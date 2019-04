Para Sidney Moraes, jogo-treino serviu para dar ritmo e entrosamento ao Náutico

Na manhã do último domingo (29) o Náutico fez um jogo-treino no estádio dos Aflitos contra o IBGM. No duelo, o Timbu acabou vencendo por 4 a 2, com gols de Tadeu (2), Raí e Gustavo. Após a movimentação, o técnico Sidney Moraes disse que o objetivo era dar ritmo e entrosamento ao elenco para ter um time mais equilibrado no retorno da Série B do Campeonato Brasileiro.

“Claro que não dá para avaliar muito bem, pelo cansaço e pelo adversário. Mas o que eu queria mesmo era a movimentação, dar esse ritmo para os jogadores. Acho que foi interessante nesse aspecto e, também, no entrosamento de alguns atletas que estão chegando. A ideia é ter um time mais equilibrado no retorno da competição”, avaliou o treinador.

Sidney Moraes comentou sobre a semana de treinamentos do Náutico. De acordo com Sidney, o Timbu vem trabalhando forte para que na volta da Série B do Campeonato Brasileiro, após a Copa do Mundo, a equipe entre em campo com um ritmo bem acelerado. Vale lembrar, que na primeira parte da competição, antes de parada para a Copa, os jogadores tiveram alguns problemas com o condicionamento físico e isso ficou evidente em algumas partidas, onde o time alvirrubro ficava desgastado no segundo tempo dos jogos.

“A gente vem em uma semana muito forte de treinamento. É claro que a mobilidade e o desgaste são grandes para os jogadores. Estamos trabalhando em cima desse cansaço para que voltemos ao campeonato com um ritmo acelerado, para não sofrer e entrar bem no returno”, explicou.

No jogo treino diante do IBGM, o Náutico jogou com a seguinte formação: Alessandro; Rafael Cruz, Edvânio, William Alves e Roberto; Elicarlos, Paulinho, Raí, Vinícius e Leleu; Tadeu. Durante a partida, Sidney Moraes promoveu a entrada do goleiro Jefferson, dos laterais Neílson e João Ananias, do zagueiro Niel, do volante Gustavo e do atacante recém-contratado Crislan.