Campeonato Brasileiro 2014: Sport x Grêmio e

21:41 Em sua estreia, Érico Júnior foi um dos destaques do Leão da Ilha

21:35 O placar ficou em branco, porém, ambos os times tiveram chances de marcar. Foi um jogo proveitoso.

Pernambucanos e gaúchos ficam no empate sem gols

"Tem sido um bom ano pra mim, mas o que importa meais é o coletivo. Mesmo assim, sair daqui da Ilha do Retiro com um ponto não é de todo mal", disse o goleiro gremista, destaque do jogo.

21:23 No final das contas, o resultado foi parcialmente justo. O Sport teve mais objetividade mas empacou em uma sucessão de finalizações erradas; o Grêmio teve mais posse, mas não sobre aproveitá-la.

45+2' Fim de jogo em Recife; sob muita chuva, Sport e Grêmio ficam no empate em 0 a 0 e somam um ponto cada.

45' Mais dois minutos de acréscimo.

44' Jogo muito quente nos últimos minutos.

43' Quase! Robert Flores bateu de fora da área e forçou o goleiro adversário a fazer a defesa.

41' Defende Marcelo Grohe! Goleiro evita gol de Wendel.

40' Jogo segue quente. O Grêmio tenta surpreender nos minutos finais.

39' Volta a chover na Ilha do Retiro.

36' Técnico Enderson Moreira na bronca com o árbitro do jogo.

35' Time visitante toca a bola com calma, esperando a hora certa.

33' Ambas as equipes já fizeram as três substituições. Chegou a hora da definição.

31' Última substituição no Sport: Entra: Robert Flores; sai: Ananias.

31' Mudança no Grêmio! Sai: Dudu; entra: Kléber.

30' Que defesa! Ananias cabeceou e o goleiro Marcelo Grohe salvou, de maneira espetacular.

29' Alan Ruiz cobra falta na barreira, sem força.

28' Cartão amarelo para Renê, do Sport.

24' O árbitro Marcelo de Lima de Henrique vai tendo uma atuação, até aqui, contestável.

22' Mudança no Sport: Entra: Mike; sai: Érico Júnior.

21' Érico Júnior finaliza, a bola passa perto. Placar segue inalterado.

16' Mudança no Grêmio: Entra: Mateus Biteco; sai: Rodriguinho.

15' Alteração no Sport: Sai: Augusto; entra: Wendel.

14' Rithelly chuta de fora da área, mas Marcelo Grohe defende.

14' Passa perto! Ferron, de cabeça, quase abre o placar para o Sport.

13' Cartão amarelo para Dudu, por falta em Érico Júnior.

11' Grêmio troca passes com paciência.

9' Por cima! Patric arrisca de fora da área, a bola vai muito alta.

8' Reservas tricolores no aquecimento.

7' Time da casa vai tentando se impor no ataque.

5' Duelo promete boas emoções; equipes estão querendo jogo.

2' Quase! Após escanteio, o Grêmio por pouco não abre o placar. Magrão salvou o Sport.

0' Começa o segundo tempo de Sport e Grêmio.

20:31 Sport de volta ao gramado.

45+2' Fim do primeiro tempo! Sport e Grêmio vai empatando em 0 a 0.

45+1' Sport tenta o tento inaugural no fim do primeiro tempo, mas não vai tendo sucesso.

45' Teremos dois minutos de acréscimo no segundo tempo.

44' Tricolor errando na hora do último passe.

39' Grêmio responde com Alan Ruiz.

38' Sport mais insinuante; enquanto o Grêmio tem mais posse de bola, mas tenta "cozinhar" o jogo.

36' Quase! Rithelly pega bem na bola e assusta o goleiro gremista. A bola passa perto.

35' Por enquanto, placar em branco na Ilha do Retiro; ninguém chora, ninguém ri.

33' Welrey arrisca, mas pega muito mal na bola, que sai longe do gol de Magrão.

33' Grêmio segura a bola no campo ofensivo.

29' Sport tenta a resposta, a defesa gremista corta.

28' Cartão amarelo para Pará, do Grêmio, por falta em Ananias. Saiu barato.

27' Defende Magrão! Barcos finaliza, o goleiro rubro negro espalma.

25' Jogo equilibrado neste momento em Recife.

23' Rasga a defesa! Alan Ruiz chutou de fora da área, a bola desviou em Ferron e saiu pela linha de fundo.

22' Falta dura de Alan Ruiz em Renê.

20' Substituição no Grêmio! Entra: Saimon; sai: Bressas, machucado.

18' Érico Júnior continua infernizando a defesa gremista, com muita velocidade. Porém, falta mais objetividade e conclusão.

16' Visitantes começam a ter mais posse no ataque.

12' Começa a chover na Ilha do Retiro.

10' Grêmio consegue equilibrar as ações da partida.

8' Time da casa segue tentando as jogadas verticais.

5' Jogador do Sport sendo atendido no gramado.

4' Passa perto! Érico Júnior, mais uma vez, chuta com perigo. A bola passou raspando o travessão.

3' Ewerton Páscoa cabeceia por cima.

3' Quase! Érico Júnior bate e assusta Marcelo Grohe, que botou para escanteio.

1' Sport começa tomando as iniciativas e partindo para cima.

0' Começa o jogo! Bola rolando para Sport e Grêmio.

19:28 Tudo pronto! Vai começar a partida.

19:24 Sport no gramado! Time da casa, com o padrão tradicional, está em campo.

19:20 Grêmio no gramado! De branco, o tricolor gaúcho está pronto para o embate.

19:15 Também às 19h30, Palmeiras e Botafogo se enfrentam pelo Brasileirão em Presidente Prudente.

19:10 Arbitragem também se aquece no gramado.

19:05 Quase tudo pronto! Em instantes, teremos bola rolando para Sport e Grêmio.

19:00 Goleiros fazendo aquecimento no gramado da Ilha do Retiro.

18:58 Reservas do tricolor gaúcho: Tiago, Moises, Saimon, Rhodolfo, Matheus Biteco, Maxi, Everton, Lucas Coelho e Kleber.

18:57 Reservas do Leão: Saulo, Meza, Igor, Wendel, Ronaldo, Joelinton, Renan, Mike e Flores.

18:56 Grêmio escalado: Marcelo Grohe; Pará, Werley, Bressan e Breno; Edinho, Zé Roberto, Rodriguinho, Alán Ruiz e Dudu; Barcos.

18:55 Sport definido: Magrão; Patric, Ferron, Ewerton Páscoa e Renê; Rodrigo Mancha; Rithely e Augusto César; Ananias, Érico Júnior e Leonardo.

18:50 O Sport quer se recuperar e voltar a vencer dentro de casa, enquanto o Grêmio quer abocanhar pontos fora de casa; quem sairá vencedor? Você confere todos os lances aqui!

18:15 Em 1989, o tricolor gaúcho comemorou seu primeiro título da Copa do Brasil, diante dos rubro negros. O Grêmio venceu o duelo pelo placar de 2 a 1, no Estádio Olímpico. Com este resultado e após um 0 a 0 no jogo de ida, o Grêmio sagrou-se campeão. O placar do jogo foi construído por Assis e Cuca, para o Grêmio, e Mazarópi (contra), para o Sport.

18:10 No Campeonato Brasileiro de 1998, o Sport conquistou sua maior vitória diante dos gremistas. Na Ilha do Retiro, o Leão venceu, com facilidade, por 5 a 0. O placar foi construído por Leonardo, Alexandre Lopes, Irani e Ronaldo (2).

18:06 No histórico do confronto, pernambucanos e gaúchos já se enfrentaram em 36 ocasiões, com o Grêmio levando vantagem. Foram 21 vitórias tricolores, nove empates e seis triunfos do Sport.

18:04 Fique de olho: Marcelo Grohe, com defesas plásticas e eficientes, vai surgindo como um dos principais goleiro da atual edição do Campeonato Brasileiro. O arqueiro ganhou a titularidade após a saída de Victor, negociado com o Atlético Mineiro, e não desperdiçou a chance, se tornando o dono da camisa 1 do imortal tricolor.

18:02 Fique de olho: Magrão,que completará seu 502º jogo com a camisa do Leão, continua escrevendo seu nome na história rubro negra. Por outro lado, o goleiro tenta se recuperar após sofrer quatro gols no confronto do último final de semana.

18:00 Fique de olho: Hernán Barcos, sempre, é um dos nomes que trazem mais perigo às defesas do país. O “Pirata”, como é conhecido pela torcida gremista, se tornou capitão do time após demonstrar muita raça e força de vontade - fatores primordiais para um bom jogador do Grêmio.

17:57 Fique de olho: Augusto César é um dos atletas rubro negros que vêm em melhor fase na temporada. Com boas atuações e muita garra, o jogador se destacou e virou peça fundamental. Na última partida, o atleta marcou o único gol rubro negro diante do Coringão.

17:54 O carioca Marcelo de Lima Henrique será o responsável pelo apito na partida. Dilbert Pedrosa Moisés e Luiz Cláudio Regazone, também do Rio de Janeiro, serão os auxiliares; o Pernambucano Emerson Sobral será o quarto árbitro.

17:52 O treino foi dividido em duas partes: na primeira delas, conclusões à meta, com cruzamentos, finalizações frontais e cabeceios. Na segunda, em uma das metades do campo, treino tático com a equipe atuando com dez jogadores.

17:50 Os gremistas realizaram em São Paulo, o último trabalho antes do confronto contra o Sport, em Recife, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A movimentação aconteceu no Estádio Nicolau Alayon, pertencente ao Nacional, tradicional equipe da capital paulista.

17:47 Durval atuou em 24 jogos nesta temporada, sendo 12 pelo Campeonato Pernambucano, seis pela Copa do Nordeste e em seis na Série A. Neto Baiano também atuou em todas as partidas na Série A e é o principal goleador do time, com 15 gols. Porém, faz um mês que não balança as redes: a última vez foi no empate em 1 a 1, diante do Santos, no dia 20 de abril.

17:45 Desfalcado, o treinador do Leão terá alguns problemas para o duelo. Titulares incontestáveis do time do Sport, o zagueiro Durval e o atacante Neto Baiano são o motivo de uma grande dor de cabeça do técnico Eduardo Baptista para o jogo de logo mais.

17:42 "Vejo com bons olhos, até porque é uma posição que eu e joguei sempre, não teria nenhuma dificuldade. Até gosto muito de jogar assim pelas minhas características, me dá mais facilidade de jogar com a bola chegando de trás para frente, do que receber de costas. Foi essa posição que me consagrou", dise Zé Roberto.

17:40 Os gremistas contarão com a volta de Zé Roberto à equipe titular. O volante se disse muito alegre com a oportunidade e espera fazer um bom jogo diante do Leão. A posição não é uma improvisação, o atleta está acostumado a sair com a bola de trás.

17:37 "O objetivo é cumprir a função ofensiva pelas beiradas, dando opções para a criação de jogadas ofensivas. Sempre incomodando também os volantes com uma boa movimentação no setor entre a cabeça de área e a zaga adversária", disse o prata da casa leonino.

17:35 Após ganhar oportunidades no time principal do Sport no início da Copa do Nordeste e terminar virando opção para o técnico Eduardo Baptista, o atacante Erico Júnior vive a expectativa de estrear como titular. Nesta terça-feira (28), véspera do confronto com os tricolores gaúchos, Erico Júnior treinou entre os titulares e, depois das atividades, explicou as orientações que recebeu do treinador rubro-negro.

17:32 Diante das ausências dos dois volantes, a tendência é de que o treinador retome a formação comtrês jogadores de armação no meio-campo. Zé Roberto e Matheus Biteco disputam posição para formar dupla com Edinho na cabeça da área. Alan Ruiz, que cumpriu suspensão na última rodada, volta a estar à disposição de Enderson Moreira.

17:30 O Grêmio vem treinando em São Paulo para o confronto. Enderson Moreira, técnico gremista, segue sem definir quem serão os substitutos de Riveros, que teve lesão no ligamento colateral do joelho direito, e de Ramiro, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

17:28 O técnico Eduardo Baptista convocou 20 jogadores para a partida com na Ilha do Retiro, válida pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O meia Ailton sentiu o tornozelo e foi cortado da partida, dando lugar ao volante Ronaldo.

17:25 Para o duelo de logo mais, os rubro negros terão os desfalques de Durval e Neto Baiano, que foram expulsos na partida diante do Corinthians, que fora repleto de confusões envolvendo a torcida do Sport e a arbitragem.

17:22 Já o Grêmio perdeu para o São Paulo fora de casa, por 1 a 1, no último sábado (24). O tricolor dos Pampas aparece na quarta colocação, com quatro vitórias, um empate e três derrotas, e tenta se manter no G-4.

17:20 O Sport vem de derrota para o Corinthians na última rodada, quando foi derrotado na Ilha do Retiro por 4 a 1. Na tabela, o Leão soma sete pontos, com duas vitórias, um empate e três derrotas, figurando na 14º colocação. Romarinho foi o destaque da vitória do Timão.

17:18 No jogo de daqui a pouco, em Recife, as equipes buscam se recuperar na competição nacional, visto que ambas saíram derrotadas da 7º rodada e não somaram pontos. O Sport tenta sair de perto da zona de rebaixamento e o Grêmio quer se manter entre os primeiros colocados na tabela.

17:15 Boa noite, amigo leitor da VAVEL Brasil! Estamos dando início à transmissão da partida entre Sport x Grêmio, pela 8º rodada do Brasileirão 2014; a bola rola às 19h30 e você acompanha aqui todos lances, e tempo real .