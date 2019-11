Ronaldinho se destaca e Atlético-MG goleia no primeiro amistoso na China

Em sua intertemporada na China, o Atlético-MG começou o primeiro amistoso bem. Os mineiros venceram o Guizhou Renhe neste domingo (22), em Taiyuan, na China. Os gols foram marcados por Edcarlos, Ronaldinho e Diego Tardelli.

Ronaldinho Gaúcho foi o destaque da partida, com um gol e uma assistência. O craque do Atlético-MG está voltando de lesão e não atuava desde o dia 1ª de maio. Por motivos contratuais, o jogador foi obrigado a jogar por 55 minutos no mínimo. Outra novidade do Galo foi Maicosuel, contratado recentemente e fez sua estreia pelo clube alvinegro. Além disso, a equipe contou com o retorno de Marcos Rocha, que voltou aos gramados após muito tempo afastado.

O próximo amistoso do Galo sérá contra o Jiangsu Shuntian, em Nantong City, na quarta-feira (26). E para encerrar a participação na China, a equipe voltará a encarar o Guangzhou Evergrande, adversário do clube no Mundial de Clubes em 2013. A partida acontece em Nanning City.

Edcarlos marco no início e coloca o Galo na frente

Os mineiros começaram a partida muito bem, pressionando o time chinês desde o começo. Logo aos 5 minutos, Ronaldinho Gaúcho bateu o escanteio e Edcarlos finalizou com precisão, abrindo o placar.

O jogo foi equilibrado no restante do primeiro tempo, muio em função do Galo ter sentido a falta de ritmo. Após o gol, a equipe demonstrou a falta de preparo durante a partida. O time mineiro continuou criando algumas chances e mantendo a posse de bola, não dando muitas chances aos chineses.

Ronaldinho marca e arranca aplausos da torcida

O segundo tempo também começou muito bom para o Atlético-MG. Após uma boa troca de passes entre Diego Tardelli e Dátolo, o camisa 10 do Galo recebeu na área e bateu colocado para vencer o goleiro chinês. Por questões de contrato, Ronaldinho deveria atuar por pelo menos 55 minutos na partida. O meio-campista do Atlético-MG deixou o campo logo aos 11 minutos do segundo tempo.

Tardelli foi um dos destaques na partida, e aos 12 minutos do segundo tempo mandou uma bola na trave. Em mais uma jogada do camisa 9 do Galo, Diego Tardelli fez o número final ao placar após receber uma boa bola na área de Marion, onde deu um belo toque de cobertura para bater o goleiro adversário.