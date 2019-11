Após primeiro semestre vitorioso, Eduardo Baptista considera como essencial a parada para a Copa

Após um início desastroso na Copa do Nordeste, o Sport resolveu demitir o técnico Geninho e colocar Eduardo Baptista, interinamente. A receita, que parecia arriscada, obteve sucesso inesperado e bastante comemorado pela torcida rubro-negra. Quebrando paradigmas, o ex-preparador físico e atual comandante do Leão foi campeão regional e estadual.

Com parte do objetivo alcançado, ganhou respeito e moral com os torcedores, que não viam o clube manter a boa fase desde a saída de Nelsinho Baptista, pai de Eduardo. Para o Campeonato Brasileiro da Série A, o treinador estipulou a meta de alcançar 15 pontos nos primeiros nove jogos antes da paralisação para a Copa do Mundo. Ficando na 9ª colocação, com 14 pontos, o time pernambucano terminou o nacional com vitória e em boa fase.

Comemorando as conquistas do primeiro semestre, fica feliz por ter atingido à marca que havia traçado assim que chegou ao comando.

"Ganhamos merecidamente os dois títulos, que foram incontestáveis. Na Série A, ficamos entre os 10 mesmo enfrentando adversários difíceis que estão no G4", disse.

Com o descanso de 45 dias, a comissão técnica leonina liberou os atletas até o dia 18 de junho, quando deverão se reapresentar para uma intertemporada em Gravatá, cidade localizada a 84 km e no agreste pernambucano, a partir do dia 20 e por oito dias. Com a programação já pronta, Baptista espera testar o grupo para manter o bom momento que vive, visando a parte física, pois segundo ele, está no limite.

"Teremos tempo e tranquilidade para trabalhar . Já está tudo programado. Vamos focar nas movimentações, insistir bastante na parte tática. Testar mais um sistema de jogo, criar alternativas no sistema ofensivo" , afirmou.

"Nós chegamos hoje no limite físico. A parte física foi fundamental nesse primeiro semestre, quando os atletas atingiram um nível excelente. Vamos deixar eles descansarem, dar o tempo necessário para eles se recuperarem e começar a treinar", completou.