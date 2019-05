Sport quita dívidas com Prefeitura do Recife e assina contrato com a Caixa Econômica Federal

O Sport anunciou um acordo com o seu novo patrocinador, a Caixa Econômica Federal. Segundo o vice-presidente de marketing do clube, Gabriel Freire, a última certidão negativa, uma das exigências do Governo Federal para a assinatura do contrato, chegou à Ilha do Retiro na tarde desta quinta-feira (29). E para conseguir a documentação necessária, o Leão da Ilha teve que investir cerca de R$ 4 milhões, dois a menos do que receberá por um ano de contrato, que prevê um investimento de R$ 6 milhões.

"Estamos recebendo a última certidão negativa para termos o direito de assinar com a Caixa. Isso ocorrerá até a sexta-feira. O acordo com a Caixa está todo costurado e só faltava essa documentação. Para isso, pagamos R$ 4 milhões. Inicialmente, pode parecer pouco o que ficaremos [R$ 2 milhões], mas conseguimos fazer com que o Sport ficasse livre para receber outros investimentos e isso conta muito", afirmou Gabriel Freire.

Para conseguir a liberação, o Sport teve que negociar a dívida com a Prefeitura do Recife, que girava em torno de R$ 15 milhões de reais. Pelo acordo, o clube irá parcelar a quantia em 96 meses.

Confira a nota oficial do presidente João Humberto Martorelli:

"Tenho a grande satisfação de comunicar à família rubro-negra que o SPORT CLUB DO RECIFE, nesta data, 29 de maio de 2014, obteve todas as certidões negativas de tributos federais, estaduais e municipais.O acontecimento é auspicioso não apenas porque habilita o clube a receber o patrocínio da Caixa Econômica Federal, mas porque e notadamente representa o resgate da cidadania do clube e de todos os sócios. Com a situação fiscal regular, o SPORT ganha musculatura para novos patrocínios e realização de operações financeiras em geral, o que será muito importante nos futuros e, esperamos, breves passos para a construção da nossa tão esperada arena.

Estamos trabalhando para consolidar o SPORT como instituição de proa no cenário nacional e, salientando o grande esforço financeiro feito para o saneamento dos passivos fiscais, convocamos todos os rubro negros para se engajarem nesse esforço, associando-se ao clube e contribuindo, assim, para o engrandecimento do SPORT.

Por fim, quero agradecer a todos os colaboradores internos que deram seu apoio aos atos necessários a mais esta realização, bem assim aos parceiros Rede Globo e Adidas, ao Senador Armando Monteiro Neto e ao advogado Fernando R. Andrade"