Buscando sua primeira vitória na Arena, Corinthians enfrenta o Botafogo

Em busca da liderança do Campeonato Brasileiro, o Corinthians recebe o Botafogo pela última rodada antes da parada para Copa do Mundo. No duelo que vai ser realizado na Arena Corinthians neste domingo (1), às 16h00 (horário de Brasília), para cerca de 40 mil pessoas, o Timão só pensa na vitória para se manter no G-4 e conquistar sua primeira vitória na nova casa, enquanto o alvinegro carioca tenta vencer o seu segundo jogo seguido e subir na tabela.



O Corinthians vem de duas vitórias consecutivas, venceu o Sport por 4 a 1, fora da casa, e no Canindé derrotou o líder Cruzeiro por 1 a 0. O Timão ocupa o terceiro lugar da classificação, com 15 pontos. Nas últimas duas rodadas, o Botafogo empatou em 1 a 1 com o Vitória, em casa e, em Presidente Prudente, conquistou um ótimo resultado ao vencer o Palmeiras por 2 a 0, subindo para 13º, com oito pontos somados.

Mano Menezes mantém a escalação que vem dando resultados

Sem muito mistério, o técnico Mano Menezes manteve o time que conquistou duas vitórias seguidas e afastou a má fase do Corinthians, que ficou três rodadas sem vencer no Campeonato Brasileiro. O único desfalque confirmado para o jogo contra o Botafogo é do goleiro Cássio, que lesionou o joelho esquerdo logo no começo do jogo contra o Sport, pela sétima rodada.



Desfalcando o Timão nas últimas rodadas e com a titularidade ameaçada, Guilherme treinou normalmente nesta sexta-feira (30) e vai ficar no banco de reservas no jogo contra o Botafogo. O volante vinha sentindo dores na coxa direita e o seu substituto, Bruno Henrique, vem tento boas atuações e está confirmado no time titular do Corinthians.



Especulado para deixar o Corinthians na próxima janela de transferência e podendo se despedir do clube na partida contra o Botafogo, na Arena Corinthians, Ralf afirmou na manhã deste sábado (31) que pretende cumprir o seu contrato.



"Em todos os lugares por onde passei eu gosto de respeitar meu tempo de contrato. Aqui não é diferente, estou muito feliz por estar sendo capitão, exercendo essa nova função, algo novo para mim. Agora, se tiver uma oportunidade de sair, tem que ser uma coisa boa para todos nós, para o Corinthians e para mim. Mas meu pensamento é ficar, esperar essa parada da Copa e ficar", afirmou o jogador.



O volante também falou sobre o seu desejo de permanecer no Corinthians e afirmou que não chegou nem uma proposta para ele sair do clube.



"Eu Fico. Não chegou nada, meu interesse em permanecer é muito grande. Quero me dedicar como me dediquei nos últimos quatro anos. Isso que eu pedi para ir embora, que eu quero sair, isso é mentira. Eu tenho contrato até 2015 e quero cumprir. Se a diretoria tem outra ideia, então temos que sentar todo mundo para conversar. Mas eu quero ficar", completou Ralf.

Sem Emerson, Ferreyra entra no time titular do Botafogo

Um dos principais destaques do Botafogo neste Campeonato Brasileiro e ex-jogador do Corinthians, Emerson não vai poder participar do jogo por conta do terceiro cartão amarelo levado na vitória do alvinegro contra o Palmeiras, na última quarta-feira (28), e por ainda ter contrato com o Corinthians. Mesmo sem estar em sua melhor condição física, e sem brilhar muito desde que chegou, Ferreyra está confirmado no time titular do Botafogo.



Em entrevista, o paraguaio Zeballos lamentou da ausência de Emerson e falou sobre a importância que seu companheiro de ataque tem no Botafogo. Ele ainda comentou sobre a expectativa do time ganhar pela primeira vez dois jogos seguidos no Campeonato Brasileiro, e diz que pensa em tranquilidade para a parada da Copa do Mundo, já que o alvinegro ocupa o 13º lugar, mas corre o risco de entrar na zona de rebaixamento nesta rodada.



"Sim, claro (pesa a ausência). Pelo que representa Emerson para nosso time, desde que entrou, pesa muito. Pesa o temor que os rivais têm dele, ele é muito rápido e inteligente, letal para definir. É muito importante para nós dentro e fora do campo. Mas temos jogadores aqui que podem suprir a ausência dele. Tratamos de fazer um bom trabalho e quem jogar com certeza fará bom trabalho", falou Zeballos.



Zeballos também destacou a importância do jogo contra o Corinthians neste domingo (1).



"Se ganharmos será um triunfo mais que importante, seria pela primeira vez a segunda vitória seguida, e ser regular na competição é algo muito importante. Temos de estar tranquilos, conscientes de que são três pontos muito importantes. Não existe uma regularidade em todos os times, mas temos que tratar de ganhar", afirmou o atacante.