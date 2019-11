Eduardo Baptista promove mudanças no Sport no último treino antes de enfrentar o Grêmio

Na tarde dessa terça-feira (27), o Sport realizou a última movimentação antes da partida contra o Grêmio, que ocorrerá pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (28), às 19h30, na Ilha do Retiro. Para o duelo, o treinador Eduardo Baptista sabe que não poderá contar com o zagueiro Durval e o atacante Neto Baiano, ambos suspensos por terem sido expulsos na derrota para o Corinthians.

Uma das mudanças forçadas é o retorno do zagueiro Ewerton Páscoa à sua posição de origem, já que vinha atuando na cabeça-de-área ao lado do volante Rodrigo Mancha. A outra modificação, no entanto, obrigou o comandante a modificar também o esquema tático da equipe. O centroavante e artilheiro na temporada, contudo, será substituído por Érico Júnior, que joga aberto pelas pontas.

Com o retorno à titularidade, Érico vai para seu segundo embate pela competição nacional. Explicando a orientação dada por Baptista, enfatiza que irá jogar infiltrado entre na defesa dos gremistas.

"O objetivo é cumprir a função ofensiva pelas beiradas, dando opções para a criação de jogadas ofensivas. Sempre incomodando também os volantes com uma boa movimentação no setor entre a cabeça de área e a zaga adversária", garante.

O meio-campista Renan Oliveira, que apesar de não vir rendendo o esperado pelos torcedores e ser defendido pelo técnico após o último revés, foi barrado. Em seu lugar, entra o meia-atacante Ananias. Com isso, o time considerado titular deverá ser escalado no esquema tático implantado na conquista da Copa do Nordeste e no Campeonato Pernambucano. Leonardo, isolado, será o único homem de referência no ataque.

Os considerados titulares que treinaram foram: Magrão; Patric, Ferron, Ewerton Páscoa e Renê; Rodrigo Mancha, Rithely, Augusto, Ananias e Érico Júnior; Leonardo.

Atacante Felipe Azevedo está de saída

Enquanto uns vão chegando - Zé Mário foi anunciado na última segunda-feira (26) -, outros estão de saída. O atacante Felipe Azevedo está sendo negociado pelo clube pernambucano. Para não completar os 7 jogos na elite do futebol nacional, está fora da lista de relacionados do próximo confronto.

O executivo de futebol leonino, Nei Pandolfo, confirmou a sondagem pelo jogador, que possui contrato até maio de 2015, mas mantendo em segredo o nome da agremiação que procurou o atleta.

“Existe uma sondagem em Felipe. Fomos procurados ontem pelo representante e por esse clube. Como ele esteve em seis jogos, vamos preservar pra esse jogo. Se houver encaminhamento, vamos dar prosseguimento na negociação. Se não, vai voltar a ser reintegrado ao grupo”, afirma o dirigente.

O próprio Felipe confirmou que existe sim uma possibilidade de deixar a agremiação rubro-negra para uma outra da primeira divisão, mas pretende esperar a negociação concluir para definir seu futuro.

"Não tem nada certo ainda, mas o clube lá me ofereceu uma situação boa. Por questão de sigilo não posso dizer qual é, mas é da Série A sim. Vamos aguardar até o fim da semana que deve ter algo”, assegura.