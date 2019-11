Nos Aflitos, Santa Cruz recebe Joinville pela Série B

Ainda sem direito de atuar no Arruda, o Santa Cruz recebe o Joinville nesta sexta-feira (30), no Estádio dos Aflitos, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Desta vez, o tricolor pernambucano contará com a presença de seu torcedor, já que o duelo diante do América-MG na semana passada aconteceu com portões fechados.

Mais uma partida longe de casa faz parte da pena imposta ao clube coral após um torcedor ser assassinado no jogo contra o Paraná, no início do mês de maio. A bola rola às 21h40, no Estádio Eládio de Barros Carvalho.

O Santa, único invicto das Séries A e B, aparece na 12º posição com 10 pontos ganhos, somando sete empates e uma vitória, está cheio de esperanças para o confronto diante dos catarinenses. Porém, o adversário vem em boa fase e deve dificultar bastante a vida dos pernambucanos.

O JEC, mesmo com a vitória na última rodada, perdeu uma posição, caindo para terceiro, depois da goleada do Ceará sobre o Vila Nova por 4 a 0. O Ceará ocupa a segunda posição. América MG, Ceará e Joinville estão com 17 pontos e fechando o G4 aparece a Luverdense com 15 pontos.

Santa Cruz e Joinville jamais se enfrentaram na história dos clubes. Ou seja, será o primeiro confronto entre pernambucanos e catarinenses.

No reencontro com a torcida, Cobra coral quer festejar

Com pouco tempo para trabalhar por conta das viagens, o técnico Sérgio Guedes não pôde fazer treino tático, mas na coletiva de imprensa pós-treino, ventilou a possibilidade de repetir o time, com a exceção de Betinho no lugar de Léo Gamalho, que sofreu o terceiro amarelo na vitória diante do Boa Esporte e não enfrenta o Coelho catarinense.

Ao longo dos sete empates, o comandante coral sempre ressaltou o bomrendimento do time. Alcançada a primeira vitória, o treinador espera que, agora, o time possa dar sequência, a começar pelos dois últimos jogos antes da parada para a Copa do Mundo.

"Agora, a gente espera dar uma sequência, sabendo das dificuldades de todos os jogos anteriores, mas temos que cuidar para não retroceder. Com a torcida do lado, a gente entra no campo diferente, protegido por ela, a expectativa é a melhor possível", disse Sérgio Guedes.

Coelho quer manter a boia fase não sair do G-4

Sem tempo para descansar, o grupo do Joinville Esporte Clube voltou aos trabalhos sem folgas. Depois da vitória dramática pelo placar de 1 a 0 em cima do América-RN, com gol marcado por Fernando Viana, aos 47 da segunda etapa, o foco passa a ser o Santa em Recife.

O Tricolor realizou um trabalho regenerativo para os 11 jogadores que iniciaram a partida diante do América-RN. Já os que não jogaram a partida inteira realizaram um trabalho técnico e tático, sob o comando do técnico Hemerson Maria.

Empatado em número de pontos com América-MG e Ceará, mas na terceira colocação pelos critérios de desempate, o Joinville quer uma vitória para retornar à ponta da tabela e encaminhar uma vaga entre os quatro primeiros durante a parada para a Copa. Para conseguir a vitória, no entanto, vai ter que superar os desfalques. Jael, Bruno Aguiar e Rafael estão suspensos - o último negocia sua ida ao exterior. Marcelo Costa também está foram por conta de dores musculares .