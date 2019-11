Jogo Brasil x Chile na Copa do Mundo 2014

FICAMOS POR AQUI! Após empate por 1 a 1 na tempo regulamentar, o Brasil vence o Chile por 3 a 2 nos pênaltis e está classificado para as quartas de final da Copa do Mundo. GRANDE, JULIO CÉSAR! Aguardamos o vencedor da partida entre Colômbia e Uruguai para descobrir quem será o adversário da próxima fase. ESTAMOS NAS QUARTAS! Obrigado a todos que nos acompanharam, até a próxima!

ESPETACULAR, JULIO CÉSAR! O goleiro brasileiro pega das cobranças, Jara acerta a última na trave e o Brasil está nas quartas de final da Copa do Mundo.

15:55 O BRASIL ESTÁ NAS QUARTAS DE FINAL DA COPA DO MUNDO!

PÊNALTIS 1º 2º 3º 4º 5º TOTAL Brasil O X O X O 3 Chile X X O O X 2

PÊNALTIS NA TRAVE!

PÊNALTIS Neymar acerta o quinto pênalti.

PÊNALTIS Díaz converte.

PÊNALTIS Hulk erra.

PÊNALTIS Aranguiz marca o primeiro do Chile.

PÊNALTIS Marcelo converte.

PÊNALTIS Julio César defende o pênalti de Sanchez.

PÊNALTIS Willian erra.

PÊNALTIS Willian é o segundo.

PÊNALTIS DEFENDEU JULIO CÉSAR!

PÊNALTIS Pinilla na cobrança.

PÊNALTIS Converte David Luiz!

PÊNALTIS David Luiz cobra primeiro.

15:56 Os pênaltis serão cobrados ao lado esquerdo das cabines de transmissão.

15:45 FOTO Preeleção de Felipão, conversando com os jogadores.

FIM DE PRORROGAÇÃO! A decisão será nos pênaltis.

16' Teremos dois minutos de acréscimo.

16' POR POUCO! Ramires arrisca de fora da área, e a bola passa raspando a trave de Bravo.

15' NO TRAVESSÃO! Pinilla recebe, limpa e chuta. A bola explode no travessão de Julio César.

14' Hulk arrisca de fora da área, mas a bola sobe demais.

12' Chile afasta a bola da grande área de qualquer jeito.

10' Árbitro marca falta de Ramires em Aranguiz. Paralisando o jogo mais uma vez.

7' Alexis Sanchez rola para Díaz chutar de fora. A bola sobe e passa longe.

6' Daniel Alves arrisca o chute de fora da área, a bola sai por cima.

5' Torcida canta 'Eu Acredito' nas arquibancadas.

4' Willian salva a bola da saída pela linha lateral. Mas o bandeira assina o contrário.

3' SUBSTITUIÇÃO NO CHILE! Sai: Medel. Entra: Rojas.

2' No escanteio, Neymar cruza e Jô cabeceia por cima.

1' Neymar faz boa jogada pela direita, cruza na área, mas Medel faz o corte.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

0' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai: Oscar. Entra: Willian.

15:20 FOTO Lances da partida entre Brasil e Chile.

16' FIM DO PRIMEIRO TEMPO DA PRORROGAÇÃO!

15' CARTÃO AMARELO PARA DANIEL ALVES! Por falta em Pinilla.

14' Neymar é lançamento, mas o impedimento já havia sido marcado.

13' Hulk solta a bomba e Bravo defende bem, espalmando para lateral.

12' CARTÃO AMARELO PARA PINILLA! Por carrinho em David Luiz.

11' Hulk faz boa jogada pela direita, cruza para a área e Oscar cabeceia fraco, nas mãos de Bravo.

9' Marcelo arma para Jô, que escorrega no momento de finalizar e perde uma boa chance.

8' Jô se enrola na saída de bola, domina mal e deixa a bola sair pela lateral.

5' Neymar aproveita o toque de cabeça de Jô, rouba a bola e avança. Mas Howard Webb marca falta no lance.

4' Diáz solta a bomba, do meio campo, mas a bola passa longe do gol de Julio César.

3' CARTÃO AMARELO PARA JÔ! Por solada em Bravo.

3' FALTA DE JÔ! O atacante é lançado, se estica e acerta uma solada em Bravo.

2' Neymar arrisca direto, a bola explode em Pinilla e sai para escanteio.

1' Hulk sofre a primeira falta da prorrogação e chama a torcida para apoiar.

ROLA A BOLA PARA A PRORROGAÇÃO! O Chile dá a saída.

14:58 FOTO O lance de Jô, que furou de frente para o gol, que poderia ter decidido o jogo no segundo tempo.

FIM DO SEGUNDO TEMPO! Teremos prorrogação nas oitavas de final.

47' Alexis cobra o escanteio, a bola passa por toda a área brasileira e sai pela lateral.

46' O Chile pressiona, tocando bola e chegando bem ao ataque.

44' Teremos três minutos de acréscimo.

43' Pinilla recebe passe de calcanhar na linha de fundo e cruza. A bola explode em Thiago Silva e sai pela lateral.

41' SUBSTITUIÇÃO NO CHILE! Sai: Vidal. Entra: Pinilla.

38' BRAVO, DE NOVO! Hulk arranca, passa por três, clareia e bate. Bravo espalma de maneira espetacular. No rebote, Jô toca de cabeça pro meio da área e Marcelo não consegue finalizar de voleio.

35' DEFENDE, BRAVO! Daniel Alves cruza na cabeça de Neymar, que cabeceia fraco, nas mãos de Bravo.

33' Jô faz a barreira e sofre falta de Jara no centro de campo.

28' QUE CHANCE! Hulk cruza para Jô que, de frente para o gol, fura a chance mais clara do segundo tempo.

26' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai: Fernandinho. Entra: Ramires.

25' Brasil não encontra-se bem no jogo. Chile tem mais posse de bola e cria mais oportunidade. Situação complicada, até a torcida brasileiro no Mineirão sente o melhor momento dos chilenos.

22' CAVOU! Vidal aproveita o erro de Daniel Alves e tenta cavar o pênalti após dividida com David Luiz. Webb manda o volante se levantar.

21' Hulk é lançado pela esquerda, tromba com Aranguiz e cai pedindo pênalti. O árbitro marca tiro de meta.

19' ESPETACULAR, JULIO CÉSAR! Triangulação perfeita entre Isla, Vidal e Aranguiz, que aparece bem para finalizar. Julio César, no contrapé, faz uma linda defesa.

18' SUBSTITUIÇÃO NO BRASIL! Sai: Fred. Entra: Jô.

16' Felipão conversa com Jô no banco de reservas.

13' CARTÃO AMARELO PARA LUIZ GUSTAVO! Por falta dura em Vidal. Suspenso do próximo jogo.

10' GOL DO BRASIL, ANULADO! Hulk recebe lançamento de Marcelo, domina com categoria e bate com categoria deslocando Bravo. O árbitro assinala mão do atacante brasileiro.

7' Fernandinho arranca e lança para Neymar, o camisa 10 se enrola e perde o controle da bola.

4' Fernandinho arrisca de fora da área, e a bola passa perto da trave direita do goleiro Bravo.

3' Julio César sai do gol e tira de soco. Na sequencia, a bola retorna e o goleiro brasileiro é novamente obrigado a sair do gol, dessa vez nos pés de Vargas.

1' David Luiz comete a falta em Vidal, a primeira do segundo tempo.

0' ROLA A BOLA NO MINEIRÃO! SEGUNDO TEMPO EM ANDAMENTO!

14:05 Brasil e Chile já estão prontos para voltar ao segundo tempo.

13:50 Na saída de campo, Fred acerta um tapa no rosto de Isla, como cumprimento, mas o chileno fica irritada e empurrar o atacante canarinho. Jogadores cercam os dois, acabado com o princípio de confusão.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO! Howard Webb aponta para o centro do gramado. Brasil e Chile empatam por 1 a 1.

45' SALVA, DAVID LUIZ! Luiz Gustavo erra a saída de bola, Vargas rouba e acha Aranguiz em profundidade. Julio César e David Luiz fecham o pouco espaço existente e impedem o segundo gol chileno.

44' PERDEU, FRED! Neymar rouba a bola no meio campo, avança e cruza. Fred, desajeitado, erra o cabeceio e cai no gramado sentindo dores no tornozelo.

43' FOTO Alexis Sanchez, comemorando seu gol, o empate do Chile.

42' ESPALMA, BRAVO! Daniel Alves arrisca de fora da área e Bravo espalma para escanteio.

41' DEFENDE, JULIO CÉSAR! Isla faz o lançamento para Vidal, livre, na grande área. Mas o volante chileno não pega bem na bola e o arqueiro brasileiro defende.

39' CARTÃO AMARELO PARA SILVA! Por falta em Neymar.

38' PERDEU! Neymar é lançado, mata no peito e tira Jara da jogada. Na hora de chutar, o camisa 10 se precipita, tenta mais um drible e é desarmado. No rebote, Fred isola.

37' DAVID LUIZ! Vidal domina a bola no campo de defesa e é cercado por David Luiz e Luiz Gustavo. Após cometer a falta, o zagueiro brasileiro dá uma dura no volante chileno.

34' PRA FORA! Neymar faz boa jogada, acha Daniel Alves na direita e abre para Oscar, que cruza.. Neymar cabeceia no contra-pé de Bravo e vê a bola morrendo raspando a trave.

32' GOL DO CHILE! Hulk falha na cobrança de lateral, Vargas consegue o passe para Alexis que, de frente para o gol, empata a partida.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CHILE! ALEXIS SANCHEZ EMPATA O JOGO!

31' Hulk tenta afasta a bola, mas ela cai no pé de Vidal. O volante acha Aranguiz em profundidade que cruza, mas Thiago Silva afasta para lateral.

30' FOTO O gol de David Luiz, que vai dando a vitória brasileira até o momento.

29' OPA! Vidal chega duro em Neymar, que cai sentido dores. Jogadores brasileiros e Felipão reclama com o árbitro pela jogada violenta.

27' Oscar vai à linha de fundo pela direita e cruza para Fred. O camisa 9 cai na área e pede pênalti, mas o árbitro manda o jogo seguir.

25' ARRANCA, NEYMAR! Fred ajeita de peito para Neymar que arranca do campo de defesa, vence Medel na velocidade, mas pega mal na bola no momento de finalizar.

23' Alexis é lançado no ataque, mas marcado por Marcelo. O atacante tenta o cruzamento rasteiro para Vargas, mas Thiago Silva aparece para interceptar.

20' Isla tenta o lançamento para Vargas, mas Marcelo aparece bem para cortar e levantar a torcida.

18' GOL DO BRASIL! Neymar cobra escanteio, Thiago Silva desvia de cabeça e David Luiz empurra para as redes!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BRASIL! DAVID LUIZ ABRE O PLACAR!

16' Hulk cobra falta para a área e Bravo espalma para escanteio, a favor do Brasil.

15' CARTÃO AMARELO PARA JARA! Por inteceptar o passe de Daniel Alves com a mão.

14' Neymar cobra falta para a grande área, mas Bravo sai do gol e fica com ela, com tranquilidade.

13' PÊNALTI? Hulk tabela com Neymar e sai de frente pro gol, mas é tocado por Jara e cai. O árbitro Howard Webb nada marca.

12' Marcelo tabela com Oscar, deixando o meia livre, na entrada da área. Ao invés de tentar o chute, o camisa 11 tenta devolver para Marcelo, e perde a jogada.

10' BOA CHANCE! Alexis Sanchez se aproveita das costas de Marcelo para partir em velocidade. Já na linha de fundo, o atacante cruza rasteiro para Vargas, mas Julio César sai do gol e fica com ela.

8' O Chile começa melhor na partida, impondo seu estilo de jogo e tendo a posse de bola. Brasil tenta explorar os contra-ataque, e faz uma forte marcação no meio de campo.

7' Após sofrer a pancada, Neymar é atendido na lateral do campo. Jogador sente dores no joelho e está mancando em campo.

6' RESPOSTA CHILENA! Daniel Alves se enrola com a bola e é desarmado no campo de defesa. Alexis Sanchez rouba, avança e cruza. David Luiz afasta e Diáz pega de primeira, de fora da área. Julio César acompanha a saída pela linha de fundo.

5' PRIMEIRO CHUTE! Hulk cobra escanteio e a defesa afasta. Marcelo pega a sobra na entrada da área, corta e tenta o chute. A bola passa à direita do gol defendido por Bravo.

4' Luiz Gustavo avança pela esquerda e tenta o cruzamento. A bola explode em Mena e sai pela linha de fundo. Escanteio para o Brasil.

3' REVIDOU! Aranguiz devolve a pancada sofrida por Fernandinho em Neymar. Duas faltas duras em menos de um minuto.

2' OPA! Primeira chegada mais dura na partida. Fernandinho entra forte em Aranguiz e levanta o volante chileno, que cai com dores no gramado.

1' Vidal cobra a falta na grande área e Fernandinho afasta. No contra-ataque, Hulk tenta fazer ligação com Neymar, mas Mena intercepta.

0' ROLA A BOLA PARA AS OITAVAS DE FINAL DA COPA DO MUNDO!

12:59 Jogadores se cumprimentam e ocupam seus lados no gramado, a bola vai rolar para as oitavas de final da Copa do Mundo.

12:57 Hino nacional do brasileiro em execução.

12:55 Hino do Chile sendo executado.

12:53 Cerimônia de entrada das equipes sendo realizadas. Bandeiras da Fifa, do fair-play, do Brasil e do Chile entram em campo.

12:51 "Não tem bola perdida, vamos lutar até o fim", disse David Luiz, na preeleção pré-jogo.

12:45 Das 16 seleções classificadas para as oitavas de final, o Chile é quem tem a menor média de altura desta edição de Copa do Mundo. Nenhum dos atletas tem mais de 1,80m

12:35 Em confrontos contra o Chile, o Brasil não é derrotado desde 2002. O último revés aconteceu nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2002, e a roja saiu vitoriosa pelo placar de 3 a 0.

12:28 FOTO Nos vestiários, os uniformes de Neymar e Alexis, destaques de Brasil e Chile, respectivamente.

12:25 Em casa, o Brasil não perde em partidas oficiais desde 2002, quando o Paraguai saiu vencedor, pelo placar de 1 a 0. Desde então, são 40 jogos de invencibilidade.

12:23 Com o semblante fechado, jogadores do Chile também vão ao gramado do Mineirão para realizar seu treinamento. Diferente da entrada brasileira, chilenos são recebidos com vaias.

12:20 Jogadores do Brasil sobem ao gramado do Mineirão para realizar seu primeiro treinamento e o reconhecimento de gramado. Torcida vai ao delírio nas arquibancadas.

12:19 FOTO E a chegada do ônibus que trouxe a delegação brasileira ao estádio. Concentração de Thiago Silva marcou o caminho até o Mineirão.

12:17 FOTO Momento da saída do ônibus da delegação chilena, rumo ao Mineirão.

12:15 Carlos Alberto Parreira: "Nós chegamos a uma fase da competição que preisamos esquecer o passado, viver o momento. Futebol é feito de momento, o passado não vai nos ajudar em nada. Se conseguirmos igualar a nossa vontade à nossa capacidade, acho que podemos pensar na próxima fase."

12:10 O lateral-direito Maicon, que concorria diretamente com Daniel Alves por uma vaga na equipe titular, sentiu um desconforto no joelho direito e ficará no banco de reservas. A expectatva para uma possível entrada no segundo tempo também diminuiram.

11:56 Já o Brasil mantém o mesmo esquema tático, mas Fernandinho ocupa o lugar de Paulinho. Maicon segue no banco e Daniel Alves mantém sua titularidade. O técnico Luiz Felipe Scolari escalou a seleção brasileira com: Julio César; Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz, Marcelo; Luiz Gustavo, Fernandinho, Oscar; Hulk, Neymar, Fred.

11:55 O Chile está confirmado por Jorge Sampaoli, no 3-5-2, com: Bravo; Silva, Medel, Jara; Isla, Aranguiz, Diaz, Mena; Vidal; Sanchez, Vargas.

11:52 O técnico Jorge Sampaoli opta pela escalação de Medel no lugar de Valdívia, retornando ao 3-5-2 padrão.

11:50 Os ônibus de Brasil e Chile já chegaram ao Mineirão. Delegação de ambas as seleções estão nos vestiários, realizando os preparativos para a partida.

CONFIRA: 11 contra 11: comparativo entre os titulares de Brasil e Chile

11:45 Reformado para a Copa do Mundo de 2014, o estádio do Mineirão será o palco da partida entre Brasil e Chile. Com capacidade para mais de 60 mil torcedores, o estádio virará um verdadeiro caldeirão neste sábado, por parte de ambas as torcidas.

11:40 O inglês Howard Webb será o árbitro do confronto entre Brasil e Chile.Seus compatriotas, Michael Mullarkey e Darren Can serão os auxiliares da partida. Curiosamente, nesta mesma Copa do Mundo, Webb apitou o confronto entre Brasil e Chile, pelas oitavas de final, onde a Seleção Brasileira saiu vitoriosa pelo placar de 3 a 0, na África do Sul.

11:35 A Seleção Brasileira pode ter duas modificações para o confronto contra o Chile, Após a boa atuação na vitória contra Camarões por 4 a 1, Fernandinho encantou à todos e ganhou a vaga de Paulinho no meio-campo. A outra mudança pode acontecer na lateral-direita: Daniel Alves, que falhou no gol dos africanos no Mané Garrincha, deu o lugar para Maicon no segundo tempo do coletivo.

11:30 O Chile terá o reforço de Aranguiz que, recuperado de uma lesão no joelho direito, não atuou diante da Holanda, na última rodada de fase de grupos da Copa do Mundo 2014. Outro que pode ter uma chance entre os titulares será Valdívia, que treinou entre os titulares durante a semana.

11:25 FIQUE DE OLHO: Fernandinho, volante do Brasil. Medalhão de Luiz Felipe Scolari, Fernandinho ganhou a vaga no meio campo titular da seleção após sua boa atuação diante de Camarões, desbancando Paulinho, seu concorrente direto. Fernandinho é conhecido por seu ritmo alucinante e a capacidade de chutar a partir de longas distâncias. Ele é descrito como "um meio-campista defensivo com estilo de jogo versátil, contribuindo em grande parte para a defesa e ataque", segundo o próprio Felipão. (Foto: Getty Images)

11:20 FIQUE DE OLHO: Aranguiz, volante do Chile. Peça fundamental no meio-campo chileno, Aranguiz é o cerébro da equipe ofensivamente e defensivamente. No ataque, é que pensa e organizar as jogadas, tendo o passe e as arrancadas ao ataque como seu principal atributo. Na defesa, é o primeiro da forte e organizada linha de marcação chilena, e seus desarmes e roubadas de bola não são raridades. (Foto: André Durão)

11:15 Para Luiz Gustavo, de nada adiantará se poupar pensando em outras fases se não vencer os adversários. Ele acredita que, a partir de agora, não é o momento para permitir esses pensamentos: "Agora é mata-mata, só jogo difícil. Vamos procurar nos concentrar em nosso trabalho, assim é que estaremos preparados para os próximos desafios"

11:10 Apesar de ter quatro penduras para o confronto diante do Chile, o volante Luiz Gustavo garante que a Seleção Brasileira não mudará seu jeito de jogar: "Temos um jogo decisivo e é nele que penso. Vou procurar fazer tudo que for possível para ajudar minha equipe. Se ocorrer de tomar um cartão, não há problema, há outros para manter o trabalho que vem sendo bem feito até agora"

11:05 Diferente de Alexis Sanchez, Toselli garante que a equipe não está preocupada com a arbitragem para a decisão, que terá no apito o Inglês Howard Webb, que comandou o último Brasil e Chile em Copas do Mundo: “Para nós, o árbitro não importa. Não passa por nossa cabeça que o árbitro possa entrar para nos prejudicar. O que a nossa equipe precisa fazer é continuar trabalhando para seguir com o bom futebol e, além disso, com a convicção de que podemos vencer o Brasil”

LEIA MAIS: Seleção Brasileira terá uma inesperada “Copa América” até a semifinal da Copa do Mundo

11:00 Para Alexis Sanchez, o Brasil é o adversário mais difícil que ele e seus companheiros poderão enfrentar no Mundial. Os motivos, porém, vão além de Neymar e companhia, ou mesmo da torcida local, é a arbitragem que preocupa o atacante chileno: "Para mim, a melhor defesa que há é a do Brasil, que tem uma qualidade impressionante. Estou muito contente de jogar contra o Brasil, mas o que mais me preocupa mesmo é a arbitragem"

10:55 Sánchez admitiu que os chilenos não são favoritos, mas foi enfático quando falou sobre as expectativas para o duelo de sábado: "Se eu não achar que posso vencer o Brasil, pego minhas malas e volto agora mesmo para o Chile. Temos que ter respeito pelo Brasil, que é favorito, mas temos que entrar com o pensamento de vencer".

10:50 Já o atacante Maurício Pinilla acredita que a Roja tem condições de eliminar a seleção de Felipão e Neymar em suas terras e repetir o feito do Uruguai em 1950: "Nossa ideia é um novo Maracanazo. Queremos ser a grande surpresa deste Mundial, por isso, não nos passa pela cabeça perder para o Brasil. Temos uma equipe para ganhar dos grandes. Já fizemos isso contra a Espanha. Hoje o Chile pode jogar de igual para igual contra qualquer seleção"

LEIA MAIS: Para preservar gramado, Fifa veta treinos de Brasil e Chile no Mineirão

10:45 Satisfeito com evolução, Felipão diz que Brasil precisa melhorar ainda mais se quiser passar pelo Chile: “Nossa equipe vem progredindo dia a dia, jogo a jogo. Apesar de todas as dificuldades, contra Camarões marcamos quatro gols e poderíamos até ter feito sete ou oito, mas, também, ele poderia ter marcado dois ou três. Então, devemos melhor mais ainda se quisermos ganhar do Chile, que é uma Seleção muito boa. No entanto, estamos evoluindo desde o primeiro jogo”

10:40 Com relação à preparação e os trabalhos durante a Copa do Mundo, o técnico Felipão falou que a equipe começou em um nível bem inferior do que já pode ser visto atualmente. Apesar de não ter enfrentado nenhum problema com lesão, alguns jogadores não estavam no mesmo condicionamento físico: “Hoje estamos em um nível bem superior, com relação ao que estávamos quando iniciamos nossa preparação. Melhoramos, fomos equilibrando o grupo fisicamente aos poucos, não tivemos nenhum problema com lesão, nenhuma dificuldade nos trabalhos, acrescentando a cada dia uma coisa a mais”

10:35 Os sustos sofrido contra Camarões, que chegou a empatar o duelo, para Felipão, tem relação com a ansiedade que a equipe tem após perder algumas jogadas e tentar resolver de todo jeito. Apesar disto, o treinador da Seleção Brasileira avaliou que essa situação é normal, mas pediu calma aos jogadores: “Na partida contra Camarões fomos um pouco ansioso demais pois estamos querendo mostrar muito mais. No entanto, é preciso ter calma, não precisa disso tudo. Gostei da equipe mesmo com alguns altos e baixos, o que é normal. O nosso time, também, passa dez minutos marcando por pressão. Quando ficamos sem fazer essa marcação e perdemos uma ou duas jogadas ficamos ansiosos”

10:30 A atuação pode não ter sido a ideal, mas o Brasil enfim pôde comemorar a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2014. Jogando no Estádio Nacional Mané Garrincha, em Brasília, a Seleção Brasileira esteve longe da perfeição, mas não encontrou dificuldades para vencer Camarões e garantir a primeira colocação no Grupo A.

10:25 Em partida morna e com as duas equipes já classificadas para as oitavas de final na Copa do Mundo 2014, Holanda e Chile se enfrentaram na Arena Corinthians, em São Paulo. Os europeus venceram a partida pelo placar de 2 a 0, com gols de Fer e Depay; ambos reservas que entraram em campo no decorrer do jogo. Com o resultado, a Oranje terminou como líder do Grupo B e os chilenos avançam para a segunda fase na segunda colocação.

Brasil: os comandantes que levaram a Seleção ao pentacampeonato

10:20 Coincidentemente, na última edição de Copa do Mundo, em 2010, Brasil e Chile se enfrentaram, também pela fase de oitavas de final. Na ocasião, vitória brasileira com placar sonoro de 3 a 0. (Foto: Divulgação/Fifa)

10:15 Esta será a quinta vez que Brasil e Chile se enfrentarão em partidas oficiais. No placar geral, uma golada. Temos 48 vitórias brasileiras contra, 13 empates e apenas sete triunfos chilenos. Em Copas do Mundo, as equipes se enfrentaram em três oportunidades, com 100% de aproveitamento para os canarinhos.

10:10 Para brasileiros e chilenos, o confronto de hoje significa garantir uma vaga entre os quadrifinalistas da Copa do Mundo de 2014, um lugar entre as oito melhores seleções do mundo. Quem vencer, avança. Quem perder, está eliminado.

10:05 Já no Grupo B da Copa do Mundo 2014, o Chile avançou junto a Holanda, mas na segunda colocação, com seis pontos conquistados. Junto a eles, a chave também continha Espanha e Austrália.

Grupo B da Copa do Mundo PTS SG JGS 1º Holanda 9 7 3 2º Chile 6 2 3 3º Espanha 3 -3 3 4º Austrália 0 -6 3

10:00 Sorteado no Grupo A da Copa do Mundo 2014, Brasil avançou na primeira colocação, com sete pontos conquistados, em uma chave onde Croácia, México e Camarões eram concorrentes diretos.

Grupo A da Copa do Mundo PTS SG JGS 1º Brasil 7 5 3 2º México 7 3 3 3º Croácia 3 0 3 4º Camarões 0 -8 3

09:55 Já o Chile, com uma das melhores gerações de seu futebol, segue em busca do seu primeiro título de Copa do Mundo. Apesar da sua bela história no continente sulamericano, a roja nunca conseguiu um feito de alto nível em cenário mundial.

09:50 O Brasil segue sua busca pelo hexacampeonato mundial. Maior vencedor da história do torneio, o pentacampeão teve a honra de levantar a taça mais desejada do futebol nos anos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002. A Seleção Brasileira de Futebol também conta com os vice-campeonatos de 1950 e 1998, além do terceiro lugar em 1938 e 1978.

LEIA MAIS: O dia em que a Seleção Brasileira foi calada no Maracanã

09:45 Eleito em 2007 como país-sede para a realização do Mundial, esta será a segunda vez que o Brasil será o anfitrião de uma Copa do Mundo. As memórias de 1950, ano da primeira edição em terras tupiniquins, não são das melhores. O vice-campeonato diante do Uruguai, após ser derrotado por 2 a 1 na decisão, ainda é tido como uma das maiores decepções do futebol. O famoso 'Maracanazzo'.

09:40 Estamos na Copa do Mundo! O Mineirão será o palco de abertura das oitavas de final do Mundial, onde receberá o confronto entre Brasil e Chile. Este será o quarto, dos setes passos canarinhos, em busca do hexacampeonato.

09:30 Bom dia torcedor que navega na VAVEL Brasil, estamos na Copa! Acompanhe agora a partida entre Brasil x Chile , pelas oitavas de final da Copa do Mundo 2014. Partida a ser disputada às 13h, no Mineirão, em Minas Gerais. Fique conosco!