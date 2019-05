Santa Cruz vence Joinville nos Aflitos e se aproxima do G-4

Com a presença de sua torcida, que havia ficado de fora do último jogo, o Santa Cruz recebeu o Joinville no Estádio dos Aflitos, em partida válida pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Em um duelo franco e aberto, o tricolor pernambucano venceu o catarinense por 2 a 0.

Com o resultado positivo, a Cobra Coral chegou a pontos 13 e está atualmente oitava na posição na tabela, mas ainda depende de outros resultados para fincar seu lugar. Já o Coelho de Santa Catarina permaneceu como terceiro colocado, podendo sair do grupo dos quatro melhores colocados no restante da rodada.

No próximo compromisso pelo torneio nacional, o Santa recebe a Ponte Preta, novamente nos Aflitos, na próxima terça-feira (3), às 19h30, enquanto o JEC também joga em casa contra o Vila Nova, no mesmo horário, na Arena Joinville.

Reencontrando o torcedor, time da casa larga na sexta marcha

Com a bola rolando, o Santa deu logo as cartas: a vitória era imprescindível e não era blefe. Mesmo longe do Arruda, o tricolor se impôs como mandante. Não demorou muito para que surgisse a primeira chance, que veio com Renan Fonseca; o zagueiro aproveitou cobrança de escanteio e obrigou o goleiro Ivan a fazer grande defesa.

Pouco depois, a torcida vibrou com o gol de Memo, que fez seu primeiro gol na Série B após tabelar com Carlos Alberto. O volante acertou uma bomba da fora da aérea e estufou as redes do JEC para colocar os tricolores de Pernambuco em vantagem - a bola ainda desviou na trave antes de ultrapassar a última linha.

Mesmo em desvantagem no placar, o Joinville não se entregou e teve duas boas chances de igualar, esbarrando na zaga e no goleiro Tiago Cardoso que, como de costume, fez uma grande partida.

O Santa Cruz resolveu dar o troco e, por um capricho, não aumentou a vantagem . Aos 30 minutos, Carlos Alberto acertou um belo chute e carimbou o travessão de Ivan. Cinco minutos mais tarde, quem assustou foi Betinho, depois de receber passe de Nininho, em um dueto de diminutivos.

Na sequência, Tarta, do Joinville, foi expulso com duas faltas em dois minutos e facilitou a vida do tricolor pernambucano, no último lance considerável do primeiro tempo.

Santa chega à segunda vitória e se aproxima do G-4

Para os últimos 45 minutos, Hemerson Maria, técnico do Joinville, tirou um meia e colocou um homem de mais marcação. Danilo Pires fez Ivan salvar o Joinville aos 2 minutos da etapa final. Ele limpou o marcador após receber lançamento de Carlos Alberto, e bateu no cantinho, mas o goleiro catarinense pulou e mandou para escanteio.

Tiago Cardoso brilhou aos 6 minutos. Edson Ratinho aproveitou o único espaço que teve e experimentou da intermediária, mas o paredão coral se esticou todo e espalmou. Tiago levantou e deu um esporro no sistema defensivo coral. Na cobrança do escanteio, o Joinville assustou novamente.

Aos 10 minutos a torcida conseguiu se animar e ter um pouco de tranquilidade. Renatinho invadiu livre pela esquerda e cruzou com precisão na cabeça de Betinho, o artilheiro coral na Série B finalizou com firmeza e ampliou o marcador nos Aflitos. Foi o segundo gol tricolor.

Depois daí, a mesmice continuou e o jogo ficou morno. A torcida vibrou com o resultado, a segunda vitória do Santa na competição.