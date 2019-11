Brasil x Camarões na Copa do Mundo 2014

Encerramos por aqui a transmissão! O Brasil derrotou Camarões por 4 a 1 e assegurou sua vaga na próxima fase, como líder do Grupo A. Agora é mata-mata, e o adversário é o Chile! Estamos na Copa do Mundo! Obrigado a todos que nos acompanharam.

18:59 O Brasil já tem compromisso marcado para às oitavas de final da Copa do Mundo, o adversário será o Chile, no Mineirão, às 13h, no próximo sábado (28). Já o México enfrentará a Holanda, no Castelão, também às 13h, no domingo (29).

18:57 Confira a classificação final do Grupo A da Copa do Mundo 2014.

Grupo A PTS SG JGS 1º Brasil 7 5 3 2º México 7 3 3 3º Croácia 3 0 3 4º Camarões 0 -8 3

18:55 Fim de primeira fase para a Seleção Brasileira, agora é mata-mata! Com sete pontos conquistados no Grupo A, o Brasil avança junto ao México - também com sete, mas com menos saldo - para às oitavas de final. Que venha o Chile! Que venha o Mineirão!

FIM DE PAPO NO MANÉ GARRINCHA! O Brasil derrota Camarões por 4 a 1 e está nas oitavas de final da Copa do Mundo!

47' Torcida grita 'olé' nas arquibancadas do Mané Garrincha.

46' William arranca pela direita e solta a bomba pro gol. Itandje cai para ficar com ela.

45' Teremos quatro minutos de acréscimo.

44' Nyom tenta o cruzamento, mas a bola sai forte demais e morre pela linha lateral.

41' GOL DA CROÁCIA! Perisic desconta para a Croácia! No placar, México tem três, enquanto os croatas tem apenas um.

37' GOL DO BRASIL! Oscar acerta um lindo passe para Fernandinho, que entra de frente pro gol e anota o quarto. Fecha o caixão o Brasil!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! FERNANDINHO FECHA O CAIXÃO!

36' É O TERCEIRO DO MÉXICO! Chicharito Hernandez para o terceiro do México, iguala o saldo de gols brasileiro, mas não assume a primeira colocação por menos gols marcados.

35' SUBSTITUIÇÃO EM CAMARÕES! Sai: Choupo-Moting. Entra: Makoun.

34' CARTÃO AMARELO PARA M'BIA! Por falta em Luiz Gustavo.

33' Marcelo cai pela esquerda, rola para Fred no meio da área, que bate pro gol. A bola desvia na defesa camaronesa e Ramires, por pouco, não cabeceia para as redes.

32' William inverte o jogo para Marcelo, que cruza para Fred, mas Matip afasta do jeito que dá pela lateral.

29' MÉXICO DOIS A ZERO! Guardado marca o segundo para o México contra a Croácia! Com menos saldo de gols que os brasileiros, seguem passando em segundo.

28' CARTÃO AMARELO PARA SALLI! Por falta em Daniel Alves.

28' GOL DO MÉXICO! Na partida simultânea a Brasil e Camarões, o México abre o placar pra cima da Croácia com Rafael Márquez. Resultado que vai classificando os mexicanos, na segunda colocação.

25' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai: Neymar. Entra: William

24' Neymar arranca, encara a marcação de três camaronenses, mas é desarmado.

21' QUE JOGADA! Triângulação entre Fred, Fernandinho e Ramires, que avança pela direita e tenta o passe rasteiro para Neymar, na grande. Itandje sai do gol para afastar o perigo, mas o impedimento já havia sido marcado.

19' Aboubakar recebe no bico de grande área e tenta o chute. Julio César apenas apenas acompanha a saída pela trave direita.

18' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai: Hulk. Entra: Ramires.

17' Ê, LUIZ GUSTAVO! O volante brasileiro perde a bola no meio campo e Julio César tem que sair do gol para evitar a chance clara camaronesa.

14' Neymar recebe na ponta esquerda, tenta a lambreta para cima de Nyom, mas não consegue o drible e a bola sai pela linha de fundo.

12' SUBSTITUIÇÃO EM CAMARÕES! Sai: Moukandjo. Entra: Salli.

11' Hulk recebe o lançamento de Fernandinho, mata no peito e avança. Já na grande área, tenta o corte pro meio e chuta, mas a bola explode na defesa camaronesa.

10' Bedimo recebe o passe na esquerda, mas se enrola e sai pela linha lateral.

5' GOL DO BRASIL! Fernandinho acerta um lindo passe para David Luiz, que cruza perfeitamente para Fred tocar de cabeça para as redes.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! FRED DESENCANTA E MARCA O TERCEIRO!

3' DIRETO PRO GOL! Neymar cobra falta direita pro gol e obriga Itandje a tocar para escanteio.

3' ESPALMA, ITANDJE! Fred busca o jogo fora da área, gira e solta a bomba. Itandje se estica e espalma para escanteio.

2' FAZ, HULK! Hulk recebe na cara do gol, de frente para o goleiro, mas demora para chutar e é desarmado por Matip. Que chance perdida!

1' Hulk avança pela direita, tenta o cruzamento, mas se enrola no lance e sai com bola e tudo pela linha de fundo.

0' ROLA A BOLA PARA AS SEGUNDA ETAPA! Brasil e Camarões já estão em campo para o segundo tempo.

0' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai: Paulinho. Entra: Fernandinho.

17:55 FOTO A comemoração de Neymar, no segundo gol brasileiro. (Foto:Natacha Pisarenko/Reuters)

17:50 Mesmo com a vitória, o primeiro tempo foi ruim da seleção brasileira. Os espaços nas laterais - principalmente atrás de Daniel Alves - fizeram com que Camarões se criasse no jogo. Paulinho e Fred pouco apareceram no jogo, e já começam a ter a torcida pegando no pé. Neymar, novamente, é o nome do jogo, autor dos dois gols na vitória parcial brasileira.

46' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! O Brasil vai vencendo Camarões por 2 a 1.

45' QUE GOLAÇO QUE SERIA! Oscar avança pela direita, toca para Neymar que faz uma linda jogada, achando Fred na marca do pênalti. O camisa 9 rola para Hulk, que não consegue finalizar como deseja, desperdiçando grande chance.

45' Teremos um minuto de acréscimo.

42' David Luiz sobe ao ataque, avança, chega na intermediária e tenta o passe para Fred. Mas Matip se antecipa e estraga o ataque canarinho.

39' FOTO Gol de Neymar, o primeiro na parcial vitória brasileira.

38' Pela direita, Choupo-Moting arrisca a finalização. A bola morre na rede direita - pelo lado de fora - de Julio César, que só acompanha.

36' Hulk arrisca o chute de fora da área, e Itandje espalma para escanteio.

35' GOL DO BRASIL! Após falha da defesa, Neymar arranca, dribla Matip e desloca o goleiro camaronês. Golaço!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! NEYMAR MARCA O SEGUNDO!

32' MAIS ESCANTEIO! Nguémo chuta para o gol, a bola desvia em David Luiz e morre na linha de fundo. Outro escanteio para Camarões.

29' IMPEDIMENTO! Nyom recebe lindo passe nas costas de Daniel Alves, mas o impedimento já havia sido marcado.

27' Neymar tenta a tabela com Fred, na grande área, mas o camisa 9 devolve forte demais, e a bola sai pela linha de fundo.

26' GOL DE CAMARÕES! Nyon vence a marcação de Daniel Alves com um lindo drible e cruza para Matip só ter o trabalho de empurrar para as redes.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE CAMARÕES! MATIP EMPATA A PARTIDA!

25' NA TRAVE! Na cobrança de escanteio, a bola explode no travessão de Julio César.

24' CONTRA! Enoh receba na entrada área, rola e chuta forte. Thiago Silva tenta afastar, mas a bola pega no calcanhar do defensor e por pouco não pega o contra-pé de Julio César, que já estava vendido no lance.

21' QUASE, FRED! Oscar faz uma linda jogada pela esquerda, acha Paulinho em profundidade que cruza para Fred, na pequena área. O camisa 9 chuta caído e, já não chão, tenta empurrar a bola para as redes de cabeça. Itandje fica com ela.

19' NEYMAR DE NOVO! O camisa 10 canarinha solta a bomba, de bate e pronto, na entrada da grande área. Itandje é obrigado a fazer uma excelente defesa. Quase o Brasil amplia o marcador.

16' GOL DO BRASIL! Marcelo, pela esquerda, acerta um lindo cruzamento rasteiro para Neymar, com um toque categórico, tira Itandje da jogada, que nada pode fazer.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! NEYMAR ABRE O PLACAR!

14' OPA! Com a bola fora de jogo, Nyom acerta um empurrão em Neymar, que cai fora do gramado. A primeira confusão é criada no jogo. O árbitro apenas conversa com o lateral camaronês.

12' DAVID LUIZ! Jogada de Bedimo, nas costas de Daniel Alves, que cruza rasteira para a pequena área, mas David Luiz aparece para cortar providencialmente.

10' CARTÃO AMARELO PARA ENOH! Por carrinho em Marcelo.

8' SALVA, MARCELO! Em contra-ataque camaronês, Moukandjo recebe na entrada da área e solta a bomba. Mas a finalização explode na barreira formada por Marcelo, que também afasta para escanteio.

7' Marcelo recebe o lançamento na ponta esquerda, vai a linha de fundo e tenta o cruzamento. Mas o bandeira indica que a bola lá havia saído em tiro de meta.

5' Hulk recebe o passe, corta pro meio e acha Fred entrando na grande área. O camisa 9 recebe, vira o corpo para chutar, mas é cortado por N'Koulou, no momento da finalização.

4' Daniel Alves recua mal a bola, Luiz Gustavo não consegue dominar e Aboubakar fica com ela. Porém, Thiago Silva se recupera e fica com a posse.

3' QUASE O PRIMEIRO! Neymar recebe em posição legal e encontra Daniel Alves entrando em profundidade, nas costas de Bedimo. O lateral vai a linha de fundo, e rola para Luiz Gustavo que, na marca do pênalti, toca para o gol vazio, mas Matip salva o que seria o primeiro gol canarinho.

2' Neymar cobra a falta na marca do pênalti, mas David Luiz não consegue cabecear para o gol.

1' FOTO Clima do Mané Garrincha para Brasil e Camarões. (Foto: Gustavo Poli)

1' FALTA NELE! Hulk arranca pela direita, vence Bedimo na corrida e é parada com falta, próximo a grande área.

0' ROLA A BOLA! Começa o jogo no Mané Garrincha!

16:56 PÁTRIA AMADA, BRASIL! Arrepiante o clima no Mané Garrincha. Nítida a emoção dos torcedores.

16:55 Momento do Hino Nacional Brasileiro, e a torcida acompanha o canto à capela nas arquibancadas do Mané Garrincha. Cena linda!

16:54 Hino de Camarões sendo executado neste momento.

16:53 CHEGOU A HORA! Brasil e Camarões sobem para o gramado do estádio do Mané Garrincha! Explosão nas arquibancadas.

16:52 A cerimônia de entrada é iniciada. Bandeiras da Fifa, do Fair-Play e das duas seleções adentram ao gramado.

16:45 As equipes encerram o reconhecimento de gramado e retornam ao vestiário, para a última conversa antes da bola rolar. Em breve, Brasil e Camarões dão início a última rodada do Grupo A.

16:25 Sem Eto'o, Alexander Song e Assou-Ekotto, Camarões está confirmada com: Itandje, Nyom, N'Koulou, Matip, Bedimo; Enoh, Nguémo; Moukandjo, Aboubakar, Choupo-Moting

16:20 BRASIL CONFIRMADO! O técnico Luiz Felipe Scolari repete a escalação e vai a campo com: Julio César; Daniel Alves, David Luiz, Thiago Silva, Marcelo; Luiz Gustavo, Paulinho, Oscar; Neymar, Hulk, Fred.

16:15 Recuperando-se de uma lesão no joelho esquerdo, o atacante camaronês Samuel Eto'o começará a partida no banco de reservas. Outro desfalque africano será Assou-Ekotto, que treinou entre os reservas e perdeu a vaga para Bedimo.

16:06 Os ônibus das delegações de Brasil e Camarões já chegaram ao Mané Garrincha. Atletas de ambas as equipes estão no gramado realizando o reconhecimento.

16:05 "Acho que a partida de hoje serve para mostrar que estamos crescendo, melhorando a cada jogo. Para chegar com confiança nas oitavas. O resultado não importa, seja ganhar de um, dois ou três, e sim jogar de uma maneira convincente, igual na Copa das Confederações. Estamos preocupados em fazer uma boa partida e enfrentar qualquer adversário. Espero que seja o Chile, porque isso significa que a gente ganhou a nossa partida.", afirmou Carlos Alberto Parreira.

15:50 No início da tarde desta segunda-feira (23), a Holanda derrotou o Chile por 2 a 0 e garantiu a liderança do Grupo B. Com isso, caso o Brasil derrote Camarões, enfrentará o Chile nas oitavas de final.

LEIA MAIS: Em jogo fraco, Holanda decide na etapa final, vence Chile e garante liderança do Grupo B

15:45 CONFIRMADO! O atacante Hulk, que ficou fora da partida contra o México devido a uma lesão, está confirmado para o confronto diante de Camarões.

15:40 Com capacidade para mais de 70 mil torcedores, o estádio Mané Garrincha será o palco da partida entre Brasil e Camarões. A Seleção Brasileira encerrá sua trajetória pela fase de grupos da Copa do Mundo em Brasília. (Foto: Djalma Vassão/Gazeta Press)

15:35 O árbitro sueco Jonas Eriksson será o árbitro da partida entre Brasil e Camarões. Neste Mundial, Eriksson já apitou a vitória dos Estados Unidos sobre Gana por 2 a 1.

15:30 Já Luiz Felipe Scolari pode optar for escalar o Brasil sem os atletas pendurados, visando às oitavas de Copa do Mundo. O comandante da seleção brasileira iniciou a atividade sem os pendurados Neymar, Thiago Silva e Luiz Gustavo e apostou nas entradas de Willian, Dante e Fernandinho - Ramires é o outro que tem cartão amarelo, mas é reserva.

15:25 Camarões tem um desfalque confirmado e pode confirmar o segundo momentos antes da partida. O primeiro é Alexander Song, expulso contra a Croácia, após acertar um soco nas costas de Mandzukic. O segundo é Samuel Eto'o, principal destaque da equipe, que ainda sofre com dores no joelho esquerdo e tem chances de não entrar e campo novamente neste Mundial.

15:20 FIQUE DE OLHO: Neymar Jr, atacante do Brasil. O camisa 10 do Brasil tem em seu currículo o título da Copa das Confederações 2013, onde também foi eleito o melhor jogador. A expectativa do craque e dos torcedores é que as boas atuações se repitam durante a disputa da Copa do Mundo. Neymar, que hoje é uma das principais estrelas do futebol mundial, é a esperança brasileira para uma boa estreia. (Foto: AFP) Rumo à Copa: Neymar.

15:15 FIQUE DE OLHO: Aboubakar, atacante de Camarões. Com Eto'o sendo dúvida para a partida, com dores no joelho, Assou-Ekotto no banco, colocado entre os reservas no último treino da equipe e Alexander Song fora, expulso contra a Croácia, resta a Aboubakar a responsabilidade de comandar o ataque camaronês, em busca do primeiro gol no Mundial. (Foto: Getty Images)

15:10 Perguntado sobre quem prefere enfrentar na próxima fase, Julio César afirmou que é preciso respeitar a equipe de Camarões, próximo adversário do Brasil, para só depois, se garantir a classificação, pensar na próxima fase: “Vou ser sincero. Eu não gostaria de responder quem prefiro nas oitavas. Primeiro temos que jogar contra Camarões e falar disso agora seria um desrespeito com eles. Se tiver que falar sobre este assunto, vou falar, mas só, se Deus quiser, depois da classificação”.

15:05 Júlio César elogiou a seleção camaronesa, que está eliminada da Copa do Mundo e jogará só para cumprir tabela. Ele também afirmou que o objetivo da Seleção Brasileira é terminar a primeira fase do Mundial na primeira colocação do Grupo A, independente do adversário que vier pela frente nas oitavas de final: “A seleção de Camarões é forte e vai querer mostrar serviço, mesmo eliminada. Nosso objetivo é terminar essa primeira fase no primeiro lugar do grupo. A Seleção (Brasileira), em toda competição que disputa, tem sempre o pensamento de fazer o melhor. Temos essas condições, não pensando em fugir de A, B ou C”

15:00 De acordo com o zagueiro David Luiz, as dificuldades enfrentadas pela Seleção Brasileira na fase de grupo serve para mostrar o real valor de uma Copa do Mundo e, com isso, deixará o time mais atento, caso se confirme a classificação, no mata-mata do Mundial: “É claro que eu queria grandes jogos, com espetáculos, duas vitórias e o Brasil voando dentro de campo. No entanto, a gente, talvez, não teria a oportunidade de poder enxergar o valor real da Copa do Mundo e nem o que podemos enfrentar na próxima fase. Você pode ganhar as três partidas com mais de três gols de diferença, porém, chega nas oitavas e perder por 1 a 0 e, com isso está eliminado. Então, foi bom porque nos ajudou a saber sofrer em, por exemplo, 80 minutos e, de repente, ganhar nos dez minutos finais”

LEIA MAIS: Fifa teme manipulação de resultado no jogo do Brasil contra Camarões

14:55 Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (20), o lateral-esquerdo Marcelo falou sobre a dificuldade que a equipe vai encontrar na partida contra Camarões: "É difícil porque além de não terem responsabilidade, Copa do Mundo não tem jogo fácil. Camarões a gente sabe como é que é, são fortes, tem qualidade, a gente vai para o jogo, fazemos nosso trabalho, respeitando sempre a seleção rival"

14:50 Sobre o futebol apresentado nas duas primeiras rodadas, Marcelo disse que as seleções estão estudando a maneira do Brasil jogar e, por isso, o rendimento abaixo do esperado nas primeiras rodadas, mas ressaltou que os atletas estão dando o máximo para jogar bem e sair com a vitória: "Várias seleções estudaram a gente. Fica um pouco mais difícil. Sabemos o que temos de fazer. Mas Copa do Mundo é assim, um jogo mais difícil do que o outro. Tentamos fazer o máximo que o professor pede para ganhar as partidas"

14:45 Marcelo também destacou a emoção que os jogadores sentem na hora do Hino Nacional Brasileiro e disse que isso não atrapalha o foco dos jogadores para as partidas: "Não vejo assim. Quando os torcedores cantam o hino com a gente é uma coisa de outro mundo. Quem está dentro do campo sabe como é. É uma forma de estar mais perto do povo brasileiro. Acho que isso não atrapalha"

LEIA MAIS: Sem contato com torcedores, Seleção Brasileira chega em Brasília

14:40 Em entrevista, Daniel Alves reclamou das seguintes comparações com a Seleção Brasileira atual, com aquela que venceu a Copa das Confederações, em 2013. O lateral pediu o fim dos pedidos: “A gente não é a seleção da Copa das Confederações, nem devemos ser. Estamos jogando a Copa do Mundo, que é uma competição bem mais exigente. Sendo assim, não vamos ser a seleção da Copa das Confederações. Nosso objetivo é bem maior e mais difícil, então, não podem haver comparações. Precisamos jogar melhor do que na Copa das Confederações”

14:35 Daniel Alves fez um crítica, dizendo que é preciso fechar o olho e tapar os ouvidos para os pessimistas. Segundo o lateral, se o grupo ficar ouvindo muito sairá do caminho traçado: “Os resultados, às vezes, confundem. Temos a consciência de que evoluímos. Nós vimos os jogos 50 vezes. Criam debates em cima do que as pessoas pensam, e não da realidade. Se escutar muito, vamos sair do caminho traçado. É muita informação sem critério. Precisamos fechar os olhos, tapar os ouvidos, as pessoas são muito pessimistas”

14:30 Nesta semana o ex-jogador Alan Shearer, que é comentarista da rede inglesa BBC, deu uma entrevista criticando o atacante Fred. Em defesa do companheiro de equipe, Daniel Alves falou que foi um dos comentários mais babacas que ele já ouviu de um ex-futebolista: “Foi um dos comentários mais babacas que já ouvi, principalmente por se tratar de alguém que já jogou futebol e sabe das dificuldades. Esse tipo de pessoas, que só diminuem um companheiro de profissão, é digno de pena. Falo para ele e para outros. Jogar futebol parece ser fácil, mas é bem difícil. Se fosse fácil todos seriam bem remunerados. É querer menosprezar e isso é muito antiético. Realmente, é uma pena ouvir alguns comentários de ex-jogadores”

14:25 Já o Brasil, pressionou, pressionou e não conseguiu furar o bloqueio mexicano, que formava-se pela figura de Ochoa, o arqueiro. Com o empate por 0 a 0 contra o México, os canarinhos foram a quatro pontos, mantendo-se líderes, mas deixando escapar a classificação antecipada.

14:20 Em seu último compromisso na Copa do Mundo, Camarões enfrentou a Croácia e saiu da Arena Amazônia junto com sua eliminação. Com dois gols de Manduzkic, os europeus passarearam durante a goleada por 4 a 0, o que deixou os africanos com zeros pontos em duas rodadas, oficializando o adeus na competição.

Brasil: os comandantes que levaram a Seleção ao pentacampeonato

14:15 Entretanto, o confronto mais marcante entre Brasil e Camarões aconteceu na Olímpiada de 2000, e não trás boas recordações para os canarinhos. Os africanos saíram vitoriosos, por 2 a 1, o que decretou a eliminação brasileiro. Vanderlei Luxemburgo, treinador da ocasião, foi demitido logo depois. (Foto: Agência Estado)

14:10 Esta será a quinta vez que Brasil e Camarões se enfrentarão em partidas oficiais da Fifa. No placar geral, temos três vitórias brasileiras contra apenas um triunfo africano. Em Copas do Mundo, as equipes se enfrentaram em apenas uma oportunidade. Foi em 1994, nos Estados Unidos, onde os canarinhos saíram vencedores, sem dificuldades, após um sonoro 3 a 0.

Camarões: do carisma de Milla às polêmicas de Eto'o, a decadência de uma potência africana

14:00 Para o Brasil, a partida de hoje significa garantir a classificação direta para às oitavas-de-final, além de oficializar-se como líder do Grupo A da Copa do Mundo. Já para Camarões, que já está eliminado, o confronto encerra sua participação no Mundial.

13:55 Sorteados no Grupo A da Copa do Mundo 2014, Brasil e Camarões também contam com a companhia de Croácia e México, que se enfrentam simultaneamente às 17h, para definir quem avançar às oitavas-de-final.

13:50 Já Camarões terá de esperar até 2018 para tentar buscar novamente o seu primeiro título mundial. Em sua sétima participação em Copas do Mundo, os africanos detém zero pontos em duas partidas e já estão matematicamente eliminados.

13:45 O Brasil segue sua busca pelo hexacampeonato mundial. Maior vencedor da história do torneio, o pentacampeão teve a honra de levantar a taça mais desejada do futebol nos anos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. A Seleção Brasileira de Futebol também conta com os vice-campeonatos de 1950 e 1998, além do terceiro lugar em 1938 e 1978.

LEIA MAIS: O dia em que a Seleção Brasileira foi calada no Maracanã

13:40 Eleito em 2007 como país-sede para a realização do Mundial, esta será a segunda vez que o Brasil será o anfitrião de uma Copa do Mundo. As memórias de 1950, ano da primeira edição em terras tupiniquins, não são das melhores. O vice-campeonato diante do Uruguai, após ser derrotado por 2 a 1 na decisão, ainda é tido como uma das maiores decepções do futebol. O famoso 'Maracanazzo'.

13:35 Estamos na Copa do Mundo! O estádio Mané Garrincha será o palco da última rodada do Grupo A, que receberá o Brasil, anfitrião da competição, para o confronto contra Camarões, às 17h. Este será o terceiro, dos setes passos canarinhos, em busca do hexacampeonato.

13:30 Boa tarde torcedor que navega na VAVEL Brasil, estamos na Copa! Acompanhe agora a partida entre Camarões x Brasil , pela terceira rodada da Copa do Mundo 2014. Partida a ser disputada às 17h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Fique conosco!