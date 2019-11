Campeonato Brasileiro: Figueirense X Atlético-PR e

20:31 Obrigado por acompanhar a transmissão de Figueirense x Atlético-PR pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro 2014, na VAVEL Brasil. Não se esqueça de curtir a página da VAVEL Brasil no Facebook, e nos seguir no Twitter @VAVEL_Brasil. Logo mais você confere a repercussão da partida em nosso site.

20:27 Agora os times voltam a jogar somente após a Copa.

20:25 Com o resultado o Figueirense fica na lanterna do Brasileirão, com apenas quatro pontos marcados. Já o Atlético-PR ocupa a 11ª colocação na tabela, com 13 pontos.

48' TERMINA O JOGO! Figueirense 1 x 3 Atlético-PR.

47' EXPULSO! O treinador do Figueirense, Guto Ferreira é expulso pelo arbitro da partida.

47' GOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! Douglas Coutinho marca o terceiro gol na partida.

46' Thiago Heleno tenta de cabeça, mas a bola passa longe do gol.

43' O jogo terá quatro minutos de acréscimos.

40' Atlético-PR vai tentando controlar a posse de bola.

36" SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR! Sai: Suéliton; Entra: Mário Sérgio.

30' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR! Sai: Éderson; Entra: Cléo.

28' GOOOOOL DO FIGUEIRENSE! Everaldo recebe a bola, toca por cima do goleiro, e diminui o marcador em Florianópolis.

25' CARTÃO AMARELO PARA NATANAEL!

24' Jonathan chega e arrisca na entrada da área, sem perigo para o Atlético-PR.

22' CARTÃO AMARELO PARA DOUGLAS COUTINHO! Ele cometeu falta no jogador adversário.

16' CARTÃO AMARELO PARA NEM!

15' CARTÃO AMARELO PARA LÉO PEREIRA! O jogador cometeu falta na adversário.

13' CARTÃO AMARELO PARA VITOR JÚNIOR! O jogador fez falta dura em Suéliton.

12' SUBSTITUIÇÃO NO FIGUEIRENSE! Sai: Marco Antônio; Entra: Jonathan.

10' Thiago Heleno manda para a área, ela sobra para Everaldo que arrisca para o gol. O goleiro do Atlético defende mais uma vez.

7' GOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! No contra-ataque, Douglas Coutinho recebe o cruzamento e marca o segundo do time paranaense.

4' Figueirense arrisca com Marco Antônio e Weverton faz boa defesa.

0' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO-PR! Sai: Bady: Entra: Nathan.

0' COMEÇA O 2º TEMPO! Rola a bola para Figueirense 0 x 1 Atlético-PR.

47' FIM DE 1º TEMPO! Figueirense 0 x 1 Atlético-PR.

47' GOOOOOL DO ATLÉTICO-PR! Douglas Coutinho recebe cruzamento de Suéliton e manda para o fundo da rede.

42' CARTÃO AMARELO PARA DEIVID! O jogador do Atlético cometeu falta no adversário.

35' NA TRAVE! Everaldo bate cruzado e Weverton desvia a bola, que vai parar no travessão.

33' SUBSTITUIÇÃO NO FIGUEIRENSE! Sai: Ricardo Bueno; Entra: Dudu.

30' Ricardo Bueno sente dores na coxa, ele não deve continuar na partida.

29' Bady cobra falta e Tiago Volpi dá um tapa na bola, afastando o perigo.

20' CARTÃO AMARELO PARA MARQUINHOS! Ele cometeu falta em Douglas Coutinho.

19' Marco António recebe a bola e fica de frente com Weverton, o atacante chuta muito fraco e a bola acaba nas mãos do goleiro.

13' SUBSTITUIÇÃO NO FIGUEIRENSE! Sai: Giovanni Augusto; Entra: Vitor Júnior.

10' Neste momento o meia Giovanni Augusto está do lado de fora do gramado. Ele saiu sentindo fortes dores e não deve continuar na partida.

9' QUASE! Em rápido contra-ataque, Ricardo Bueno cruza e Everaldo tenta de cabeça. Weverton faz ótima defesa.

8' Na sequencia Leandro Silva afasta o perigo.

8' Natanael faz cruzamento para a área, a bola vai para escanteio.

5' Figueirense vai segurando a bosse de bola e tenta chegar ao ataque adversário.

3' Giovanni Augusto arrisca de fora a área, a bola passa longe.

0' ROLA A BOLA! Começa o 1º tempo de Figueirense e Atlético-PR.

18h24 Hino de Santa Catarina e Hino Nacional são executados neste momento em Florianópolis.

17h15 Leonardo Ávila parece ter conquistado a confiança do elenco, e ainda está invicto no Brasileirão. O comandante comentou a situação: “Sinto (esse apoio). É uma troca de energia. Eu procurava fazer esse meio-campo entre o Miguel e os jogadores porque muitos jogadores não se abrem com o treinador por um receio, uma vergonha. Então, os jogadores já sentiam bastante confiança em mim”.

17h12 Léo Pereira, zagueiro de 18 anos e prata da casa do Atlético-PR, se revelou ansioso por seu primeiro gol na equipe profissional. “Primeiramente, a gente se preocupa mais em defender. Mas é claro que venho mentalizando, que venho sonhando com esse gol. Espero que esteja próximo”.

17h10 O presidente do clube, Wilfredo Brillinger, afirmou que após a pausa no Campeonato, o Figueirense será outro. “Essa parada evidentemente que vamos qualificar o grupo, temos bastante coisa alinhavada, a Série A é muito longa e difícil. Para o Figueirense conseguir o objetivo dele, a gente precisa dar uma encorpada no grupo. Eu volto a dizer, o grupo é bom, mas a gente precisa qualificar e quantificar”.

17h08 Em entrevista na última semana, o meia Giovanni Augusto elogiou seus companheiros de ataque e pediu mais tranquilidade. “Feliz pela equipe estar criando, isso já é um bom início. Antes, a equipe nem conseguia criar, colocar a bola para dentro é questão de um pouco mais de tranquilidade, um pouquinho mais de confiança. Acreditar que vai fazer o gol”.

17h05 O Orlando Scarpelli será o palco do confronto. Com capacidade para 20000 pessoas, é uma das esperanças do Figueirense, que espera se aproveitar da presença do torcedor para impulsionar o time.

17h02 A pausa para a Copa será o fim de um ciclo no CAP: Manoel deve ser o mais novo reforço do Cruzeiro, que já entrou em acordo com o zagueiro. O atleta foi uma indicação do treinador da Raposa, Marcelo Oliveira, e parece pouco provável que o defensor volte ao Paraná após a Copa do Mundo.

17h00 No Atlético-PR, a única mudança deve ser na zaga: Cleberson, que cumpria suspensão, volta à defesa para formar dupla com Léo Pereira. O restante do time, conforme sugeriu Ávila nos últimos treinamentos, será o mesmo que enfrentou o São Paulo.

16h57 Everton Santos, melhor jogador da equipe no estadual, completa a lista de ausências, já que ainda recupera-se de lesão. Dudu, voltando ao time, é a opção para substituir o atacante, que ainda não conseguiu desencantar no Brasileirão.

16h54 Os substitutos foram definidos por Guto Ferreira no último treinamento antes do jogo. Ivan na lateral-esquerda; França e Luan no meio-campo correspondem aos novos titulares do Figueira.

16h52 Durante a semana, o Figueirense perdeu três jogadores para o confronto. Guilherme Lazaroni, lateral-esquerdo que vinha se destacando como substituto de Marquinhos Pedroso; e o volante Paulo Roberto se lesionaram e estão vetados para a partida. Ainda no meio-campo, Luan também é ausência garantida, por suspensão.

16h50 FIQUE DE OLHO: Ederson, atacante do Atlético-PR. O artilheiro do último Brasileirão foi peça essencial da equipe no último ano, mas em 2014 ainda não conseguiu repetir as boas atuações. Diante da fraca defesa do Figueirense, terá a oportunidade de ir para a pausa da Copa com moral. (Foto: Divulgação/CAP)

16h48 FIQUE DE OLHO: Tiago Volpi, goleiro do Figueirense. Mesmo jogando atrás de uma das piores defesas do Brasileirão, o goleiro alvinegro consegue se destacar pela segurança embaixo das balizas, e foi o melhor jogador da equipe até a pausa para a Copa do Mundo. (Foto: Luiz Henrique/FFC)

16h45 Leonardo Ávila, comandante interino do Atlético-PR, comentou a possibilidade de ser efetivado no cargo. “Não me incomoda (ser interino). Sou funcionário do clube, estou cumprindo profissionalmente o que me foi pedido. As coisas vão acontecendo gradualmente. Quero ver agora o que será melhor para o Atlético. O ambiente é muito bom com os atletas. O melhor para o Atlético é a gente ganhar, somar ponto, independentemente se vai chegar outro ou se eu vou ficar”.

16h43 Durante a semana, Guto Ferreira, treinador do Figueirense, afirmou que usará a pausa para a Copa para fortalecer o elenco. “A gente está rezando para dar essa parada aí na Copa. Vamos ter tempo de trabalhar e receber os jogadores que estão chegando. Somando tudo isso, vamos fortalecer o grupo no treinamento e vamos nesse retorno chegar mais pesados. Só assim vamos conseguir buscar vencer todos os jogos, de uma forma mais clara”.

16h40 Em 2007, foi a vez da maior goleada à favor do CAP: Atlético-PR 6 x 3 Figueirense. Mesmo com um elenco capacitado, que foi destaque na Copa do Brasil naquele ano, os catarinenses não foram páreo para o ataque atleticano, dominado comandado por Pedro Oldoni e Alex Mineiro.

16h37 Em 2006, no melhor ano da história do Figueirense no Brasileirão, a maior goleada contra o Atlético-PR, na casa dos rivais: vitória por 4 a 1, com gols de Chicão, Fernantes, Tucho e Schwenck. Denis Marques descontou para os donos da casa, que não puderam conter a ofensividade do Furacão Catarinense.

16h34 As duas equipes não se enfrentam desde 2011. As duas equipes se enfrentaram pela última vez em setembro daquele ano, e terminaram em um empate por 0 a 0 na Arena da Baixada.

16h31 As duas equipes já se enfrentaram 29 vezes na história. O Atlético-PR tem leve vantagem: são dez vitórias, contra onze empates e oito vitórias do Figueirense.

16h28 O resultado do jogo foi considerado injusto pelos atleticanos, que contestaram o resultado por meio de uma nota oficial em seu site, onde afirmava ter sido vítima de erros de arbitragem e prometeu ação junto à CBF.

16h26 Na última rodada, o CAP empatou com o São Paulo por 2 a 2, com direito a um gol polêmico de Luis Fabiano já no final do jogo. Leia mais sobre o jogo

19:54 O Atlético-PR vive dias melhores que o rival catarinense, mas ainda não convenceu o torcedor. A equipe ocupa a 13ª colocação, com 10 pontos. Foram duas vitórias, quatro empates e duas derrotas.

19:50 Na última rodada, o Figueirense conquistou empate fora de casa contra o Flamengo, em duelo na parte debaixo da tabela. Confira a crônica aqui

19:48 O mando de campo é do Figueirense, que segura a lanterna na competição, com 4 pontos conquistados. Até agora, foram apenas uma vitória, um empate e seis derrotas.

19:45 Boa noite leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Figueirense x Atlético-PR, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 18h30, no Orlando Scarpelli.