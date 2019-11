Série B 2014: América-MG x Náutico e

Encerramos agora nossa transmissão! Agradecemos a sua companhia nesta tarde de sábado. Um grande abraço. Fique com Deus!

Já o Náutico deu um salto na classificação. O Timbu, agora, está ocupando a 10ª colocação, com 11 pontos.

Com o resultado, o América-MG deixou a liderança da competição. O Coelho, agora, está na segunda colocação, com 17 pontos.

47' Fim de jogo! América-MG 1x3 Náutico.

44' Partida ficou morna após as expulsões. Os dois times ficam tocando a bola sem muita objetividade.

37' ÚLTIMA MODIFICAÇÃO NO NÁUTICO! SAI: Leleu. ENTRA: Geovane.

35' Rafael Cruz cruza pela direita. Roberto, sozinho na área, manda de cabeça, mas a bola vai para fora.

29' SUBSTITUÍÇÃO NO NÁUTICO! SAI: Paulinho. ENTRA: Marcos Vinícius.

28' EXPULSO! Elsinho faz falta em Leleu. Ele já tinha cartão amarelo, recebeu o segundo e foi expulso.

24' ALTERAÇÃO NO NÁUTICO! SAI: Raí. ENTRA: Zé Augusto.

19' ALESSANDRO! Júnior Negrão fica de frente para o gol, bate e o goleiro alvirrubro salvou o Timbu.

18' ÚLTIMA MUDANÇA NO AMÉRICA-MG! SAI: Ricardinho. ENTRA: Carlos Renato.

17' AMARELO! Vinícius para o ataque do Coelho e recebe cartão amarelo.

16' MATHEU! Raí cobra uma falta com perigo e o goleiro do Coelho faz uma linda defesa.

14' CARTÃO VERMELHO! Gílson acerta, de forma dura, Raí e é expulso.

9' GOOOOOOOOOOOOOL DO AMÉRICA-MG! Mancini cobra muito bem e diminui para a equipe mineira.

7' Pênalti para o América-MG! Willians Alves toca no atacante Willians, que cai dentro da área e o árbitro marca pênalti.

2' GOOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! Vinícius recebeu cruzamento de Raí e mandou para o fundo do gol.

1' O América-MG fez uma alteração no intervalo. SAIU: Pablo. ENTROU: Willians.

0' Começa o segundo tempo.

47' Fim de primeiro tempo! América 0x2 Náutico.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! Roberto bante de longe e a bola passa por baixo do goleiro Matheus, que falha mais uma vez.

43' Partida seguirá até os 47 minutos nesta primeira etapa.

37' Júnior Negão cabeceia, mais uma vez livre, mas a bola passa sob o gol do Timbu.

33' GOOOOOOOOOOOOOL DO NÁUTICO! William Alves aproveita uma bola na entrada da área, após cobrança de escanteio, bate e a bola passa no meio das pernas do goleiro do Coelho.

31' UUUUUUUUUUHHHHHHH! Renato Santos subiu sozinho, após cobrança de escanteio, e acertou a trave esquerda do goleiro alvirrubro.

31' Mancini cobra a falta, William Alves desvia e a bola vai para escanteio.

30' Gilmak faz falta em Mancini recebe cartão amarelo.

29' Ricardinho bate da entrada da área e Alessandro faz a defesa.

27' UUUUUUUHHHHHH! Leleu fez uma bonita jogada pela direita, passou pelo zagueiro e bateu para o gol. O goleiro Matheus tocou na bola, que bateu na trave e não entrou.

21' Leleu cruza pela direita e o goleiro Matheus mandou para escanteio.

19' UUUUUUUUHHHHHH! Andrei Girotto acertou a trave após cruzamento pela direita. Na sobra, Júnior Negão cobrou e o goleiro alvirrubro defendeu.

17' QUE PERIGO! Elsinho tentou cruzar, a bola pegou um efeito e quase enganou o goleiro Alessandro, que mandou para escanteio.

13' Júnior Negão bate da entrada da área e a bola acaba saindo por cima do gol alvirrubro.

12' Mancini levanta a bola na área e a zaga do Timbu afasta o perigo.

9' No América-MG, SAI: Obina. ENTRA: Júnior Negão.

8' Obina está caído no gramado e será substituído.

8' Ricardinho recebe bola de Mancini , bate e o goleiro Alessandro faz a defesa.

6' Rafael Cruz bate de longe e a bola passa ao lado do goleiro do Coelho.

2' O América-MG tem falta do meio de campo

1' Rafael Cruz cruza pelo lado direto e André afasta.

1' Náutico tenta chegar pelo lado direito e ganha lateral.

0' Começa o jogo!

16:17 As duas equipes já estão no gramado.

16:06 O América-MG jogará com: Matheus, Elsinho, André, Renato Santos e Gílson; Leandro Guerreiro, Andrei Girotto, Pablo e Mancini; Obina e Ricardinho.

15:55 O Banco do Timbu será formado por: Jefferson; João Ananias, Diego, Zé Augusto, Marcos Vinícius, Paulo Júnior, Geovane e Renato.

15:53 O Náutico jogará com: Alessandro; Rafael Cruz, Edvânio, William Alves e Roberto; Gilmak, Elicarlos, Paulinho, Raí e Vinícius; Leleu.

15:52 O Náutico está escalado para o jogo de logo mais.

15:00 ARBITRAGEM: A partida desta tarde será comandada pelo árbitro Vinícius Furlan. Vinícius tem 35 anos, é de São Paulo e pertence ao quadro de árbitros da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Ele será auxiliado por Carlos Augusto Nogueira Júnior (SP) e Daniel Luís Marques (SP).

14:58 O estádio Soares de Azevedo, em Muriaé-MG, é o palco do confronto de logo mais entre América-MG e Náutico. O estádio tem capacidade para 13.694 mil pessoas.

14:54 A semana no Náutico, após a derrota para o Avaí, foi de mudanças. Na última quinta-feira (29), a diretoria do clube anunciou a saída de cinco jogadores. Dos atletas liberados pelo clube, três vinham atuando na equipe titular. São eles: o zagueiro Leonardo Luiz e os volantes Yuri e Dê. Já os outros dois são o lateral-direito Jackson e o volante Rodrigo Possebon.

14h52 Para o duelo desta tarde, o técnico Moacir Júnior, do América-MG, deve repetir a equipe derrotada pelo Atlético-GO. Isso porque o treinador, ainda, não poderá contar com o meia Tchô, que está lesionado. Moacir Júnior espera conseguir a vitória para seguir com o objetivo de ficar entre os quatro primeiros: “Temos um objetivo de terminar essa primeira parte do campeonato no G-4. Estamos na primeira colocação e, sendo assim, precisamos manter a regularidade para acabarmos no G-4.”

14h50 FIQUE DE OLHO: Elicarlos, volante do Náutico, é o principal jogador do time alvirrubro. Eli, que saiu do clube em 2008 para o Cruzeiro, voltou em 2010. Desde então, ele não deixou mais do Timbu. (Foto: Divulgação / Náutico)

14h48 FIQUE DE OLHO: Obina, atacante do América-MG, é outro destaque da equipe mineira. Nesta Série B, o atacante, que foi xodó da torcida do Flamengo, tem 3 gols. (Foto: Divulgação / América-MG)

14:46 FIQUE DE OLHO: Alessandro, goleiro do Náutico, é a "parede" do Timbu para evitar os gols do forte ataque do América-MG. O goleiro alvirrubro vem fazendo uma grande temporada pela equipe pernambucana. (Foto: Divulgação / Náutico)

14:44 FIQUE DE OLHO: Mancini, meia do América-MG, é um dos destaques da equipe. O experiente meia tem passagens por clube como Roma, Internazionale de Milão, Milan, Atlético-MG e Bahia. (Foto: Divulgação / América-MG)

14:42 Para a partida deste sábado (31), o Náutico terá novidades na sua escalação. O técnico Sidney Moraes promoverá a entrada do zagueiro Edvânio e do lateral-esquerdo Roberto. Já o meio de campo será formado por Gilmak, Elicarlos e Paulinho.

14:40 O experiente meia Mancini deu a formula para a equipe do América-MG voltar a vencer. De acordo com o meia, o time precisa voltar ao “padrão América”, que é dinâmico, ofensivo e sempre atento durante as partidas: “Respeitamos muito o Náutico, mas aqui estamos em casa. A torcida está nos apoiando e a receita é o padrão América de novo. Precisamos voltar a ser um time dinâmico, ofensivo e com atenção total em campo. Esse foi o nosso êxito até o momento do campeonato”.

14:38 Sabendo da dificuldade que é enfrentar o América-MG na partida deste sábado (31), o técnico Sidney Moraes, do Náutico, disse que a sua equipe deve jogar com velocidade e marcando forte no meio de campo: “O América-MG já tem um grupo formado há dois ou três anos. Porém, sabemos que é perfeitamente possível pontuar fora de casa. Vamos nos preparar bem para fazer um bom jogo. Tentar explorar a velocidade pelos lados do campo com Raí e Leleu e fortalecer a nossa marcação no meio de campo.” (Foto: Divulgação / Náutico)

14:36 Na tarde deste sábado (31), o América-MG contará com o zagueiro Vitor Hugo, que sofreu uma fratura no nariz na derrota contra o Atlético-GO. No entanto, o jogador jogará com uma marcará de proteção: “O risco seria provocar uma fratura maior, que necessite de uma cirurgia para correção. Por isso usaremos uma proteção no local, para cada de uma bolada ou um choque com adversários ou até mesmo outro companheiro de equipe”, explicou o médico Afonso Rangel. (Foto: Divulgação / América-MG)

14:34 CURIOSIDADE: O Náutico é o time que mais acerta viradas de jogo nesta Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu, até o momento, acertou em 90 oportunidades. Além disso, a equipe alvirrubra foi quem mais driblou certo.

14:32 CURIOSIDADE: O América-MG é o time que mais desarma errado neste Série B do Campeonato Brasileiro. O Coelho errou em 39 oportunidades. Já o ataque da equipe mineira é o melhor desta competição, até o momento, com 15 gol marcados.

14:30 Com relação aos gols sofridos pelas duas equipes. O América-MG, nesta Série B, levou sete gols, enquanto o Náutico foi vazado por nove vezes. A equipe mineira sofreu quatro, dos sete, gols no segundo tempo. Já o Timbu levou cinco, dos nove, gols também na segunda etapa.

14:28 Já o Náutico tem 38% de aproveitamento nesta Série B. A equipe alvirrubra marcou oito gols neste campeonato. Dos oito, seis foram marcados na segunda etapa. 50% dos gols marcados pelo Timbu foram de dentro da área.

14:26 Na Série B deste ano, o ataque do América-MG já marcou 15 gols. Dos 15, onze foram marcados de dentro da área. Outra curiosidade é que oito gols da equipe mineira foram marcados no segundo tempo. O Coelho tem, até o memento, 71% de aproveitamento.

14:24 Até o momento, América-MG e Náutico se enfrentaram em 16 oportunidades. 13 pela Série B e três pela Série A do Campeonato Brasileiro. O Timbu leva a melhor nos confrontos. O time pernambucano venceu nove, perdeu cinco e empatou duas.

14:20 Em 2010, aconteceu o último confronto entre América-MG e Náutico. A partida, que foi realizada no estádio dos Aflitos, era válida pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Timbu acabou vencendo o duelo por 2 a 1, com gols de Joélson e Geílson. Jandson marcou para os mineiros.

14:18 A maior goleada dos confrontos entre América-MG x Náutico aconteceu em 1978, em partida válida pela 11ª rodada do Grupo B do Copa Brasil. Na ocasião, o Timbu venceu por 4 a 0, no estádio do Arruda, em Recife-PE. Didi Duarte, Darci, Chico Fraga e Jorge Luís marcaram os gols do duelo.

14:16 A primeira vitória do América-MG diante do Náutico só veio acontecer em 1988. O duelo, que foi válido pela 2ª fase do Grupo H da Série B do Campeonato Brasileiro e aconteceu no estádio Independência, em Minas Gerais, terminou com um placar de 3 a 0.

14:14 A década de 70 não foi nada generosa com o América-MG nos confrontos diante do Náutico. A equipe mineira foi derrotada nas três oportunidades que teve de enfrentar os pernambucanos.

14:12 Os dois times só voltaram a se enfrentar em 1974. Outra vez o Náutico levou a melhor e acabou vencendo, com facilidade, por 3 a 0, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte-MG. Os gols do Timbu foram marcados por Paraguaio, Betinho e Jorge Mendonça.

14:10 Em 72, aconteceu o primeiro confronto entre América-MG e Náutico. Na ocasião, o time pernambucano venceu por 3 a 2, no estádio do Arruda. O duelo foi válido pela 22ª rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro. Os grandes destaques da partida foram os atacantes Paulinho, do Timbu, e Cândido, do Coelho. Ambos marcaram dois gols. Dedéu marcou o outro gol dos alvirrubros.

14:06 O Náutico não vive um bom momento na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe alvirrubra, até o momento, venceu, apenas, duas partidas e começa a ficar ameaçada pela zona de rebaixamento. Na última rodada, o Timbu perdeu, dentro de casa, por 1 a 0 para o Avaí.

14:02 O mando de campo é do América-MG, que vem fazendo um grande início de competição e está no G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, na última rodada, o Coelho perdeu para Atlético-GO, no Serra Dourada, em Goiás. O time mineiro foi derrotado por 3 a 0.

14:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora América-MG x Náutico, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, partida a ser disputada às 16h20, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé-MG.