aspecto financeiro. Estamos tentando de todas as formas ficar fortes. Mesmo que o Botafogo fosse líder do campeonato existiria a necessidade de mais gente chegar. Faltam seis meses para o fim da temporada, e ainda falta muita coisa, então temos que pensar num todo, não somente nos dois próximos jogos. Depois da Copa nos talvez tenhamos uma sequência mais difícil do que a atual. Então precisamos de reforços para o que o elenco suporte a pressão que vem pela frente." - disse Mancini.

O comandante alvinegro também se mostrou irritado com o preparo físico do time carioca:

"Incomoda o fato de estarmos com o jogo nas mãos, com oportunidades de fazer o segundo gol e de repente entregamos a bola para o adversário, que faz a jogada pelo centro do campo, e tomamos o empate. Novamente falta ao Botafogo uma força incrível em termos físicos e não consegue realizar nada depois dos 20 minutos do segundo tempo. É uma deficiência que temos e precisamos acertar isso durante essa pausa para a Copa. É visível a queda de força dos atletas de uma maneira geral, e isso nos tem acarretado problemas na competição"