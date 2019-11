Com Alan Kardec em campo, São Paulo faz amistoso diante do Orlando City

Nesta sexta-feira (20), em meio a Copa do Mundo, o São Paulo enfrenta o Orlando City, nos Estados Unidos, em partida amistosa, visando o segundo semestre do ano, onde terá grandes competições para disputar. A partida marcará a estreia do atacante Alan Kardec, que foi contratado há dois meses e ainda não pôde estrear.

Nos Estados Unidos, o Tricolor fará apenas este amistoso. A equipe comandada por Muricy Ramalho ficará em solo americano até o dia 28 se preparando para, no dia 16/07, enfrentar o Bahia, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Com isso, Muricy poderá arrumar o time da sua maneira e decidir quem joga, já que as opções para o ataque são muitas.

Alan Kardec vai para o jogo e Pato fica no banco

A equipe do São Paulo tem grandes jogadores no elenco, logo o técnico Muricy teria bastante dificuldades para arrumar a equipe sem ter que sacar uma estrela do time. Pois bem, para colocar Alan Kardec, o comandante optou por tirar Alexandre Pato, que começará a partida desta sexta (20) no banco. Com isso, o estreante fará parceria de ataque com Luis Fabiano e Osvaldo.

Sobre a primeira partida com a camisa do Tricolor, Alan Kardec disse que está muito feliz e louco para jogar: "A partir do momento que você coloca a camisa e entra em campo representando milhões de torcedores pelo mundo se trata de um jogo importante. Estou feliz e louco para chegar a hora", declarou o jogador.

Além da estreia de Kardec, o jogo marcará outro grande feito: Paulo Henrique Ganso completará 100 jogos com a camisa Tricolor. Sobre a grande marca, Ganso diz sentir um orgulho muito grande em vestir a camisa do São Paulo.

"É um orgulho muito grande vestir a camisa do São Paulo. Por isso, a felicidade de poder completar 100 jogos pelo clube é imensa. Espero retribuir dentro de campo todo o carinho que a nação são-paulina tem por mim", disse o camisa 10.

Em período de treinos intensos em Orlando, com o técnico Muricy Ramalho "puxando a orelha" dos jogadores, um jogador em especial se destacou: Luis Fabiano. Com muita disposição, o camisa 9 foi bastante elogiado pelo comandante nos fundamentos. Feliz com seu próprio desempenho, o Fabuloso espera treinar ainda melhor, jogar bem o amistoso e fazer mais gols depois da Copa do Mundo.

"Estou me sentindo bem, sem nenhum problema físico, e podendo ajudar o time. Isso está refletindo no campo e, por isso, quero manter essa sequência de jogos e gols depois da Copa do Mundo", declarou Luis Fabiano, bastante elogiado pela comissão téncica.

Para vencer, Orlando City conta com estrela de Kevin Molino

Vencer o São Paulo é uma tarefa difícil, porém não impossível para o Orlando City. O grande destaque da equipe é o camisa 18 Kevin Molino, que começará a partida no time titular.

O presidente do clube, Phil Rawlins, disse que a partida contra o Tricolor é uma oportunidade para os jogadores do Orlando: "Esse tipo de jogo é uma oportunidade fantástica para que os nossos jogadores e torcedores possam medir a qualidade do nosso clube contra alguns dos principais times do mundo", disse.

Phil Rawlins ainda completou: “Eu espero que a partida contra o São Paulo possa ser mais um grande momento na história curta do nosso clube", finalizou.

*Com contribuição de Matheus Cunha