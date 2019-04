Campeonato Brasileiro: Sport x Bahia e

Partida válida pela 5º rodada do Campeonato Brasileiro (adiada pela greve da PM-PE). A ser disputada na Ilha do Retiro, em Recife-PE.

23:00 Estamos encerrando nossa transmissão. Fiquem ligados para mais informações sobre a partida na Vavel Brasil. Agrademos os internautas que estiveram juntos, até a próxima!

22:57 Com a vitória, o Sport foi a 9º colocação, com 14 pontos. Na 16º posição, o Bahia está a um ponto da zona de rebaixamento.

22:55 Depois da Copa do Mundo, o Sport enfrentará o Botafogo. Cheio de desfalques, o Bahia jogará contra o São Paulo.

48' Fim de jogo: Sport 1x0 Bahia (Mike).

45' Teremos mais três minutos de acréscimo.

44' 15.150 torcedores compareceram a Ilha do Retiro.

44' Aílton faz falta em Rafael Miranda e recebe o cartão amarelo.

43' Jogo aparentemente decidido. Sem forças, a situação do Bahia está complicada por estar com apenas nove jogadores em campo.

39' Cartão vermelho!!! Roniery perde o tempo de bola mais uma vez e acaba acertando o jogador do Sport. Mais um jogador do Bahia expulso..

36' Zé Mario reclama de falta e recebe o cartão amarelo.

34' Substituição no Sport: Aílton no lugar de Augusto César.

32' Substituições no Bahia: Saem Talisca e Maxi para entrar Guilherme Santos e Jeam

30' Douglas Pires!!! Patric chega pela direita, chuta da área e o goleiro do Bahia faz mais uma boa defesa, mesmo caído!

27' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT!!! Renê cruza na área, Patric fura, mas Mike manda pro gol vazio! Sport 1x0 Bahia

26' Modificação no Sport: Mike entra no lugar do atacante Érico Junior.

24' Quase Sport!! Patric chega pela direita, invade a área, tenta tocar para o meio, mas erra e Douglas segura

18' Sensacional Douglas Pires!! Neto Baiano recebe na grande área, manda a bola na veia e Douglas Pires opera um milagre!

15' Patric recebe cartão amarelo, após falta em Roniery.

14' De novo Augusto César!! Mais uma vez, o jogador do Sport chuta de primeira na sobra de bola na grande área e Douglas Pires mais uma vez tira para escanteio!

13' QUASE SPORT!!! Augusto César enche o pé na frente da área e Douglas Pires salta e tira com a ponta dos dedos! escanteio para os pernambucanos.

10' Mudança no Sport: Zé Mário entra no lugar de Wendel.

9' Talisca cobra a falta, que fica na barreira.

8' Com a expulsão de Lomba, Emanuel Biancucchi deu lugar ao goleiro reserva Douglas Pires.

7' Cartão vermelho! Marcelo Lomba recebe o segundo cartão amarelo e vê o cartão vermelho. O goleiro saiu de campo por reclamar da não expulsão de Magrão.

5' Pará se livra da marcação de Rithely, o goleiro Magrão saiu da area e acabou comentendo falta no jogador. Por ser o último homem, recebeu o cartão amarelo. Ficou barato!

2' Cartão amarelo para Rithely, por aplicar uma tesoura em Anderson Talisca.

Começa o segundo tempo na Ilha do Retiro! Sport 0x0 Bahia

Aparentemente, equipes retornam para o segundo tempo sem alterações.

48' Fim de papo no primeiro tempo. Sport 0x0 Bahia.

47' Rithely arrisca de longe, fora da área, passando por muito longe.

46' Cartão amarelo para o goleiro Marcelo Lomba, por fazer cera.

45' Teremos mais três minutos de acréscimo.

43' Neto Baiano arma bem para Wendell que chegava pela esquerda, mas o volante chuta ao lado do gol de Lomba

37' Renê tenta o cruzamento, a bola faz uma curva e Lomba tira com os dedos.

35' Ananias toca rapidamente para Érico Junior, que recebe o bom passe, mas fura na finalização. Marcelo Lomba defende.

30' Cartão amarelo para Roniery, por falta em cima de Ananias. No lance, o lateral-direito do Bahia chegou atrasado no adversário. Ele está pendurado, consequentemente suspenso para a próxima partida do Bahia.

25' Grande chance do Sport!!! Patric cruza na área para Durval, que escora de cabeça para Ewerton Páscoa. Debaixo do gol, o zagueiro rubro-negro erra o cabeceio que vai por cima do gol!

21' Talisca cobra, mas Magrão fica com a bola sem maiores problemas.

19' Na barreira! Talisca cobra, mas a bola desvia na barreira e vai para escanteio.

17' Antes da cobrança, Anderson Talisca recebe cartão amarelo por tentar chegar a bola para trás, querendo ganhar ângulo. Pendurado, não jogará a próxima partida

16' Durval puxa Talisca e recebe o primeiro cartão amarelo da partida. Falta perigosa pro Bahia!

13' Primeira finalização do Bahia. Emanuel recebe bolão de Talisca na frente da área do Sport após troca de passes, mas Magrão fica com ela

11' Segura, a zaga do Sport dificulta as investidas e infiltrações do ataque tricolor. Maxi Biancucchi perdendo em todas.

8' O lateral Renê recebe bom cruzamento pela esquerda, cruza pra área, mas a zaga do Bahia chega primeiro e tira a boa investida pernambucana

6' Ananias cruza na área, a bola pega no cotovelo de Demerson e os torcedores pedem pênalti. Muito próximo do lance, o árbitro não deu nada

4' Bahia tenta acelerar o jogo pelo setor esquerdo com William Barbio e Talisca. Defesa do Sport atenta, afasta.

1' Quase Sport!!! pelo lado esquerdo, Neto Baiano cruza para a direita buscando Augusto César, que bate de primeira. A bola tira tinta do gol de Marcelo Lomba!

1' Começa a partida em Pernambuco!

As equipes já estão em campo. Vai rolar a bola!

20:05 O Bahia já está na Ilha do Retiro. Atletas se preparam para iniciar o aquecimento. (Foto: Facebook)

19:51 Jogadores do Bahia assistem a preleção do técnico Marquinhos Santos. Logo mais, seguem para a Ilha do Retiro. (Foto: Facebook)

19:48 Nesta terça (03), o Bahia fez última atividade antes da partida de amanhã contra o Sport, no estádio dos Aflitos.

19:45 Próximo da zona de rebaixamento, Anderson Talisca pede que o Bahia jogue com inteligência diante do Sport, pelas dificuldades que irá encontrar. "Temos que buscar essa vitória contra o Sport, mesmo sabendo das dificuldades que vamos enfrentar na casa deles. É um clássico regional, mas estamos cientes de que precisamos dos três pontos para encerrar essa primeira etapa do Campeonato Brasileiro mais distante da zona de rebaixamento", afirmou.

19:42 Ex-Bahia, o atacante Ananias falou sobre o triunfo contra o Vitória e acredita em Leão fortalecido e Ilha do Retiro lotada para a partida de logo mais. "Essa vitória foi fundamental. Jogamos num campo ruim, e saímos muito fortalecidos e motivados dessa partida. Tenho certeza que faremos um grande jogo na quarta-feira - afirmou o ataccante Ananias, que completa. - Dentro de casa a gente perdeu alguns pontos e agora temos que recuperar. A Ilha do Retiro com certeza vai estar lotada para nos apoiar."

19:35 Antes polêmico, desta vez Neto Baiano preferiu não dar nenhuma declaração sobre o Bahia. Ex-jogador do Vitória, o atleta é conhecido pela rivalidade que criou durante sua passagem com o Tricolor.

19:33 Com capacidade para 35.000 pessoas, a Ilha do Retiro é conhecida pela forte pressão causada pela torcida rubro-negra pernambucana em suas arquibancadas e será o palco do confronto da partida de logo mais, entre Sport x Bahia.

19:30 Sem um centroavante no elenco, o nome de Jonas, atualmente no Valencia, ganhou força nas últimas horas como possível reforço do Bahia para o segundo semestre. O empresário do atleta acha pouco provável que haja acerto. “Não houve contato do Bahia. É uma equipe grande, nacionalmente conhecida, mas a ideia inicial de Jonas é permanecer na Europa. Ele quer ficar e por isso, hoje, considero essa operação (ida ao Bahia) pouco viável”, afirmou Hugo Garcia Martorell, sócio da empresa ‘ADM Marketing Esportivo’.

19:27 O Bahia contará com o reforço de dois jogadores titulares que cumpriram suspensão contra a Chapecoense, no domingo. Fahel e Titi estão confirmados na equipe. Além destas, Guilherme Santos deve ceder o lugar mais uma vez para o lateral-esquerdo Pará; Wilson Pittoni pode perder a posição para o argentino Emanuel Biancucchi.

19:24 O técnico Eduardo Baptista deverá promover duas mudanças para a equipe titular do Sport que venceu o Vitória no estádio Joia da Princesa. Patric, que estava com dores musculares, volta ao time na lateral direita e Rodrigo Mancha, suspenso, cede vaga a Wendel.

19:21 Confirmado entre os titulares, o antes volante Ewerton Páscoa retorna ao Sport na zaga ao lado de Durval. Leia mais sobre aqui.

19:18 Para o duelo contra o Bahia, o técnico Eduardo Baptista ganhou duas opções para o meio de campo. Regularizado, o meio-campo Zé Mário treinou durante a semana. Recuperado de lesão, Ailton está recuperado de uma torção no tornozelo. Leia mais sobre aqui.

19:16 FIQUE DE OLHO: Anderson Talisca, meia-atacante do Bahia. Grande destaque da equipe no ano, Talisca vem atuando de falso 9 até aqui. Especialista em bola parada, o maior finalizador da Série A ainda atua como "garçom" da equipe, sendo o líder de assistência do tricolor na temporada.

19:14 FIQUE DE OLHO: Neto Baiano, atacante do Sport, que vive excelente fase no Brasileirão. Autor do gol da última vitória do rubro-negro contra o Vitória, ele é o artilheiro da equipe ao lado de Rithely, com dois gols marcados.

19:11 Pelo Bahia, o técnico Marquinhos Santos deu destaque aos lances de bola parada, como faltas e escanteios. Segundo ele, o jogo aéreo é o ponto forte do Sport e o tricolor precisa estar atento os 90 minutos para não levar gols. “É um fator que complica, que preocupa. Sport tem poder ofensivo muito grande com jogadores como Durval, Neto Baiano. É uma preocupação que temos”, disse.

19:08 Nesta terça (03), o treinador Eduardo Baptista diz que o Sport irá pressionar o Bahia desde os primeiros minutos da partida. "A ideia é pressionar, respeitando o Bahia, mas procurando a vitória a todo momento. Passei para os atletas que esse jogo é como uma final de Copa do Mundo, um jogo importantíssimo para fechar o semestre com excelência. Já foram dois títulos e queremos chegar entre os dez do Brasileirão. Vamos pressionar, tendo cuidado na parte defensiva, mas será nossa a responsabilidade de sair para o jogo", analisou o técnico.

19:06 Em 2001, Sport e Bahia fizeram a final do Campenato do Nordeste. Preto e Nonato marcaram dois gols cada e o tricolor sagrou-se campeão do torneio. A equipe baiana vinha de um retrospecto negativo, com 9 anos sem vencer do time de Pernambuco.

19:03 Em 2005 os adversários de hoje protagonizaram a fuga pela queda para a Série C. Na ocasião, o Bahia abriu vantagem e vencia a partida por 2 a 0. Nos últimos 15 minutos o Sport buscou a virada e afundou de vez o rival para a terceira divisão do Cameonato Brasileiro.

19:01 O último jogo entre as equipes foi em setembro de 2012, pela Série A do Campeonato Brasileiro, e terminou empatado em 1 a 1. Na ocasião, Hugo (atualmente no Vitória) abriu o placar para os pernambucanos. Quase no fim da partida, Hélder - emprestado recentemente ao Coritiba - conseguiu marcar o gol de empate para o Bahia. Naquele ano, o Sport foi rebaixado para a Série B.

18:57 Apesar de ser o favorito por jogar em casa, o Sport tem de um retrospecto negativo contra o Bahia: em 27 vezes em que as equipes se enfrentaram, o Leão da Ilha venceu em cinco oportunidades, nove empates, contra 13 triunfos do Tricolor da boa terra.

18:55 Contra a Chapecoense, no último domingo, mais um resultado negativo. O Bahia amargou a terceria derrota consecutiva e não vence desde a terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

18:54 Já o Bahia não vive sua melhor fase; o Tricolor está há cinco rodadas sem vencer, quando ganhou do Botafogo na Arena Fonte Nova. No Brasileirão são quatro derrotas, dois empates e dois triunfos.

18:50 Na última rodada, o Sport bateu o Vitória por 1 a 0 em noite que marcou o reencontro de Neto Baiano com o ex-clube. Leia mais sobre o jogo aqui.

18:48 O mando de campo é do Sport, que ocupa a 12ª colocação do campeonato, com 11 pontos ganhos. Até aqui, foram três vitórias e dois empates e três derrotas.

18:45 Muito boa noite para você leitor da VAVEL Brasil. A partir de agora você acompanha aqui todas as emoções de Sport x Bahia, que se enfrentam pela partida adiada (por causa da greve da Polícia Militar de Pernambuco) da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Este será o último jogo da Série A antes da paralisação para a Copa do Mundo.