Náutico anuncia o retorno de Carlos Kila à gerência de futebol do clube

O Náutico já tem um novo gerente de futebol para a sequencia da temporada. Após anunciar a saída de Lúcio Surubim no fim da manhã deste sábado (14), a diretoria não demorou muito e oficializou, através do Twitter oficial, o retorno Carlos Kila à gerência de futebol do clube alvirrubro. A chegada de Kila dá continuidade à reformulação na diretoria do Timbu.

Carlos Antônio Kila, 57 anos, teve uma boa passagem pelo Náutico nas temporadas de 2011 e 2012. Kila deixou o Timbu em fevereiro de 2013. Na época, tinha sido contratado o superintendente de futebol, Daniel Freitas, com isso, ele perdeu bastante espaço no clube e resolveu sair. Passado algum tempo, o clube alvirrubro não foi bem, fez uma péssima campanha na Série A do Campeonato Brasileiro, que culminou no rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

Carlos Kila começou a trabalhar como diretor das categorias de base do Grêmio e depois disso foi gerente de futebol do Blumenau. Antes de chegar ao Náutico, ele se destacou em outro clube do futebol pernambucano, a Cabense, onde conseguiu o vice-campeonato da Série A2 do Campeonato Pernambucano. No clube do Cabo de Santo Agostinho, Kila ficou de 2008 a 2011.

O Criciúma foi o clube onde Carlos Kila trabalhou pela última vez antes do acerto com o clube alvirrubro. Na equipe catarinense, ele passou cerca de cinco meses e foi demitido, junto com o técnico Caio Júnior, em abril deste ano, após o Tigre de Santa Catarina não conseguir obter bons resultados na Copa do Brasil e no Campeonato Catarinense.

Com a chegada de Carlos Kila, a diretoria do Náutico está, praticamente, toda mudada para a sequencia da temporada. Nas últimas semanas, saíram, primeiramente os três diretores de futebol: Paulo Alves, Fred Galvão e Lau Júnior. Com isso, foram anunciados outros nomes para compor a diretoria do clube. Paulo Henrique Guerra, Francisco Avelar, José Barbosa, Zeca Cavalcanti e Lau Júnior - que acabou voltando -, foram nomeados para ocupar os cargos.