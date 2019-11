Rumo à Copa: Oscar

Oscar foi um dos destaques da primeira metade da temporada do Chelsea, mas foi perdendo espaço na reta final e sequer participou do jogo decisivo na Liga dos Campeões, quando o time foi eliminado pelo Atlético de Madri. Na ocasião, José Mourinho ressaltou a irregularidade e revelou ter dúvidas sobre o jogador, titular da Seleção.

O meia teve uma lesão muscular e admitiu estar preocupado com a situação. Por isso, Felipão disse que terá um cuidado especial neste aspecto com Oscar e outros membros de seu elenco.

O início na base do São Paulo

Iniciou nas categorias de base do São Paulo em 2004, sendo promovido para o time principal em 2008. Neste mesmo ano, fez parte do elenco que ganhou o sexto título do Brasileirão. Também foi convocado diversas vezes para Seleções de base. No fim de 2009, Oscar deixou o São Paulo por meio da Justiça, e sem ter feito um único gol com a camisa tricolor.

Principal protagonista dos títulos do Internacional

Em 17 de junho de 2010, foi anunciado como novo reforço do Internacional. Sem espaço na equipe principal, Oscar foi para o time sub-23 do clube, onde venceu o Campeonato Brasileiro Sub-23. No mesmo ano, se destacou e fez parte do elenco que disputou a Copa do Mundo de Clubes da Fifa em Abu Dhabi. No ano de 2011, tornou-se titular absoluto, fazendo dupla de meio campo com D'Alessandro, com quem conquistou o Gauchão e a Recopa Sul-Americana daquele ano. Em 2012, tornou-se o protagonista principal da equipe colorada - D'Alessandro teve uma lesão logo no início da temporada - e sua boa fase superou até a de Leandro Damião.

Em 21 de março de 2012, o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo determinou que a CBF reativasse o contrato anterior do jogador com o São Paulo, o que foi feito horas depois, e Oscar passou a ser registrado apenas no clube paulista. Para evitar problemas, o Internacional decidiu retirar o jogador do jogo contra o The Strongest, que seria realizado no mesmo dia do anúncio da decisão. No dia 26 de abril, o TST, concedeu liminar à Oscar, que, a partir de agora, estaria liberado para atuar livremente onde quisesse.

No dia 30 de maio, chegou ao fim a disputa judicial envolvendo o atleta e o São Paulo, mediante ao pagamento de 15 milhões de reais, envolvendo multa rescisória e perda de danos. O contrato de Oscar com o São Paulo foi rescindido. O valor de 15 milhões de reais foi, na época a maior negociação entre clubes brasileiros da história, posteriormente, superada pela transferência de PH Ganso do Santos para o São Paulo.

As atuações destacadas o levaram à Seleção Brasileira, onde conquistou a titularidade com a camisa 10. As boas atuações na seleção o levaram a despertar o interesse de grandes clubes europeus. Com isso, o jogador foi então vendido para o Chelsea, como a venda mais cara do futebol brasileiro até então.

Ótimas atuações no Chelsea

No dia 17 de junho de 2012, Oscar foi à Londres realizar exames médicos e acertar com o Chelsea. Depois de mais de um mês, o Internacional confirmou a venda. Os valores da negociação giraram em torno de 25 milhões de libras (79 milhões de reais). Na data em que foi realizada, esta tornou-se a maior venda já realizada por um clube brasileiro para o exterior, superando as idas de Denílson ao Bétis, em 1998, por cerca de 32 milhões de dólares (65 milhões de reais), e de Robinho, ao Real Madrid, por 30 milhões de dólares (72 milhões de reais), mas foi também superada semanas depois com a venda de Lucas, do São Paulo para o Paris Saint-Germain, por 43 milhões de euros (108,34 milhões de reais). Oscar recebeu a camisa número 11, usada pelo craque marfinense Didier Drogba, que jogou no clube durante oito anos.

Estreou no dia 19 de agosto, em partida contra o Wigan Athletic, válida pela primeira rodada da Premier League 2012/2013. Vindo do banco de reservas, Oscar pôde atuar por aproximadamente 27 minutos, e logo em seu primeiro lance foi o autor de uma finalização muito próxima ao gol adversário. O Chelsea venceu a partida por 2 a 0, com os dois gols marcados ainda no primeiro tempo. Seu primeiro jogo como titular aconteceu na estreia dos Blues pela Uefa Champions League, contra o forte time da Juventus. Com muita personalidade, foi o autor dos dois gols do Chelsea na partida, o segundo deles dito por ele mesmo "o gol mais importante e mais bonito da carreira", num belo chute de fora da área após um "drible da Vaca" no consagrado meia italiano Andrea Pirlo. Após estar em desvantagem de 2 a 0, a Juventus conseguiu empatar a partida, que terminou com o placar de 2 a 2. Após o fim do jogo, Oscar foi eleito o melhor em jogador em campo pela Uefa.

Oscar, em seguida, fez sua primeira partida na Premier League em uma vitória por 1 a 0 sobre o Stoke City. Depois de suas boas atuações, Roberto Di Matteo colocou Oscar no centro do meio-campo, junto com Juan Mata e Eden Hazard. Oscar marcou seu terceiro gol na temporada, na Liga dos Campeões, em uma partida contra o Shakhtar Donetsk, em Donetsk. Oscar marcou mais um gol contra o Shakhtar Donetsk, agora no Stamford Bridge, jogo vencido pelo seu time por 3 a 2. Oscar marcou também no jogo contra o Nordsjælland, na vitória por 6 a 1 dentro de casa, mas acabou eliminado por ter ficado com dois pontos a menos do que a Juventus.

O técnico Roberto Di Matteo foi demitido em 21 de novembro, e em seu lugar, Rafael Benítez assumiu o comando do Chelsea. Benítez elogiou a atuação de Oscar contra o Corinthians na final do Mundial de Clubes de 2012.

Camisa 10 da Seleção Brasileira

Em 2011, foi campeão do Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-20. Entrou para a história quando marcou três gols na final do torneio, contra Portugal. Foi o primeiro jogador a marcar três gols em uma final de campeonato organizado pela Fifa.

No dia 14 de setembro de 2011, Oscar foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira, disputando um amistoso contra a Argentina. Oscar entrou no decorrer do jogo.

Em 11 de maio de 2012, o jogador foi convocado para os amistosos contra Dinamarca, EUA, México e Argentina, que foram realizados entre os dias 26 de maio e 9 de junho. Por seu desempenho nos treinamentos, conquistou a titularidade e a camisa 10. Participou efetivamente de dois gols na vitória por 3 a 1 sobre a Dinamarca, ficando 90 minutos em campo. No segundo jogo, foi, novamente, considerado um dos destaques da partida. Jogou também os dois ultimos jogos como titular. No jogo contra a Argentina, foi destaque novamente e marcou um gol na derrota por 4 a 3.

Foi convocado para os Jogos Olímpicos de Londres e, contando com a má fase e as lesões de Paulo Henrique Ganso que até alguns meses atrás era considerado o armador ideal para a Seleção olímpica, foi inscrito com a camisa 10. No primeiro jogo, contra o Egito, Oscar foi o destaque da partida, com duas assistências e muita movimentação em campo, com lançamentos, dribles e desarmes. Já contra a Seleção da Bielorrussia, no segundo jogo do Brasil nos Jogos Olímpicos de Londres, Oscar voltou a ser destaque, e fez um bonito gol na partida, depois de ótima jogada de Neymar, na vitória de 3 a 1 da Seleção canarinho. No terceiro confronto, contra a Nova Zelândia, o jogador foi poupado por conta de um desgaste e só entrou nos minutos finais da partida.

O meia voltou às redes usando a amarelinha em 21 de março de 2013, quando, num amistoso disputado em Genebra, na Suíça, fez o segundo gol brasileiro no empate por 2 a 2 diante dos italianos.

Titular absoluto com Felipão

Titular absoluto de Felipão, Oscar será o responsável em conduzir a bola da defesa para o ataque. Nem mesmo a reserva no Chelsea deve fazer o treinador do Brasil mudar de ideia inicialmente. Oscar é inteligente e tem bom toques. Em baixa no Chelsea após um fim de temporada irregular, em que sofreu com dificuldades físicas, Oscar chegou a ser colocado em dúvida por José Mourinho, técnico do time inglês. Para Luiz Felipe Scolari, comandante da Seleção Brasileira, não houve dúvidas sobre o meio-campista.

Ficha técnica

Nome completo: Oscar dos Santos Emboaba Júnior

Data de nascimento: 9 de setembro de 1991

Local de nascimento: Americana, SP – Brasil

Altura: 1,79m

Clube atual: Chelsea FC (ING)

Clubes que passou: União Barbarense (1998 à 2004), São Paulo (2004 à 2009 e 2008 à 2010) e Internacional (2010 à 2012) e Chelsea (2012 ao presente)

Títulos na carreira: Campeonato Brasileiro (2008), Copa Sub-23 (2010), Campeonato Gaúcho (2011 e 2012) e Recopa Sul-Americana (2011), Liga Europa da Uefa (2012/2013), Copa Sendai (2010), Sul-Americano Sub-20 (2011), Mundial Sub-20 (2011), Superclássico das Américas (2011), Jogos Olímpicos (Prata em 2012) e Copa das Confederações Fifa (2013).