Brasil x Croácia , pela Copa do Mundo 2014

Encerramos por aqui a transmissão. O Brasil vence a Croácia por 3 a 1 na abertura da Copa do Mundo 2014. Neymar, duas vezes e Oscar marcaram a favor dos canarinhos, enquanto Marcelo - contra - marcou o tento croata. Foi a primeira vitória, faltam seis para o hexa! Obrigado a todos que nos acompanharam, siga-nos no twitter @VAVEL_Brasil. Boa noite!

18:57 A torcida brasileira aplaude a seleção da Croácia que vai deixando o gramado. Jogadores brasileiros fazendo uma corrente no centro de campo.

FIM DE JOGO NA ARENA CORINTHIANS! O BRASIL VENCE A CROÁCIA EM SUA ESTREIA DA COPA DO MUNDO!

49' Modric arrisca de fora da área, mas a bola sobe demais e não leva perigo para Julio César.

48' Oscar cai no gramado, após dividida com Rebric, reclamando de muitas dores.

45' GOL DO BRASIL! Oscar arranca em contra-ataque, passe por duas e chuta de biquinho, no cantinho de Pletikosa. O Brasil vence a sua primeira partida na Copa do Mundo.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! OSCAR LIQUIDA A FATURA!

45' JULIO CÉSAR! Modric arrisca de fora da área e Julio César espalma, no cantinho. No rebote, Perisic tem sua finalização interceptada por David Luiz.

44' FOTO Neymar, de pênalti, marca o segundo.

43' QUASE! Modric levanta na grande área e Curluka cabeceia pra fora. A Croácia pressiona.

42' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai: Neymar. Entra: Ramires.

42' CARTÃO AMARELO PARA LUIZ GUSTAVO! Por falta em Modric.

41' FOTO O gol de Neymar, de pênalti, para virar o jogo para o Brasil.

40' PRESSÃO CROATA! Modric cruza na área, Rebric desvia e Perisic não consegue tocar para o gol. Na sequencia do lance, o próprio empurra Hernanes e comete falta de ataque.

37' NÃO VALEU! Olic acerta Julio Cesar no ar, antes de tocar para Perisic empurrar para as redes. Porém, o árbitro já assinalava impedimento no arqueiro brasileiro, anulando o gol croata.

33' Neymar cobra escanteio, Fred se adianta a defesa croata e tenta achar uma casquinha para as redes. A bola desvia em Corluka e sai pela lateral.

31' SUBSTITUIÇÃO NA CROÁCIA! Sai: Jelavic. Entra: Rebic.

32' Perisic faz uma linda jogada pela direita, mas é desarmado em um corte providencial de David Luiz.

30' QUASE O TERCEIRO! Oscar faz uma jogada linda pela esquerda, cruza pra área em direção a David Luiz, que sai da marcação de Corluka e desvia a bola por cima. Quase o terceiro gol brasileiro.

29' Hernane faz boa jogada pela direita, dribla três jogadores e só é parado por Srna, que faz o corte e cede escanteio.

25' CARTÃO AMARELO PARA LOVREN! Pelo pênalti cometido em Fred.

25' GOL DO BRASIL! Neymar cobra forte o pênali. Pletikosa toca nela, mas a bola morre no fundo das redes.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! DE PÊNALTI, NEYMAR VIRA O JOGO!

24' PÊNALTI PARA O BRASIL! Fred recebe o cruzamento, faz o pivô e é puxado. O árbitro Yuichi Nishimura assinala penalidade no lance.

23' É PÊNALTI PARA O BRASIL!

22' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai: Hulk. Entra: Bernard.

21' PRA FORA! Daniel Alves cobra falta com violência, e a bola não cai dentro das redes por muito pouco.

20' CARTÃO AMARELO PARA CORLUKA! Por falta em Neymar.

20' LINDA JOGADA! Neymar aproveita a falha de Srna, rouba a bola e arranca ao ataque. Ele tenta o passe para Fred, mas Lovren aparece bem para fazer corte. Entretanto, o juiz paralisa o jogo marcando falta de Coluka em cima do camisa 10 canarinho.

19' FOTO Arena Corinthians lotada para a partida entre Brasil e Croácia.

18' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai: Paulinho. Entra: Hernanes.

16' Felipão conversa com Hernanes, que deve entrar nesta segunda etapa.

15' SUBSTITUIÇÃO NA CROÁCIA! Sai: Kovacic. Entra: Brozovic.

13' Kovacic recebe na direita e cruza para a área, mas David Luiz se antecipa a Jelavic e afasta da área o perigo.

12' Oscar faz boa jogada, dribla dois e toca para Neymar. O camisa 10 tenta abrir na direita para Daniel Alves, mas a bola sai forte demais e o lateral não consegue o dominio.

11' Daniel Alves tenta a ligação direta para Oscar, mas o meia não consegue o domínio e a bola fica com Pletikosa.

10' Perisic arrisca o chute de fora da área, buscando o ângulo direito de Julio César, mas a bola sobe demais e sai pela linha de fundo.

8' Srna tenta o cruzamento rasteiro, mas Daniel Alves intercepta na entrada da área.

4' Dois cruzamentos interceptados pela defesa croata. O primeiro de Daniel Alves, pela direita, que Lovren corta novamente. Depois, Hulk tenta de esquerda, e Srna encerra o perigo.

2' Oscar tenta o cruzamento pela direita, mas Lovren faz o corte, meio desajeitado. O Brasilse lança ao ataque, enquanto a Croácia adota uma postura mais defensiva.

0' ROLA A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

18:05 As equipes retornam ao gramado para a disputa do segundo tempo.

18:03 FOTO Comemoração brasileira após o gol de Neymar. O Brasil empata por 1 a 1 com a Croácia.

18:00 VÍDEOS Assita aos gols do primeiro tempo da partida inicial da Copa do Mundo 2014. Primeiro, Marcelo marcou contra e colocou a Croácia na frente. Depois, Neymar acertou um lindo chute para empatar o confronto.

17:58 FOTO Claudia Leitte, Pibull e Jennifer Lopez apareceram no centro do palco para cantar 'We Are One', a música tema da Copa do Mundo 2014. (Foto: Getty Images)

17:55 Antes da bola rolar, foi realizada a cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2014. Destaque para os ritmos brasileiros que foram homenageados e para o pontapé inicial dado por um jovem paraplégico, que usou um exoesqueleto para o feito. A VAVEL Brasil cobriu o início da maior competição do mundo com todos os detalhes.

LEIA MAIS: Veja como foi a cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2014

17:51 FOTO O gol de Neymar, no cantinho. A bola ainda resvalou na trave antes de entrar. (Foto: Getty Images)

17:50 Oscar é o nome do primeiro tempo. Foi dele as melhores jogadas e a assistência para o gol de Neymar, que decretou o empate até aqui. A Croácia impôs o seu jogo nos minutos iniciais e quase abriu o placar com Olic. Mas o desprazer caiu nas costas de Marcelo, que anotou o primeiro tento do Mundial, contra. O Brasil terminou a primeira etapa melhor na partida, pressionando e tendo as melhores oportunidades. Resta manter a pegada no segundo tempo para sair com a vitória.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Brasil e Croácia empatam por 1 a 1 na abertura da Copa do Mundo.

45' Teremos dois minutos de acréscimo.

44' PEGOU MAL! Olic tenta o drible pra cima de Neymar e perde a bola. O camisa 10 arranca, entra na área e é desarmado. Mas a bola sobra pra Hulk, que corta e chuta, pra fora.

43' IMPEDIMENTO MARCADO! Triangulação de qualidade entre Neymar, Marcelo e Oscar. O meia canarinho aparece em posição ilegal e o bandeira paralisa o lance.

41' Neymar cobra a falta na barreira. O próprio Rakitic afastou de cabeça.

40' Neymar acerta um belo drible em Rakitic, na entrada da área, e sofre falta. Boa chance para a Seleção Brasileira.

39' FOTO O momento em que Neymar recebe o cartão amarelo. (Foto: Getty Images)

36' Linda jogada de Oscar, que acha um lindo passe para Paulinho, na grande área. O volante rola para Luiz Gustavo finalizar, mas Modric faz o corte.

34' Hulk divide bola com Vrsaljko antes dela sair por lateral. O atacante brasileiro perde o arremesso, mas o bandeira assinala posse croata.

33' VINE O gol marcado por Neymar, para o Brasil, que empatou a partida.

32' Neymar cobra escanteio, mas a bola morre nas mãos de Pletikosa.

29' GOL DO BRASIL! Oscar, na raça e cercado por três, consegue o passe para Neymar que arranca para o ataque. O camisa 10 corta para a esquerda e solta a bomba rasteira, sem chances para Pletikosa. A bola ainda bate na trave antes de entrar!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! NEYMAR EMPATA O JOGO!

28' FOTO Marcelo marca contra, o primeiro gol do mundial. Croácia na frente. (Foto: Getty Images)

26' CARTÃO AMARELO PARA NEYMAR! Por falta de Neymar em Modric. O atleta brasileiro entrou no lance com o braço elevado.

25' POSSE DE BOLA: Brasil 68% x 32% Croácia.

24' CERA CROATA! Pletikosa demora a bater o tiro de meta e é vaiado. Após a cobrança, Perisic divide de cabeça com Paulinho e cai no gramado. Mais tempo de jogo paralisado.

22' TRÊS CHANCES INCRÍVEIS, QUASE BRASIL! Primeiro, Neymar faz boa jogada pela direita, vence a marcação de Lovren e cruza para a área. Corluka salva antes de Fred completar para as redes. Segundo, Oscar pega de primeira o rebote da zaga e Pletikosa executa uma belíssima defesa. Para finalizar, Hulk tenta o chute direto, da esquerda, mas a bola sobe demais e sai.

21' Marcelo tabela com Paulinho pela esquerda, avança, entra na área e cruza rasteiro. Ninguém completa e a bola sobra para Pletikosa.

20' DEFENDE, PLETIKOSA! Paulinho aparece como elemento surpresa, entra na área e chuta para defesa de Pletikosa.

19' Oscar cobra escanteio, a bola passa por todo mundo e David Luiz cai na área, reclamando de um pênalti. Na sequencia, Marcelo cruza novamente, mas a bola fica nas mãos de Pletikosa.

18' A Croácia chega, mais uma vez nas costas da Daniel Alves. Perisic vai a linha de fundo, acredita no lance e cruza antes da bola sair. Porém, ninguém estava na área para completar.

15' QUASE, BRASIL! Oscar, novamente pela direita, cruza para a área. A bola passa por Fred e por pouco Neymar não completa para as redes.

14' VINE O gol contra de Marcelo, o primeiro da Copa do Mundo 2014.

12' Oscar cruza da direita, mas pega mal na bola e Pletikosa fica com ela.

9' GOL DA CROÁCIA! Jelavic cruza rasteiro da esquerda, a bola passa por todos da defesa e Marcelo tenta o corte. Mas o lateral pega mal na bola, que acaba morrendo no fundo das redes. Croácia na frente.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DA CROÁCIA! MARCELO MARCA CONTRA!

8' O Brasil responde com Paulinho. O volante recebe o passe, rola para frente e arrisca o chute. A bola desvia em Lovren e sai para escanteio.

7' PRIMEIRA GRANDE CHANCE! A Croácia chega bem ao ataque, Perisic cruza e Olic sobe nas costas de Daniel Alves para cabecear. A bola sai raspando a trave esquerda de Julio César.

5' PRIMEIRA FINALIZAÇÃO! Neymar cobra falta para a grande área. Thiago Silva apareceu na segunda trave e desvia para David Luiz que, no centro da área, cabeceia fraco, nas mãos de Pletikosa.

4' Marcelo faz a ligação direita para o ataque em direção a Hulk, que é derrubado por Corluka. Primeira falta do jogo.

3' Oscar erra o passe e cede contra-ataque para a Croácia. Olic arranca pela esquerda e cruza para a área, mas David Luiz, bem posicionado, afasta o perigo.

2' Daniel Alves arranca pela direita, cruza na área, mas Lovren afasta de cabeça.

1' A primeira finalização do jogo é croata. Kovacic arrisca de fora da área, mas a bola sai pela trave direito de Julio César.

0' ROLA A BOLA! COMEÇA A COPA DO MUNDO!

17:00 A pomba branca, o símbolo da paz, é lançado ao ares no centro do gramado.

16:58 O cumprimento de brasileiros e croatas encerra a cerimônia e as equipes já ocupam seus campos de jogo.

16:56 Como já era esperado, o Hino Nacional é cantando a capela pela torcida brasileira.

16:55 O Hino Nacional Brasileiro é executado na Arena Corinthians!

16:54 Neste momento, o hino nacional croata é executado.

16:53 CHEGOU A HORA! As Seleções Brasileira e Croata sobem ao gramado da Arena Corinthians! Os atletas canarinhos entram com a mão no ombro de seus companheiros.

16:52 Cerimônia de entrada das equipes é realizada, expectativa para a entrada das equipes no gramado.

16:50 Jogadores de Brasil e Croácia já estão reunidos no corredor que dá acesso ao gramado da Arena Corinthians. Falta pouco pra começar a Copa do Mundo!

16:45 As equipes já voltaram para o vestiário. Faltam 15 minutos para o início da Copa do Mundo.

16:43 PONTAPÉ INICIAL! O primeiro toque na bola da Copa do Mundo 2014 foi de um jovem paraplégico, que usou um exoesqueleto para o feito. A pesquisa médica foi toda feita em solo brasileiro, o que marca o momento.

16:41 VÍDEO Assita ao gol de Kaká, contra a Croácia, na estreia da seleção na Copa do Mundo 2006.

16:40 O meia Kaká, do Milan, aparece no gramado para dar apoio aos jogadores. O ex-camisa 10 da seleção brasileira foi chamado por Felipão das arquibancadas para entrar junto a comissão técnica.

LEIA MAIS: Blatter pede otimismo, evita falar de críticas e não revela se irá se candidatar a novo mandato na Fifa

16:30 Confira as escalações de Brasil e Croácia.

16:21 FOTO Jogadores croatas no gramado, realizando o último aquecimento antes da partida.

16:20 AGORA É A VEZ DOS APLAUSOS! Jogadores da Seleção Brasileira sobem ao gramado e são recebidos por uma linda festa!

16:18 Atletas croatas sobem ao gramado para realizar o reconhecimento de gramado e a preparação final. Torcida presente na Arena Corinthians recepciona os europeus com vaias.

16:16 BRASIL CONFIRMADO! Repetindo a escalação campeã da Copa das Confederações, o Brasil vai para a estreia na Copa do Mundo com: Julio César; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar; Neymar, Hulk, Fred.

16:12 CROÁCIA CONFIRMADA! Como já esperado, Jelavic substitui Mandzukic no comando de ataque croata. Os croatas vão a campo com: Pletikosa; Srna, Corluka, Lovren, Vrsaljko; Rakitic, Modric, Perisic, Kovacic, Olic; Jelavic.

16:11 Os goleiros de Brasil e Croácia já estão no trabalho realizando o trabalho de aquecimento.

16:10 A primeira falha desta abertura de Copa do Mundo vem das arquibancadas. Com lugares inexistentes, de acordo com os ingressos impressos pela Fifa, torcedores tem que sentar no chão para acompanhar a partida. (Foto: Márcia Menezes)

16:05 Encerrada a cerimônia de abertura, faltam pouco mais de 55 minutos para a bola rolar. A Arena Corinthians já está lotada para a partida.

Confira a cerimônia de abertura da Copa do Mundo 2014

12:05 Com capacidade para 61 mil torcedores, a Arena Corinthians foi construída para a Copa do Mundo. Entretanto, não apenas para ser um dos estádios presentes no Mundial, mas também para ser o palco do pontapé inicial competição. A cerimônia de abertura será realizada momentos antes da bola rolar. (Foto: Divulgação/Corinthians)

12:02 Escolhido pela Fifa para abrir a Copa do Mundo 2014, Yuichi Nishimura, do Japão, será o responsável por comandar o confronto entre Brasil e Croácia. Porém, esta não será a primeira vez que o árbitro cruzará com a Seleção Brasileira. Em 2010, também pelo Mundial, foi comandante da partida contra a Holanda, nas quartas-de-final, que terminou com a eliminação canarinho após ser derrotada por 2 a 1.

12:00 Pelo lado brasileiro, não há surpresas para a estreia no Mundial. O técnico Luiz Felipe Scolari repetirá a escalação que foi campeã da Copa das Confederações, em 2013 e que atuou no último amistoso oficial, contra a Sérvia. Com isso, os 11 titulares serão: Julio César; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar; Neymar, Hulk e Fred.

11:58 O telão da Arena Corinthians realiza a contagem regressiva para a abertura da Copa do Mundo 2014. O placar e os escudos de Brasil e Croácia já podem ser observados junto ao cronometro, que indica o tempo que falta para a bola rolar. (Foto: Reprodução/Twitter)

11:57 A Croácia também informou a Fifa que realizou uma troca de jogadores em sua lista de convocação às vésperas da estreia na Copa do Mundo. Ivan Mocinic, com uma lesão no joelho esquerdo, foi cortado e cedeu lugar a Milan Badelj, que estava na lista dos 30 pré-convocados.

11:55 Expulso contra a Islândia, na repescagem para a Copa do Mundo, o atacante Mandzukic, do Bayern de Munique, terá de cumprir suspensão automática e será desfalque para o confronto contra o Brasil. Para seu lugar, o técnico Niko Kovač optou pela entrada de Jelavic, que atua no Hull City, da Inglaterra.

11:54 FIQUE DE OLHO: Neymar Jr, atacante do Brasil. No duelo de camisas 10, Neymar tem em seu currículo o título da Copa das Confederações 2013, onde também foi eleito o melhor jogador. A expectativa do craque e dos torcedores é que as boas atuações se repitam durante a disputa da Copa do Mundo. Neymar, que hoje é uma das principais estrelas do futebol mundial, é a esperança brasileira para uma boa estreia. (Foto: AFP) Rumo à Copa: Neymar.

11:53. Fique de olho: Luka Modric, meia da Croácia. Eleito o melhor jogador croata da temporada 2013/2014 e uma das peças fundamentais na conquista da Uefa Champions League do Real Madrid, Modric é o principal criador e jogador mais perigoso de sua seleção. Com o desfalque de Mandzukic, cabe ao camisa 10 todo o foco e responsabilidade para que os Vatreni surpreendam na estreia. (Foto: AP)

11:51. Encerrando a coletiva, Felipão convocou todos os brasileiros para a Copa do Mundo: "Chegou a hora, vamos todos juntos, é o nosso Mundial."

11:50. Sobre a ansiedade pré-Copa do Mundo, Felipão passou a responsabilidade para os jogadores, mas alegou tranquilidade por sua parte: "Em 2002, eu vivia a ansiedade de chegar o momento do jogo porque a gente passa dois, cinco, 10, 20 dias treinando. Meu Deus, é uma angústia só, está na hora de começar e pronto. Colocar em prática e ver se nossas ideias realmente são colocadas em ordem. Fico um pouco ansioso, como estou normalmente."

11:46. Após a vitória magra sobre a Sérvia, por 1 a 0, Felipão foi perguntado sobre a preparação da equipe. Em resposta, o treinador alegou que seus comandados estão em condições ideias para o Mundial: "Se eu montasse uma estratégia de trabalho, montaria da mesma forma. Foi muito bom. Estávamos sem jogar há três meses, tivemos de realinhar aquela equipe. Crescemos um pouquinho nos amistosos, todos estão em condições de jogo. Ninguém se sentiu incomodado e hoje estamos em 80% de uma situação que queríamos. Não jogamos cinco ou seis jogos como outras seleções, mas estamos em boas condições para passarmos da primeira fase e seguirmos em frente."

LEIA MAIS: Fred marca e Brasil vence a Sérvia no último compromisso antes da Copa do Mundo

11:43. Tendo a atenção da mesa, após o encerramento com Neymar, Felipão comentou sobre as semelhanças da seleção atual com a campeã mundial em 2002, quando também era o treinador: "São seleções coletivamente parecidas. Existiu muita dedicação de atletas com personalidade para modificarem situações táticas para ajudarem a Seleção. Em alguns momentos, jogadores fazem coisas diferentes do que estão acostumados em prol da equipe. Um deles é o Neymar, que não é de marcação, mas aplica-se, tenta fazer, motiva-se para isso."

11:40. Apesar da ansiedade, Neymar mostrou descontração para brincar com Felipão, técnico da Seleção Brasileira. O camisa 10 canarinho perguntou ao treinador se começaria jogando amanhã: "Professor, eu vou começar jogando amanhã? Posso dormir tranquilo?" Em meio a risadas, Scolari respondeu: "Pode dormir tranquilo"

11:38. Na última entrevista coletiva antes da estreia na Copa do Mundo, Neymar foi a tribuna e comentou sobre a ansiedade e o desejo para o Mundial que está por vir: "Chegou a hora. Chegou o momento que todos os brasileiros e o mundo esperavam. E, principalmente, nós jogadores e comissão técnica. Espero que o dia de hoje passe rápido. Estou ansioso, mas ao mesmo tempo a minha felicidade é muito grande. Muitos queriam estar aqui. Recebo mensagens dos meus amigos que estou realizando o meu sonho e o deles. Espero que possa ajudar minha equipe da melhor forma possível e realizar o sonho de todos, que é o titulo."

11:37. À 24 horas do início da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira realização o último treino na Arena Corinthians nesta quarta-feira (11). Além do treinamento padrão, destaque para a estreia do terceiro uniforme, em cores preta e dourada, lançada para a disputa do Mundial. (Foto: Jefferson Bernardes / VIPCOMM)

11:35. De cabelo cortada e valorizado mundialmente após a conquista da Uefa Champions League pelo Real Madrid, Luka Modric é o principal destaque croata para a partida de hoje. O meia comentou sobre o desafio e a preparação para a partida contra os anfitriões: "Para nós, todo jogador é muito importante. Não podemos perder ninguém, porque não somos como o Brasil, que tem 20 jogadores de alto nível à disposição. Com Mandzukic, especialmente, vamos perder muita energia e gols. Mas tenho certeza de que os que vão substituir os que não puderem entrar em campo vão fazer bom trabalho."

11:32. Para ele, a geração atual do futebol croata é melhor que as anteriores que passaram pela seleção. Incluindo 1998, quando terminaram na terceira colocação do Mundial. Kovacevic comentou: "Acho que isso tem a ver com a esperança de que esse time possa conseguir o melhor resultado em mundiais. Eu acho que o atual grupo leva vantagem sobre o de 98. Jogadores como Modric, Mandzukic e Rakitic possuem muita experiência para a idade que tem, e vem tendo grande desempenho pelos maiores clubes da Europa. Aquela geração do Suker não tinha isso."

11:30. Após conversa com os jogadores croatas, o jornalista local Bruno Kovacevic conseguiu uma boa base sobre a seleção europeia. Para ele, a meta é passar da primeira fase, e os atletas sabem que isso é possível: "A meta deles é passar da primeira fase e sentem que conseguem fazer isso. Acredito que podem dificultar na estreia e devem se aproveitar da pressão e dos erros que o Brasil vai cometer na estreia, pressionado e jogando em casa."

Brasil: os comandantes que levaram a Seleção ao pentacampeonato

11:25. Em 2006, Brasil e Croácia também se enfrentaram na estreia da Copa do Mundo, em 2006. Pelo Grupo F, os canarinhos deixaram o estádio olímpico de Berlim festejando a vitória por 1 a 0, com gol de Kaká, marcado aos 43 minutos do primeiro tempo. (Foto: Reuters)

11:23. Esta será a terceira vez que Brasil e Croácia se enfrentarão durante toda a história. Em 2005, as seleções empataram pelo placar de 1 a 1, durante amistoso preparatório para a disputa do Mundial do ano seguinte. Na Copa do Mundo em questão, em 2006, o confronto se repetiu, mas dessa vez os brasileiros levaram a melhor após vencer pelo placar de 1 a 0, na abertura do Grupo F da competição.

Croácia: recomeço com sofrimento nas Eliminatórias e desfalques na Copa do Mundo

11:20. Anfitrião, o Brasil classificou-se automaticamente para a disputa da Copa do Mundo 2014. Porém, a Croácia passou por dificuldades para chegar ao Mundial. Pelas eliminatórias europeias, a segunda colocação no Grupo A, com 17 pontos conquistados em 10 jogos, levou os croatas para a repescagem. O adversário direto foi a Islândia e, após um empate por 0 a 0 fora de casa, o placar por 2 a 0 em Maksimir decretou a quinta classificação para os Vatreni.

11:18. Sorteados no Grupo A da Copa do Mundo 2014, Brasil e Croácia também contam com a companhia de Camarões e México para completar a primeira chave do torneio e definir os dois classificados para às oitavas-de-final da competição.

PTS JGS 1º Brasil 0 0 2º Camarões 0 0 3º Croácia 0 0 4º México 0 0

11:15. Já a Croácia segue em busca do seu primeiro título mundial. Indo para a sua quinta Copa do Mundo, os europeus viveram sua melhor campanha em 1998 - primeira vez na competição - quando terminaram na terceira colocação.

11:12. O Brasil inicia hoje sua busca pelo hexacampeonato mundial. Maior vencedor da história do torneio, o pentacampeão mundial teve a honra de levantar a taça mais desejada do futebol nos anos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. A Seleção Brasileira de Futebol também conta com os vice-campeonatos de 1950 e 1998, além do terceiro lugar em 1938 e 1978.

LEIA MAIS: O dia em que a Seleção Brasileira foi calada no Maracanã

11:10. Eleito em 2007 como país-sede para a realização do Mundial, esta será a segunda vez que o Brasil será o anfitrião de uma Copa do Mundo. As memórias de 1950, ano da primeira edição em terras tupiniquins, não são das melhores. O vice-campeonato diante do Uruguai, após ser derrotado por 2 a 1 na decisão, ainda é tido como uma das maiores decepções do futebol. O famoso 'Maracanazzo'.

11:05. Após quatro anos, é chegado ao fim a espera. Estamos na Copa do Mundo! A Arena Corinthians será o palco de abertura do Mundial, que receberá o Brasil, anfitrião da competição, para o confronto contra a Croácia, às 17h. É o pontapé inicial para a maior competição entre seleções do mundo. O início da busca canarinha pelo hexacampeonato.

11:00. Boa tarde torcedor que navega na VAVEL Brasil, estamos na Copa! Acompanhe agora a partida entre Brasil x Croácia , pela abertura da Copa do Mundo 2014. Partida a ser disputada às 17h, na Arena Corinthians, em São Paulo. Fique conosco!