Fisioterapeuta do Botafogo participa de Simpósio de Fisioterapia Aplicada ao Futebol

No último dia 25 de Maio, o Botafogo marcou presente no I Simpósio de Fisioterapia Aplicada ao Futebol, organizado pela SONAFE (Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva). O evento foi realizado na cidade de São Paulo. O encontro reuniu os profissionais mais capacitados da fisioterapia esportiva do Brasil. O fisiterapeuta Fábio Azevedo representou o alvinegro no evento e falou da experiência.

"Este foi o Congresso de Fisioterapia esportiva mais importante dos últimos anos. Falamos sobre tendências, novidades e tudo que os clubes estão utilizando neste momento para a recuperação mais rápida dos atletas. Fui contemplado com um convite para representar o Botafogo e acho que representei bem, porque no final da palestra tiveram muitas perguntas enriquecedoras para mim e para o clube também", disse.

Fábio Azevedo é fisioterapeuta do Botafogo e da seleção brasileira sub-21. O fisioterapeuta alvinegro foi um dos debatedores da Mesa Redonda Moderna e falou das categorias de base do glorioso e do futebol feminino. O fisioterapeuta também comentou sobre as lesões e a atuação fisioterapia no futebol brasileiro. O profissional ressaltou o bom trabalho no Botafogo e destacou o contato de grandes nomes da fisioterapia.

"Foi uma satisfação muito grande dividir experiências com vários nomes da fisioterapia esportiva, além de profissionais das seleções masculina, feminina e principal. Falei sobre o meu trabalho na categoria de base também, porque comecei lá, e ressaltei nossa estrutura com muita satisfação", encerrou.

Além de Fábio Azevedo, a fisioterapia do Botafogo conta com outros dois profissionais. Trata-se de Neto Mendonça e do Coordenador Flávio Meirelles. A equipe tem conseguido resultados satisfatórios.