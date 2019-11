Cerimônia de Abertura da Copa do Mundo 2014 e  

15:57 Após os hinos serem executados, encerramos a transmissão da Cerimônia de Abertura da Copa do Mundo de 2014. Acompanhe aqui em tempo real e .

15:53 As equipes estão no gramado da Arena Corinthians. O zagueiro Thiago Silva está visivelmente emocionado. Teremos a execução dos hinos nacionais de Brasil e Croácia.

15:52 As duas equipes já estão perfiladas para entrar no gramado.

14:49: O telão do evento da Fifa Fan Fest, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Aproximadamente 20 mil pessoas estão no evento.

14:47 O gramdo da Arena Corinthians está sendo molhado.

16:44 A atriz Bruna Marquezine, namorada de Neymar, está na Arena Corinthians para prestigiar o seu namorado.

16:40 As duas seleções já foram para o vestiário. Faltam 10 minutos!

16:37 Elenco do Brasil realizando o seu aquecimento.

16:35 Um dos gestos mais bonitos da Copa do Mundo.

16:30 Faltam 30 minutos!!!!

16:25 Comissão técnica brasileira reunida antes do início da partida.

16:19 A seleção brasileira entra no gramado da Arena Corinthians para fazer o seu aquecimento. A seleção é recebida pelos torcedores com os gritos de ''Brasil, Brasil''.

16:17 Os jogadores croatas estão no gramado da Arena Corinthians para realizarem o seu aquecimento.

16:15 O ex-lateral-direito Cafu e o Meia Kaká, do Milan, estão presentes para dar uma força ao Brasil na estreia.

16:12 Video: Estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2010, na qual venceu a Coreia do Norte, por 2 a 1.

16:07 Na Copa do Mundo de 2010, o Brasil venceu a Coreia do Norte, pelo placar de 2 a 1. O lateral-direito Maicon marcou o primeiro gol da seleção brasileira, enquanto o meia Elano marcou o segundo tento.

16:05 Curiosidades: Desde 1982, o Brasil estreia em Copas do Mundo com o pé direito. Ou seja, com vitórias.

16:00 Falta uma hora!!!!

15:57 Saiu a escalação da Croácia! Os croatas entram em campo com Pletikosa; Srna, Corluka, Lovren, Vrsaijko; Brozovic, Modric, Rakitic, Perisic; Olic, Jelavic.

15:53 Camisa do zagueiro e capitão da seleção brasileira, Thiago Silva, está no vestiário da Arena Corinthians.

15:51 Lado de fora da Arena Corinthians. Muita gente do lado de fora!

15:47 Ônibus da seleção brasileira ao chegar na Arena Corinthians.

15:42 A Cerimônia de Abertura da Copa do Mundo está encerrada.

15:39 Chegou! A seleção brasileira acabou de chegar a Arena Corinthians. Tá chegando a hora, amigos.

15:38 Foto exclusiva da camisa de Neymar no vestiário da Arena Corinthians para a partida de logo mais.

15:36 A seleção brasileira está chegando a Arena Corinthians.

15:33 Curiosidade: A Cerimônia de Abertura da Copa do Mundo custou cerca de R$9 milhões de reais.

15:29 A seleção da Croácia acabou de chegar na Arena Corinthians.

15:26 A Cerimônia de Abertura da Copa do Mundo já está acontecendo. Você também ver que os setores Norte e Sul já estão cheios.

15:23 As seleções de Brasil e Croácia já saíram de seus hóteis há 35 minutos. Já estão chegando na Arena Corinthians!

15:20 Torcida brasileira ainda está entrando no Arena Corinthians. Faltam uma hora e 40 minutos! Foto da Arena Corinthians há cerca de cinco minutos atrás.

15:17 Video: Os melhores momentos da final da Copa do Mundo de 2002.

15:12 O último titulo Mundial da seleção brasileira foi em 2002. O Brasil derrotou a Alemanha na final por 2 a 0, com dois gols de Ronaldo Fenômeno e tornou-se a maior seleção com mais títulos ganhos da Copa do Mundo.

15:03 CRAQUES DA COPA DO MUNDO: Hazard. O camisa 10 do Chelsea é a maior estrela da seleção da Bélgica. Hazard decidiu importantes partidas para os Blues, como o clássico contra o Liverpool, no primeiro turno da Premier League, em que o Chelsea venceu por 2 a 1, em casa, no Stamford Bridge.

14:57 Flâmula da seleção brasileira já está pronta.

14:50 Arena Corinthians no exato momento. Tá chegando a hora!

14:46 Os jogadores do Brasil já estão a caminho da Arena Corinthians.

14:44 A seleção da Croácia está entrando no ônibus para pode ir à Arena Corinthians, onde enfrenta o Brasil, às 17h.

14:40 Torcida do Brasil vai chegando e entrando aos poucos na Arena Corinthians. Enquanto a torcida chega, o palco da Cerimônia de Abertura da Copa do Mundo de 2014 está ficando pronto.

14:34 OS CRAQUES DA COPA DO MUNDO: Fred. O atacante brasileiro será o responsável de empurrar a bola para o fundo das redes. O camisa 9 disputa a sua segunda Copa do Mundo, já que intengrou o elenco brasileiro no Mundial de 2006. O atacante do Fluminense, ao lado de Neymar, é um dos principais jogadores da seleção canarinho.

14:30 Faltam 30 minutos para o início da Cerimônia de Abertura da Copa do Mundo! O palco já está quase pronto. Tá chegando a hora!

14:24 Video: Os melhores momentos de Brasil 1 x 0 Croácia, na Copa do Mundo de 2006.

14:19 Curiosiodade: Brasil e Croácia só se enfrentaram apenas uma vez. Foi na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Aquela partida também foi a estreia de ambas as seleções no Mundial. O Brasil venceu com dificuldades, por 1 a 0, com um belo gol de fora dá área de Kaká.

14:16 A festa da Cerimônia de Abertura da Copa do Mundo de 2014 está começando a ficar pronta. Logo mais, às 15h, a cerimônia começa.

14:10 OS CRAQUES DA COPA DO MUNDO: Arjen Robben. O meia da seleção holandesa foi um dos principais jogadores da Laranja Mecânica na Copa do Mundo de 2010. O jogador do Bayern de Munique quer, mais uma vez, levar à sua seleção a final da Copa do Mundo no Brasil. Robben é, ao lado de Sneijder e Van Persie, um dos principais jogadores holandeses, que pode decidir uma partida a qualquer momento.

14:02 As ruas ao redor da Arena Corinthians estão totalmente lotadas. Torcida brasileira vai chegando aos poucos para incentivar a seleção brasileira rumo à vitória na estreia da Copa do Mundo.

13:54 Os preparativos para a Cerimônia de Abertura da Copa do Mundo de 2014 já começaram. Nota-se, ao fundo, que a Arena Corinthians ainda está vazia, pois ainda faltam algumas horas para o início da partida. Logo mais, A Arena estará completamente lotada.

13:50 A seleção brasileira já está escalada para a sua estreia, logo mais, às suas 17h. Escalação do Brasil: Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo, Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar, Hulk, Neymar, Fred.

13:46 CRAQUES DA COPA DO MUNDO: Luis Suárez. O atacante uruguaio fez uma excelente temporada no Liverpool, quase conseguindo o título da Premier League para os Reds. Na seleção uruguaia, ao lado de Edinson Cavani, Suárez é o principal jogador da celeste. O jogador quer protagonizar, novamente, o ''Maracanazo''.

13:39 A torcida brasileira não para de chegar na Arena Corinthians.

13:29 Na tarde da última quarta-feira (11), a seleção brasileira realizou o seu último treinamento antes da sua estreia na Copa do Mundo, na tarde desta quinta-feira (12), contra a Croácia, às 17h.

13:28 CRAQUES DA COPA: Karim Benzema. Com a ausência da principal estrela francesa na Copa do Mundo, Franck Ribéry, o atacante do Real Madrid assume a responsabilidade ao lado de Mathieu Valbuena e Paul Pogba, de levar a seleção francesa a realizar uma boa Copa do Mundo. No Mundial da África do Sul, o técnico da França, na época, Domenech, não levou o atacante à Copa do Mundo, e foi muito criticado por isso.

13:18 A movimentação da torcida brasileira é muito grande do lado de fora da Arena Corinthians. às 15h começa a Cerimônia de Abertura da Copa do Mundo.

13:10 Durante a manhã desta quinta-feira (12), houve protestos na cidade de São Paulo. Manifestantes entraram em confronto com a polícia. Muitas pessoas se feriram durante o confronto. Uma delas, é a jornalista da rede de televisão americana, CNN. A mulher foi ferida por estilhaços de bomba e atendida por socorristas.

13:06 Os portões da Arena Corinthians estão sendo abertos neste momento. O clima, é claro, é de bastante alegria. A torcida brasileira está muito confiante na vitória brasileira, que não perde em uma estreia de Copa do Mundo desde 1934.

12:40 Tem torcedora fazendo até boneco vodu para espantar a zica:

12:30 Estádio em poucas horas estará lotado para a estreia da Seleção:

12:20 E também já tem torcedor fazendo a festa na porta da Arena Corinthians. Jogo começa só às 17h, mas a farra começou cedo pra esse grupo:

12:10 Família de Tiago Silva também está em peso para apoiar o capitão do Brasil:

12:00 Argentinos engrossam torcida croata nesta quinta:

11:50 Outro zagueiro do Brasil, Dante também passou sua mensagem nas redes sociais:

11:40 A mãe do zagueiro da Seleção Brasileira David Luiz já está pronta para a estreia. Dona Regina postou no Instagram: "Chegou a hora!"

11:30 Croatas e brasileiros fazem festa em Itaquera. Faltam poucas horas para o início da Copa do Mundo 2014 e você confere tudo aqui.

11:15 Confira o pré-jogo de Brasil x Croácia, partida que abre esta Copa do Mundo.

Os 12 estádios da Copa do Mundo de 2014: Estádio Capacidade Cidade Mineirão 58.170 Belo Horizonte Nacional de Brasília: 69.349 Brasília Arena Pantanal 41.112 Cuiabá Arena da Baixada 39.361 Curitiba Castelão 60.342 Fortaleza Arena Amazônia 49.549 Manaus Arena Das Dunas 39.971 Natal Beira-Rio 43.394 Porto Alegre Arena Pernambuco 42.610 Recife Maracanã 74.738 Rio de Janeiro Arena Fonte Nova 51.900 Salvador Arena Corinthians 62.301 São Paulo

11:13 CRAQUES DA COPA: Andrea Pirlo. O meia italiano é considerado um dos maiores meio-campistas da história do futebol mundial e o maior meio campo da história do futebol italiano. Pirlo conseguiu esses status graças aos seus lançamentos magistrais, dribles curtos e a sua facilidade nas cobranças de faltas e finalizações à longa distância. O craque italiano tem 110 jogos com a camisa da seleção da Itália e anotou 13 gols.

11:08 Grupo H: Chegamos ao último grupo, que é formado pela Rússia, Bélgica, Coreia do Sul e Argélia. A Rússia chega ao Brasil muito empolgada após conseguir se classificar em primeiro nas eliminatórias, e mandar a seleção de Portugal para a repescagem. A seleção russa não tem grandes jogadores em seu elenco, mas possui um belo trabalho em equipe, o que pode, - e deve -fazer a diferença nesta Copa do Mundo. A Bélgica é mais uma seleção que pode surpreender. Os belgas possuem uma excelente equipe. Como o goleiro Thibaut Cortouis, campeão espanhol com o Atlético de Madrid. A Bélgica também conta com Vicent Kompany, campeão inglês, recentemente, com o Manchester City. O camisa 10 do Chelsea, Eden Hazard, é outro que faz parte da boa equipe Belga. O meio campista decidiu jogos para o Chelsea, durante a temporada. A Bélgica tem a seu favor o ótimo atacante Romelo Lukaku, que pertence ao Chelsea e está emprestado ao Everton. A Argélia é a seleção mais fraca do Grupo H. Não possui jogadores tão conhecidos no futebol mundial e não tem uma grande qualidade técnica. Logo, não deve passar da fase de grupos. A Coreia do Sul possui uma boa equipe. Conseguiu a vaga na Copa do Mundo 2014 no sofrimento e por ter um saldo de gols melhor do que o do Catar. Os destaques da seleção sul coreana são os jovens Son Heungmin e Ji Dongwon, que atuaram em alto nível na Alemanha, na temporada de 2013/14.

11:03 Gripo G: Alemanha, Portugal, Gana e Estados Unidos formam o Grupo G, que é um dos mais perigosos da Copa do Mundo. A Alemanha é a favorita do Grupo G e ao título. Uma ótima seleção que sabe jogar com e sem a bola nos pés. Os alemães possuem um meio-campo de uma altíssima qualidade. Com Bastian Schweinsteiger, Mesut Özil, Toni Kroos, os alemães ainda contam com Lukas Podolski, Thomás Müller, Mario Götze e Miroslav Klose, que tentará bater o recorde de Ronaldo e ser o maior artilheiro das Copas do Mundo e levar a seleção alemã ao tricampeonato. Já Portugal tentará pela primeira vez conquistar o título. A melhor posição do lusos na história foi em 1966, quando foram derrotados pela Inglaterra, na semifinal, que viria ser a campeã depois. Os lusos apostam todas as suas fichas no seu astro, Cristiano Ronaldo. Ao lado do camisa 7, Hugo Almeida é o centroavante da equipe. A seleção de Gana é uma equipe mediana. Na Copa de 2010, chegou às semifinais, sendo eliminada nos pênaltis pelo Uruguai, após perder, no último minuto do segundo tempo da prorrogação, um pênalti. Os ganeses querem repetir o feito na Copa do Mundo 2014. Os Estados Unidos fecham o Grupo G. Os americanos chegam pela primeira seguida ao seu sétimo mundial. O meia Michael Bradley é o principal jogador do meio campo americano. Enquanto no ataque, os Estados Unidos tem a sua estrela maior. O atacante Clint Dempsey. O jogador é o principal atleta da seleção norte-americana e a esperança de gols da torcida.

10:57 CRAQUES DA COPA: Andrés Iniesta. O meia do Barcelona é considerado um dos melhores jogadores do mundo. Muito por conta de seus dribles desconcertantes, sua facilidade de lançamentos a média e longa distância e pelo poder de sua finalização. Iniesta intengrou o elenco espanhol na Copa do Mundo de 2010, onde fez história. O meia foi o autor do gol do primeiro título Mundial da história da Espanha. Iniesta, quer, mais uma vez, levar a sua seleção a mais uma conquista. Entretanto, desta vez não será nada fácil.

10:51 Grupo F: Argentina, Bósnia-Hezergovina, Irã e Nigéria compõem o Grupo F. A Argentina é considerada, por muitos, uma das favoritas ao título. A Albiceleste chega ao Brasil embalada após realizar uma excelente campanha nas eliminatórias Sul-Americanas. Os argentinos contam com Lionel Messi, Ángel Dí Maria, Sergio Aguero, Enzo Pérez e Gonzalo Higuaín para conquistar o tricampeonato. A Copa do Mundo 2014 é a primeira da história da Bósnia-Hezergovina. Os Líris Dourados fazem parte das seleções que podem surpreender. Edin Dzeko, o principal jogador é maior artilheiro da história do futebol bósnio. O atacante do Manchester City foi o responsável direto por levar a Bósnia ao Mundial. Dzeko conta com a ajuda de Edin Visca para os Líris Dourados surpreenderem na Copa. Visca decidiu alguns jogos para a Bósnia durante as eliminatórias. Como, por exemplo, ajudou a conseguirem a virada contra a Eslováquia, fora de casa. O Irã é a seleção mais fraca do Grupo F. Não possuem jogadores muito conhecidos e não deve conseguir passar para as oitavas de final. A Nigéria não tem uma seleção fraca, mas também não é forte. Pode-se considerar uma equipe mediana. No entanto, possui dois bons jogadores. Mikel Jonh Obi e Victor Moses, ambos do Chelsea. Moses atuou emprestado ao Liverpool, na temporada 2013/14.

10:46 Grupo E: Suíça, Equador, França e Honduras tornam o Grupo E um dos mais tranquilos da Copa do Mundo. A Suíça aposta todas as suas fichas, - ou quase todas -, no seu meio campista Xherdan Shaqiri, do Bayern de Munique, principal jogador da seleção. O Equador chega à Copa como a terceira força do grupo. O meio campista do Manchester United, Antônio Valência, é o principal jogador equatoriano. Veloz e muito habilidoso, Valência é um dos maiores jogadores da história do futebol equatoriano. A presença do jogador no meio campo da equipe é fundamental. Ao lado de Valencia, o Equador aposta em Felipe Caicedo, do Al Jazira (UAE), para uma boa Copa do Mundo. Caicedo é canhoto, mas costuma anotar muitos gols com o pé direito. Sua habilidade, força física e a facilidade de anotar tentos na bola aérea fazem dele um atacante temível pelos zagueiros adversários. Sem o seu principal astro, o meia Ribéry, a França chega ao Brasil bastante desfalcada. Já que Ribéry foi responsável por 11 dos 15 gols anotados pelo franceses nas eliminatórias. Karim Benzema, do Real Madrid, Mathieu Valbuena, do Olympique de Marseille e Paul Pogba, da Juventus, assumem a responsabilidade e, tentarão, juntos, evitar que o fiasco da Copa de 2010, onde a França foi eliminada ainda na fase de grupos, aconteça novamente. Honduras, a seleção mais fraca do Grupo E. Os hondurenhos não possuem jogadores conhecidos e a sua equipe tem uma baixa qualidade técnica, com uma seleção considerada fraca.

10:42 CRAQUES DA COPA: Cristiano Ronaldo. Havia uma grande dúvida sobre a participação do melhor jogador do mundo em 2013 na Copa no Brasil. O camisa português estava com uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e uma inflamação no joelho esquerdo. No entanto, recuperou-se a tempo e voltou aos gramados na última terça-feira (10), no amistoso contra a Irlanda. Ronaldo se movimentou bastante e colocou uma bola na trave. Cristiano Ronaldo tem a missão de levar Portugal a fazer, novamente, uma boa Copa do Mundo. O astro é o segundo maior artilheiro da história do futebol português, com 49 gols marcados. O Gajo é o principal jogador dos lusos, que criam uma expetativa muito grande em cima do atual melhor jogador do mundo. O craque português foiimportantísssimo na repescagem contra a Suécia, marcando os quatros gols de Portugal nos dois confrontos.

10:38 Grupo D: Chegamos ao grupo da morte da Copa do Mundo. Uruguai, Inglaterra, Itália e Costa Rica formam o Grupo C. O Uruguai, bicampeão, chega ao Brasil empolgado após realizar uma boa Copa de 2010, na África do Sul. Conseguiram alcançar o quarto lugar. A celeste possui uma boa equipe. Começando com o seu goleiro, Muslera, do Galatasaray. Na zaga, Diego Lugano forma a dupla com Godín, recentemente campeão espanhol com o Atlético de Madrid. A dupla de volantes é formada por Arévalo Rios e Martín Cáceres. Na armação, o meia ex-Botafogo, Lodeiro. O ataque possui três ótimos atacantes. Diego Forlán, do Cerezo Osaka, Luis Suárez, do Liverpool, e Edinson Cavani, do Paris Saint Germain. Ao lado dos uruguaios, a boa Inglaterra, de Jonh Hart, Gary Cahill, Steven Gerrard, Frank Lampard, Wayne Rooney, Daniel Sturridge e de Danny Welbeck. Os ingleses querem ingressar às oitavas-de-final, mas não caíram no em um grupo fácil, precisarão suar a camisa. Junto de Uruguai e Inglaterra, está a Itália. A Azurra não quer fracassar como na Copa do Mundo de 2010, quando caiu, precocemente, na fase de grupos. Os italianos precisarão muito dos seus craques. Casos de Balotelli e Pirlo. Além disso, terão de demonstrar muita raça, apresentar um bom futebol e ter uma dose de sorte para ir às oitavas. Ao lado destas fortíssimas seleções, está a modesta Costa Rica. A seleção mais fraca do grupo. Muitos dizem, que, sequer, os Costa Riquenhos não farão um gol.

10:33 Grupo C: Com a Colômbia, Costa do Marfim, Japão e Grécia, o Grupo C promete ser bastante equilibrado. A Colômbia não contará com o seu principal jogador na Copa do Mundo. O atacante Falcão Garcia, que não conseguiu se recuperar da lesão sofrida no joelho esquerdo, na vitória do Monaco de 3 a 0, contra Chesselay, da quarta divisão francesa. Porém, o substituto do craque, Carlos Bacca, fez uma boa temporada pelo Sevilla e pode dar conta do recado. O Japão é outra seleção que pode surpreender durante a Copa. Os japoneses possuem uma boa seleção e jogaram muito bem à Copa das Confederações. Além de apresentar um bom futebol, o Japão conta com três bons jogadores para ingressar às oitavas-de-final, são eles: Keisuke Honda, do Milan, Shinji Okazaki, do Mainz 05, e com Shinji Kagawa, do Manchester United. A Costa do Marfim é uma das seleções que também podem surpreender. Os Marfinenses tem um bom time, e jogadores que decidem jogos para a equipe. Casos de Yaya Touré, do Manchester City, Didier Drogba, do Galatasaray, Salomou Kalou, do Lille, e de Gervinho, da Roma. A Grécia é considerada por muitos a seleção mais fraca do Grupo C. Entretanto, contam com alguns bons jogadores: entre eles, o zagueiro do Borussia Dortmund Sokratis Papastathopoulos e o atacante do Fulham, Kostas Mitroglou.

10:30 CRAQUES DA COPA: Lionel Messi. O atacante do Barcelona é, nada mais nada menos, quatro vezes eleito o melhor jogador do mundo, eleito pela Fifa. Os números de Messi superam os de Maradona, maior jogador da história do futebol argentino. São 85 partidas pela seleção argentina, com 37 tentos anotados. Três a mais que Maradona. O camisa 10 é a maior estrela do time e a maior esperança dos torcedores e fãs da seleção Albiceleste. Messi é o segundo maior artilheiro da Argentina, com 37 gols, apenas atrás de Gabriel Batistuta, e o oitavo maior jogador que já atuou com a camisa argentina, 85. Durante a Copa do Mundo, deve ultrapassar Ariel Ortega, que tem 87 partidas disputadas. Lionel Messi pode superar Maradona, dependendo da atuação de sua seleção na Copa. O maior jogador da história do futebol argentino tem 91 partidas disputadas.

10:25 Grupo B: considerado o segundo grupo da morte, já que contém três ótimas seleções. Chile, Espanha e Holanda. A Austrália complementa o grupo. Os chilenos tem uma boa equipe, bastante consistente. Podem ser a ''zebra'' deste Grupo B. A La Roja tem três ótimos jogadores. O volante Arturo Vidal, da Juventus, e os atacantes Alexis Sánchez, do Barcelona, e de Eduardo Vargas, do Valencia. A Espanha, como todos sabem, é favorita ao título da Copa do Mundo. Os espanhóis contam com um futebol de paciência, com muita posse de bola, além de ter em seu elenco excelentes jogadores. Como Iniesta, Xavi, Fábregas, Xabi Alonso, David Silva e etc. Todos esses atletas citados, podem decidir uma partida complicada para a Fúria. A Holanda, talvez não repita o feito da última Copa do Mundo. A Laranja Mecânica possui uma boa equipe, muito bem treinada por Louis Van Gaal. Os holandeses, ainda possuem um belo trio. Arjen Robben, Robin Van Persie e Wesley Sneijder. A Austrália é a seleção mais fraca do Grupo B. A seleção australiana não possui jogadores muito conhecidos. O atleta mais conhecido do elenco é o goleiro Mitchell Langerak, reserva de Weidenfeller, do Borussia Dortmund.

10:20 Grupo A: Brasil, Croácia, México e Camarões, são as equipes. Ao lado dos donos da casa, a Croácia é favorita no Grupo, já que conta com uma boa equipe. Os croatas contam com o volante Luka Modric, campeão da Uefa Champions League 2013/14, com o Real Madrid. E com o atacante Mario Mandzukic, que, recentemente, anunciou a sua saída do Bayern de Munique. O México é umas das seleções que podem surpreender. Os mexicanos contam como o atacante Chicharito Hernández, do Manchester United, com Giovani dos Santos, do Villarreal e com o meio-campo Carlos Penã, do León. Além do Brasil, Croácia e México, o Grupo A tem uma seleção africana, Camarões. A seleção camaronesa tem uma equipe fraca, mas que tem muita disposição. Camarões tem um dos melhores centroavantes do mundo, Samuel Eto'o. O atacante pode decidir partidas para a sua seleção.

10:16 CRAQUES DA COPA: Neymar. O atacante do Barcelona é a principal estrela da seleção brasileira. O camisa 10 tem 49 jogos e já contabiliza 31 gols marcados com a amarelinha. O jogador é a principal esperança de gols da torcida brasileira.

10:11 Nesta Copa, teremos 12 estádios: Maracanã, Arena Corinthians, Mineirão, Beira-Rio, Arena da Baixada, Arena Pantanal, Estádio Nacional de Brasília, Arena Fonte Nova, Arena Pernambuco, Arena das Dunas, Castelão, Arena Amazônia.

10:08 A Copa do Mundo 2014 é a segunda no Brasil. A primeira Copa ocorreu no ano de 1950. Na época, o Brasil foi derrotado pelo Uruguai, por 2 a 1, em pleno Maracanã lotado.

10:05 Esta edição é a 20ª vez que uma Copa do Mundo será disputada. A primeira edição, em 1930, foi realizada no Uruguai, vencida pelos donos da casa, pelo placar de 4 a 2, em cima da Argentina. Devido à Segunda Guerra Mundial, as Copas de 1942 e 1946 não foram realizadas.

10:00 Olá, torcedor! Acompanharemos juntos, nesta quinta-feira (12), os preparativos para a abertura da Copa do Mundo 2014.