Campeonato Brasileiro: Fluminense x Internacional

Ficamos por aqui! Fluminense e Internacional empataram por 1 a 1 na noite deste domingo. Agora o Campeonato Brasileiro dá uma parada e cede espaço para a Copa do Mundo! Obrigado a todos que nos acompanharam. Nos vemos no Mundial!

20:25 Com este empate, o Fluminense segue na vice-liderança do Campeonato Brasileiro antes da parada para a Copa do Mundo. Já o Internacional perde uma colocação e encerrar a etapa na quinta posição.

48' FIM DE JOGO NO MOACYRZÃO!

47' Conca comete falta no meio campo e a torcida reclama.

46' Escanteio para o Fluminense, a torcida explode nas arquibancadas.

45' Teremos três minutos de acréscimo.

44' CARTÃO AMARELO PARA WELLINGTON!

42' Com os dois times cansados, as equipes tocam bola e tentam o gol em um último suspiro. Empate parece de bom tamanho para ambas as equipes.

38' SALVA, CARLINHOS! Fabricio faz uma linda jogada pela esquerda, rola pra trás para Valdivia que chega chutando. A bola desvia e ia morrendo nas redes, até Carlinhos aparecer para afastar.

36' PERDEU! Valdivia ganha de Gum, sai na cara do gol, mas chuta fraco, nas mãos de Cavalieri.

35' QUASE! Valdivia arrisca o chute de fora da área, a bola passa próxima ao travessão. Cavalieri só acompanha.

34' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai: Rafael Sobis. Entra: Gustavo Scarpa.

32' Kenedy arranca, cai na grande área e pede pênalti. O árbitro nada marca.

31' Rafael Sobis em ação, tentando furar o bloqueio colorado.

30' CAVALIERI! Em dois tempos, o goleiro tricolor defende o arremate de Claudio Wick com o peito e bate roupa. No rebote, quase que Eduardo Sasha faz o gol, mas Cavalieri aparece novamente para intervir.

25' SUBSTITUIÇÃO NO FLUMINENSE! Sai: Chiquinho. Entra: Kenedy.

24' SUBSTITUIÇÕES NO INTERNACIONAL! Saem: Alan Patrick e Jorge Henrique. Entram: Valdivia e Eduardo Sasha

23' Fluminense parece cansado nesta segunda etapa. Internacional controla o jogo, tem mais posse de bola e chegua mais ao ataque.

19' Claudio Winck lança-se a frente em contra-ataque, vai à linha de fundo e cruza para Wellington Paulista, que por pouco não empurra para as redes.

18' Wellington arrisca de fora, mas pega mal na bola e manda pela linha de fundo.

17' Conca enfia uma linda bola para Walter, que sairia na cara do gol. Mas o árbitro já assinalava impedimento no lance.

16' CARTÃO AMARELO PARA CLÁUDIO WINCK!

14' D'alessandro faz boa jogada pela direita e tenta o cruzamento. Mas a bola passar por tudo mundo, rumo à linha de fundo.

11' Carlinhos é lançado á linha de fundo, mas erra no cruzamento, novamente. Primeira vaias ao lateral tricolor em Macaé.

9' Após falta, Williams chuta a bola de propósito em cima de Diguinho, de maneira ríspida. Jogadores tricolores reclamam com o árbitro.

8' Diguinho dá lindo lançamento para Sobis, que cruza rasteiro na área. A bola passa por Walter e cruza a área.

2' Claudio Winck sobe pela direita, bate para o gol, mas Rafael Sobis aparece para travar e ceder escanteio.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

19:34 Os atletas de Fluminense e Internacional já estão de volta ao gramado.

19:22 Fluminense e Internacional realizaram um belíssimo primeiro tempo em Macaé. Após um inicio de jogo pegado, os gaúchos abriram o placar com Jorge Henrique, em falha coletiva da defesa no tricolor. Na metade da primeira etapa, Jean - com um golaço - igualou o marcador. Placar justo em um clássico brigado, onde ambas as equipes criam boas oportunidades.

19:21 Jorge Henrique: "Comecei o ano como titular, perdi a vaga para o Alan Patrick, que está melhor no momento, mas é aproveitar a oportunidade".

19:20 Jean: "Acho que precisamos encaixar a marcação e não deixar eles jogarem. Não poderia ter tomado o gol. Agora é ter um pouco mais de calma para marcar o gol".

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO EM MACAÉ!

44' PEGA, DIDA! Conca rouba a bola no meio campo, avança e tabela com Rafael Sobis antes de chutar. Dida, de maneira espetacular, salva o que seria a virada do Fluminense.

43' Carlinhos é lançado à linha de fundo, após bom passe, e cruza para a área. Mas Dida sai do gol e ficou com ela.

42' PERDE, CARLINHOS! Walter domina na área, vê Carlinhos em profundidade e rola de calcanhar para o lateral, que chuta de primeira e manda por cima.

41' Passes errados: Fluminense 17 x 13 Internacional.

40' CAVALIERI, DE NOVO! Dessa vez foi D'alessandro, que aproveita a boa jogada de Jorge Henrique para chutar. Cavalieri, bem posicionado, fica com ela.

39' PEGA, CAVALIERI! Jorge Henrique aproveita o cruzamento e pega de primeira. Cavalieri se estica todo e toca para escanteio.

38' CARTÃO AMARELO PARA WELLINGTON PAULISTA! Por falta dura em Dário Conca.

37' CARTÃO AMARELO PARA DIGUINHO! Por falta em D'alessandro.

36' PRA FORA! Mais um passe perfeito de D'alessandro, dessa vez para Wellington Paulista, que saiu na cara de Diego Cavalieri. Mas o arqueiro tricolor acompanha e a bola sai rente a trave, na rede, pelo lado de fora.

31' GOLAÇO DO FLUMINENSE! Rafael Sobis ajeita o lançamento de Chiquinho para a entrada da área e Jean solta a bomba para o fundo das redes.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLUMINENSE! JEAN EMPATA A PARTIDA!

27' QUE JOGADA! Sóbis arranca, dribla três marcados e rola para Jean soltar a bomba. A bola explode por Claudio Wink e sai pela linha de fundo.

25' Jorge Henrique não marcava um gol há exatos 203 dias, o maior jejum na carreira do atacante. Contra o Fluminense, em seu reencontro contra equipes cariocas, deixou a sua marca.

22' O Internacional abre o placar na primeira finalização. O Fluminense tem três.

21' GOL DO INTERNACIONAL! D'alessandro enfia uma linda bola para Jorge Henrique, que aproveita a falha na defesa do Fluminense e sai de frente para Diego Cavalieri. O arqueiro tricolor nada pode fazer.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO INTERNACIONAL! JORGE HENRIQUE ABRE O PLACAR!

17' QUASE! Bruno, pela direita, arrisca o chute direto para o gol, encobrindo Dida que estava adiantado. Por pouco o Fluminense não abre o placar.

15' QUE LANCE! Diguinho rouba a bola no meio campo e, cercado por três jogadores, acha Conca em boas condições, que acerta um lindo passe para Rafael Sobis obrigar Dida a realizar a primeira grande defesa do jogo.

13' OUTRO IMPEDIMENTO! Conca acha Chiquinho, que avançava em profundidade, em um lindo passe. Porém, a linha burra da defesa do Internacional dá certo e impede o avanço do atleta tricolor. Bom lance à favor do Flu.

11' GOL DO FLUMINENSE, IMPEDIDO! Conca cobra escanteio, Dida bate roupa e Walter aparece para empurrar para as redes. Mas o árbitro já assinalava irregularidade no lance.

10' Jean e Bruno fazem boa jogada pela ponta direita do gramado, o volante vai à linha de fundo, mas erra no momento do cruzamento.

7' O jogo é pegado, Fluminense e Internacional impõem uma forte marcação no meio de campo e a partida não flui. Oito faltas já foram marcadas em apenas sete minutos de partida.

6' Em caso de vitória, Internacional e Fluminense não tem mais a chance de dominar na liderança antes da parada para a Copa do Mundo. Tudo devido a vitória do Cruzeiro diante do Flamengo, por 3 a 0.

5' Conca cobra a falta na primeira trave, mas Wellington Paulista afasta para a frente da área.

1' Logo no primeiro minuto, Diguinho comete falta em D'alessandro, no centro de campo.

0' BOLA ROLANDO NO MOACYRZÃO!

18:29 Abel Braga: "O Fluminense tem um peso grande na minha vida. Estive muito tempo com esse meninos, o que é um tempo grande para o futebol brasileiro."

18:26 O Internacional vem ao gramado, com visual diferente. O clube gaúcho vem trajando sua camisa amarela, em homenagem a seleção brasileira.

18:25 O Fluminense já está no campo de jogo, fazendo seu último treino com bola e aquecimento antes da partida.

18:20 Os pendurados da partida são: Carlinhos, Chiquinho e Conca, pelo Fluminense e D'Alessandro, Dida, Otávio e Wellington, pelo Internacional. Em caso de cartão amarelo, os atletas não atuarão na 10ª rodada.

18:15 Simultaneamente a Fluminense e Internacional, a VAVEL Brasil também transmite os outros confrontos das 18h30 do Campeonato Brasileiro: Figueirense x Atlético-PR e Santos x Criciúma.

18:08 No banco de reservas, o técnico tricolor tem a sua disposição: Felipe Garcia, Wellington Carvalho, Willian, Rafinha, Higor, Gustavo Scarpa, Kenedy, Biro Biro, e Matheus Carvalho.

18:07 Já o Fluminense conta com duas novidades para a partida: o retorno de Diego Cavalieri e a estreia de Fabrício. Cristóvão Borges escalou o Tricolor carioca com: Diego Cavalieri; Bruno, Gum, Fabrício, Carlinhos; Diguinho, Jean, Conca, Chiquinho; Rafael Sóbis e Walter.

18:06 No banco colorado, temos os seguintes substitutos: Muriel, Carlinhos, Índio, Alan Ruschel, Ygor, Jair, Valdívia, Eduardo Sasha e Aylon.

18:05 Abel Braga confirma a escalação do Internacional com: Dida; Claudio Winck, Juan, Ernando, Fabrício; Wellington, Willians, D'Alessandro, AlanPatrick; Jorge Henrique e Wellington Paulista.

17:30 O árbitro Wilton Pereira, da Fifa/GO, apitará a partida entre Fluminense e Internacional, e será auxiliado por Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Christian Passos Sorence (GO). O trio já foi atuante em três partidas desta edição do Campeonato Brasileiro.

17:25 Construído em 1982, o Moacyrzão foi reformado em agosto de 2010. Com capacidade para 20.000 torcedores, o estádio será palco para o confronto entre Fluminense e Internacional.

17:20 O Fluminense foi ao mercado em busca de reforços que devem dar cara nova ao time no segundo semestre. Segundo o vice de futebol Mário Bittencourt, a já efetuada transferência do zagueiro Henrique e as possíveis chegadas do meia Cícero e do atacante Wellington Nem devem encerrar o ciclo de contratações: "Neste momento, nossa ideia é fechar as contratações com a chegada desses atletas. Mas sabemos que o futebol é feito de oportunidades"

17:15 Com a baixa de Diogo, Abel Braga deverá escalar o lateral-direito Cláudio Winck no time titular do Inter que vai enfrentar o Fluminense. O jogador que vinha sendo a opção do treinador foi vetado para a partida em razão de dores musculares na coxa direita. Mais uma vez ausente no treino deste sábado, ele ficou fora da viagem ao Rio de Janeiro.

17:10 FIQUE DE OLHO: Darío Conca, meia do Fluminense. Ídolo, e retornando ao Fluminense nesta temporada, Conca já mostrou ao Brasil o porquê de ser um dos melhores jogadores em atividade no país. O camisa 11 lidera o quesito assistência da equipe carioca e é a principal esperança de criação de jogadas por parte do tricolores.

17:05 FIQUE DE OLHO: D'alessandro, meia do Internacional. O camisa 10 do colorado é o motor e principal armador da equipe gaúcha. Deslocado mais a frente pelo técnico Abel Braga, "D'ale" é o líder de assistências e um dos principais goleadores do Internacional nesta edição do Brasileirão.

17:00 O atacante Rafael Sobis completará, neste domingo, contra o Internacional, 150 jogos com a camisa do Fluminense. Em seu Instagram, o atacante publicou a imagem de uma camisa com o número em questão nas costas. Desde 2011 no Flu, foi campeão carioca e brasileiro pelo clube, com 41 gols marcados.

16:55 O vice de futebol, Mário Bittencourt, comentou sobre a negociação: "O atleta já vinha manifestando o desejo de ser aproveitado em outro lugar por empréstimo. Recebemos um contato do Internacional e conversamos muito com ele. Entendemos que só seria inteligente ele permanecer aqui se ele tivesse realmente essa vontade. Ele não é o titular e não está se sentindo muito bem. Nós gostamos muito dele, não só a diretoria, como o patrocinador. Esse papo não surgiu de hoje. É um atleta de bom caráter, que sempre foi muito honesto com todos nós. Foi uma operação boa para os dois lados. Sai daqui com as portas abertas"

16:50 FOTO Wellington Silva se despede dos ex-companheiros em Laranjeiras.

16:45 Em meio ao confronto, Fluminense e Internacional acertaram a negociação do lateral-direito Wellington Silva, que fora emprestado do Tricolor carioca ao clube gaúcho até o fim desta temporada. O jogador, que era um desejo de Abel Braga para seu elenco, já havia reclamado da reserva e da falta de oportunidades em Laranjeiras.

16:40 Mesmo com o gramado do Moacyrzão apresentando melhores, o coletivo do Flu continua sendo a principal preocupação do treinador colorado: "Me falaram que o campo (Moacyrzão) está melhor do que o ano passado, mas o maior problema é o coletivo deles. É uma situação complicada, não tenha dúvida disso"

16:35 Ex-tricolor, o técnico Abel Braga elogiou o coletivo do Fluminense, antes da partida decisiva: "No Brasil, hoje, quatro equipes que estavam com coletivo forte, Cruzeiro, Flu, Grêmio e Inter. Nossa equipe continuou só ate a quarta rodada. Temos que superar o Fluminense. Não mudou a forma de jogar, os jogadores, então temos que tentar vencer o coletivo deles com muita superação, porque não temos o coletivo tão forte quanto o deles"

16:30 Em Campeonatos Brasileiros, o Internacional também leva vantagem. São 21 triunfos para o clube gaúcho, contra 16 empates e apenas 15 vitórias à favor do Fluminense. O colorado também marcou mais gols nos confrontos, são 66 contra 59 por parte do clube carioca.

16:25 O último confronto entre as equipes terminou com vitória colorada. Em outubro de 2013, Leandro Damião foi o autor do gol que condeceu ao Internacional o triunfo na partida. O placar empurrou o Fluminense ainda mais para a zona de rebaixamento.

16:20 O duelo marcará também o reencontro do técnico Abel Braga, hoje no Internacional, com a sua ex-equipe. No Fluminense, conquistou os títulos de campeão Carioca e Brasileirão, todos no ano de 2012. Seu ao clube gaúcho aconteceu no inicio de 2014, onde já conquistou o gauchão, nesta temporada.

16:15 Confira a tabela do Campeonato Brasileiro.

PTS JGS 1º Cruzeiro 16 8 2º São Paulo 16 9 3º Fluminense 15 8 4º Corinthians 15 8 5º Internacional 15 8

16:10 O duelo entre o terceiro contra o quinto colocado pode marcar muito mais que apenas uma vitória. Em caso de tropeço do Cruzeiro, melhor equipe da competição, a pausa para a Copa do Mundo pode vir acompanhada da liderança do torneio.

16:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Fluminense x Internacional, pelo Campeonato Brasileiro, partida a ser disputada às 18h30h, no Moacyrzão, no Rio de Janeiro.