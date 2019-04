Em duelo de tetracampeões, Itália enfrenta o Fluminense em último amistoso preparatório para a Copa

Amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo 2014, a ser realizado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, RJ, às 17h30 (de Brasília).

INCIDENCIAS : Amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo 2014, a ser realizado no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, RJ, às 17h30 (de Brasília).

Neste domingo, às 17h30 (de Brasília), Fluminense e Itália se enfrentam no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo, que começa no próximo dia 12. A Azzurra estreia no dia 14, às 19h, em Manaus, contra a Inglaterra. O grupo D ainda conta com a presença de Uruguai e Costa Rica.

Sem força máxima e com seriedade, Fluminense encara os italianos sem Cavalieri

O Fluminense realizou seu último treino antes do jogo neste sábado (7), em Laranjeiras. O goleiro Diego Cavalieri voltou a sentir dores na coxa e está vetado da partida; Felipe Garcia deve ser o titular. Recém-contratado, Cícero ainda não tem condições de jogo, apesar de ter realizado seu primeiro treino nesta sua segunda passagem pelo tricolor. O meia volta a se reapresentar ao elenco no dia 23, quando o clube inicia sua preparação para o resto da temporada.

Outro desfalque pode ser Rafael Sóbis. O jogador foi liberado para presenciar o enterro do ex-jogador Fernandão, que morreu após acidente de helicóptero na madrugada deste sábado, em Goiânia. Sóbis foi companheiro de ataque de Fernandão em 2006, quando o Internacional conquistou a Copa Libertadores e o Mundial. Além de ex-companheiros de ataque, Fernandão era amigo e padrinho de casamento do camisa 23 do Fluminense.

“Muito dolorida essa notícia de que estou perdendo um amigo. Meu padrinho de casamento. Nosso último contato foi na festa de inauguração do Beira-Rio. Conversei com meu empresário, e o Fernandão tinha perguntado de mim, como estava o "filho dele". É um legado muito bonito que ele deixa. Um cara de família, bem sucedido, pai, um cara que ninguém tem nada para falar dele. Se eu conseguir ser 10% do que o Fernandão foi já estarei muito feliz”, disse o emocionado Sóbis.

A diretoria do Fluminense deixou o jogador a vontade para decidir se vai jogar ou não o amistoso contra a Itália. Caso não jogue, Kenedy o substitui. Outra dúvida para o técnico Cristóvão Borges é quanto ao companheiro de Gum na defesa. Já liberado pelo departamento médico, Elivelton voltou a trabalhar com bola nas vésperas do jogo contra o Internacional, pela 9ª rodada do Brasileirão, porém não jogou, dando lugar a Fabrício, recém-contratado. Resta saber se Elivelton está preparado ou se Fabrício ocupa a vaga novamente.

Apesar de ser apenas um amistoso de preparação para a seleção italiana antes da disputa da Copa do Mundo, Cristóvão Borges prometeu seriedade no jogo deste domingo (8). Segundo o técnico, o tricolor terá uma "oportunidade única" ao enfrentar a Itália.

"É uma grande honra para o Fluminense jogar contra a Itália, uma oportunidade única. Estamos muito felizes e vamos caprichar para fazer um grande jogo, porque, independentemente de ser amistoso, somos uma equipe de primeira divisão, de tradição, e seremos representantes do futebol brasileiro", afirmou o treinador.

Prandelli escala a Itália sem suas estrelas para evitar lesão

A Seleção italiana divulgou neste sábado (7) a escalação para o amistoso contra o Fluminense, às 17h30 (de Brasília), em Volta Redonda. As estrelas da Azzurra estão de fora do início da partida. Astros como o goleiro Buffon, o meia Pirlo e o atacante Balotelli, ficarão no banco e entrarão no decorrer da partida.

Thiago Motta, brasileiro naturalizado italiano, que joga pelo Paris Saint-Germain, da França, ganha chance entre os titulares. Reserva de De Rossi – que tomou uma picada de abelha durante treino em Mangaratiba, Motta formará um trio no meio-campo com Aquilani e Parolo. Mas é claro que a picada não foi motivo para De Rossi começar no banco. Prandelli quer testar seus jogadores e evitar novas perdas a seis dias da estreia na Copa.

Além destes três no meio de campo, Cesare Prandelli escalou a Itália com três atacantes. Insigne, Cerci e Immobile formarão o trio de ataque. Este último, inclusive, foi novidade na lista de convocação. O jogador foi o artilheiro do Campeonato Italiano atuando pelo Torino, porém foi negociado com o Borussia Dortmund e disputará a Bundesliga na próxima temporada.

Sobre o amistoso contra o Fluminense, Prandelli afirmou que não espera uma boa partida da sua equipe, a exemplo do que ocorreu contra Luxemburgo, bem como quando empatou com o Haiti na preparação para a Copa das Confederações ano passado.

“Não fizemos uma boa exibição contra Haiti. Agora, será o mesmo contra os brasileiros. Não estou procurando desculpas, mas o fuso horário vai influenciar. Mas precisamos desse choque. O jogo será útil”, explicou o técnico.

Este será o último teste da Itália antes da Copa do Mundo. Nos outros dois amistosos, empates por 0 a 0 com a Irlanda e por 1 a 1 com Luxemburgo. Vale lembrar que, contra a Irlanda, Montolivo fraturou a tíbia e foi cortado da Copa. E, para evitar novas perdas, Prandelli poupará seus titulares para evitar que novas lesões atrapalhem o time da Azzurra, que estreia no dia 14, contra a Inglaterra, às 19h (de Brasília), na Arena Amazônia, em Manaus.