Brasil sai atrás, sofre, mas consegue a virada e vence na abertura da Copa do Mundo

Foi sofrido, no sufoco, mas o Brasil venceu na tão esperada abertura da Copa do Mundo de 2014. Depois de tomar um susto e sair perdendo da Croácia, a Seleção Brasileira, mesmo sem apresentar um grande futebol, conquistou três importantes pontos no Grupo A.

O Brasil tomou um susto logo nos primeiros minutos. A Croácia não se escondeu no campo de defesa, marcou a saída de bola dos donos da casa e criou uma grande chance de gol antes dos 10 minutos. Aos 11, a zaga brasileira bobeou e, em boa jogada dos croatas, Marcelo tentou afastar o perigo e acabou fazendo um gol contra, o primeiro tento do Mundial. Aos poucos, o Brasil foi superando o nervosismo e passou a criar boas jogadas. Aos 29 minutos, Neymar empatou em chute de fora da área.

Na segunda etapa, o selecionado brasileiro não foi bem. Muito errou, pouco criou e, quando o empate já parecia bastante provável, Fred caiu na área e o juiz marcou pênalti. Neymar chamou a responsabilidade, bateu forte e virou. Embora tenha tido chances de ampliar, o Brasil sofreu com a pressão croata, mas conseguiu se segurar e vencer a primeira no Mundial. Já nos acréscimos, Oscar puxou ótimo contra-ataque e bateu no cantinho para fazer o terceiro e definir a vitória.

O Brasil volta a campo na próxima terça-feira (17), para enfrentar o México no Castelão, em Fortaleza. Na próxima quarta (18), a Croácia encara Camarões na Arena da Amazônia, em Manaus. Nesta sexta (13), mexicanos e camaroneses se enfrentam na Arena das Dunas, em Natal, encerrando a primeira rodada do Grupo A.

Brasil começa mal, mas se acerta e consegue o empate

Depois de toda a emoção provocada pela execução do hino nacional, os torcedores presentes na Arena Corinthians e os brasileiros espalhados por todo o país não gostaram do que viram. O Brasil começou sem muita inspiração e foi surpreendido pela Croácia que se lançou ao ataque desde o início, apertando a saída de bola dos anfitriões.

Aos sete minutos, a zaga brasileira bobeou, Persic cabeceou com perigo e por pouco não abriu o placar a favor dos croatas. O gol, porém, não tardou a sair. Pouco antes dos 11 minutos, os europeus fizeram belíssima jogada pela esquerda. Rakitic cruzou, a bola passou por Júlio César e Marcelo, tentando evitar o gol, acabou jogando para o fundo das redes.

O gol despertou a Seleção, que, ainda assim, esbarrava no nervosismo. A Croácia marcava muito bem, ganhava todas as jogadas aéreas e o Brasil tentava a sorte em chutes de longa distância. Seguro, o goleiro croata Pletikosa fazia boas defesas nos arremates de fora da área e também era soberano no jogo aéreo.

Neymar não fazia uma partida brilhante. Não conseguia encaixar jogadas, pouco driblava e, aos 27 minutos, fez uma falta dura, recebendo cartão amarelo. Dois minutos, depois, porém, brilhou a estrela do craque brasileiro. Livre de marcação, ele avançou bem e bateu de fora da área, jogando no cantinho, sem chances para Pletikosa e marcando seu primeiro gol em Copas do Mundo.