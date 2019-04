Náutico dispensa cinco jogadores

A manhã desta quinta-feira (28) foi marcada por uma "vassourada" no Náutico. Ao todo, cinco jogadores não fazem mais parte dos planos do clube. Dentre eles, três costumavam atuar entre os titulares: o zagueiro Leonardo Luiz e os volantes Yuri e Dê. O lateral-direito Jackson e o volante Rodrigo Possebon completam a lista de dispensa.

Além deles, três jogadores da base serão emprestados. O volante Helder vai jogar a Série D pelo Central e já se apresenta ao clube no início do próximo mês. O volante Liniker e lateral-direito Walber também ficam à disposição, mas ainda não têm destino definido.

A decisão foi tomada pela direção de futebol do Náutico em uma reunião na noite da última quarta-feira (28). Antes do treino desta quinta começar, os jogadores foram comunicados do corte. O zagueiro Leonardo Luiz e os volante Dê e Yuri eram comumente titulares.

"Tivemos uma reunião e foi feito um balanço até o momento. Chegou-se a conclusão que precisamos melhorar o grupo e isso foi um consenso. Fizemos as dispensas necessárias e vamos repor. Estamos querendo parar no dia 4 de junho e voltar no dia 16 já no com esses novos nomes", afirmou o gerente de futebol Lúcio Surubim.

Leonardo Luiz atuou em 13 partidas pelo Náutico, três pela Copa do Brasil, seis pela Série B e quatro pelo Campeonato Pernambucano. O volante Dê, em 21 partidas, sendo três pela Copa do Brasil, cinco pela Série B, uma pela Copa do Nordeste e 12 pelo Campeonato Pernambucano. Yuri também jogou muito pelo Timbu. Assim como Dê, foram 21 jogos: quatro pela Copa do Brasil, três pela Série B, cinco pela Copa do Nordeste e nove pelo Campeonato Pernambucano.

O lateral-direito Jackson também foi titular durante certo período no Náutico. Ele jogou sete partidas, duas pela Série B e cinco pelo Campeonato Pernambucano. Depois, teve uma lesão muscular e deixou a equipe. O novato Rafael Cruz assumiu sua vaga e não saiu mais do time.

Já Rodrigo Possebon, antiga promessa do Manchester United, fez apenas sete jogos pelo Náutico: cinco pelo Estadual, um pelo Nordestão e um pela Série B. Ultimamente, ele nem estava sendo relacionado no time considerado reserva durante os treinamentos.