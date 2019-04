Amistoso entre São Paulo e Orlando City é confirmado para junho na Flórida

O São Paulo confirmou esta semana o primeiro amistoso em seu tour pela América do Norte durante a Copa do Mundo no Brasil. O adversário do tricolor será o Orlando City, time da Flórida que foi fundado em 2010. O jogo ainda não tem data definida, mas será em um complexo esportivo da Disney, o ESPN Wide World of Sports. É o primeiro amistoso confirmado para o São Paulo durante esta preparação para o segundo semestre que o time irá fazer na America do Norte.

O adversário do São Paulo é curiosamente dirigido por um brasileiro. Flávio Augusto da Silva comprou o Orlando City no início de 2013 e se tornou proprietário e presidente do time da Flórida. Flávio já declarou seu interesse por Kaká e Robinho e pretende enviar propostas para os jogadores atuarem pelo Orlando City na próxima temporada, onde o clube irá estrear pela primeira divisão do futebol americano, a MLS.

O Orlando City já enfrentou um clube brasileiro, o Fluminense. Em 2013, o time perdeu para os braslieiros por 4 a 3. Além do amistoso contra o São Paulo, os americanos já enfrentaram outro clube internacional neste ano, em um amistoso contra a Roma, no último dia 23 -- vitória dos italianos por 1 a 0.