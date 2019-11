Brasil x Panamá e

18:05 Muito obrigado a você, caro amigo leitor da VAVEL Brasil, por acompanhar mais esse jogo conosco! Em instantes, a crônica de Brasil 4x0 Panamá estará disponível. Boa noite, até a próxima!

18:00 Daniel Alves, lateral da Seleção: "Acho que o resultado no dia de hoje é o de menos. O importante é voltar a jogar, para ir pegando a forma que a gente quer para na estreia pensar nos resultado. Todo mundo participou e isso que faz o nosso grupo forte. Todo mundo disponível para ajudar."

93' Apita Raúl Orozco! Final de jogo no Serra Dourada, 4 a 0 Brasil! Inicia com goleada a caminhada rumo ao hexa!

90' Três minutos de acréscimos no Seera Dourada.

89' Maxwell recebe de Willian, entra na área, mas cruza errado.

88' Neymar toca para Jô na área, ele divide com o goleiro, e a bola fica com a zaga do Panamá.

87' Hulk tenta o toque para Neymar na área, mas a bola fica com Calderón.

86' Neymar tabela com Jô na entrada da área e bate rasteiro. A bola passa por muito da trave direita do goleiro Calderón.

84' Neymar arrisca de longe, mas a bola sai longe do gol.

83' Willian recebe na direita e cruza. Jô se estica todo para alcançar a bola no meio da área, mas ela passa por ele.

80' NA TRAVE!! Após cruzamento de Neymar, Henrique acerta a trave. Na sequência, o árbitro havia marcado pênalti de Goméz, que meteu a mão na bola. No entanto, voltou atrás e deu impedimento de Maicon.

79' A Seleção toca a bola no ataque e a torcida grita "olé". Willian é derrubado na direita. Falta boa para o Brasil.

76' Público pagante no Serra Dourada: 30.663; Público presente: 31.871; Renda: R$ 2.548.030,00.

75' Neymar recebe na área e emenda uma bicicleta. Mas o craque brasileiro estava em impedimento.

74' Maicon sobe pela direita e cruza. Hulk recebe na área, tenta o drible e é derrubado por Cummings. O atacante cai, pede pênalti e coloca a mão na bola. O árbitro assinala falta do brasileiro.

73' Bernard continua se aquecendo. Seleção aproveita jogo para o garoto trabalhar fisicamente. Nem conseguiu comemorar o gol de Willian.

72' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Brasil! Willian! Neymar recebe no meio e rola para Maxwell dentro da área. O lateral chega antes de Calderón e toca para o meio. Willian aparece sozinho e completa para o gol.

71' Willian recebe de Luiz Gustavo na direita, tenta o drible, mas Rodríguez consegue cortar para escanteio.

69' O goleiro Julio César passa a ser o capitão da Seleção.

68' Última substituição na seleção brasileira. Entrou Henrique e saiu David Luiz.

67' Cartão amarelo para Gavilán Gómez. O volante panamenho deu uma entrada dura em Neymar.

66' Última alteração no Panamá. Entrou Rodríguez e saiu Carroll.

65' Após chute errado de Maxwell, a bola fica na área. Mas ninguém consegue finalizar e a bola fica com Calderón.

62' Quinta alteração no Brasil. Entrou Willian e saiu Oscar.

61' Oscar dá lindo passe na direita para Maicon. O lateral-direito cruza rasteiro para Neymar, mas a zaga corta antes do atacante finalizar.

61' Quarta alteração no Brasil. Entrou Jô e saiu Fred.

60' UUUUHHHH!!! Após bate e rebate na área, David Luiz cabeceia muito perto do gol.

59' Quinta alteração no Panamá. Entrou Cummings e saiu Román Torres.

58' Muñoz cobra escanteio na área e Baloy cabeceia para fora.

57' O Panamá também trocou no gol. Entrou Calderón e saiu McFarlane.

56' E o Panamá mexeu mais duas vezes. Entraram Jimenez e Gabriel Torres; saíram Quintero e Cooper.

55' QUASE! Após cruzamento, Quintero cabeceia e Julio Cesar, após escorregar, faz boa defesa.

54' Oscar tenta passe para Hulk, mas a bola corre demais e fica com McFarlane.

53' Carroll arrisca de muito longe e Julio César faz a defesa com tranquilidade.

52' UUUUUUHHH!!! Neymar chega com rapidez de trás, invade a área pela esquerda e solta a bomba. McFarlane faz boa defesa.

51' Muñoz levanta com muita força e a bola sai pela linha de fundo.

50' Carroll é derrubado por Hernanes e fica sentindo.

47' O Panamá também mexeu. Entrou Nurse e saiu Tejada.

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Brasil!! Mal começou asegunda etapa e Hulk chuta de três dedos no ângulo, um golaço! Brasil amplia, 3 a 0 no Serra Dourada!

46' Felipão promoveu três alterações no intervalo. Entraram Maxwell, Maicon e Hernanes; saíram: Dani Alves, Marcelo e Ramires.

45' Apita Raúl Orozco! Bola rolando para o segundo tempo de Brasil 2-0 Panamá!

17:00 Julio César, goleiro, também na saída do gramado: "Como se fosse Copa do Mundo para gente. Tem que ser esse o espírito. Começamos um pouco lento, com eles um pouco mais atrás. Mas estamos de parabéns pelos gols do Neymar e do Daniel Alves".

16:55 David Luiz, capitão da seleção, na saída do campo: "Quem vai mole no lance é que se machuca. Não temos que ser desleal, mas firme e na bola. O campo um pouco meio irregular, o que facilita mais encontros. Mas foi bom que encontramos dois gols no primeiro tempo".

45' Apita Raúl Orozco! Fim do primeiro tempo no Serra Dourada.

44' Neymar cobra falta na área, mas o árbitro assinala impedimento de David Luiz.

43' Cartão amarelo para Neymar, do Brasil e para Cooper, do Panamá.

42' Marcelo recebe de Hulk, tenta o drible e é derrubado por Gómez na esquerda.

40' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!! É do Brasil! Daniel Alves na entrada da área finaliza de direita e amplia o placar no Serra Dourada! 2 a 0 para o Brasil!

36' Neymar comete falta dura em Machado. Luiz Gustavo tenta o passe para Marcelo na esquerda, mas erra por muito e a bola sai pela lateral.

35' Marcelo tenta a jogada na esquerda, Torres desarma e o Brasil consegue o escanteio.

34' Cooper recebe na entrada da área e arrisca de longe. A bola sobe demais e sai sem perigo.

32' Luiz Gustavo chega forte e comete falta em Tejada.

30' Neymar levanta a bola na área, mas Cooper corta de cabeça.

29' Hulk faz ótima jogada pela direita, cruza, e Torres corta para escanteio.

27' QUASE! Neymar dá caneta, entra na área e bate para fora.

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! É DO BRASIL! Neymar acerta uma linda cobrança de falta, no ângulo direito do goleiro McFarlane! 1 a 0 Brasil!

24' Neymar arranca com a bola pelo meio e recebe falta na entrada da área.

21' Neymar faz boa jogada individual, passa por dois, e tenta o passe longo para Daniel Alves na direita. Carroll antecipa o lance e fica com a bola.

19' Daniel Alves recebe na direita, tenta o cruzamento, mas a bola para em Carroll.

18' Neymar tenta a jogada individual na entrada da área. Ele pelada na frente de Baloy, que consegue o desarme.

17' Daniel Alves cruza da direita, mas McFarlane fica com a bola.

16' O Brasil ainda não ameaçou o Panamá. Fred tenta arrancar pelo meio, mas é desarmado.

13' Machado aparece bem pela direita, mas adianta demais a bola e a ela sai pela linha de fundo.

11' Ramires tenta avançar pela direita, mas comete falta em Carroll.

10' Cartão amarelo para David Luiz, por falta em Muñoz.

9' Marcelo tenta o passe para Neymar, mas Machado corta no meio do caminho.

7' Marcelo cobra na área, a bola passa por todo mundo e fica com Daniel Alves. O lateral cruza e Luiz Gustavo não consegue o cabeceio.

6' Marcelo tenta a jogada pela esquerda e recebe uma entrada por trás de Muñoz.

5' Muñoz levanta a bola na área, ela passa por todo mundo e sai pela linha de fundo.

4' Cooper é derrubado no meio-campo. Falta boa para o Panamá.

3' Parris cobra lateral na área do Brasil e Renteria cabeceia, mas pra fora. Primeira chegada do jogo!

0' Apita Raúl Orozco, bola rolando para Brasil x Panamá! Saída do Brasil, acompanhe conosco!

16:00 Tudo pronto para o início de jogo!

15:55 O Sambista Péricles canta neste momento o hino nacional brasileiro!

15:50 Brasil escalado! Júlio César; D. Alves, David Luiz, Dante e Marcelo: L. Gustavo, Ramires e Oscar; Hulk, Fred e Neymar.

15:45 José Maria Marin, presidente da CBF, está no estádio Serra Dourada para acompanhar Brasil x Panamá. (Foto: Reprodução/Twitter)

15:40 Neste momento os campeões mundiais entram em campo pra serem homenageados: Pepe, Mengálvio, Piazza, Viola, Edu e o filho do Zito representando o pai. Sistema de som anuncia os ex-jogadores e a torcida aplaude em jogo Brasil x Panamá .

15:35 O boliviano Raul Orosco, árbitro da Fifa, apita o amistoso entre Brasil e Panamá, no Serra Dourada. Ele será auxiliado por seus compatriotas Efraín Castro e Javier Bustillos. Alguns campeões do mundo vão entrar em campo com a Seleção antes do duelo contra o Panamá.

15:30 Brasil também se aquece em campo: euforia da torcida no Serra Dourada e mais bolas para a arquibancada! (Foto: Reprodução/Twitter)

15:25 Jogadores do Panamá chutam bolas para a torcida e são aplaudidos. Ato é promoção da patrocinadora. (Foto: Reprodução/Twitter)

15:20 Goleiros Júlio Cesar, Jefferson e Victor já no gramado para aquecimento antes do amistoso de daqui a pouco contra o Panamá! (Foto: Reprodução/Twitter)

15:15 Felipão pediu e o gramado do Serra Dourada está sendo molhado antes da partida contra o Panamá. (Foto: Reprodução/Twitter)

15:10 O vestiário do Serra Dourada está preparado para receber os jogadores da seleção brasileira. (Foto: Divulgação/CBF)

15:05 Neymar fez questão de tirar foto com os gandulas da partida de daqui a pouco, contra o Panamá. (Foto: Divulgação/CBF)

15:00 O técnico Luiz Felipe Scolari revelou na manhã desta segunda-feira (2), em Goiânia, que será avô. O filho Leonardo será pai, contou orgulhoso o treinador da seleção brasileira aos repórteres presentes no local. A aposta de Felipão é de que venha um menino para reforçar o "time". "Vai ser um menino. Vai ser um craque", disse Felipão, que será avô pela primeira vez.

14:55 Felipão comentou a ansiedade para a estreia na Copa do Mundo, no dia 12 de junho, contra a Croácia, na Arena Corinthians, em São Paulo. "Não sei. Tem dias que estou tranquilo, tem dias que estou à vontade, que não me preocupo com jogo nenhum, que fiz tudo correto dentro do que planejei. Tem hora que fico remoendo, que tento buscar soluções. Não vou garantir que tudo é normal. Vai depender dos treinos e jogos para saber se terei mais tranquilidade até a estreia", disse o treinador.

14:50 Questionado sobre o grupo que escolheu para a Copa do Mundo, Felipão se mostrou bem tranquilo com a opção que fez para o Mundial. "Todos têm me agradado até o treino de ontem (domingo). Não gostei no geral, mas todos têm se esforçado mais ou menos para eu ficar contente. Esses aí são a minha escolha. Estou feliz com isso. Quem dera se eu pudesse fazer as escolhas corretas na minha vida como eu fiz com esse grupo."

14:45 Apesar de gostar dos dois jogadores, Felipão preferiu deixar os elogios ds rivais para os treinadores de Argentina e Portugal, respectivamente. Porém, fez questão de exaltar a principal estrela da equipe nacional. "Eu analiso o meu jogador. Neymar é um grande craque, que faria falta em qualquer seleção do mundo. Quando convivi com o Cristiano Ronaldo, eu disse a vocês: "É fera". Mas eu não convivo mais com o artista. O Neymar jogaria em qualquer time do mundo, em qualquer lugar do mundo, em qualquer posição."

14:40 Neymar é a principal referência da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2014. E o técnico Luiz Felipe Scolari tem consciência disso. Nesta segunda-feira (2), em coletiva de imprensa, no Serra Dourada, o treinador foi obrigado a comparar o camisa 10 do Brasil com Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

14:35 Confira a numeração dos 23 integrantes do grupo da Seleção: 1 - Jefferson; 2 - Daniel Alves; 3 - Thiago Silva; 4 - David Luiz; 5 - Fernandinho; 6 - Marcelo; 7 - Hulk; 8 - Paulinho; 9 - Fred; 10 - Neymar Jr; 11 - Oscar; 12 - Julio César; 13 - Dante; 14 - Maxwell; 15 - Henrique; 16 - Ramires; 17 - Luiz Gustavo; 18 - Hernanes; 19 - Willian; 20 - Bernard; 21 - Jô; 22 - Victor; 23 - Maicon

14:30 A CBF divulgou nesta segunda-feira (2) a numeração da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Como desejava, Julio César ficou com a camisa 12, mesmo sendo o titular de Luiz Felipe Scolari. No mundial de 2010, o goleiro vestiu a camisa 1. Assim como já aconteceu na Copa das Confederações, Neymar vestirá a 10, e Fred está com a 9.

14:20 Felipão deu mais pistas de que haverá muitas substituições. De uma vez, ele trocou sete jogadores. Maicon, Henrique, Maxwell, Hernanes, Willian, Bernard e Jô entraram. A equipe titular deverá ter Julio César, Daniel Alves, David Luiz, Dante e Marcelo; Luiz Gustavo, Ramires e Oscar; Hulk, Neymar e Fred. No fim do treino, os atletas treinaram cobranças de faltas, trocaram passes em campo reduzido e se reuniram no círculo central para agradecer o apoio.

14:15 Depois do aquecimento, Felipão dividiu titulares, que trabalharam só no campo do adversário - indício de que haverá pressão sobre o Panamá -, e reservas num treino de finalizações, na outra metade do gramado. As tramas pelas laterais foram enfatizadas. Marcelo e Daniel Alves sempre apareceram no ataque, um por vez. Hulk, Oscar e Neymar alteraram bastante o posicionamento atrás do centroavante Fred.

14:10 Ramires no lugar de Hernanes. Essa foi a substituição de Luiz Felipe Scolari, que se irritou bastante com o último treino da seleção brasileira na Granja Comary, em Teresópolis, na equipe titular do Brasil. Nesta segunda-feira (2), no Serra Dourada, palco do amistoso de daqui a pouco contra o Panamá, o técnico trocou o substituto de Paulinho, titular da posição, que ficou na concentração para aprimorar a forma física. Após o treino, o comandante confirmou que Ramires começa jogando no meio-campo, e Dante, na zaga, no lugar de Thiago Silva, que também não viajou para Goiânia.

14:05 Paulinho, que sofreu uma entorse numa dividida com Bernard no treino de sábado (31) e teve de ser poupado do coletivo no domingo (1), fez um alongamento e passou boa parte do tempo andando de um lado para o outro de meia, forçando ficar na base de cada pé. Ao que parece, para testar a reação condição de seu tornozelo. Já Fernandinho realizou um agachamento com peso, enquanto Thiago Silva fez um trabalho aeróbio na bicicleta.

14:00 Fora deste duelo de logo menos, o trio formado por Thiago Silva, Paulinho e Fernandinho voltou à academia da Granja Comary na tarde desta segunda-feira (2). Os jogadores chegaram ao local por volta das 16h, e o único a não realizar atividades físicas foi o volante do Tottenham, que apresentou um inchaço no tornozelo esquerdo pela manhã.

13:50 Brasil e Panamá se enfrentaram apenas uma vez na história. A partida amistosa foi realizada em Belém, no Pará e terminou com o placar de 5 a 0 para o Brasil, em agosto de 2001. Os gols do jogo foram marcados por Edilson, Alex, Euller, Juninho Paulista e Roberto Carlos.

13:40 Faltando poucos dias para o início da Copa do Mundo 2014, a Seleção Brasileira realizará mais um teste e terá duas novidades: Dante e Ramires entram nos lugares de Thiago Silva e Paulinho, ambos lesionados. O Brasil ainda fará mais um amistoso antes da estreia na Copa, na próxima sexta-feira (6), às 16h, a seleção enfrenta a Sérvia, no Morumbi. O Panamá vem de um empate em 1 a 1, contra a Sérvia, no último sábado (31), em partida amistosa.

13:30 Muito boa tarde, amigo leitor da VAVEL Brasil! Estamos começando mais uma transmissão dos amistosos da Seleção Brasileira, visando a preparação para a Copa do Mundo 2014! Brasil x Panamá se enfrentam daqui a pouco, às 16h00, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia e você acompanha todos os lances aqui, conosco!