Lateral-direito Patric renova seu contrato com o Sport por mais um ano

Além de oficializar a contratação do meio-campista Zé Mário, um dos destaques do rival Náutico no Campeonato Pernambucano 2014, o Sport anunciou, nesta segunda-feira (26), a renovação do contrato do lateral-direito Patric por mais um ano.

O defensor comemorou o acordo, ressaltando sua satisfação em continuar integrando um elenco que ele considera unido e competitivo. "No Sport, todos se respeitam. O ambiente de trabalho é bastante agradável. Além disso, estamos com um sistema de jogo encaixado. Cada atleta cumpre sua função com disciplina. E todos esses fatores fazem com que eu me sinta bem aqui", afirma o lateral.

Considerado o motor do time pelo seu vigor físico apresentado dentro de campo, Patric tem 59 jogos com a camisa do Leão. Desde o começo da temporada, tem sido o dono da camisa 2. Ele participou efetivamente dos títulos da Copa do Nordeste e do Estadual, credenciando-se a seguir firme na equipe de Eduardo Baptista.

Em 2009, o lateral participou no Campeonato Sul-Americano de Futebol Sub-20 e foi convocado pela Seleção Brasileira para a disputa do Mundial Sub-20 de 2009. Chegou ao Sport em 2013 e coleciona passagens por clubes como Criciúma, Benfica, Cruzeiro, Avaí, Atlético Mineiro, Náutico e Coritiba.