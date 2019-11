Brasil x Sérvia e

18:05 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Brasil e Sérvia. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

18:00 No último amistoso antes da Copa do Mundo, o Brasil venceu no Morumbi, com dificuldades, a Sérvia por 1 a 0. Próximo compromisso agora é dia 12 contra a Croácia, na Arena Corinthians.

48' TERMINA O JOGO!!!

46' QUAASEE!! Maicon levanta na área e Jô cabeceia firme para a ótima defesa do goleiro sérvio.

45' Teremos mais 3 minutos de jogo!

43' Tosic avança com a bola pela direita e no bico da área arrisca o chute para o gol. No entanto, o chute saí fraquinho e Julio César não tem dificuldades para fazer a defesa

42' Hulk levanta a bola na área e tenta encontrar Jô, mas a zaga sobe mais alto e cede o escanteio para o Brasil

41' Depois deste jogo, o Brasil volta para a Granja Acomary para dar continuidade aos treinamentos antes da estreia na quinta-feira (12) que vem contra a Croácia

39' O Brasil toca a bola no campo de defesa e parece esperar o jogo terminar no Morumbi

37' Bernard é lançado em sua primeira jogada na partida, mas David Luiz bate forte demais na bola e o atacante brasileiro não consegue alcançar

35' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Neymar; ENTRA: Bernard.

34' Hulk arrisca de fora da área, mas manda longe do gol.

32' Brasil tenta ficar mais com a posse de bola.

29' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Fred; ENTRA: Jô.

29' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Macelo; ENTRA: Maxwell.

28' Hulk recebe em condição legal, marca o gol, mas o árbitro assinala impedimento e anula o gol.

26' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Daniel Alves; ENTRA: Maicon.

25' NA TRAVE!! Kolarov apoia bem pela esquerda, vai ao fundo e cruza. Jojic aparece bem na área e cabeceia na trave.

24' SUBSTITUIÇÃO NA SÉRVIA! SAI: Tadic; SAI: Tosic.

22' Fernandinho arrisca de longe, a bola desvia na zaga e fica fácil para a defesa do goleiro.

21' Mesmo em desvantagem no placar, a Sérvia mantém sua postura defensiva. Equipe espera por um vacilo do Brasil para tentar o empate.

19' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Paulinho; ENTRA: Fernandinho.

16' Mitrovic tenta puxar o contra-ataque para Sérvia, mas é desarmado por Daniel Alves

15' Willian acha Hulk livre na área, mas Stojkovic consegue abafar a finalização do atacante.

13' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL!! Thiago Silva lança de muito longe para Fred, o atacante domina na área e, mesmo caído, finaliza para o gol.

11' Seleção parece sem inspiração no setor ofensivo. Agora foi a vez de Neymar errar mais um passe na tentativa de jogo pela esquerda.

10' LUIS FABIANO, LUIS FABIANO! Diante da atuação ruim da Seleção, a torcida grita o nome de Luis Fabiano, artilheiro do São Paulo, nas arquibancadas.

9' Basta recebe na direita e cruza. Tadic chega de trás e quase consegue o cabeceio.

7' Neymar recebe no meio, passa pelo marcador, tenta abrir na direita e erra passe.

5' Com Willian buscando o jogo, o Brasil tenta furar o bloqueio defensivo da Sérvia na base do toque de bola rápido.

4' Neymar cobra falta na área, Luiz Gustavo se antecipa na primeira trave e desvia para fora.

4' Hulk faz boa jogada pela direita e bate cruzado. Ivanovic corta.

3' Daniel cruza da direita, Fred tenta o domínio na área, mas a deixa a bola escapar.

2' Tudo bem com o camisa 10 da Seleção Brasileira!

1' QUE SUSTO! Neymar escorrega pelo lado esquerdo e leva a mão ao joelho.

0' Começa o segundo tempo!!

0' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! SAI: Oscar; ENTRA: Willian

17:10 Equipes estão voltando para o segundo tempo.

17:00 Seleção Brasileira saiu sob vaias neste primeiro tempo. Em instantes, começa a etapa final de Brasil e Sérvia. Fique conosco!

16:58 Fala, Fred: ''O time deles tá muito fechado, e estamos forçando pelo meio. Pelo meio tem três ou quatro roubando a bola. Tem que explorar mais as laterais para chegar ao gol.''

46' Final de primeiro tempo no Morumbi!!

44' O QUE É ISSO, JÚLIO? Goleiro sai jogando errado e quase entrega a bola para o ataque da Sérvia.

+1 minuto de acréscimo.

43' Thiago Silva e David Luiz se atrapalham, Mitrovic fica com a bola e toca para Markovic. O árbitro assinala impedimento.

43' Sérvia toca a bola no campo de defesa.

41' David Luiz cobra, mas manda longe do gol. Tiro de meta para a Sérvia.

40' CARTÃO AMARELO PARA MATIC! Por falta em Neymar.

40' Neymar leva a bola para o campo de ataque e sofre falta. Bola na área da Sérvia.

38' Luiz Gustavo é derrubado por Petrovic no campo de defesa

37' A torcida tenta apoiar os jogadores da seleção canarinha, vaiam o time adversário e gritam: BRASIL, BRASIL!

36' Daniel Alves recebe na direita e cruza. Ivanovic corta de cabeça.

35' Brasil tem dificuldades de ficar com a bola no pé.

32' Neymar recebe na área, demora a resolver o lance e toca para trás. Daniel Alves chega de trás e bate para fora.

31' OLHA A SÉRVIA!! Tadic recebe na direita e cruza. Markovic sobe bem e cabeceia perto da trave esquerda de Julio César

29' QUE PERIGO!! Kolarov entra na área pela esquerda e bate cruzado. Julio César faz bela defesa e David Luiz completa o corte para escanteio.

28' Jojic desce pela direita e toca para Tadic. Ele tenta o drible na entrada da área, mas perde para Luiz Gustavo.

27' Marcelo toca para Oscar, o meia se enrola no domínio e deixa a bola sair pela lateral.

26' Tadic cobra escanteio na área e Julio César corta de soco.

25' Brasil se atrapalha na saída de bola e cede o escanteio.

23' UUUH!! Fred recebe de Neymar, limpa a jogada e solta a bomba. A bola passa perto da trave esquerda de Stojkovic.

22' O jogo é muito pegado, as duas seleções chegam forte nas divididas e o árbitro vai tendo trabalho para acalmar os ânimos dos jogadores.

21' Neymar toca para Marcelo na entrada da área pela esquerda. O lateral domina e chute para o gol. A bola passa longe do gol.

20' CLIMA ESQUENTOU! David Luiz e Mitrovic se estranham em campo e o árbitro conversa com os dois.

19' Hulk tenta arrancar pela direita e escorrega. Em seguida ele segura Tosic e comete a falta.

18' Daniel Alves arrisca de longe e a bola passa sem perigo.

17' Na sequência, a bola sobra para Neymar novamente e o atacante bate em cima da zaga.

17' Hulk tabela com Daniel Alves na direita e cruza. Neymar domina, mas deixa a bola escapar.

16' Oscar recebe ótimo passe na esquerda, mas adianta demais a bola e permite o corte de Basta.

15' Kolarov sobe rápido pela esquerda e bate cruzado. A bola passa por todo mundo e sai pela linha de fundo.

14' CARTÃO AMARELO PARA PETROVIC! Por falta dura em Neymar.

11' Na cobrança, Neymar cobra e a bola passa por todo mundo.

10' Daniel Alves cruza da direita, mas Ivanovic corta de cabeça para escanteio.

9' Neymar deixa o braço no rosto de Basta. Os dois conversam e se acertam.

8' UUUH!! Kolarov recebe na esquerda, corta para o meio, entra na área e bate forte de direita. A bola bate na rede pelo lado de fora.

7' Marcelo recebe na esquerda, vai ao fundo e cruza. Stojkovic faz a defesa tranquilo

6' Tadic levanta na área e Luiz Gustavo corta de qualquer maneira.

5' Neymar cobra falta de longe na área. Ivanovic sobe mais alto e corta de cabeça.

4' Neymar tenta a jogada com Marcelo, mas a defesa Sérvia consegue o corte.

3' Seleção Brasileira toca a bola no campo de defesa.

1' Tadic cobra falta na área e David Luiz consegue cortar para escanteio.

0' Neymar já sofre falta dura segundos depois do começo da partida.

0' Começa o jogo!!!

16:05 Os jogadores dos dois times se cumprimentam no gramado e a partida vai começar em instantes.

16:01 Agora, o Hino Nacional do Brasil, interpretado pelo cantor Thiaguinho.

16:00 Em execução, o hino da Sérvia.

15:56 Trio de arbitragem paraguaio também no gramado do Morumbi.

15:55 Equipes já estão no gramado para o amistoso.

15:51 Jogadores da Sérvia sobem ao gramado e recebem muitas vaias da torcida.

15:47 Thiago Silva e Paulinho, recuperados de lesão, iniciam a partida diante da Sérvia. Oscar, que se tornou pai nesta semana, também começa como titular.

15:45 Mesmo com chuva, torcida chega em bom número ao Morumbi.

15:35 Brasil confirmado para o jogo: Julio César, Dani Alves, T. Silva, David Luiz e Marcelo; L. Gustavo, Paulinho, Oscar, Hulk; Neymar e Fred.

15:25 FOTO: Vestiário pronto para receber os jogadores. (Foto: Divulgação/CBF)

14:30 Apita Brasil e Sérvia o paraguaio Enrique Cáceres. Ele é árbitro Fifa desde 2010 e será auxiliado pelos compatriotas Dario Gaona e Milciades Saldivar.

14:25 O Morumbi é o palco do confronto de logo mais entre Brasil e Sérvia. A expectativa é de casa cheia: dos 64.780 ingressos postos à venda, mais de 56 mil já haviam sido vendidos até a última quarta-feira (4). A previsão é que a lotação máxima possa dar o incentivo final aos brasileiros na busca pelo sexto título mundial.

14:20 Neymar foi um dos primeiros a descer do ônibus e apenas acenou para as torcedoras, que gritavam seu nome – o meia Bernard foi outro assediado. Dentro do hotel, o zagueiro David Luiz atendeu alguns VIPs, que ganharam promoção de uma patrocinadora da Seleção e ficaram estrategicamente posicionados ao lado do elevador. (Foto: Marcos Ribolli)

14:17 Seleção desembarcou no fim da tarde desta quinta-feira (5) no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O time do técnico Luiz Felipe Scolari deixou o avião às 17h56, direto na pista, e usou a saída de cargas do aeroporto para deixar o local de ônibus com destino ao hotel onde o grupo ficará concentrado. Cerca de 50 torcedores compareceram ao local da saída do ônibus e vibraram com a passagem do veículo que levou Neymar e companhia. Mas o assédio não foi tão grande quanto o de outras passagens da delegação por outras cidades. (Foto: Marcelo Hazan)

14:14 Outros jogadores que também mostraram bom humor no ônibus da Seleção Brasileira foram o lateral Maicon, o goleiro Victor e o capitão Thiago Silva. (Foto: Reprodução/Instagram)

14:12 Os jogadores da Seleção Brasileira deixaram a Granja Comary rumo ao Aeroporto Santos Dumont, onde embarcam para a capital econômica do país. Sempre no estilo descontraído, o zagueiro David Luiz mostrou a animação dos jogadores no ônibus que conduz o grupo até o Rio de Janeiro. Fazendo careta e mostrando a língua, o zagueiro aparece ao lado de Bernard, Marcelo e Paulinho, todos muito sorridentes. (Foto: Reprodução/Instagram)

14:10 Palco da partida, o Morumbi, terá um gosto muito espeical para Hernanes. O jogador deixou o São Paulo rumo ao Lazio há quatro anos. Desde então, jamais entrou em campo novamente no estádio, casa do clube em que foi formado e conquistou dois títulos brasileiros, em 2007 e 2008, tendo sido eleito, inclusive, melhor jogador dessa última edição. O volante é o jogador, entre os suplentes, que mais participou de partidas na “era Felipão”. Hernanes entrou em campo 16 vezes. Na atual Seleção, ele disputa posição com o titular Paulinho, além de Ramires e Fernandinho.

14:06 FIQUE DE OLHO: Tadic (10), meia da Sérvia. É o grande pensador da equipe. Também camisa 10, assim como Neymar, o jogador foi o grande destaque no amistoso contra o Panamá, no qual terminou empatado em 1 a 1. (Foto: EFE)

14:03 FIQUE DE OLHO: Neymar, atacante do Brasil. Craque e principal arma ofensiva da seleção brasileira. O camisa 10 deixou a marca dele no último amistoso contra o Panamá e dará muito trabalho para defesa da Sérvia. (Foto: Vipcomm)

14:00 Não é de hoje que a Seleção tem dificuldades com a torcida na capital paulista, em especial no Morumbi. A mais recente foi em 2012, no último jogo lá disputado. Ainda sob comando de Mano Menezes, a equipe nacional sofreu para vencer a África do Sul por 1 a 0, com gol de Hulk. Na ocasião, o técnico foi chamado de burro ao tirar o então são-paulino Lucas de campo, e o atacante Neymar, na época jogador do Santos, ouviu gritos de "pipoqueiro". "Somos sabedores de que em São Paulo existe uma certa dificuldade, mas tudo bem. Podemos não estar jogando bem, mas, se tivermos vontade, organização, os torcedores vão entender e participar conosco. É fundamental estar junto com o torcedor", reforçou Felipão.

13:57 O histórico de ambientes ruins para a Seleção Brasileira em São Paulo fez com que Luiz Felipe Scolari, ao ser questionado por José Maria Marin (presidente da Confederação Brasileira de Futebol) sobre o que achava de enfrentar a Sérvia no Morumbi, questionasse a possibilidade de atuar em outra cidade. Ao ouvir a resposta, ele percebeu que a pergunta havia sido em vão. "Eu disse 'sim, mas posso jogar em outro Estado?'. Ele disse que não, porque gostaria de jogar em São Paulo. Então, não adianta me perguntar, presidente", contou o treinador, rindo, nesta quinta-feira (5).

13:55 Sobre a seleção ser dependente de Neymar, o técnico canarinho elogiou o camisa 10: ''Então vamos pedir ao Messi que não jogue nada, para o Cristiano Ronaldo, para o Drogba, que é craque, que não jogue nada. Neymar faz parte do grupo. Um dia pode jogar bem, se um dia não jogar, tem 10 para ajudar a superar as dificuldades. Nós temos um craque, que joga diferente, mas ele faz parte de um grupo. Se ele não jogar bem, mas se esforçar, para nós é maravilhoso''.

13:53 Em relação a risco de lesão antes da estreia do Mundial, que será contra a Croácia, no dia 12 de junho, Felipão afirmou: ''O treinador quer jogar contra equipe mais fraca, sem risco de lesão. Queríamos ter jogado com a Sérvia na semana passada, mas não conseguimos. A Sérvia marca de uma forma viril, vamos ter que ter cuidados. Preferia ter jogado na sexta-feira contra a Sérvia e agora contra uma equipe mais fraca. Não conseguimos, tivemos que fazer desta forma. ''

13:50 Nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, a seleção da Sérvia terminou em terceiro lugar no Grupo A, com 14 pontos em 10 partidas (quatro vitórias, dois empates e quatro derrotas). Ficando atrás da líder Bélgica, e da Croácia, que se classificou na repescagem. Justamente contra a Croácia, adversária de estreia do Brasil na Copa, a Sérvia acumulou uma derrota por 2 a 0 e um empate em 1 a 1.

13:48 A escolha da seleção Sérvia para o último teste antes da Copa do Mundo não foi por acaso, já que ambas pertencem a escola Iugoslávia de futebol e fazem parte da extinta Iugoslávia.

13:46 Caso Oscar não entre em campo, William será o substituito. Autor de um dos gols da goleada sobre o Panamá, o camisa 19 vive a expectativa de começar pela primeira vez como titular. ''Se o Willian tiver que começar o jogo amanhã ou contra a Croácia, não muda muito. Ele é muito rápido, reage com uma rapidez incrível, tem mudança de direção, drible, bate bem na bola. Se precisar entrar, pode até acrescentar qualidades que sejam melhores para a equipe. Ele tem minha confiança total e absoluta, tem qualidade técnica maravilhosa. Ele foi um achado. Nós tínhamos todos seus dados e vídeos e nos perguntávamos: “Será?”. Quando começamos a trabalhar com ele, vimos que às vezes não vale a pena só olhar a telinha. '' - afirmou Felipão.

13:47 Luiz Felipe Scolari pretende escalar a mesma equipe que será utilizada na abertura da Copa do Mundo, dia 12, diante da Croácia. Em sua ideia inicial, Oscar faz parte dos 11 titulares. ''Depende do que eu conversar com o Oscar. De como ele vai estar, do que viveu, a intensidade e tudo mais. Acredito que ele chegará feliz da vida e dirá: “Estou pronto”. Então vamos analisar se é melhor iniciar com ele ou não. A ideia é iniciar com o time que poderá iniciar a Copa e o Oscar está nisso.''

13:45 Por outro lado, o meia Oscar é dúvida e o motivo é pra lá de especial: o nascimento de sua filha Júlia, nascida nesta quinta-feira (5) de manhã, na cidade de Campinas, interior de São Paulo. ''Estou muito feliz. Ela é perfeita'' – disse o jogador, que chegou ao hospital ao lado da esposa às 6h e ficou até as 17h30 no local, ao lado dos familiares. Oscar deixou o Vera Cruz com um motorista. Convocado como uma das estrelas do país que tenta o hexa na Copa do Mundo, o meia foi liberado pelo técnico Luiz Felipe Scolari na noite de quarta-feira (4) e acompanhou o parto da esposa Ludmila. Segundo a assessoria do hospital, mãe e bebê passam bem após a cesariana.

13:42 Desfalque no último amistoso, o Brasil terá a volta do zagueiro Thiago Silva. O capitão brasileiro substituirá o zagueiro Dante, do Bayern de Munique e formará dupla com David Luiz.

13:40 "Normalmente o técnico da Seleção analisa os adversários e quer jogar a estreia do Mundial com um time mais fraco. Queríamos jogar com a Sérvia na semana passada, mas não conseguimos o acerto. Acho a Sérvia bem mais forte e atuam de forma mais viril. Se pudesse escolher, teria invertido esses dois jogos e enfrentado a Sérvia na semana passada. Vamos ver se a gente consegue terminar o jogo com um resultado positivo", declarou o treinador na coletiva de imprensa da tarde de quinta-feira (5) na Granja Comary, em Teresópolis.

13:38 O técnico Luiz Felipe Scolari já apontou que tem algumas dúvidas, e que não está plenamente satisfeito com os treinamentos. Mesmo com a goleada incontestável sobre o Panamá na última terça, Felipão espera mais. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a Sérvia é a adversária ideal no momento, pelo semelhança com a Croácia, seleção que o Brasil enfrentará na abertura da Copa, dia 12 de junho na Arena Corinthians, em São Paulo

13:36 Nesta terça-feira (3), o Brasil realizou o primeiro amistoso também visando a preparação para o Mundial no Brasil. A equipe comandada pelo Luiz Felipe Scolari goleou a modesta seleção do Panamá por 4 a 0. Neymar, Daniel Alves, Hulk e William marcaram os gols.

13:34 Até hoje, as seleções já se enfrentaram 18 vezes, com nove vitórias brasileiras, sete empates e dois triunfos sérvios, 36 gols do Brasil e 23 gols da Sérvia.

13:32 Apenas seis dias antes da estreia na Copa do Mundo, a Seleção Brasileira fará o seu último grande teste. O amistoso de sexta-feira (6) contra a seleção da Sérvia no Morumbi, em São Paulo, é encara com grande seriedade pelo elenco brasileiro, especialmente para quem ainda quer entrar no time titular.

13:30 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Brasil x Sérvia, partida amistosa visando a preparação para a Copa do Mundo 2014, a ser disputada às 16h, no Morumbi.