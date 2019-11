Amistoso São Paulo x Orlando City

23:05. Vamos encerrando aqui a nossa transmissão de Orlando City e São Paulo, que empataram sem gols. Siga o twitter VAVEL_Brasil e curta nossa página no Facebook. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo fim de semana a todos e até a próxima!

23:02. O São Paulo agora volta aos treinamentos, ainda nos Estados Unidos, onde permanece até o próximo dia 28. Já o Orlando City terá um período de recuperação após a maratona de jogos pela qual a equipe passou, e já projeta a temporada 2015, na Major League Soccer.

22:57. Em ritmo de treino, o São Paulo não pressionou o Orlando City, que sabendo da inferioridade técnica do elenco, soube manter o São Paulo à distância de seu gol. Quando necessário, o time americano contou com a sorte do goleiro Gallardo, foram três bolas na trave.

45' APITA O ÁRBITRO, FIM DE JOGO EM ORLANDO.

44' GALLARDO!!! Em rápido contra-ataque Luis Ricardo encontra Alexandre Pato na área, mas o atacante bate fraco na bola e Gallardo faz firme defesa, sem dificuldades.

43' PERDEU!!! Luis Ricardo invade a área com a bola dominada, mas finaliza mal e a bola vai longe do gol de Gallardo.

40' Nos minutos finais, quem fica com a bola é o Orlando City, que evita os lances de ataque do São Paulo.

38' Se anima o Orlando City. Com a bola dominada a equipe americana busca o ataque, mas não consegue a finalização.

36' Alteração no São Paulo. Sai Alan Kardec, entra Luis Ricardo.

35' Quase!!! Na cobrança de escanteio de Boschilia, a defesa do Orlando City sai mal e quase se complica, mas Alexandre Pato não consegue aproveitar o rebote.

35' Alteração no Orlando City. Sai Mbenge, entra Da Luz.

33' Chega o São Paulo. Denílson arrisca da entrada da área, mas a bola explode na marcação.

30' Alan Kardec tenta a jogada individual, passa por dois marcadores mas adinata muito a bola que fica fácil nas mão do goleiro do Orlando City.

28' Em meio às alterações, o jogo volta a ficar amarrado no meio de campo com muitos passes errados dos dois times.

25' Alteração no Orlando City. Sai Pulis, entra Quinn.

25' Chega o Orlando City. Boa jogada pela linha de fundo com Mbenge, mas o árbitro marca o impedimento do atacante.

22' Alteração no São Paulo. Sai Maicon, entra Denilson.

21' Alteração no São Paulo. Sai PH Ganso, entra Boschilia.

20' PRA FORA!!! Alexandre Pato, da entrada da área bate colocado, a bola passa rente à trave esquerda do gol de Gallardo.

18' QUASE!!! Chega bem o Orlando City, na finalização de longe Rogério Ceni faz grande defesa, no rebote Rodrigo Caio chega antes do atacante para afastar o perigo.

16' Pressão Tricolor. O São Paulo busca o gol, mas peca na finalização. Já foram duas bolas na trave do goleiro Gallardo.

14' Alteração no Orlando City. Sai Turner, entra Clarke.

13' No rebote, Maicon arrisca de fora e a bola passa perto do gol, mas sai direto pela linha de fundo.

13' NA TRAVE!!!! PH Ganso arrisca de fora da área e ela toca no travessão do goleiro Gallardo.

11' Informação confirmada pelo São Paulo FC: Luis Fabiano tem uma suspeita de lesão muscular e será avaliado após a partida de hoje pelo departamento médico do clube.

11' PERDEU!!! PH Ganso pega o rebote do goleiro, dentro da área e bate pra fora, grande chance perdida pelo camisa 10 Tricolor.

9' Trava a zaga!!! Chega bem no ataque o Orlando City, mas Rodrigo Caio trava na hora certa.

7' Busca o ataque o São Paulo, mas não consegue chegar próximo ao gol de Gallardo.

5' O jogo fica muito amarrado no meio de campo, assim como em todo o primeiro tempo.

1' Alteração no Orlando City. Sai Hertzog, entra Dennis Chin.

1' Alteração no São Paulo. Sai Osvaldo, entra Alexandre Pato.

1' PASSA PERTO!!! Orlando City chega no ataque e da entrada da área Mbenge arrisca e a bola passa muito perto da trave esquerda de Rogério Ceni.

0' São Paulo busca o ataque, assim como no primeiro tempo, pelo lado esquerdo de ataque.

0' Começa o segundo tempo.

22:08. As equipes voltam ao gramado para o segundo tempo.

22:04. Cumprindo sua promessa, Álvaro Pereira acompanha a partida entre Orlando City e São Paulo.

21:56. Nos primeiros minutos de jogo o Orlando City tentou surpreender o São Paulo, que logo tomou conta do jogo. A saída de Luis Fabiano fez com que o ritmo do Tricolor caísse, mas foram da equipe brasileira as melhores oportunidades de gol.

45' FIM DE PRIMEIRO TEMPO. Sem acréscimos, apita Donald Dellavia e coloca ponto final na primeira etapa.

44' PERDEU!!! Na saída de bola errada do Orlando City, Ademílson recebe dentro da área mas chuta em cima de Turner, mais uma boa oportunidade perdida pelo Tricolor.

43' Com o ritmo do jogo mais lento em relação ao início da partida, a torcida faz a festa na arquibancada.

39' Manda seguir o árbitro. Em contra-ataque rápido do Orlando City, Hertzog fica no chão e pede o pênalti, Donald Dellavia manda o atacante se levantar.

37' Volta ao ataque o São Paulo. Com Osvaldo pelo lado esquerdo, o São Paulo desce ao ataque, mas não consegue penetrar na defesa do Orlando City que marca forte.

35' Com o Orlando City segurando a bola no meio de campo o ritmo do jogo caiu nos últimos minutos.

33' Respira o Orlando City. Depois de alguns minutos de ataque Tricolor, o time americano toca a bola no meio de campo.

29' O jogo acontece apenas no campo de ataque do São Paulo, mas o bom posicionamento da defesa do Orlando City vai segurando o empate sem gols.

27' Gallardo!!! Em mais um bom ataque do São Paulo, Alan Kardec bate fraco e Gallardo faz defesa tranquila.

25' As primeiras informações sobre a saída de Luis Fabiano da partida são de que o atacante sofreu uma lesão muscular e será avaliado após o jogo.

24' O São Paulo troca passes no campo de ataque, mas não encontra espaços para a finalização.

22' PERDEU!!! PH Ganso acerta um lindo passe para Osvaldo, que toca na saída do goleiro, a bola passa rente à trave mas vai para fora.

21' Sem Luis Fabiano em campo, Alan Kardec se posiciona como o camisa 9, Kardec começou jogando um pouco mais recuado.

18' Impedimento. Na tentativa de ataque do Orlando City, o auxiliar para a jogada e marca a posição irregular do atacante Hertzog.

16' Alteração no São Paulo. Luis Fabiano sai de campo para receber atendimento e não volta para o jogo. Sai Luis Fabiano, entra Ademílson.

15' Após um bom começo de jogo do Orlando City, o São Paulo toma as ações do jogo.

13' Afasta a zaga!!! Mais uma oportunidade para o clube brasileiro, após cruzamento de Luis Fabiano, Alan Kardec pega mal na bola e a zaga do Orlando City afasta o perigo, pressão Tricolor.

12' NA TRAVE!!! Douglas arrisca de fora da área e a bola toca no pé da trave e sai pela linha de fundo, boa oportunidade para o Tricolor.

12' Responde o São Paulo. Com Osvaldo pela esquerda o Tricolor busca a linha de fundo mas é travado pela zaga americana.

10' Pressão do Orlando City. O time americano pressiona a saída de bola e não deixa o São Paulo sair jogando.

9' Chega o Orlando City. Bola alçada na área e Hertzog desvia de cabeça, sem perigo para Rogério Ceni.

7' Passou perto!!! Douglas arrisca de fora da área e a bola passa perto da trave direita do goleiro Gallardo.

4' Rogério mais uma vez. Na finalização do time americano o goleiro faz boa defesa.

3' Rogério!!! Na cobrança de escanteio o goleiro Tricolor afasta o perigo.

1'QUASE!!! Luis Fabiano recebe na entrada da área e arrisca, a bola vai na rede pelo lado de fora.

0' O Orlando City já tenta o lançamento para o ataque mas o árbitro apita uma falta do ataque americano.

0' Rola a bola, começa a partida!!!

21:05. Tudo pronto para a partida, o público continua chegando no Complexo ESPN.

21:04. Hino dos Estados Unidos.

21:02. Equipes perfiladas, hino nacional brasileiro sendo executado em Orlando.

20:59. Orlando City e São Paulo entram em campo.

20:54. As arquibancadas do Complexo ESPN recebem um bom público, mas longe de estarem lotadas.

20:46. Orlando City confirmado pelo técnico Adrian Heath: Gallardo, Turner, Valentino, Rusin, Boden, Ceren, Quinn, Span, Molino, Mbengue, Hertzog

20:45. São Paulo confirmado pelo técnico Muricy Ramalho: Rogério; Douglas, Rodrigo Caio, Antonio Carlos e Lucas Evangelista; Souza, Maicon e Paulo Henrique Ganso; Osvaldo, Alan Kardec e Luis Fabiano

20:42. O Complexo ESPN em Orlando já está pronto para receber Orlando City e São Paulo, dentro de instantes as equipes já estarão no gramado.

20:35. Disputando a Copa do Mundo 2014 pela seleção uruguaia, o lateral Álvaro Pereira disse que vai acompanhar a partida de hoje e torcer pelos seus companheiros: "Estou focado e concentrado na Copa do Mundo, mas hoje vou assistir pela televisão o jogo do São Paulo. Já me programei aqui, porque quero acompanhar e prestigiar os meus companheiros. Estou na torcida por eles, porque sei o quanto estão treinando firme nos Estados Unidos", declarou o atleta.

20:28. A estreia de Alan Kardec na partida de hoje colocará fim a um "jejum" de 61 dias sem entrar em campo, e o atacante não esconde a ansiedade pela primeira partida com a camisa Tricolor. "A partir do momento que você coloca a camisa e entra em campo representando milhões de torcedores pelo mundo se trata de um jogo importante. Estou feliz e louco para chegar a hora", disse Kardec.

20:23. Vindo de uma maratona de jogos, foram 11 partidas em 34 dias, nem mesmo o presidente do Orlando City, Phil Rawling,espera uma vitória na partida de logo mais diante do São Paulo. Para Rawling, além da superioridade técnica do time brasileiro, o cansaço pode pesar contra os americanos. "São Paulo é um grande clube, um super time do Brasil. E meus jogadores estão cansados após onze jogos em 34 dias. Espero que eles consigam aguentar diante de um time tão bom, com jogadores espetaculares. Não espero uma vitória, mas ao menos um grande jogo", disse Rawling.

20:16. Na Copa do Mundo 2014, a parceria volta a acontecer. Enquanto o Tricolor realiza a intertemporada nos Estados Unidos, a seleção norte-americana utilizou o Centro de Treinamentos da Barra Funda para se preparar para a disputa do mundial.

20:12. Em tempos de Copa do Mundo, a parceria São Paulo - Estados Unidos remete ao primeiro mundial da História, em 1930. Na oportunidade a seleção norte-americana avançou até as semi-finais do mundial, sendo considerada a grande surpresa da competição. Pouco tempo depois, a seleção norte-americana enfrentou o São Paulo no estádio da Floresta, e a partida terminou com vitória Tricolor por 5 a 3, com gols de Armandinho, Romeu e três do lendário Friedenreich.

20:05 Depois da partida de hoje, o São Paulo permanecerá realizando sua intertemporada nos Estados Unidos, de onde retorna no próximo dia 28 para o Brasil.

20:00 Os jogadores do Orlando City, que atuaram na terça-feira (17), na derrota para o Colorado Rapids não treinaram na quarta-feira, se poupando para a partida diante dos brasileiros.

19:55 Desde que chegaram aos Estados Unidos, os atletas do São Paulo tiveram apenas um período livre, na tarde de ontem (quinta-feira,19), porém os jogadores permaneceram concentrados para a partida de logo mais.

19:52 A presença Tricolor na Flórida não atraiu apenas torcedores brasileiros e americanos apaixonados por futebol, até o famoso personagem de Walt Disney, Mickey Mouse, apareceu nos treinos da equipe. Os jogadores posaram para fotos com o personagem e receberam lembranças para seus familiares.

19:46 A partida de hoje será realizada no ESPN Wide World of Sports Field, e a expectativa é de que um grande público compareça à partida. Os ingressos foram vendidos com valores que variavam de 44 a 133 reais.

19:43 O amistoso de hoje está longe de ser apenas um teste para o treinador Muricy Ramalho. O técnico tem exigido bastante dos atletas durante os treinos, e não ficou satisfeito com o treino de finalizações realizado na última quarta-feira (18), para Muricy os jogadores ainda precisam evoluir neste quesito.

19:39 O goleiro e capitão Rogério Ceni aproveitou o período de treinamento em Orlando para realizar o sonho de João Pedro Koslowski, de 12 anos. Morador da cidade norte-americana, o garoto foi acompanhar o treinamento Tricolor de perto pela primeira vez, e foi convidado pelo goleiro para defender faltas e pênaltis cobrados por ele.

19:35 Uma curiosidade que chamou a atenção da imprensa brasileira foi o fato do cartaz de divulgação da partida não contar com a presença de Rogério Ceni, goleiro e capitão do Tricolor. Na imagem aparecem Luis Fabiano, Alexandre Pato e Maicon, meia bem menos popular entre a torcida são-paulina do que o goleiro.

19:31 Fundado em 2010 o Orlando City já conquistou quatro títulos em sua curta existência. Além dos já citados títulos da USL Pro em 2011 e 2013, os Lions também conqusitaram a Commissioner's Cup em 2011 e 2012.

19:28 Campeão da USL Pro em 2011 e 2013, o Orlando City foi confirmado como uma das equipes que irá integrar a Major League Soccer a partir de 2015. O objetivo da MLS é tornar o esporte mais popular entre os torcedores americanos e elevar a importância da competição no cenário internacional. Para isso grandes craques já assinaram contratos com equipes que disputarão a MLS, como Frank Lampard e David Villa.

19:25 Ao contrário de PH Ganso, hoje o dia é de estreia para Alan Kardec, que faz sua primeira partida como atleta do São Paulo. Contratado junto ao Palmeiras, o atacante não pode entrar em campo antes da parada para a Copa do Mundo, e precisou aguardar até hoje para sua estreia oficial pelo clube.

19:22 PH Ganso completa hoje 100 jogos com a camisa do São Paulo. PH Ganso vem em uma temporada melhor do que em 2013, quando chegou a ter sua contratação contestada pelos lados so Morumbi. Com assistências e gols, Ganso vem conquistando de vez seu lugar no coração da torcida Tricolor.

19:18 Fique de olho: Corey Hertzog, atacante do Orlando City. Principal esperança de gols do Orlando City, Corey Hertzog é um jovem atacante de 23 anos, com passagens pelo New York Red Bulls e pelo Vancouver FC.

19:15 Um dos principais nomes na comissão técnica do São Paulo, o coordenador técnico Milton Cruz tem boas lembranças dos Estados Unidos. No final da década de 70, Milton foi um dos primeiros atletas de maior reconhecimento internacional a atuar no futebol do país, no Dallas Tornado.

19:13 Atuando em terras norte-americanas o retrospecto do São Paulo é positivo. Em 14 partidas o Tricolor soma 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, com 30 gols marcados e 27 sofridos. Destas 14 partidas, sete foram contra clubes de outros países e oito contra equipes norte-americanas.

19:11 Para o Orlando City, não será uma novidade enfrentar um clube brasileiro, durante a Copa das Confederações, em 2013, o clube enfrentou o Fluminense, e acabou derrotado por 4 a 3. A partida diante do tricolor carioca marcou o recorde de público em Orlando em partidas amistosas, com 11.127 pagantes.

19:08 São Paulo e Orlando City deram um passo a mais além da parceria nesta intertemporada Tricolor e do amistoso que será disputado logo mais. O clube americano acertou a contratação do meia Kaká, mas como a próxima temporada na liga norte-americana terá início apenas no mês de março, o atleta será emprestado ao São Paulo até o final de 2014. No clube do Morumbi Kaká reeditará a parceria com Luis Fabiano, com quem já atuou no próprio São Paulo e na seleção brasileira.

19:05 O Orlando City vem de eliminação na US Open Cup. Na última terça-feira (17) o clube foi derrotado por 5 a 2 pelo Colorado Rapids, e deu adeus à competição.

19:03 O São Paulo realiza intertemporada nos Estados Unidos durante a disputa da Copa do Mundo no Brasil. O Tricolor ocupa a quarta colocação no Campeonato Brasileiro e busca aprimorar a equipe para brigar pelo título nacional no segundo semestre.

19:00 Boa tarde torcedor que navega na VAVEL Brasil, acompanhe a partir de agora o amistoso internacional Orlando City x São Paulo. Partida a ser disputada às 21h (de Brasília), no Estádio ESPN Wide World of Sports Field, em Orlando. Fique conosco!