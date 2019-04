Esgotado, Neymar elogia Chile e exalta classificação: "Foi sofrido"

Mesmo um dia depois de enfim garantir vaga nas quartas de final da Copa do Mundo, os jogadores do Brasil ainda sentem fisicamente todo o esforço para bater o Chile no último sábado (28) e passar pelas oitavas de final do Mundial.

Craque da Seleção Brasileira, mas longe do protagonismo na partida ante os chilenos, Neymar confirmou a tensão da partida e brincou sobre os reflexos de tanto sofrimento no Mineirão. Quando perguntado se esta havia sido a partida mais difícil de seus cinco anos como profissional, ele não titubeou:

"Foi. Foi muito sofrido. Foi uma grande partida. Acho que a intensidade foi de acordo com o horário. Jogar às 13h é muito complicado. Mas fizemos uma ótima partida, e o que importa é classificação", declarou, lembrando do forte calor que fazia em Belo Horizonte no horário da partida.

O camisa 10 brasileiro foi um dos que mais sofreram na partida. Além de sofrer cinco faltas duras, Neymar jogou os minutos finais da prorrogação com a coxa inchada e sofrendo cãibras. A jovem estrela brasileira brincou com o visível desgaste que apresentava: "Hoje [sábado], ganhei uns cabelos brancos. Estou morto", resumiu.

Apesar da experiência em decisões, Neymar não fez questão de esconder a tensão com a cobrança de pênalti. O atacante bateu o último pênalti do Brasil na partida e jogou para o chileno Jara a pressão de marcar ou definir a classificação brasileira, como de fato aconteceu: "Até brinquei com meus companheiros. Nos pênaltis, o mais difícil é ir andando até a bola. Parece que são 10 quilômetros. Mas quando cheguei na bola e arrumei para bater, ficou tudo mais tranquilo", contou.

Tal como quase todos os jogadores do Brasil, Neymar aproveitou para elogiar o Chile, comparando a partida a uma decisão: "Foi como uma final mesmo. Foi um jogo de grandes equipes que mostraram um poderio muito grande, tanto ofensivamente quanto defensivamente", resumiu.

Neymar e seus companheiros se reapresentam no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (30), quando voltam para a Granja Comary, em Teresópolis, região serrana do Rio, onde ficam até a próxima quarta (2), quando viajam para Fortaleza, local da partida contra a Colômbia, na sexta (4), pelas quartas de final do Mundial.