Fred marca e Brasil vence a Sérvia no último compromisso antes da Copa do Mundo

O último amistoso da Seleção Brasileira, antes do início da Copa do Mundo, foi marcado por muita chuva e frio em terras paulistanas. Porém, nem mesmo a greve dos rodoviários e do metrô no Estado, desmotivou os torcedores que compraram todos os 65 mil bilhetes com destino ao Morumbi em plena sexta-feira. No campo, o Brasil teve dificuldades, mas cumpriu o seu papel ao vencer a Sérvia, por 1 a 0, com gol marcado por Fred, e encerrou sua trajetória rumo à Copa do Mundo com o pé direito.

Após a vitória, o Brasil foca todas as suas atenções para a Copa do Mundo. Sem mais compromissos amistosos antes da disputa do Mundial, a próxima partida da seleção brasileira está marcada para o dia 12 de junho, às 17h, quando abre a competição contra a Croácia, na Arena Corinthians. A Sérvia não obteve classificação para a disputa do torneio.

Confira como foi o tempo real da partida

Violência e oportunidades sérvias

Neymar sofreu a primeira falta com 3 segundos de jogo

Diferente da equipe escolhida pelo técnico Luiz Felipe Scolari contra o Panamá, a seleção brasileira foi ao gramado do Morumbi com todos os titulares disponíveis em seu plantel, repetindo a escalação utilizada contra a Espanha, na final da Copa das Confederações, no ano passado. O maior temor de toda a comissão técnica, além do adversário, era a possibilidade de perder algum convocado por contusão, às véspera do Mundial. Logo aos 3 segundos de bola rolando, Neymar sofreu a primeira falta dura da partida, o que gerou reclamação por parte dos atletas canarinhos.

Os primeiros minutos foram de estudos por ambas as seleções. Com 10 minutos, os únicos lances surgiram em bolas cruzadas para a grande área, visando Fred e Hulk, mas a defesa sérvia encontrava-se bem posicionada. Aos 14, novamente a violência entrou em cena quando Petrovic acertou Neymar, novamente, e foi punido com cartão amarelo. Aos 17, a primeira chance clara. Oscar aproveitou a bobeira de Mitrovic para roubar a bola e achar Neymar, de frente para o gol. Mas o camisa 10, em posição ilegal, demorou para finalizar e acabou travado por Ivanovic.

Com o campo pesado, a seleção brasileira tinha dificuldades para impôr seu jogo e sofri com os contra-ataques sérvios, e assim surgiu a melhor chance dos adversários na primeira etapa. Após bola espirrada no centro de campo, Matic venceu Paulinho no jogo de corpo e encontrou Kolarov entrando em profundidade, nas costas de Daniel Alves. Já na linha de fundo, o meia ignorou a presença de Markovic, livre na pequena área, e tentou o chute, mesmo sem ângulo, para boa defesa de Julio César. Na sequência, aos 31, foi a vez de Tadic cair em profundidade pela esquerda e cruzar na cabeça de Mitrovic que, livre, desperdiça uma clara oportunidade.

A forte marcação sérvia, mesclada com um pouco de violência, inibiu a produção ofensiva brasileira na primeira etapa, onde claramente evitavam colocar o pé nas divididas, visando o Mundial que está logo a frente. O mais solto era Neymar, que aos 40 minutos cavou mais um amarelo, dessa vez para Matic, após sofrer mais uma botinada no meio campo. Na cobrança, David Luiz arriscou de longe e a bola passou por cima da meta defendida por Stojkovic, o que marcia a última finalização canarinho no primeiro tempo. Já os sérvios teriam tempo para assustar mais uma vez. Aos 43, a dupla de zaga verde e amarela bate cabeça e Mitrovic enfia boa bola para Markovic, que ficaria de frente para Julio César, se o impedimento não estivesse assinalado no lance. O apito final veio aos 46, acompanhado pelas vaias das arquibancadas.

Com gritos de 'Luis Fabiano', Fred marca

O segundo tempo começou com alterações. No Brasil, Oscar deu lugar a Willian, oficialmente o 12º jogador de Felipão nesta reta final pré-Copa. Com mais movimentação, a seleção lançou-se ao ataque e a primeira chance veio com Hulk, que sofreu falta pela direita. Na cobrança, Luiz Gustavo tentou desviar de letra, mas a bola foi pela linha de fundo. Em resposta, o camisa 10 sérvio, Tadic, se infiltra entre os defensores e tenta o cabeceia para o gol, mas o cruzamento sai forte demais e o contra-ataque é desperdiçado.

Com gritos de "Luis Fabiano" sendo ecoado pelas arquibancadas, as primeiras vaias também podiam ser ouvidas no Morumbi. Logo após o nome do atacante do São Paulo ser chamado, veio a resposta do camisa 9 canarinho, em seu melhor estilo. Após lançamento de Thiago Silva, Fred dominou no peito, dentro da grande área, tirando Ivanovic e Basta do lance. De frente para o gol, o centroavante se desequilibra, porém, mesmo deitado consegue tocar por cima de Stojkovic para abrir o placar no Morumbi.

Mesmo após o gol sofrido, a Sérvia seguiu com mais presença no ataque e por muitas vezes melhor na partida. As substituições do técnico Ljubinko Drulovic, sacando Tadic para a entrada de Tosic mostravam que o empate era um objetivo claro. E por pouco não virou realidade aos 25 minutos. O próprio Tosic, que acabara de entrar, recebeu um belo cruzamento de Kolarov e subiu mais que Marcelo para cabecear no poste esquerdo brasileiro. Em sequencia, o mesmo sérvio arrancou do meio campo, entrou na área e só parou quando Julio Cesar caiu bem para defender a finalização. Papéis invertidos comparado a primeira etapa, a resposta brasileira veio no contra-ataque. Hulk recebeu bom passe de Neymar, de frente para o gol, e tocou por cobertura para balançar as redes. Mas o árbitro assinalou impedimento - inexistente - no lance e anulou o segundo gol canarinho.

Os últimos 15 minutos de amistoso foram dedicados a testes impostos por Luiz Felipe Scolari. Nomes como Fernandinho, Bernard e Maxwell entraram com o intuito de segurar o resultado e tentar mostrar ao comandante que tem condições de brigar pela titularidade no Mundial. Já nos acréscimos, Maicon - que substituiu Daniel Alves - cruzou na cabeça de Jô - substituto de Fred - que cabeceou firme, para grande defesa de Lukac. Sem mais grandes oportunidades, o objetivo foi cumprido e o placar de 1 a 0 manteve-se até o apito final. Agora, a seleção brasileira só entra em campo para a disputa da Copa do Mundo.