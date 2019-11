Brasil x México

18:06 Encerramos aqui a transmissão de Brasil 0x0 México. A seleção brasileira tentou de todas as formas, mas não conseguiu bater o goleiro Ochoa e ficar com a vitória. A próxima partida do Brasil será contra o Camorões, enquanto o México pegará a Croácia na última rodada. Boa noite, até a próxima!

18:00 A situação do Grupo A no momento:

# J PTS 1 Brasil 2 4 2 México 2 4 3 Camarões 1 0 4 Croácia 1 o

17:55 O goleiro Ochoa foi o grande nome da partida!! O mexicana fez grandes defesas na partida e salvou sua seleção da derrota. O Brasil tentou de diversas formas, mas não conseguiu fazer uma boa partida e acabou empatando. (Foto: Divulgação/Fifa)

ACABOU!!! BRASIL 0X0 MÉXICO.

47' Neymar tenta tocar na entrada da área, mas defesa mexicana afasta.

45' SALVA JULIO CÉSAR!!!! Jimenez chuta de trivela e leva muito perigo!!

44' Guardado arrisca de longe com categoria!! A bola bate na rede pelo lado de fora.

43' Marcelo cai na área e pede pênalti, juiz manda seguir.

40' OCHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOA!!!!!!!!!!!! Novamente o monstro mexicano salva o México!! Thiago Silva cabeceia após cobrança de escanteio e Ochoa faz nova defesa espetacular.

38' Substituição no Brasil. Entra: Willian. Sai: Oscar.

38' Substituição no México. Entra: Jimenez. Sai: Giovani dos Santos.

36' Posse de bola: Brasil 53%x47% México.

35' Giovani dos Santos bate em cima da barreira.

33' Cartão amarelo para Thiago Silva!! Zagueiro brasileiro fez uma falta dura em Chicarito, a falta é frontal e leva muito perigo ao Brasil.

33' Layun cruza para Chicarito, jogador cabeceia sem perigo.

31' Substituição no México. Entra: Fabian. Sai: Herrera.

30' Jô recebeu bela bola de Bernard, jogador arrisca de perna esquerda e bola passa pela canto esquerdo de Ochoa.

29' Luiz Gustavo toca para Oscar puxar o contra-ataque, marcação apertou para cima do brasileiro, que foi desarmado.

27' Substituição no México. Entra: Chicarito Hernandez. Sai: Peralta.

26' Rodriguez antecipa cruzamento feito por Daniel Alves e afasta a bola.

26' Chicarito entrará no México.

24' Oscar encontra David Luiz na área, zagueiro não consegue finalizar como queria.

23' OCHOA NOVAMENTE!!! Após cruzamento de Bernard, Neymar mata a bola no peito e arrisca chute, goleiro mexicano faz mais uma defesa incrível.

22' Substituição no Brasil. Entra; Jô. Sai: Fred.

20' Jô já conversa com Felipão, o jogador vem para o campo.

18' Marcelo faz grande jogada e tenta cruzamento para área, Rodriguez tira a bola da área mexicana.

18' Nos últimos 15 minutos, México criou oito chances de gol. Brasil criou apenas duas.

17' NEYMAR ARRISCA FALTA DE LONGE!! Atacante bate com capricho e bola passa muito perto!!

15' Cartão amarelo para Vazquez!! Após uma entrada dura em Neymar.

13' Cartão amarelo para Aguilar!! Jogador fez falta dura em Bernard.

12' Seleção brasileira muito perdida em campo, o México domina as ações do segundo tempo.

11' HERRERAAA!!! Jogador armou a finalização com pé esquerdo com facilidade, bola novamente passa com perigo.

10' Giovani dos Santos corta para o meio e tenta o chute, bola novamente desvia em Thiago Silva e sobra limpa para Julio César fazer a defesa.

9' VAZQUEZ ARRISCA DE LONGE!!! Novamente os mexicanos arriscam de longem, chute saiu com muito veneno!!

7' Guardado arrisca de longe e Thiago Silva desvia para escanteio.

5' A torcida mexicana vai fazendo muito barulho no Castelão.

3' Oscar tenta arriscar de fora da área, bola saiu sem perigo.

3' BERNARD COMEÇA BEM!! O jogador recebeu um belo lançamento e tentou cruzar para Neymar, o zagueiro Rodriguez afasta para os mexicanos.

FOTO: Comparação do mapa de calor de Neymar e Giovani dos Santos no primeiro tempo.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!!

17:01 Substituição no Brasil. Entra: Bernard. Sai: Ramires.

16:55 Neymar até tentou abrir o placar para o Brasil, mas Ochoa fez uma defesa brilhate. (Foto: Divulgação/Fifa)

16:52 O Brasil começou o primeiro tempo bem, pressionando o México no campo de defesa e buscando o ataque. No final da primeira etapa os mexicanos cresceram de produção e levaram perigo ao Brasil. Jogo é bastante movimentado até o momento.

45+1' Juiz apita o fim do primeiro tempo na Arena Castelão!

44' Cartão amarelo para Ramires!! Jogador fez falta em Aguilar e foi punido por Cuneyt Çakir.

43' OCHOAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!! Bola sobra limpa para Paulinho na área, Ochoa consegue fazer mais uma grande defesa!!!

40' Layun rola para Vazquez, o mexicano bateu colocado e bola passou com muito perigo para o goleiro Julio César.

39' México cresceu na partida nos últimos minutos. Paulinho faz uma partida muito apagada pelo Brasil.

37' Posse de bola nos últimos 15 minutos: Brasil 43% x 57 México.

36' Bola sobra para Layun, o mexicano arrisca de longe para fora e bola saiu sem perigo algum.

36' Daniel Alves faz falta em Layun na ala direita do campo, falta perigosa para o México.

34' Neymar cobra escanteio na cabeça de Fred, Ochoa fez defesa tranquila.

34' Chutes: Brasil 6x2 México.

32' Neymar faz arrancada e tenta fazer fila na zaga mexicana, que conseguiu para o brasileiro.

30' Giovani dos Santos tenta jogada individual e Thiago Silva aparece para afastar.

28' Oscar arrisca de muito longe e Ochoa faz defesa tranquila.

26' Posse de bola: Brasil 63%x37¨% México.

25' OCHOAAAAA!!!!!! Daniel Alves faz um cruzamento espetacular para Neymar, que finaliza e Ochoa faz defesa espetacular.

23' HERRERA!!!!! Jogador arrisca belo chute de fora da área, Julio César espalma!!!

21' Pela terceira o bandeirinha pegou Fred em posição de impedimento.

21' Daniel Alves tenta lançar Fred na frente, novamente o jogador estava em posição de impedimento.

20' Já tivemos muitas faltas nesse primeiro tempo de jogo, sendo algumas passíveis para cartão amarelo.

17' Luiz Gustavo arrisca de muito longe e manda sem perigo nenhum para a linha de fundo.

16' Neymar tenta drible para cima de Rodriguez e sofre a falta.

13' Neymar recupera a bola e toca para Fred, na hora da finalização, zaga do México bloqueia. Na sobra, Marcelo tenta cruzamento para Paulinho, a bola bateu no volante e saiu direto para a linha de fundo.

12' Daniel Alves faz falta duro em Guardado, mexicanos cobram cartão amarelo.

10' Bandeirinha já sinalizava o impedimento do atacante brasileiro.

10' QUAAAAAAAAAAASE!! Oscar fez boa jogada na esquerda e tocou para Fred, a bola bateu na rede pelo lado de fora.

8' MUITO FORTE! Oscar tenta lançar Daniel Alves na lateral-direita, mas passe saiu com muita força.

6' Giovani dos Santos faz falta dura em Neymar no meio de campo.

4' Neymar tenta jogada individual para cima de Giovani dos Santos, o brasileiro perde a bola mas consegue recuperar na seguida.

3' Herrera faz o cruzamento para área, Thiago Silva afasta para escanteio.

0' Vazquez já comete um falta dura em Neymar logo nos primeiros segundos da partida.

0' COMEÇA O JOGO NA ARENA CASTELÃO!!

15:58 E a momento foi lindo!! Os torcedores atenderam o pedido dos jogadores e cantaram o hino abraçados, que depois continuaram o hino na versão acapela. Jogadores ficaram muito emocionados.

15:55 Agora é a vez do aguardado hino do Brasil.

15:53 Hino nacional do México será executado agora.

15:51 As seleções já estão prontas para entrarem no gramado.

VÍDEO: Times anunciados para a partida entre Brasil e México.

15:39 A torcida brasileira já vai enchendo a Arena Castelão e deixando o espetáculo ainda mais bonito. (Foto: Divulgação/Fifa)

15:34 Na partida de hoje, o treinador Felipão completará 50 jogos sob o comando da seleção brasileira somando as duas passagens do técnico.

15:31 Brasil e México escalados taticamente.

15:22 Hulk participa do trabalho de aquecimento da seleção brasileira, o jogo não teve lesão apontada no diagnóstico. Como a lesão não é grave, Hulk poderá ser utilizado durante o jogo por Felipão.

15:20 Jogadores já fazem aquecimento no gramado. Imagem do vestiário da seleção brasileira.

15:07 Jogadores da seleção brasileira querem que os torcedores também cantem o hino abraçados. Paulinho deixou o recado em sua rede social: "Vamos, Fortaleza! Vamos, Brasil! Queremos o estádio inteiro cantando o hino abraçado também!", disse o jogador em sua conta no twitter.

15:04 Vestiário de Thiago Silva já está pronto para a partida. (Foto: Divulgação/CBF)

15:00 Foi na Arena Castelão onde a torcida começou a cantar o hino nacional até o fim, e isso foi repetido em todos os jogos.

14:51 Felipão também já escalou seus titulares, Hulk ficará de fora: Julio Cesar, Dani Alves, Thiago Silva (c), David Luiz, Marcelo, Paulinho, Fred, Neymar, Oscar, Ramires, Luiz Gustavo.

14:50 Seleção mexicana já escalada para a partida: Ochoa, Rodriguez, Marquez (c), Herrera, Layun, Dos Santos, Moreno, Guardado, Peralta, Aguilar, Vazquez.

14:48 Torcedores vão chegando no Castelão para acompanhar a partida. (Foto: Divulgação/Federação Mexicana)



13:30 O árbitro da partida será Cüneyt Çakir, natural da Turquia. O juiz será auxiliado por Bahattin Duran e Tarik Ongun, que também são turcos. Aos 37 anos, Çakir está no quadro da Fifa desde 2006, e tem uma grande experiência na profissão. Neste Mundial já tivemos vários erros de arbitragem, e Çakir tentará apagar as más atuações de seus companheiros de profissão. (Foto: Divulgação/Uefa)

FIQUE DE OLHO: Giovani dos Santos, meio-campista do México. Giovani é um dos frutos da geração dourada da seleção mexicana, estando presente no título do Mundial sub-17 em 2005 e na medalha de ouro nos jogos Olímpicos em 2012. O jogador mostra mostra bastante talento e faz grandes apresentações pela seleção mexicana, mas não conseguir repetir o bom desempenho por clubes. Giovani dos Santos fez uma grande atuação contra Camarões, onde foi eleito o melhor jogador da partir, onde fez dois gols que foram mal anulados. (Foto: Getty Images)

FIQUE DE OLHO: Neymar, atacante da seleção brasileira. Aos 22 anos, Neymar já está construindo uma grande história com a seleção brasileira e está no rol dos maiores artilheiros. Na estreia, Neymar anotou dois tentos e foi o responsável da virada do Brasil sobre a Croácia. O atacante do Barcelona também fez uma espetacular campanha na Copa das Confederações em 2013, onde foi eleito o melhor jogador. É esperado que Neymar continue suas ótimas atuações e continue guiando as vitórias do Brasil. (Foto:Fifa )

13:27 A Arena Castelão será o palco da partida entre Brasil e México. O estádio recebeu as duas seleções na Copa das Confederações em 2013, onde o Brasil venceu o México por 2 a 0. Como em todas as partidas de Copa do Mundo, é esperado um grande público e uma festa enorme da torcida em Fortaleza, no objetivo de apoiar o Brasil na caminhada rumo ao hexa. O estádio tem capacidade para 60.348 pessoas. O estádio já recebeu a partida entre Uruguai e Costa Rica nesta Copa do Mundo. (Foto: Arena Castelão)

13:25 Após uma grande atuação na estreia na Copa do Mundo, Oscar espera crescer ainda mais: "O Felipão confia em mim faz tempo, não é de hoje. Tenho que provar sempre, em todos os jogos. Comecei bem e espero melhorar cada vez mais. Temos coisas para corrigir e temos de pensar no próximo jogo." (Foto: Ricardo Stuckert/CBF)

13:21 Henrique elogiou a seleção mexicana: "O México tem jogadores de qualidade. A atenção que temos que ter em todos os jogos é grande. Não só esse jogo do México, mas contra Camarões. Também é um adversário difícil."

13:16 A seleção brasileira treinou na Arena Castelão na segunda-feira (16), o treino durou exatamente uma hora. (Foto: Ricardo Stuckert / CBF)

FOTO: Chegada da seleção em Fortaleza no domingo (15). (Foto: Divulgação/CBF)

13:12 Rafa Marquez, capitão da seleção mexicana, dá receita para tentar bloquear Neymar: "Temos que fazer cobertura, ter dois contra um, ser rápidos e diminuir os espaços em campo, não deixar ele jogar".

13:10 Jogadores mexicanos também estão confiantes: "É possível vencer, como já aconteceu em outras ocasiões", disse Hector Herrera, que estava no grupo campeão em 2012.

13:08 De navio, cerca de 3.600 mexicanos chegaram em Fortaleza para acompanhar a partida entre Brasil e México. Os mexicanos estão confiantes com o triunfo da seleção sobre os brasileiros: "Estou no cruzeiro desde Miami (EUA). Tem sido muito divertido porque todos somos mexicanos e estou achando Fortaleza muito bonita nesse pouco tempo que eu já cheguei. Aposto em uma vitória do México por 2 a 1, com dois gols do Chicharito", disse Henrique, torcedor mexicano.

13:07 Felipão, treinador da seleção brasileira, afirma não temer erros de arbitragem: "Não tenho problema nenhum com arbitragem. Arbitragem apita e nossos jogadores jogam. Com as outras seleções também. Teve um ou outro lance discutível, mas como disse antes do jogo do Brasil, são os árbitros e comissões de arbitragem que tem que se posicionar."

13:04 Na última partida, os jogadores da seleção brasileira entraram em campo com a mão no ombro do companheiro. O acontecimento levantou muita curiosidade. O capitão Thiago Silva explicou o que significava aquilo: "O significado é: que você pode dar a mão a qualquer um .. mas o ombro você só dá pra amigos !! #seleçaofamilia #amizadeverdadeira", disse o jogador em rede social. (Foto: Getty Images)

13:02 O capitão da seleção ainda ressaltou a força do elenco brasileiro: "O Felipão fez uma lista de 23 jogadores. Todos têm condições de jogar. Ele pode fechar o olho e escolher Bernard, Willian, Ramires. Com certeza, estaremos bem servidos."

13:00 Thiago Silva mandou seu recado de apoio ao jogador: "Se ele ficar fora, será uma grande perda para nós. Ficamos tristes por perder um jogador por lesão, ainda mais numa Copa do Mundo, o jogador fica abatido. Mas estamos aqui para dar apoio a ele", disse o capitão.

12:59 Com Hulk poupado do treino por conta de dores na coxa, Ramires foi que treinou entre os titulares. Bernard também é cotado para assumir a titularidade caso Hulk não possa jogar.

12:54 Hulk também virou preocupação para a seleção brasileira: o jogador sentiu dores no treino e deixou a atividade mais cedo. O jogador agora passou a ser dúvida para enfrentar o México.

12:49 O Brasil se preocupa com Neymar, o jogador levou o cartão amarelo na primeira partida e está pendurado na competição: "Foi um amarelo que infelizmente acabei não vendo meu adversário, e ficar pendurado pelo resto da competição é muito complicado. Eu vou jogar naturalmente, não vou ficar esquentando a cabeça porque pensar nisso é bem pior. É difícil tomar um cartão logo na primeira partida. Meu cotovelo pegou sim no Modric, mas foi sem maldade nenhuma, pedi até desculpas, mas vai da interpretação do juiz", disse o jogador.

12:45 O México é conhecido por ser carrasco do Brasil, muito se deve ao fato dos mexicanos terem vencido os brasileiros em cinco finais - Copa Ouro por duas vezes, Copa das Confederações, Mundial sub-17, Olimpíadas -, sendo a mais importante na Copa das Confederações em 1999. Ao longo da história, o Brasil tem uma vantagem enorme sobre o México em confrontos direto. Confira:

Jogos Brasil Empates México Total 38 22 6 10 Copa do Mundo 3 3 0 0 Amistosos 22 13 6 3 Copa América 6 4 0 2 Copa das Confederações 4 2 0 2 Copa Ouro 3 0 0 3

12:41 Brasil e México também se enfrentaram na Copa das Confederações em 2013. Na partida, Neymar fez um belo que colocou o Brasil na frente do placar. No último minuto de jogo, Jô marcou para ampliar a vantagem brasileira na partida. A seleção brasileira se manteve praticamente a mesma nesse último ano.

FOTO: Após derrota, jogadores da seleção brasileira ficaram devastados. (Foto: Daniel Castellano)

12:39 Hulk não quer pensar em vingança: "Perder na Olimpíada foi muito frustrante, porque é um título que o Brasil ainda não tinha. Eu estava lá, e com o grupo que tínhamos, foi frustrante perder - sem querer desrespeitar o México. Mas não leva como vingança. Se pensar nisso, pode prejudicar. Mesmo quando enfrentamos o México na Copa das Confederações, não estávamos pensando em vingança. Vamos enfrentar o jogo como uma decisão, como enfrentamos todos os jogos"

12:37 Os brasileiros relembraram o episódio: "Fico triste de ter perdido aquele jogo. Era uma medalha de ouro que o Brasil nunca conquistou e perdemos na final. Sabemos que o México é muito bom. Sempre trouxe dificuldades para a Seleção e não será diferente no próximo jogo. Espero que a nossa Seleção nas próximas Olimpíadas conquiste o ouro" disse Oscar.

12:35 As duas seleções fizeram a final das Olimpíadas em 2012. O Brasil ia em busca de um sonho, que é conquistar o único título que ainda não conquistou na história. Porém, os mexicanos frustaram os brasileiros e acabaram conquistando a medalha de ouro. Oribe Peralta - titular e autor do gol da vitória contra o Camarões - marcou por duas vezes e encerrou com o sonho brasileiro, no final da partida, Hulk ainda marcou, mas já era tarde demais.

12:27 O México vem para a Copa com uma geração brilhate, que conquistou vários títulos nas categorias de base sendo guiada por Giovani dos Santos e todo seu talento. Porém, para se classificar para o Mundial no Brasil o México sofreu muitas dificuldades, o time precisou de jogar a repescagemnas Eliminatórias. E até para chegar na repescagem foi complicado: uma rodada antes do fim das eliminatórias, o México vence o Panamá - concorrente direto - com um gol no fim e alcançou a posição que dá direito a repescagem.

México: geração campeã na base é um dos trunfos da Tricolor

12:20 O Brasil faz sua segunda partida em busca do hexacampeonato. Maior vencedor da competição, os anfitriões esperam apagar o episódio de 1950 - que ficou conhecido como Maracanazzo - e conquistar a taça dentro do próprio território. Os brasileiros tiveram a honra de levantar a taça mais desejada do planeta nos anos de.1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

Brasil: os comandantes que levaram a Seleção ao pentacampeonato

12:16 Após a partida, Giovani dos Santos se mostrou muito contente com a atuação: "Hoje demos o primeiro passo! Graças a todos os fãs que estiveram hoje no estádio e a todos aqueles que, do México, nos apoiaram", publicou o atleta em rede social.

12:11 O México também sofreu com a arbitragem, mas mesmo assim conseguiu alcançar a vitória. Giovani dos Santos marcou por duas vezes no primeiro tempo, porém os dois gols legítimos foram mal anulados. No segundo tempo, Giovani chutou e o goleiro Itandje defendeu, no rebote, Peralta chegou para completar e dar a vitória para os mexicanos. (Divulgação/Fifa)

LEIA MAIS: Em Natal, México vence Camarões na primeira rodada do Grupo A

12:08 O jogo teve uma arbitragem polêmica, com um pênalti muito duvidoso marcado a favor do Brasil, os croatas reclamaram muito: “Se alguém viu pênalti em qualquer lugar do estádio, que levante a mão. Eu não consigo levantar a mão. Não acredito que aquilo tenha sido pênalti. É ridículo. Infelizmente, o árbitro estava fora de sua categoria. Não gosto de culpar a arbitragem, mas me culpo por não ter enfatizado isso na entrevista coletiva”, disse Niko Kovac, técnico da Croácia.

12:04 No primiero jogo da Copa do Mundo 2014, o Brasil teve que virar o jogo sobre a Croácia para conseguir seus primeiros três pontos. Marcelo marcou contra e colocou os croatas na frente, porém Neymar apareceu por duas vezes para decidir e virar a partida. No final do jogo, Oscar ainda marcou e garantiu a primeira vitória do Brasil. (Foto: Divulgação/Fifa)

LEIA MAIS: Brasil sai atrás, sofre, mas consegue a virada e vence na abertura da Copa do Mundo

12:02 A partida vale a liderança do Grupo A. Brasil e México conquistaram os três pontos na primeira rodada.Veja como está a tabela de classificação até o momento:

PTS JGS SG 1º Brasil 3 1 2 2º México 3 1 1 3º Camarões 0 1 -1 4º Croácia 0 1 -2

12:00 Boa tarde, você que navega na VAVEL Brasil! Estamos iniciando nossas transmissões da Copa do Mundo 2014, hoje acompanharemos a partida entre Brasil e México. A partida será disputada às 19h, na Arena Castelão, em Fortaleza.