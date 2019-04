Avaí recebe o ABC para se aproximar do G4

Jogando na Ressacada, Avaí e ABC se enfrentam, tentando manter-se na parte alta da tabela da Série B 2014. Os catarinenses tem 10 pontos, mas tem um jogo a menos, e estão em 9º lugar, enquanto o ABC é o 5º, com 13.

No histórico de confrontos, foram sete jogos. O Avaí venceu quatro, o ABC tem uma vitória e foram mais dois empates. O Leão da Ilha marcou 10 gols e sofreu quatro. O último confronto foi na Série B 2013, e o ABC venceu em Natal por 1 a 0, gol de Erick Flores, que garantiu a permanência do time na Segundona.

A arbitragem na Ressacada será de Marcos Mateus Pereira, do Mato Grosso do Sul, que será auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz e Antonio Luiz Guimarães Lugo. A bola rola na Ressacada, em Florianópolis, a partir das 19h30.

Com técnico interino, Avaí tenta embalar

Após a demissão de Pingo, terceiro técnico do ano, o Avaí vai com o interino Raul Cabral até a parada para a Copa do Mundo, que está com 100% de aproveitamento no ano. Em dois jogos, foram duas vitórias: uma no clássico contra o Figueira no Catarinense e a última no jogo da última rodada, onde o Avaí venceu o Náutico por 1 a 0 nos Aflitos, em Recife.

"Treino fechado não ganha jogo, mas pode ajudar"

O treinador interino do Avaí ainda não decidiu a escalação. Com as voltas de Eduardo Costa, Marquinhos e Roberto, que estavam machucados, fica a dúvida entre o time que jogou bem na última rodada ou com a equipe titular que vinha jogando anteriormente. Com várias dúvidas, Raul Cabral manteve o mistério e fechou o último treino avaiano antes da partida. Segundo o técnico do Leão, "é importante manter o mistério para não dar armas ao adversário. Treino fechado não ganha jogo, mas pode ajudar".

A provável escalação do Avaí para enfrentar o ABC é com Vágner; Marrone, Antonio Carlos, Pablo, Eltinho; Eduardo Costa (Júlio César), Eduardo Neto, Tinga, Cleber Santana; Heber (Marquinhos), Paulo Sérgio.

Sem jogadores importantes, ABC tenta a recuperação em Floripa

Após um ótimo começo de campeonato, onde figurou entre os quatro primeiros da Série B, o ABC teve uma derrota surpreendente diante de sua torcida, quando levou 1 a 0 do Oeste. Mesmo assim, a posição dos potiguares ainda é boa: o time está na quinta posição e, se vencer, pode terminar a rodada novamente no G4, desde que seu rival América-RN bata o Luverdense.

Além da derrota na última rodada, o jogo contra o Oeste ainda deixou dois desfalques para o técnico Zé Teodoro: o zagueiro Samuel e o artilheiro do time, Dênis Marques foram vetados e não viajaram para Floripa. Além disso, o atacante reserva Beto, não pode jogar por uma cláusula no contrato que o impede de enfrentar seu time de origem, o Avaí. Os volantes Somália e Daniel Amora também estão entregues ao Departamento Médico do Alvinegro.

Na zaga, o treinador Zé Teodoro deve escolher Marlos para o lugar de Samuel. Já no ataque, a dúvida é entre João Henrique e Lúcio Flávio. O time do ABC deve entrar em campo com Gilvan; Madson, Suéliton, Marlon, Luciano Amaral; Michel Schmöller, Michel Benhami, Rogerinho, Xuxa; Gilmar, João Henrique (Lúcio Flávio)