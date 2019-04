Sem Paulinho e Thiago Silva, Felipão reprova atuação de titulares no treinamento da Seleção

O treinador Luiz Felipe Scolari não ficou nada satisfeito com a equipe titular no treinamento deste domingo (01), na Granja Comary. Na movimentação, que encerrou a primeira semana de preparação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo, a equipe considera titular até venceu o coletivo por 3 a 2, mas Felipão ficou irritado com os erros do time, que abriu uma boa vantagem e chegou a ganhar por 3 a 0. Após o treino, o técnico da Seleção, em entrevista à Rede Globo, demonstrou toda sua insatisfação.

“Não gostei de nada. Está tudo errado. Teve muita liberdade, muito contra-ataque. Foram uma série de detalhes que não é o normal da Seleção”, disse o treinador.

O time que começou a atividade deste domingo como titular sofreu algumas alterações, em relação ao coletivo de último sábado (31). Desta vez, a modificação foi no meio de campo. O volante Paulinho foi poupado da movimentação. No seu lugar, entrou Hernanes. Sendo assim, a equipe ficou com a seguinte formação: Júlio César; Daniel Alves, David Luiz, Dante e Marcelo; Luiz Gustavo, Hernanes e Oscar; Hulk, Fred e Neymar.

Durante a movimentação, o técnico Felipão promoveu algumas modificações. O lateral-direito Maicon entrou na vaga de Daniel Alves, o meia Oscar foi substituído pelo volante Ramires e Hulk foi trocado por Bernard. Já a equipe reserva foi formada por Jefferson; Maicon, Thiago Silva, Henrique e Maxwell; Fernandinho, Ramires, Willian; Bernard, Jô e o preparador físico Anselmo Sbraglia, que completou a equipe, já que o volante Paulinho estava realizando trabalhos físicos na academia.

Os gols do coletivo, que foi parado diversas vezes pelo técnico Luiz Felipe Scolari, foram marcados por Marcelo, destaque da equipe titular marcando dois gols, e Neymar, que fez de falta. Hulk marcou o primeiro gol dos reservas, com um lindo lance por cobertura. Por fim, Willian, em uma rápida descida, fez o segundo.

O próximo treinamento da Seleção Brasileira será na segunda-feira (02), no estádio Serra Dourada, em Goiânia, onde os comandados de Felipão fazem, na terça-feira (03), um amistoso contra Panamá. A equipe embarcará para Goiás, às 20h30, deste domingo (01). Para este duelo, Thiago Silva, Paulinho e Fernandinho serão poupados. Eles ficarão na Granja Comary realizando trabalhos de aprimoramento físico.