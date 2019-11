Campeonato Brasileiro: São Paulo x Atlético-MG

20:33 Nós, vamos ficando por aqui. Muito obrigado a todos pela companhia e até a próxima.

20:28 Agora o São Paulo ultrapassa o Galo e chega aos 16 pontos, assumindo provisoriamente a vice-liderança do Brasileirão. O Atlético agora está em sétimo, com 14.

Fim de jogo no Morumbi! O São Paulo consegue mais uma vitória no Brasileirão.

46' Vamos até os 47 minutos.

44' O colombiano cobrou falta de longe, a bola vinha tranquila para Giovanni, mas o goleirão deixou escapar e foi para o fundo do gol!

44' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO! PABÓN, EM UM FRANGAÇO DE GIOVANNI, COLOCA O TRICOLOR NA FRENTE!

42' Mais uma boa jogada do São Paulo pela direita. Agora a conclusão foi de Pabón e Giovanni fez boa defesa. O jogo, porém, já estava parado por impedimento.

39' Emerson faz falta em Ganso e recebe cartão amarelo.

38' Pierre recebe o primeiro cartão amarelo do Atlético-MG no jogo.

36' MEXE MAIS UMA VEZ O SÃO PAULO: SAI o vaiado Alexandre Pato e ENTRA o colombiano Pabón.

34' Dátolo recebeu pela direita e fez cruzamento perfeito para Josué que, sozinho e com o gol livre, balançou as redes de seu ex-clube. Tudo igual no Morumbi!

33' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO MINEIRO! JOSUÉ EMPATA NO MORUMBI!

32' NA TRAVE! Só não dá para dizer que a falta de Diego Tardelli foi cobrada com perfeição porque ela tocou na trave direita do São Paulo! Rogério Ceni só olhou...

31' Souza faz falta quase na linha a grande área e recebe cartão amarelo. Falta perigosíssima para o Galo.

30' Alexandre Pato recebe passe dentro da área e tenta gol de calcanhar. A bola bate em sua outra perna e sobra para Ganso, que bate bem para o gol, tira do goleiro e por pouco não marca o segundo do São Paulo.

25' Após ótima jogada do São Paulo pelo lado direito, Douglas bate forte e manda na rede pelo lado de fora.

22' Público total de 27.580 torcedores no Morumbi. Renda de R$ 363.927,00.

21' Diego Tardelli aparece bem dentro da área e Antônio Carlos aparece para travar o chute do atacante do Galo.

16' Denilson corta lançamento dos atleticanos e quase faz gol contra.

15' Denilson chega forte e recebe o primeiro cartão amarelo da partida.

14' ATLÉTICO-MG TAMBÉM MEXE PELA PRIMEIRA VEZ: SAI André; ENTRA Guilherme.

13' SUBSTITUIÇÃO NO SÃO PAULO: SAI Maicon; ENTRA Denilson.

12' Edcarlos falha e entrega a bola fica com Douglas, que arrisca de fora da área e chuta pra fora. Quase o segundo do São Paulo.

12' São Paulo volta ao campo de ataque, mas ainda não criou ggrandes chances de gol. Segundo tempo fraco no Morumbi.

4' São Paulo toca a bola no campo de defesa.

2' André arrisca de longe, pega na bola e manda para fora.

Apita o árbitro, a bola está rolando para o segundo tempo de São Paulo 1 x 0 Atlético-MG. As duas equipes voltam com a mesma formação.

19:35 São Paulo também já está de volta ao gramado.

19:34 Atlético-MG volta ao gramado do Morumbi.

19:22 São Paulo foi melhor no primeiro tempo, mas o Atlético cresceu na partida depois de sofrer o primeiro gol. Partida totalmente em aberto.

Apita o árbitro. Fim do primeiro tempo no Morumbi.

41' Vamos até os 46 minutos nesse primeiro tempo.

38' Boa chegada do Atlético-MG. Claudinei recebe cruzamento da esquerda e cabeceia nas mãos do Rogério Ceni.

36' Dátolo chuta de muito longe e a bola passa à esquerda do gol de Rogério Ceni.

31' Diego Tardelli recebe lançamento pelo lado esquerdo e Rogérioi Ceni sai da área para afastar. Na volta, o atacante atleticano arrisca da linha lateral e manda para fora.

31' Em cobrança de falta na área, Alexandre Pato chuta na trave, mas o impedimento já estava marcado.

28' ROGÉRIO CENI! Marion recebe passe dentro da grande área, mas deixa a bola para Pierre, que bate bem e exige grande defesa do goleiro do São Paulo. No rebote, ele cabeceou para fora.

26' Osvaldo cruza para Alexandre Pato, que mata no peito e bate pro gol. A bola desvia na zaga e sai longe do gol.

24' Ganso faz ótimo lançamento para Osvaldo, goleiro Giovanni escorrega, se atrapalha, mas consegue afastar o perigo.

21' Pierre chuta de fora da área e manda longe da meta de Rogério Ceni.

18' Galo em busca do gol de empate: Marion chuta da meia-lua, mas chuta fraco e não dá trabalho para Rogério Ceni.

17' Maicon tenta mais uma vez de fora da área e manda à direita do gol de Giovanni.

14' Maicon arrisca de longe e goleiro Giovanni defende em dois tempos.

12' Depois de ir ao ataque no início, Galo é pressionado pelo São Paulo, que tem ótimo começo de partida e cria boas oportunidades de gol.

10' Luis Fabiano recebe cruzamento na área, aparece por trás da zaga e testa para o fundo das redes do Galo! 1 a 0 para o Tricolor!

10' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SÃO PAULO!

4' Jogo começa bastante movimentado no Morumbi. As duas equipes começam no campo de ataque, buscando criar as primeiras chances de gol do jogo.

2' Escanteio é batido fechado no primeiro pau e Josué cabeceia para fora.

1' Atlético vai ao ataque pela primeira vez e ganha escanteio.

Apita o árbitro, a bola está em jogo! A partir de agora você confere todas as emoções de São Paulo x Atlético-MG! É a nona rodada do Brasileirão, a última antes da parada para a Copa do Mundo.

18:29 Termina a execução do hino nacional.

18:27 Atlético Mineiro também já está em campo. Hino Nacional sendo executado no Morumbi.

18:26 No entanto, o Tricolor jogará com seu uniforme tradicional.

18:25 São Paulo entra em campo com sua camisa amarela especial, aludindo à Copa do Mundo de 2014.

18:14 Morumbi recebe público razoável para a partida dessa noite.

18:09 Jogos da nona rodada do Brasileirão: neste sábado, além de São Paulo x Atlético-MG, teremos Coritiba x Goiás, também às 18h30 e Vitória x Sport às 21h. Amanhã, jogam às 16h Corinthians x Botafogo, Cruzeiro x Flamengo, Chapecoense x Bahia e Grêmio x Palmeiras. Às 18h30, jogam Santos x Criciúma, Figueirense x Atlético-PR e Santos x Fluminense.

17:58 Trio de arbitragem carioca no Morumbi: Péricles Bassols é o árbitro, auxiliado por Diebert Pedrosa e Wagner de Almeida Santos.

17:55 Atlético-MG também já está escalado pelo técnico Levir Culpi: Giovanni; Claudinei, Leonardo Silva, Edcarlos e Emerson; Pierre, Josué e Dátolo; Diego Tardelli, Marion e André.

17:52 São Paulo confirmado: Muricy Ramalho vai a campo com Rogério Ceni; Douglas, Lucão, Antônio Carlos e Reinaldo; Souza, Maicon e Ganso; Alexandre Pato, Osvaldo e Luís Fabiano.

17:40 Lembrando que esta é a última rodada antes da pausa para a Copa do Mundo.

17:13 Ainda sobre sua permanência no Atlético-MG, o atacante Diego Tardelli afirmou: "É legal quando chega esse tipo de comentários, de boato, me valoriza mais ainda. É bom saber que tem clubes grandes interessados em mim, mas ainda não me vejo fora do Atlético-MG, pela identificação que tenho com a torcida, sou ídolo. É por isso que ainda não estou preparado para jogar em algum clube do Brasil".

17:09 O São Paulonão contará com os meias Ewandro e Boschilia, que foram convocados para a Seleção Sub-20 que disputará um torneio na China. Ewandro falou sobre a convocação: "A expectativa é enorme, porque defender a Seleção é o sonho de qualquer atleta. Vou dar o meu máximo lá e tentar buscar o título do campeonato, porque encaro cada oportunidade como se fosse a última. Quero voltar bem, depois, e buscar o meu espaço no São Paulo".

17:04 O Estádio do Morumbi é o palco da partida de hoje. Com o projeto de construção da cobertura da casa são-paulina abortado recentemente, há a ideia de se construir um novo estádio para o São Paulo. Enquanto isso, a equipe segue jogando no Cícero Pompeu de Toledo, que não deve receber grande público nessa noite.

17:00 Do lado do Atlético-MG, a euforia vem de fora dos gramados. Depois de abandonar o Mineirão por não entrar em acordo com a administradora do estádio, o Galo pode estar perto de ter sua própria casa. O Presidente Alexandre Kalil afirmou que o projeto de construção do estádio "está andando".

16:56 Depois do técnico Muricy Ramalho afirmar que gostaria de contar com o jogador, o vice-presidente de futebol do São Paulo, Athaíde Gil Guerreiro, afirmou que a contratação do zagueiro Lugano não está nos planos do Tricolor, sob a justificativa de que "não agregaria nada".

16:52 FIQUE DE OLHO: o atacante Diego Tardelli, do Atlético-MG, confirmou essa semana que foi sondado pelo Corinthians, mas garantiu sua permanência no Galo. Tardelli começou sua carreira justamente no São Paulo. (Foto: Divulgação/Atlético-MG)

16:50 FIQUE DE OLHO: o volante Maicon, depois de cumprir suspensão automática contra o Atlético-PR, volta ao time do São Paulo recebendo elogios de Muricy: "ajuda muito o Ganso". (Foto: Divulgação/São Paulo FC)

16:46 Já Levir Culpi, treinador do Atlético-MG, fez mistério quanto ao substituto do lateral-direito Alex Silva, que está suspenso. Culpi afirmou ainda não ter se decidido entre Claudinei e Rosinei: "Ainda não defini. Os jogadores vão dormir hoje [sexta-feira, 30] sabendo quem irá jogar e tenho certeza que quem estará em campo terá todas as condições de fazer uma boa partida".

16:43 Durante a semana, o técnico do São Paulo, Muricy Ramalho, enalteceu o time do Atlético Mineiro: "Vamos enfrentar um adversário muito forte, que teve uma queda após a saída da Libertadores, o que é normal, e agora voltou com tudo. É um plantel muito forte e que certamente vai brigar na parte de cima da tabela do campeonato. Estamos no bolo e precisamos nos impor e buscar a vitória".

16:40 Em 2013, as equipes se enfrentaram quatro vezes pela Copa Libertadores. Na fase de grupos, uma vitória para cada lado que ocasionou um reencontro entre os times nas oitavas de final. No Morumbi, vitória atleticana por 2 a 1. Na volta, no Estádio Independência, o Atlético, com uma grande atuação, goleou o Tricolor por 4 a 1 e seguiu adiante rumo ao seu primeiro título continental.

16:37 Em 1977, São Paulo e Atlético-MG decidiram o Campeonato Brasileiro. Após um zero a zero no tempo normal, o Tricolor se sagrou campeão nos pênaltis, em pleno Mineirão, ao bater o Galo por 3 a 2 e conquistar seu primeiro título Nacional.

16:34 O último encontro entre as duas equipes aconteceu no Campeonato Brasileiro de 2013. Na 22ª rodada, o São Paulo, então se recuperando de uma crise com a chegada do técnico Muricy Ramalho, venceu por 1 a 0 no Morumbi, com gol de Welliton.

16:31Ao todo, São Paulo e Atlético-MG já se enfrentaram em 63 oportunidades e apresentam um grande equilíbrio nos confrontos. São 22 vitórias dos paulistas, 21 empates e 20 dos mineiros. Pelo Brasileirão, 48 encontros, 17 triunfos do Tricolor, 16 empates e 15 vitórias atleticanas.

16:28 Na quarta (28), o Atlético-MGconseguiu uma excelente vitória ante o Fluminense. Jogando em casa, em Ipatinga, os atleticanos bateram o Fluminense por 2 a 0, aproximando-se assim do líder, o rival Cruzeiro, que aparece com 16 pontos.

16:25 Depois de um início turbulento no torneio, o Atlético-MGvai, aos poucos, se encontrando no Brasileirão. O Galo aparece em sexto lugar com 14 pontos - são quatro vitórias, dois empates e duas derrotas em oito jogos.

16:22 Na última quarta-feira (28), o São Paulo foi à Uberlândia enfrentar o Atlético-PR. Em uma partida recheada de emoção e de muita polêmica, os paulistas empataram em 2 a 2. Confira aqui como foi a partida.

16:19 O São Paulo tem um começo apenas regular no Brasileirão. O Tricolor ocupa a oitava colocação do campeonato com 13 pontos nos oito primeiros jogos. São três vitórias, quatro empates e uma derrota.

16:15 Muito boa tarde para você leitor da VAVEL Brasil. A partir de agora você acompanha aqui todas as emoções de São Paulo x Atlético-MG, que se enfrentam pela nona rodada do Campeonato Brasileiro no Estádio do Morumbi, na cidade de São Paulo.