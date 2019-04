Sport fecha inter temporada com vitória sobre a Faculdade IBGM em jogo-treino

Em jogo-treino com o time da Faculdade IBGM no último sábado (28), no Estádio Barbosão, em Chã Grande-PE, o Sport venceu por 9 a 1. Os gols foram assinalados por Felipe Azevedo, Ananias, Sandrinho (4) e Bruninho (2). O goleiro adversário ainda marcou um contra a própria meta. A partir de agora, o Leão voltará a utilizar a Ilha do Retiro e o CT José de Andrade Médicis como palcos dos seus treinamentos.

Durante o primeiro tempo, o time rubro-negro controlou as rédeas da partida de forma que o goleiro Saulo, que entrou como titular, praticamente não participou do confronto. Ao ser decretado o intervalo, o marcador apontava 2 a 0 para o Leão. Após o tempo de descanso, o Sport intensificou seu ritmo ofensivo e marcou seis gols. Ainda chegou a contar com a ajuda do arqueiro adversário, que marcou um gol contra.

O Sport começou a partida com a seguinte formação: Saulo; Patric, Durval, Páscoa e Renê; Rithely, Wendel e Renan Oliveira; Felipe Azevedo, Ananias e Neto Baiano. Na etapa complementar, o técnico Eduardo Baptista optou por trocar toda a escalação, pondo em campo Flávio, Vitor, Igor, Ferron, Danilo, Ronaldo, Aílton, Zé Mário, Érico Júnior, Sandrinho e Bruninho.