Campeonato Brasileiro: Chapecoense x Bahia e

18:00 Estamos encerrando nossa transmissão. Fiquem ligados para mais informações sobre a partida na Vavel Brasil. Agrademos os fãs que estiveram juntos, até a próxima!

17:55 O Bahia está na 15º colocação. Na próxima quarta (04) vai até a Ilha do Retiro, enfrentar o Sport Recife.

17:50 Com o resultado, a Chapecoense sai da zona de rebaixamento e vai a 16º colocação. No lugar, entrou o Coritiba.

49' Fim de jogo na Arena Condá! Chapecoense 2-1 Bahia.

45' Teremos mais quatro minutos de acréscimo.

44' Quase o empate! Guilherme Santos bate da entrada da área, e a bola passa com perigo da meta de Danilo.

40' GOOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA!!! Talisca cobra escanteio, Miranda chega escorando, a bola sobra para Demerson, que bate colocado. Golaço!

38' Quase Bahia!! Talisca cobra no segundo pau, a bola passa por todo mundo e fica com Rafael Miranda, que chuta pra fora.

37' Henrique sofre falta cometida por William Arão. Na cobrança de Talisca, a bola desvia na barreira e vai pela linha de fundo. Escanteio para o Bahia

34' Guilherme Santos tenta iniciar jogada pela esquerda, mas a bola passa sem perigo para Danilo.

31' Sai Abuda, entra William Arão.

30' Sai Wilson Pittoni, para a entrada de Emanuel Biancucchi.

26' Rafael Miranda reclama, e recebe cartão amarelo.

25' GOOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE!! Alemão!! Tiago Luís faz grande jogada individual, passa pela zaga tricolor e deixa Alemão sozinho. O atacante chuta, Marcelo Lomba chega a fazer a defesa, mas a bola entra!

21' Mesmo com as substituições, o Bahia não se acerta e continua errando os passes.

20' Cartão amarelo para alemão, por impedir o contra-ataque do Bahia.

20' Sai Maxi Biancucchi, para a entrada de Henrique.

18' Cartão amarelo para Anderson Talisca por reclamação.

15' Bahia tenta sair pro jogo, mas não tem técnica. O time erra muito o fundamento básico do futebol, o passe.

12' Substituição no Bahia: William Barbio entra no lugar de Branquinho.

9' Cartão amarelo para Bruno Silva.

8' Cartão amarelo para Newton. O lateral da Chapecoense fez falta em Roniery.

5' Tiago Luis levanta para a área na cobrança de escanteio, e Feijão manda para longe depois do bate-rebate

GOOOOOOOOOOOL DA CHAPECOENSE!! Abuda recebe de Fabiano e solta uma bomba da entrada da área. A bola vai colocada, sem chances para Lomba!!

Roniery deixou o braço esquerdo em Neuton impediu uma jogada de ataque da Chapecoense. O lateral recebeu cartão amarelo.

Começa o segundo tempo!

Roniery, lateral-direito do Bahia: "Nós precisamos finalizar e criar oportunidades de gols. Basta ter um pouco de sorte para na hora do chute a bola entrar."

47' Termina o primeiro tempo na Arena Condá. Chapecoense 0x0 Bahia.

45' Teremos mais dois minutos de acréscimo.

Chapecoense faz sua primeira substituição. Bergson entra no lugar de Neném, que sentiu lesão.

41' O atacante Tiago Luís se livra da marcação de Lucas Fonseca e cruza sem olhar para a área. A bola sobra livre para o lateral-esquerdo do Bahia, Guilherme Santos.

38' Dedé tenta em duas oportunidades: na primeira, o atacante exige uma defesa simples de Lomba; no lance seguinte, o jogador tenta lançar para Alemão, mas erra na medida. Fica novamente com Marcelo Lomba.

34' A Chapecoense pressiona, mas sempre erra no último passe.

31' Talisca recebe da entrada da área, mas erra em mais uma chance. O falso 9 tricolor precisa calibrar o pé!

29' A Chapecoense chega a criar uma jogada, mas Neuton desperdiça o que seria uma grande chance! o lateral cruzou muito mal. A partida segue 0 a 0.

24' Quase Bahia! O tricolor faz grande jogada pela direita: Maxi passa rapidamente para Roniery, que dá de bandeja para Talisca. O meia do Bahia finaliza, sem perigo para o Goleiro Danilo.

20' Quase Chapecoense!! Alemão arrisca e assusta o goleiro Marcelo Lomba. A bola passa muito próxima ao gol do Bahia.

15' Antes da partida, o atacante Bruno Rangel foi apresentado a torcida presente. Ele só poderá ser utilizado após a Copa do Mundo.

14' Partida paralisada. Rafael Miranda e Neuton se chocam e o lateral da Chapecó sente; jogo é paralisado para o atendimento.

12' Chapecoense avança. O lateralNeuton cruzou para a intermediária, mas o zagueiro do Bahia Demerson sai melhor no lance.

10' Na cobrança de Anderson Talisca pra área, o zagueiro Jaílton acaba afastando. A bola sobra novamente para Talisca, que tenta um novo cruzamento, defendido pelo goleiro Danilo.

8' Da entrada da área, Maxi Biancucchi leva a bola para a linha de fundo e acaba conseguindo um escanteio para o Tricolor.

5' Zaga do Bahia começa bem postada, em meio as chances criadas pela Chapecoense. Até aqui, não houveram chances claras de gol.

4' Branquinho tenta sair pro jogo, mas acaba perdendo a posse da bola.

2' A Chapecoense começa a partida colocando pressão! Tiago Luís cruza pra área, mas Alemão vacila e demora para finalizar. O zagueiro Lucas Fonseca cortou.

Começa a partida em Chapecó!

Banco de reservas da Chapecoense: Lauro, Fagner Alemão, Ednei, Rodrigo Biro, Wiliam Arão, Bruno Silva, Bergson e Roni

Banco de reservas do Bahia com: Douglas Pires, Railan, Anderson Conceição, Pará, Diego Felipe, Emanuel Biancucchi, Henrique, Jeam e William Barbio.

Bahia faz aquecimento no gramado

Bahia definido: Marcelo Lomba, Roniery, Demerson, Lucas Fonseca e Guilherme Santos; Feijão, Rafael Miranda, Pittoni e Branquinho; Talisca e Maxi.

Chapecoense definida: Danilo; Fabiano, Rafael Lima, Jailton e Neuton; Wanderson, Abuda e Tiago Luis; Nénem, Dedé e Alemão.

16:01 As equipes já estão perfiladas para o hino de Santa Catarina e Nacional.

16:00 Arena Condá, horas antes da partida

15:57 Provável escalação da Chapecoense: Danilo, Fabiano, Rafael Lima, Jaílton e Neuton; Wanderson, Bruno Silva, Dedé e Neném; Tiago Luís e Roni.

15:55 Provável escalação do Bahia: Marcelo Lomba; Roniery, Demerson, Lucas Fonseca e Guilherme Santos; Feijão, Pittoni, William Barbio; Talisca e Branquinho; Maxi Biancucchi.

15:53 Trio de arbitragem na Arena Condá: Igor Junio Benevenuto (MG) será o árbitro da partida, auxiliado por Marcio Eustáquio Santiago (FIFA-MG) e Janette Mara Arcanjo (MG).

15:50 Antes da parada para a Copa do Mundo, o Bahia ainda enfrentará o Sport na próxima quarta (04), em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, adiada por conta da falta de segurança. Tudo porque a Polícia Militar de Pernambuco entrou em greve.

15:47 Pelo Bahia, o técnico Marquinhos Santos tem dois desfalques. O zagueiro Titi e o volante Fahel receberam o terceiro cartão amarelo diante do Santos e terão que cumprir suspensão. Sendo assim, Lucas Fonseca retorna à zaga Tricolor, enquanto Feijão entra no meio de campo. O comandante tricolor ainda promoverá o retorno de Branquinho ao time titular no lugar de Henrique.

15:45 A Chapecoense não poderá contar com André Paulino e Diones. O zagueiro levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão automática. Emprestado pelo Bahia, volante não poderá jogar por questões contratuais.

15:43 A Arena Condá é onde o Chapecoense manda os seus jogos. Pertencente ao município de Chapecó, o estádio foi remodelado em 2009, passando a comportar pouco mais de 22.600 torcedores.

15:40 Do lado da Chapecoense, recém-chegado do Catar, Bruno Rangel fez 31 gols no ano passado só poderá estrear após a Copa. Ele prezou pela ajuda dos companheiros para tirar a equipe da situação incômoda. "No ano passado quando eu estava fazendo meus gols, eu sempre dizia que eu não iria conseguir fazer as coisas sozinho. Então sigo assim, sozinho não vou resolver tudo, somente juntamente com os companheiros que vamos tirar a Chapecoense dessa situação", explicou.

15:30 Um dos principais jogadores do Bahia está de contrato renovado com o clube. Uelliton ficará no Bahia até o fim do Brasileirão deste ano. A diretoria confirmou nesta semana o acerto com o Cruzeiro para prorrogar o contrato de empréstimo do volante até o final desta temporada.

15:20 FIQUE DE OLHO: Anderson Talisca, meia-atacante do Bahia. Grande destaque da equipe no ano, Talisca vem atuando de falso 9 até aqui. Especialista em bola parada, o maior finalizador da Série A ainda atua como "garçom" da equipe, sendo o líder de assistência do tricolor na temporada

15:10 FIQUE DE OLHO: Tiago Luís, atacante da Chapecoense. Considerado o "novo Messi" ainda quando atuava na base do Santos, o jogador é o artilheiro da equipe catarinense no campeonato brasileiro com 3 gols

15:00 Ex-jogador da Chapeconse, o volante Diego Felipe prometeu revelar maiores informações sobre o adversário de logo mais para o técnico Marquinhos Santos, do Bahia. “Conheço bem quase todos os jogadores do elenco e acredito que posso contribuir de alguma forma. Caso o treinador (Marquinhos Santos) precise de alguma informação, terei o maior prazer em ajudá-lo”, afirmou.

14:50 Bahia e Chapecoense nunca se enfrentaram. Este será o primeiro duelo entre as equipes.

14:40 Na quinta (29), o Bahia decepcionou sua torcida diante do Santos. Mesmo jogando em Feira de Santana, os tricolores estiveram em presença massiva. Apesar do apoio, os baianos perderam por 2 a 0, chegando a terceira derrota no campeonato.

14:30 Depois de um bom começo na competição, o Bahia "saiu dos trilhos" e mesmo com uma partida a menos, anda de sinal ligado no Brasileirão. O Esquadrão aparece em décimo-quinto lugar com 8 pontos - são duas vitórias, dois empates e três derrotas em oito jogos.

14:20 Na última quinta-feira (29), o Bahia recebeu o Santos no estádio Jóia da Princesa. Em uma partida marcada pela superlotação da torcida, os tricolores decepcionaram e perderam para o Santos por 2 a 0. Confira aqui como foi a partida.

14:10 A Chapecoense tem um começo apenas regular no Brasileirão. O Verdão ocupa a décima-nona colocação do campeonato com 5 pontos nos oito primeiros jogos. A equipe venceu apenas uma vez, empatou duas e perdeu outras cinco.

14:00 Muito boa tarde para você leitor da VAVEL Brasil. A partir de agora você acompanha aqui todas as emoções de Chapecoense x Bahia, que se enfrentam pela nona rodada do Campeonato Brasileiro na Arena Condá, em Chapecó.