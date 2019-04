São Paulo joga bem, mas não sai do zero a zero com o Orlando City

Em preparação visando o segundo semestre do ano, o São Paulo fez partida amistosa diante Orlando City, nos Estados Unidos, e não saiu do zero a zero. A partida, no entanto, serviu para o técnico Muricy Ramalho testar Alan Kardec no time. O atacante pouco apareceu.

O Tricolor teve as melhores chances da partida. Na primeira etapa, o toque de bola envolveu a equipe norte-americana, que não conseguiu jogar. As melhores chances apareceram dos pés de Ganso, que serviu diversas vezes seus companheiros.

Já na segunda etapa, Ganso não serviu, mas mesmo assim criou as grandes chances. O camisa dez teve três oportunidades de gol, mas a bola não entrou, batendo uma vez no travessão. Após sua saída, o time pouco fez e não conseguiu mais assustar.

Agora, o São Paulo permanece em solo americano até o dia 28, quando volta para o Brasil e termina sua preparação para encarar forte as competições que disputará no segundo semestre. A próxima partida dos comandados de Muricy Ramalho é diante do Bahia, no dia 16/07, na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão 2014.

São Paulo joga bem, mas o gol não sai

Todos estavam ansiosos para saber como Muricy Ramalho armaria a equipe com Alan Kardec. Pois bem, Pato foi mesmo para o banco e o camisa 14 jogou como ponta direita até os dezoito minutos, quando Luis Fabiano sentiu uma contusão e saiu da partida. Depois disso, Kardec jogou centralizado, como um verdadeiro camisa nove.

A equipe Tricolor começou a partida jogando bem. Com bastante toque de bola, o time conseguia envolver o Orlando City, que assustou apenas uma vez na primeira etapa, quando Molino chutou de fora da área e Rogério defendeu.

Toque pra lá, toque pra cá. Era assim que o São Paulo tentava chegar ao gol defendido por Gallardo. E conseguiu algumas vezes, principalmente com Ganso achando os atacantes. O camisa dez flutuava tranquilamente pelo meio campo e recebia por diversas vezes a bola para deixar seus companheiros em boa situação para fazer o gol.

No começo do jogo, Douglas foi quem recebeu os passes de Ganso. Em um desses passes, o lateral dominou, olhou para dentro da área e cruzou rasteiro. Sozinho, Alan Kardec se atrapalhou e chutou completamente errado. Pouco depois, a melhor chance: PH Ganso dominou e tocou nas costas do zagueiro para Osvaldo que, na cara do gol, chutou rasteiro e a bola passou raspando o gol.

O Tricolor continuava com as melhores chances do jogo. Em um dos raros ataques do Orlando City, o São Paulo roubou a bola e saiu rápido no contra-ataque. Quando a bola chegou nos pés de Ganso, o jogador esperou a zaga do adversário se montar e achou uma brecha para enfiar a bola para Kardec, que dominou e tentou o chute colocado no canto, mas o goleiro caiu e fez a defesa.

Tricolor tem as melhores chances, gols não saem e partida termina empatada

Na segunda etapa o Tricolor continuou melhor, porém sem trocar tantos passes como fez nos primeiros quarenta e cinco minutos. Porém, uma coisa se fez semelhante: a boa participação de Paulo Henrique Ganso na partida. O camisa dez continuou aparecendo bem e criou as melhores chances.

No primeiro tempo, Ganso foi quem serviu seus companheiros e os mesmos tiveram as melhores chances. No entanto, no segundo, o próprio Ganso que finalizou as jogadas. Na primeira chance, após bela arrancada pela esquerda de Lucas Evangelista, o goleiro espalmou mal e a bola sobrou nos pés do maestro, que chutou forte e a bola passou raspando o gol.

Pouco depois, PH Ganso, de fora da área, colocou a bola no ângulo e caprichosamente a pelota bateu no travessão. Mais tarde, Douglas, que também participou muito bem da peleja, avançou pela direita, cruzou e Ganso, mais uma vez, deu um toque de esquerda na bola, que foi para fora.

Pelo lado do Orlando City, uma chance: Molino chutou forte de fora da área e Rogério fez boa defesa. Após as chances – e a saída de Ganso -, o jogo ficou morno e acabou empatado em zero a zero.