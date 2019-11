Palmeiras x Botafogo

Amigos, encerramos aqui a transmissão de mais uma partida do Campeonato Brasileiro de 2014. Muito obrigado pela companhia e uma boa noite! Até a próxima!

Com o resultado, o Palmeiras caiu para a sétima posição, com 12 pontos. O Botafogo deixa a zona de rebaixamento e ocupa a 12ª colocação, com oito pontos.

50' FINAL DO JOGO! O Botafogo vence o Palmeiras, fora de casa, por 2 a 0, e deixa a zona de rebaixamento.

49' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL DO BOTAFOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Zeballos arranca sozinho e toca no cantinho de Fábio.

48' William Matheus cobra e a zaga do Botafogo afasta.

48' Escanteio para o Palmeiras.

47' Tiro de meta para o Botafogo.

46' Substituição no Botafogo: Sai: Júnior César. Entra: Júlio César.

45' Teremos cinco minutos de acréscimos.

45' Substituição no Palmeiras: Sai: Wendel. Entra: Rodolfo.

44' Henrique recebe sozinho, mas é flagrado em impedimento.

43' Falta em Emerson Sheik.

42' Diogo passa por Rodrigo Souto, mas Edílson chega de carrinho e desarma o atacante.

41' Bernardo cobra e a bola vai direto pra fora.

41' Rodrigo Souto faz a falta e recebe o cartão amarelo.

40' Falta no meio campo, em cima de Zeballos.

39' Substituição no Palmeiras: Sai: Felipe Menezes. Entra: Bernardo.

37' Substituição no Botafogo: Sai: Bolatti. Entra: Rodrigo Souto.

36' Falta em cima de Diogo.

34' A falta é cobrada, mas o juiz marca falta em Renan.

33' Falta em cima de Marcelo Oliveira.

33' William Matheus cruza e Henrique cai na área, o atacante palmeirense cai e pede pênalti, mas o árbitro da partida manda o jogo seguir.

32' RENANNNNNNNNNN! Henrique bate de fora, e Renan faz boa defesa.

31' Substituição no Botafogo: Sai: Wallyson. Entra: Jorge Wagner.

30' Mesmo com um a menos, o Palmeiras pressiona o Botafogo.

29' William Matheus vai no fundo, cruza e a bola passa por todo mundo.

27' UUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHH! Wallyson cruza, Zeballos domina,dribla o goleiro Fábio e bate pro gol, mas a zaga palmeirense tira em cima da linha.

25' Falta novamente em cima de Sheik, cometida por Wesley, que já tinha o cartão amarelo e foi expulso.

23' Falta em cima de Sheik.

22' RENAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNN! Diogo cruza, e, sozinho, Felipe Menezes cabeceia sozinho, e Renan faz uma bela defesa.

21' Diogo bate de fora, mas a bola vai pra fora, sem perigo.

20' Palmeiras tenta pressionar o Botafogo.

17' Escanteio pro Palmeiras. Na cobrança, a zaga do Botafogo afasta.

17' Edílson cruza e Fábio tira de soco.

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL DO BOTAFOGOOOOOOOOOOOO! Edílson cobra e a zaga afasta, Bolatti pega de primeira e abre o placar!

15' Edílson chuta e a bola desvia e vai para escanteio.

14' Wesley cruza e Renan faz a defesa.

13' Falta em cima de Bolatti.

11' Felipe Menezes bate de fora, mas a bola passa longe.

11' O árbitro viu falta de Henrique em cima de André Bahia.

10' Wesley cobra e André Bahia manda pra escanteio.

10' Falta para o Palmeiras.

9' Escanteio para o Botafogo.

8' Falta de Wesley em cima de Edílson. O volante do Verdão recebeu o cartão amarelo.

7' Wallyson cruza, mas a bola vai direto para a linha de fundo.

5' Wesley rola, e Aírton afasta.

4' Falta de Bolatti em cima de Diogo.

2' Felipe Menezes bate de fora, mas a bola sai fraca e Renan pega sem dificuldades.

1' UHHHHHHHHHHHHHHHHHH! Wesley bate de fora da área, e a bola passa raspando a trave de Renan.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

20:35 Palmeiras e Botafogo estão no gramado. Vai começar o segundo tempo!

Emerson Sheik, sobre os desentendimentos com o zagueiro Lúcio, do Palmeiras:"Com ele é normal assim, ele é considerado como mau caráter e desleal no meio da galera. Todo mundo sabe disso. Para ele deve ser normal jogar assim. Isso serve muito para quem tem essa opção sexual bem definida. Além do caráter duvidoso, conhecido assim pelos atletas, ele ainda é preconceituoso. Para gay, o que não é meu caso, ele discrimina. Me chamou de gay, como se isso fosse um monstro'', disse o atacante alvinegro.

O Palmeiras foi melhor durante a primeira etapa, criou boas chances de gol. Mas o Botafogo também teve um gol mal anulado.

46' FINAL DO PRIMEIRO TEMPO! Palmeiras e Botafogo vão empatando em 0 a 0.

43' O mesmo Wallyson cobra, e Fábio tira. Na sobra, Edílson joga pra fora, e, novamente, Fábio fica com ela.

43' Wallyson tenta o cruzamento, mas Wendel trava. Escanteio pro Botafogo!

41' RENAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNN!!!!!!! O escanteio é cobrado, a zaga tira, e Lúcio solta um canhão da meia-lua, Renan salva o Botafogo.

40' Wesley bate de fora, e Renan joga pra escanteio.

39' Aírton dá um pontapé em Diogo que fica caindo no gramado e árbitro manda seguir.

37' Edílson cobra a falta, mas ela passa longe do gol de Fábio.

36' Edílson tenta o passe, e Marcelo Oliveira corta com a mão. Falta para o Botafogo!

34' Sheik sai sozinho e fica cara a cara com Fábio, mas o bandeirinha marca o impedimento.

32' Lateral para o Palmeiras.

30' UHHHHHHHHHHHHHHH! Zeballos faz o cruzamento, e Wallyson, sozinho, não chega para empurrar para o gol.

29' Diogo recebe um lançamento, domina, mas é flagrado em impedimento.

28' UHHHHHHHHHHH! Sheik recebe belo cruzamento, mas na hora de chutar é travado por Lúcio.

27' Falta de Diogo em Wallyson.

24' Felipe Menzes tenta o cruzamento, mas a bola desvia em Júnior César. Escanteio para o Verdão! Na cobrança, a zaga alvinegra afasta o perigo.

22' UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHH! Marquinhos Gabriel recebe um belo lançamento, o goleiro Renan sai mal do gol, e o meia palmeirense toca por cima, mas a bola vai para fora.

21' UUUUUHHHH! Wesley faz o cruzamento e Digo cabeceia mal, sem direção.

19' O volante Renato, do Palmeiras, está caindo no gramado.

18' O Botafogo toca a bola no campo de defesa do Palmeiras.

15' O árbitro da partida, Heber Roberto Lopes, deu o cartão amarelo para o atacante Emerson Sheik.

14' William Matheus cruza e André Bahia tira.

12' QUASE O PALMEIRAS ABRE O PLACAR! Marquinhos Gabriel recebe cruzamento e cabeceia, mas pega mal na bola.

12' O mesmo Edílson cobra a falta, e Wesley tira.

11' Falta em cima de Edílson, na intermediária.

10' Toda vez que o atacante alvinegro Emerson Sheik toca na bola, a torcida do Palmeiras vaia o camisa 7 alvinegro. O jogador é ídolo da torcida corinthiana.

9' Wesley faz a cobrança, e Renan sai bem do gol.

9' Falta de Bolatti em cima do atacante Diogo. O argentino recebeu cartão amarelo.

8' Edílson cruza, e Fábio sai bem do gol e fica com a bola.

7' Na cobrança, Edílson joga na área, mas a zaga do Verdão tira o perigo. Na volta, o mesmo Edílson chuta pra fora.

6' Falta do atacante Diogo em cima de Emerson Sheik.

5' William Matheus faz o cruzamento e Henrique cabeceia pra fora.

4' Falta de Aírton em cima de Felipe Menezes, no meio campo.

3' UUUUUUUUUUUUUUUUUUHHHHHHHHHHHHHHHH!!! Digo arrisca de fora da área, e a bola passa tirando tinta da trave de Renan.

3' Na cobrança, o árbitro marcou falta.

2' Falta de Lucas em cima de Marquinhos Gabriel.

0' Lucas faz o lançamento para Edílson, mas o lateral alvinegro não alcança. Lateral para o Palmeiras!

0' ROLOU A BOLA!

19:32 Tudo pronto. Vai começar a partida!

19:27 Palmeiras e Botafogo estão no gramado.

19:23 Faltam poucos minutos para o início da partida. Público pequeno ainda no estádio.

18:31 Apesar de ter chego ao Botafogo há pouco tempo, Emerson Sheik já tem uma grande importância dentro do elenco alvinegro. O camisa 7 alvinegro tem gostando muito da nova função, segundo o próprio atacante. ''Embora já esteja com uma certa idade para o futebol, não tinha tido a oportunidade de ser capitão. No Corinthians até fui algumas vezes, mas ocasionalmente. Acho que a faixa de capitão é só um pedaço de pano, o que vale mesmo é o posicionamento dentro e fora de campo. Tenho percebido que minha chegada ao Botafogo me fez mudar bastante. Acho que até pelo Mancini, um cara que me deu essa responsabilidade que eu não tinha. É tudo novo para mim, e estou gostando muito. A molecada e até a comissão técnica tenta se aproximar mais para ouvir e pedir opinião. Está sendo o maior barato'', disse em entrevista ao Globo Esporte.

18:26 A Fonte Luminosa foi inaugurada em 1960. A partida que marcou a estreia do estádio foi entre Ferroviária e Vasco. Na ocasião, cruz-maltino venceu a partida por 5 a 1.

18:21 Após empatar com o Vitória por 1 a 1 e voltar para a zona de rebaixamento, cerca de 20 torcedores invadiram o treinamento da equipe, protestando contra a má fase vivida pelo time alvinegro.

18:15 Depois de não conseguir voltar para São Paulo, por conta do mau tempo climático em Chapecó, o Palmeiras viajou de ônibus para Presidente Prudente, e chegou somente na noite da última terça-feira. A delegação do Verdão chegou por volta das 22h.

18:09 FIQUE DE OLHO: Edílson. O lateral-direito alvinegro jogou na última partida como meia, e também atuará no meio-campo na partida desta quarta. Edílson é um poucos destaques do time do Botafogo. O jogador é o batedor oficial de faltas do Botafogo.

18:06 FIQUE DE OLHO: Henrique. O atacante chamou a atenção do Verdão por ser um dos destaques da Portuguesa no Campeonato Paulista de 2014. Henrique foi contratado no final de Abril, e logo conseguiu a sua vaga no time titular. Um fato que ajudou o jogador a chegar a titularidade, foi a saída do atacante Alan Kardec,que foi para o São Paulo.

18:03 Em uma semana considerada um pouco tensa, o Botafogo está pronto para enfrentar o Palmeiras. O treinador do alvinegro, Vagner Mancini, irá repetir a mesma equipe que empatou com o Vitória, no Moacyrzão. ''Não tenho muita opção. Vamos entrar com o mesmo time do último jogo e tentar fazer com que a equipe possa render o esperado'', disse o comandante alvinegro.

17:59 A última partida entre as duas equipes, terminou empatada em 2 a 2. Hernán Barcos, - hoje no Grêmio - marcou os gols do Palmeiras, e Elkeson, atualmente no Guangzhou Evergrande (CHI), e Lodeiro (de saída para o Corinthians), marcaram os gols do Botafogo, naquela partida.

17:57 No retrospecto entre Palmeiras x Botafogo, o Verdão leva uma pequena vantagem. Paulistas e Cariocas já se enfrentam 80 vezes. São 28 vitórias do Palmeiras, contra 25 do Botafogo. Além disso, as equipes empataram 27 vezes.

17:54 O Botafogo empatou com o Vitória, na última rodada, por 1 a 1, no Moacyrzão, em Macaé. Emerson Sheik abriu o placar para o alvinegro, enquanto Dinei empatou para o rubro-negro baiano.

15:52 Em uma situação complicada no Campeonato Brasileiro, o Botafogo busca a vitória para poder sair da zona de rebaixamento. O alvinegro carioca está na 17ª posição, com apenas cinco pontos.

17:50 Na última rodada, o Palmeiras foi derrotado na Arena Condá pela Chapecoense, por 2 a 0. Thiago Luís e Dedé marcaram os gols da Chape.

17:48 Com 12 pontos e na quinta colocação, o Palmeiras encara o Botafogo precisando da vitória, para poder retornar ao G-4.

17:45 Boa tarde, amigos torcedores! Sejam bem-vindos a mais uma transmissão da VAVEL Brasil. Na noite desta quarta-feira (28), iremos acompanhar juntos a partida entre Palmeiras x Botafogo, válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro de 2014.