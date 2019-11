Com forte esquema de segurança, Seleção Brasileira chega a São Paulo

A Seleção Brasileira já está em São Paulo, local do amistoso desta sexta-feira (6), contra a Sérvia, às 16h, no Estádio do Morumbi. O voo, que durou cerca de 35 minutos, aconteceu no avião que foi customizado especialmente para ser utilizado pela equipe durante a Copa do Mundo. A chegada da delegação em Congonhas se deu por volta das 17h56. Às 19h19, o elenco chegou ao Hotel Transamérica, que fica na zona sul da cidade.

No recinto, cerca de 30 pessoas recepcionaram os jogadores. O mais festejado foi Neymar, que acenou rapidamente para os fãs e seguiu para o elevador. Dos 23 atletas, apenas o volante Hernanes foi na direção dos torcedores. Ele deu um autógrafo em uma camisa do São Paulo, clube onde atuou, e posou rapidamente para fotos.

O trajeto realizado pela delegação da Seleção Brasileira contou com a segurança de 150 policiais e 50 oficiais do Exército. Durante o caminho, pessoas aplaudiram e acenaram para os jogadores. No hotel, o elenco ficou em um andar isolado, sem contato com os demais hóspedes.

Em São Paulo, os comandados de Luiz Felipe Scolari ficarão até a noite desta sexta-feira (6). O duelo contra a Sérvia será o último antes da estreia no Mundial, que acontece também em São Paulo, na próxima quinta-feira (12). Dessa vez, o palco será a Arena Corinthians e o adversário será a Croácia.