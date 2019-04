Ex-Paraná, atacante Keno acerta com o Santa Cruz até o final da Série B

Após praticamente um ano de negociação, o Santa Cruz acertou a contratação do atacante Keno, que estava jogando no Paraná. Na manhã desta quinta-feira (12), o atleta assinou contrato até o final do Campeonato Brasileiro da Série B, despertando o interesse do Mais Querido desde quando atuava no Águia de Marabá, do Pará.

Keno deixou o tricolor paranaense após conseguir a liberação na Justiça, pois o clube devia três salários ao atacante. Em janeiro, o jogador veio ao Arruda, mas, por conta de detalhes, não fechou. Isso o deixou arrependido e ele enfatizou a alegria de vestir a camisa tricolor visando conquistar o acesso à elite do futebol nacional.

"Pois é, esse interesse mútuo vem de muito tempo, no começo do ano quase acertava - e me arrependi de não ter vindo -, mas estou muito feliz, agora, em poder estar no Santa Cruz, um grande clube, torcida grande, que apoia o time. Espero poder ajudar para fazer uma boa temporada e conseguir subir para a Série A", afirmou.

A sua apresentação está marcada para a próxima segunda-feira (16), se integrando ao elenco coral para o retorno dos treinamentos durante a parada da Copa do Mundo. Antes, no entanto, irá visitar sua família na Bahia.

Ficha técnica

Nome: Marcos da Silva França (Keno)

Nacionalidade: Brasil

Data de Nascimento: 1989-09-10 (24 anos)

Naturalidade: Salvador (BA)

Posição: Atacante

Altura: 1,78 m

Peso: 66 kg

Último clube: Paraná

Clubes anteriores: América (Sergipe), Botafogo (Bahia) e Águia de Marabá (Pará)