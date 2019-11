Campeonato Brasileiro 2014: Goiás x Vitória e

Ficamos por aqui com a transmissão! Logo mais você poderá conferir a crônica no nosso site. Continue acessando a VAVEL Brasil e fique por dentro do que acontece no futebol nacional e internacional, além de outros esportes! Boa noite, até a próxima.

42' Lima chuta forte, Wilson bate roupa e Assuério finaliza pra fora.

40' QUE VACILO HEIN, PICA PAU? William Henrique teve a chance de marcar o primeiro gol mas escorregou e conseguiu furar na finalização. Bizarro!

38' Assuério faz boa jogada e finaliza pra fora.

36' ÚLTIMA MEXIDA NO LEÃO! Sai: Souza, entra: Dinei.

35' QUASE GOIÁS! Defesa do Vitória bobeia e Assuério aproveita, finaliza mas Wilson defende. Goiás pressiona!

32' Vítor faz jogada pela direita, cruza mas a bola passa por todos na área.

30 minutos de jogo e segue 0 a 0 no Serra Dourada. Partida sonolenta.

25' Alteração nas duas equipes. No Goiás, sai Tiago Real e entra Assuério. No Vitória, sai Caio para a entrada de William Henrique.

22' minutos da segunda etapa, segue 0 a 0.

18' MEXE O GOIÁS! Sai: Lineker, entra: Esquerdinha.

16' QUASE LEÃO! Willie faz boa jogada e cruza na medida pra Souza, que cabeceia em cima do goleiro Edson.

Jogo volta a ser monótono, Goiás e Vitória pouco fazem dentro de campo.

11' Luiz Gustavo sente e é atendido; zagueiro já levanta e vai pro jogo.

07' WILSONNNNNNNN! Vítor manda uma bomba e o arqueiro rubro-negro espalma.

04' Hugo carrega e arrisca o chute, bola vai pra fora. Chute fraco do camisa 10 do Vitória.

02' Goiás toca a bola na defesa.

No Goiás, saiu Danilo para a entrada de Erik. Vitória volta sem alterações.

Jogo iniciou monótono mas com o passar do tempo as equipes foram construindo boas chances de abrir o placar, mas não tiveram sucesso. Vamos ver o que nos reserva nesta segunda etapa.

"Deixamos muitos espaços, perdemos contenção com a saída do Neto, vamos ver o que Jorginho vai ajeitar no segundo tempo" Luiz Gustavo, zagueiro do Vitória.

"Temos que acertar o meio, trabalhar a bola e acertar os passes" Ayrton, lateral do Vitória.

Dois minutos de acréscimos!

44' Alemão cai no gramado sentindo dores e recebe atendimento.

42' Vitória trabalha a bola no campo ofensivo.

40' Ayrton bate e a bola vai pra fora, sem levar perigo.

36' RESPONDE O LEÃO! Willie dá lindo passe pra Souza que bate pra boa defesa do goleiro Edson.

34' Jogo passou a ter movimentação, ambas as equipes procurando o primeiro gol. Contudo, Goiás melhor em campo.

33' Ayrton coloca bola na área mas a defesa do Goiás afasta o perigo.

30' DE NOVO WILSON! Liniker faz boa jogada e manda uma bomba, goleiro espalma pra fora.

28' WILSON, QUE MILAGRE! Danilo acerta um lindo voleio e o arqueiro do Leão espalma!

26' Goiás tenta o ataque pela esquerda com Lima mas a zaga rubro-negra tira o perigo.

23' Goiás toca a bola buscando furar a defesa do Vitória.

21' Willie lança Hugo mas a defesa do Goiás afasta.

20 minutos de jogo. 0 a 0 no Serra Dourada.

19' WILSON!!!!! Ramon tenta o toque por cobertura mas o goleiro do Vitória evita o gol.

17' Zaga do Goiás fura, Souza aproveita e chuta, defesa afasta. No escanteio, defesa Esmeraldina afasta.

16' Goiás avança pela direita mas Josa chega forte e afasta o perigo.

14' Ayrton toca pra Caio que chuta pra fora.

Vitória volta para o 4-3-3 com Willie e Caio pelos flancos, tendo Souza como principal referência no ataque.

12' Neto Coruja sente a coxa esquerda e sai de campo na maca. Willie já entrou em seu lugar.

09' POR POUCO! Danilo recebeu bom passe de Liniker mas Luiz Gustavo chegou à tempo de cortar.

07' Jogo com pouca movimentação, sem chances claras de gol. Segue 0 a 0 no Serra Dourada.

05' Hugo pega na bola e a torcida do Goiás presente no Serra Dourada vaia o meio-campista, que defendeu as cores do Alviverde Goiano na temporada passada e não teve sucesso.

04' Ayrton levanta a bola na área e a defesa do Goiás afasta.

04' Ayrton parte pela direita mas é parado com falta. Chance pro Leão!

02' Vitória tenta responder com infiltração de Ayrton pela direita mas defesa Esmeraldina afasta.

01' Goiás trabalha a bola no campo ofensivo.

ROLA A BOLA NO SERRA DOURADA!

Jorginho: "Não podemos só marcar, temos que jogar também."

Goiás também em campo! Ambas as equipes perfiladas e está sendo executado o Hino Nacional. Bola logo vai rolar no Serra Dourada!

Vitória já em campo!

GOIÁS ESCALADO! Edson; Vítor, Jackson, Felipe Macedo, Lima; Amaral, Rodrigo, Ramon, Liniker, Tiago Real; Danilo.

Jorginho, treinador do Vitória, promoveu algumas mudanças com relação ao time que empatou com o Botafogo na rodada passada; Cáceres entra no lugar de Léo Costa e Hugo substitui Marquinhos. Vitória jogando num 4-4-2.

Banco do Vitória: Gustavo, Nino, Matheus Salustiano, R. Defendi, Euller, José Welison, Léo Costa, William Henrique, Vinícius, Willie e Dinei.

VITÓRIA DEFINIDO! Wilson; Ayrton, Alemão, Luiz Gustavo, Danilo Tarracha; Neto Coruja, Josa, Cáceres, Hugo; Caio, Souza.

Pré-jogo: Sem Renan, Goiás recebe o Vitória no Serra Dourada

19:20 Tabela do Campeonato Brasileiro 2014 antes do início da oitava rodada; Goiás pode chegar a liderança da competição caso vença e Cruzeiro e Fluminense tropeçarem.

Posição Time Pontos Jogos 1º Cruzeiro 16 7 2º Fluminense 15 7 3º Goiás 14 7 4º Grêmio 13 7 5º Palmeiras 12 7 6º Corinthians 12 7 7º São Paulo 12 7 8º Internacional 12 7 9º Atlético-MG 11 7 10º Atlético-PR 9 7 11º Bahia** 8 6 12º Criciúma 8 7 13º Santos 8 7 14º Sport** 7 6 15º Vitória 6 7 16º Flamengo 6 7 17º Botafogo 5 7 18º Chapecoense 5 7 19º Coritiba 4 7 20º Figueirense 3 7

(**Bahia e Sport tem um jogo à menos devido a greve da PM em Pernambuco; partida adiada para o dia 4 de junho)

19:17 Por sua vez, o Vitória empatou com o Botafogo jogando em Macaé e se complicou na tabela de classificação. LEIA MAIS AQUI

19:12 Na rodada passada, o Goiás bateu o Figueirense fora de casa e manteve-se no G-4 do Campeonato Brasileiro. Confira mais aqui

19:10 Estádio Serra Dourada, palco da partida de logo mais entre Goiás e Vitória, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2014. (Divulgação)

19:08 Cáceres também espera que o confronto desta quarta-feira (28), contra o Goiás, seja o início de uma recuperação do Vitória - que não vence há quatro jogos no Brasileirão. "Precisamos ter uma sequência positiva no Campeonato Brasileiro para respirarmos mais na tabela de classificação" concluiu.

19:05 Além de Dinei, que está 100%, Cáceres é mais um que retorna a equipe. O volante estava lesionado desde o final de abril e jogou alguns minutos no empate contra o Botafogo na rodada passada. Cáceres disse em entrevista que espera retomar a vaga de titular o quanto antes e ajudar a equipe em busca dos resultados positivos: "Vou trabalhar muito para conquistar novamente minha vaga na equipe titular do Vitória, sabendo da qualidade dos meus companheiros. Espero que aconteça já neste jogo contra o Goiás, que será muito difícil, pelo momento que o adversário passa na competição. Quero ajudar o grupo a chegar longe nesta Série A" afirmou. (Divulgação/EC Vitória)

19:01 O comandante rubro-negro também despistou uma possível entrada de Willie no lugar de Marquinhos, que não renovou o seu contrato com o Vitória e deve deixar o clube: "Willie tem chance, Cáceres tem chance, Souza tem chance, Dinei tem chance e Leo tem chance. Eu não defini ainda e tenho até às seis horas de amanhã para decidir isso. Vou pensar bem para tentar colocar a melhor equipe dentro de campo" ratificou.

18:57 Jorginho concedeu uma entrevista coletiva logo após os treinos e comentou sobre a sua expectativa para o confronto contra o Goiás. O treinador elogiou a equipe adversária e pediu atenção do Vitória dentro de campo: "O Goiás é favorito por que o número de pontos e vitórias é maior que o do Vitória, mas quando a bola rola são dois times que podem vencer. Sabemos que não vai ser fácil, temos que ter uma atenção muito grande. Não deu nem para poder treinar. Eu ia colocar três pequeninos na frente porque quero velocidade, mas eu conversei com eles (atacantes) o suficiente para que possam ter a liberdade de poder entrar e jogar” disse.

18:54 Do lado do Vitória, Jorginho fará o seu segundo jogo no comando rubro-negro; o primeiro foi no empate contra o Botafogo no último domingo (25), em Macaé. O elenco se preparou no CT do Atlético Goianiense e Jorginho comandou um treino intenso, com duas horas de duração. O treinador, junto ao assistente Carlos Amadeu, primeiramente conversou com os jogadores e logo após iniciou um trabalho tático, além de treinar finalizações e bola parada. (Divulgação/EC Vitória)

18:50 Rodrigo falou também sobre o apoio recebido durante os treinamentos, tanto da comissão técnica quanto dos demais jogadores: "É uma responsabilidade grande, mas o professor Ricardo, o Robson Gomes, além de jogadores experientes como o Amaral e o Ramon, passam muita tranquilidade para nós que estamos entrando. A tensão existe, mas depois que a bola rola é fazer o que sabemos que é jogar futebol" concluiu.

18:44 O volante Rodrigo, que fará a sua estreia como titular assim como Felipe Macedo, deu a receita para que a sua equipe faça um bom jogo e busque a sua quinta vitória no Brasileirão: "Continuar fazendo o trabalho que estamos fazendo. O grupo todo está focado e concentrado, e vamos entrar com a mesma força dos outros jogos para conseguir um bom resultado para o Goiás" disse.

18:40 O treinador Ricardo Drubscky fez três modificações na equipe que enfrentará o Vitória. David, machucado, Thiago Mendes e Alex Alves, suspensos, estão fora de combate. Nos seus lugares devem entrar os jovens Rodrigo e Felipe Macedo, além do lateral-direito Vítor, respectivamente. O Goiás tem no departamento médico os seguintes atletas: Renan, David, Valmir Lucas, Pedro Henrique, Welinton Júnior e Rychely, que devem voltar aos gramados após a Copa do Mundo. Drubscky aproveitou a terça-feira (27) para realizar um trabalho tático a fim de preparar a equipe para o confronto. (Divulgação/Goiás EC)

18:36 No total, foram 37 confrontos entre Vitória e Goiás em toda história. Confira detalhadamente na tabela abaixo:

Competições Jogos Vitória Empates Goiás Brasileirão 30 12 6 12 Série B 4 2 0 2 Copa do Brasil 2 1 1 0 Copa dos Campeões (extinta) 1 0 1 0 - - - - - Total 37 15 8 14

18:32 No segundo turno, Vitória e Goiás voltaram a se enfrentar. Desta vez na Arena Fonte Nova, onde o Leão foi superior e venceu pelo placar de 2 a 1. Veja os gols:

18:30 Em 2013, Goiás e Vitória voltariam a fazer uma partida pela 1ª divisão. No Serra Dourada, o atacante Walter marcou o único gol daquele confronto. Confira!

18:22 Em 2012, Goiás e Vitória protagonizaram uma partida memorável pela Série B. Após abrir uma larga vantagem de 3 a 0 com 20 minutos de jogo, o Leão viu o Alviverde Goiano virar a partida no segundo tempo e sair do Serra Dourada com o triunfo. Confira os gols daquele jogo:

18:18 O Vitória, por sua vez, nunca chegou a conquistar o título de Campeão Brasileiro. Entretanto, chegou às finais da competição em 1993, onde perdeu o troféu para o Palmeiras ao ser derrotado nos dois jogos da final. (Arquivo)

18:15 O Goiás participa regularmente da primeira divisão do Campeonato Brasileiro e esteve em oito das últimas dez edições da competição. Apesar disso, nunca conquistou o Brasileirão. Contudo, tem como principal título o bi-campeonato da Série B, onde se sagrou campeão em 1999 e em 2012. Torcedores e elenco comemoraram o acesso e o título no Serra Dourada. (Futura Press)

18:09 O Goiás é o mandante da partida de hoje e começou a rodada na 3ª colocação com 14 pontos ganhos, já o Vitória está lá embaixo na tabela, mais precisamente em 15º com seis pontos conquistados. O Esmeraldino está invicto há três jogos enquanto o Leão da Barra não sabe o que é vencer há quatro partidas.

18:00 Boa noite para você, caro leitor que navega na VAVEL Brasil! Estamos dando início a transmissão da partida entre Goiás e Vitória, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2014. Acompanhe conosco!