Com a pior defesa do Brasileiro, André Bahia quer ajudar a zaga a melhorar os seus números

Com a ida do zagueiro Dória para a seleção sub-21, para disputar o torneio de Toulon, André Bahia entrou na vaga do jovem zagueiro e tem feito boas partidas. No próximo domingo (1), o Botafogo irá enfrentar o Corinthians, fora de casa, e André Bahia irá para a sua quarta partida consecutiva como titular do Botafogo. Segundo o zagueiro, a sequência é boa para ganhar ritmo de jogo.

''Está sendo muito bom ter essa sequência. Disputar um jogo atrás do outro ajuda a melhorar a condição física e técnica. Vou crescendo, e ritmo é sempre importante.'', disse André Bahia.

Em oito jogos disputados, a zaga do Botafogo sofreu onze gols. Sendo assim, a pior defesa do Campeonato Brasileiro de 2014. O Botafogo só não levou gol em duas partidas. Contra o Criciúma, na qual venceu por 6 a 0, e contra o Palmeiras, na última quarta (28), em que o alvinegro carioca venceu por 2 a 0, fora de casa.

Para o zagueiro André Bahia, o treinador do Glorioso, Vagner Mancini, vai conseguir ajustar a defesa alvinegra durante a parada para a Copa do Mundo de 2014. Vale destacar que o setor defensivo foi um dos principais destaques do Botafogo em 2013.

''O Mancini está há pouco tempo, mas aos poucos vem tentando implementar seu trabalho. Ele chegou no início do Brasileiro e foi tudo corrido, mas com o tempo vamos conseguir. Já estamos em uma crescente. Iniciamos mal, com resultados ruins, e isso atrasa a evolução. Claro que ainda temos aspectos a melhor, mas acho que a parada para a Copa vai nos fazer voltar mais fortes. Ano passado o sistema defensivo foi muito bem, estava excepcional. Encaixou bem. Vamos buscar isso novamente'', destacou o zagueiro.

O contrato de André Bahia com o Botafogo termina ao fim desta temporada. No entanto, o jogador diz que evita pensar nisso. Que o seu foco é tirar o Botafogo desta má fase. Porém, o zagueiro espera ter mais oportunidades para mostrar o seu valor.

''Tenho contrato até dezembro, é um longo caminho pela frente. Sinceramente, agora só consigo pensar em melhorar nossa condição no Brasileiro. Já saímos da zona de rebaixamento e não queremos voltar. Mas espero ter mais chances até o fim do ano e ir bem para ganhar a confiança de todos'', finalizou.

O Botafogo está na 14ª posição com oito pontos ganhos. A partida contra o Corinthians, na Arena Corinthians, será um evento-teste no estádio.