Fique de olho: Fernandinho, volante do Brasil

Em 2002, Kléberson, jogador do Atlético Paranaense ganharia a admiração de Luiz Felipe Scolari e, após boas atuações, assumiria a vaga de titular na seleção brasileira que seria campeã da Copa do Mundo, diante da Alemanha. O volante ainda acertaria o travessão de Oliver Kahn naquela ocasião. Neste mesmo ano, o clube rubro-negro revelaria promoveria Fernandinho ao seu elenco profissional. Hoje, em 2014, a história se repete. Mais um paranista. Mais um volante. Mais um que roubaria a atenção de Felipão e cavou uma vaga na equipe titular da seleção brasileira durante a Copa do Mundo.

Chamado para amistosos da seleção em 2012, o nome de Fernandinho junto a lista de Mano Menezes foi durantemente contestada, aonde críticos afirmavam que sua convocação seria um "esquema do treinador com o futebol ucrâniano", já que o atleta atuava pelo Shakhtar Donetsk. O volante não teve a oportunidade de entrar em campo devido a uma lesão e foi esquecido logo após. Mano saiu, Felipão entrou e Fernandinho - já no Manchester City - voltou a ter oportunidade, no último amistoso antes da divulgação da lista final para a Copa do Mundo de 2014.

Apenas um jogo para testes. Foi o suficiente. Contra a África do Sul, em Jonesburgo, um belo chute de fora da área carimbou sua passagem para o Mundial. Na convocação final, seu nome estava entre os 23 que lutariam pelo hexacampeonato. Durante os dois primeiros compromissos brasileiros, Paulinho - seu principal concorrente por uma vaga - não agradava. No terceiro, contra Camarões, Fernandinho entrou, mudou a história da partida e ainda deixou sua marca. Foi o bastante para cair nas graças da torcida e cravar seu lugar entre o 11 inicial.

Fernandinho é conhecido por seu ritmo alucinante e a capacidade de chutar a partir de longas distâncias. Ele é descrito como "um meio-campista defensivo com estilo de jogo versátil, contribuindo em grande parte para a defesa e ataque", segundo o próprio Felipão. Tanto na seleção brasileira, quanto no Manchester City, sua grande mobilidade e presença no campo de ataque se destacam perante aos outros atletas. Assim como Paulinho, o volante tem o fator surpresa a seu favor, algo que foi destaque na Copa das Confederações e está fazendo falta na Copa do Mundo.

No treino da última quinta-feira (26), o técnico Luiz Felipe Scolari optou pela troca de Paulinho, titular durante as três partidas da fase de grupos, por Fernandinho, dando entender que será titular diante do Chile. Expectativa brasileira, que é praticamente unânime e favorável a decisão de Felipão, proponda a entrada do camisa 5 no 11 inicial, principalmente após ser peça fundamental no segundo tempo diante de Camarões.

Ficha técnica Nome Fernando Luiz Roza Data de nascimento 04 de maio de 1985 Idade 29 anos Altura 1,76m Peso 72kg Clube Manchester City (ING) Contrato até 30 de junho de 2017

Temporada 2013/14

Contratato junto ao Manchester City na janela de transferência do meio do ano, Fernandinho, de 28 anos vem do Shakhtar Donetsk e, segundo informações da imprensa inglesa, custou cerca de 34 milhões de libras (R$ 113 milhões) aos cofres dos Citizens. O volante chamou a atenção do clube ingês após duas grandes atuações diante do Chelsea na fase de grupos da última Uefa Champions League.

Na primeira metade da temporada, Fernandinho não agradou nas oportunidades que teve e passou a perder espaço na equipe, sendo pouco utilizado ou relacionado durante os jogos da equipe inglesa. Porém, junto a virada do ano, veio a mudança de ares para o volante. Pela Champions League, mesmo com a eliminação diante do Barcelona, nas oitavas de final, as boas atuações nos dois jogos renderam uma nova chance no 11 titular, feito que seria contínuo até o fim.

Com um remate poderoso e grande variedade de passes, Fernandinho tem desempenhado um papel importante em quebrar os ataques da oposição e criar oportunidades de gol, fato que foi fundamental para a campanha do Manchester City na conquista do Campeonato Inglês, o que coroou a temporada de renascimento do volante.

Números pelo Manchester City em 2013/14 Competição Partidas Gols Assistências CA CV Minutos jogados Premier League 33 5 3 8 0 2.608 Champions League 8 0 0 3 0 648 League Cup 3 0 1 0 0 225 FA Cup 2 0 1 0 0 108 Total 46 5 5 11 0 3.589